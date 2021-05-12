Как COVID-вакцинация возвращает страны к нормальной жизни

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в колонке для РБК-Украина объясняет, почему массовая вакцинация населения - единственный способ борьбы с распространением коронавируса.

Вакцины по меньшей мере на 90 % снижают риск заболеть соответствующей болезнью, и за время, прошедшее с начала их применения, они спасли больше человеческих жизней, чем любое другое нововведение в области медицины.

Для понимания, массовая вакцинация населения двумя дозами прививки охватила почти 70% населения Израиля. Сейчас уже темпы вакцинации снизились, но по одной причине - все, кто хотел, уже привились. Осталась категория граждан, имеющих медицинские противопоказания и пресловутые ковид-диссиденты. Те, кто везде видит заговоры и мировую закулису.

Сейчас ожидается решения FDA о безопасности препаратов для подростков. Если точнее, когда американский регулятор даст окончательное разрешение (этот вопрос уже многократно обсуждался и поддерживался национальными педиатрическими ассоциациями), начнется вакцинация группы от 12 до 16 лет.

За пределами Израиля все совсем по-другому.

Эпидемия в разгаре, в Индии бушует неслыханная вспышка, почти по полмиллиона зараженных в день. Чудовищные очереди в больницы, смертность, как во время войны.

Эпидемия в Украине, сотни зараженных в день. Вакцинация фактически провалена. Число привитых двумя дозами меньше статистической погрешности, ни о каком коллективном иммунитете и речи пока быть не может.

Проблема в одном - своей вакцины нет и не будет, а делиться другие страны не спешат. Не хватает самим. Из бывших республик СССР относительно неплохо обстоят дела у Казахстана. Там разрешены к применению три вакцины: российская "Спутник V", собственной разработки казахстанская "QazVac" и китайская "Hayat-Vax". Но темпы все равно - очень низкие, вакцинировано всего 15 процентов населения.

В Европе вакцинация идет полным ходом, но катастрофически не хватает вакцины. Производители обещают увеличить производство, чиновники ЕС без конца посещают заводы, но дело движется медленно. Опять приходится вводить непопулярные локдауны и жесткие ограничения.

Относительно неплохо на этом фоне смотрятся только Соединенные Штаты, которые развили невиданные (по три миллиона человек в день) темпы вакцинации. Хотя вначале стратегия администрации Трампа была на игнорирование вируса: дескать, ничего страшного, переболеем и пройдет. Огромная смертность и обвал здравоохранения стоили 45-му президенту США его поста.

В соседней Канаде вакцины вовсе нет. В начале эпидемии канадские ученые предлагали разработать собственную вакцину, но им отказали в финансировании, под предлогом, что рядом США и при необходимости они поделятся. Вашингтон делиться не спешит и в Канаде уже разразился политический кризис.

Фото: Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман (facebook.com)

Для того чтобы понять ситуацию, стоит еще раз рассмотреть детали. Израиль фактически стал испытательным полигоном. Но вопреки мнению антипрививочников, которые утверждали, что проводятся испытания на людях, цель была другая.

Во-первых, необходимо было отработать все аспекты организации массовой прививочной кампании. Это и транспортировка готовых препаратов, и развертывание пунктов вакцинации, и привлечение на эти пункты населения.

Вторая важная цель - показать и доказать, что лишь стремительная массовая вакцинация в масштабах всей страны может побороть вирус, с которым не справиться обычными эпидемиологическими мерами. Качество вакцины не имеет первостепенного значения.

Главное, количество и скорость вакцинации. Даже препараты с 50 процентной эффективностью могут серьезно изменить ситуацию с заболеваемостью. А в вопросе организации процесса, на первый план выходит государство. Это его задачи и ответственность, именно за это граждане платят налоги.

В Израиле в борьбе с ковидом государственная машина показала исключительную эффективность. Работали все. Премьер-министр лично договаривался о поставках вакцины. Система здравоохранения боролась за каждого больного. Внешняя разведка добывала реактивы для тестов и аппараты ИВЛ, следила за разработками вакцины.

Когда стало известно, что вакцина готова началась невиданная кампания по агитации. Премьер Нетаниягу и министр здравоохранения Эдельштейн привились первыми в прямом эфире.

Процесс жестко контролируется. От записи до распределения препарата. Купить частным образом или украсть вакцину невозможно. На учете каждая доза. Налажена система тестирования, возможно, в дальнейшем ее сделают платной. Этот вопрос еще обсуждается.

Агитация также продолжается, в Израиле прекрасно понимают, что успехи можно быстро растерять. Специалисты решают, имеет ли смысл привить граждан третьей, так называемой, "бустерной" дозой для закрепления титра антител и пролонгации иммунитета. Пока однозначного ответа нет - слишком мало прошло времени и накоплено недостаточно данных. Но профессионалы трудятся не покладая рук, ведь от этого зависит не только состояние экономики страны, но и жизни людей.

Специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива, которые работали на переднем крае борьбы с COVID-19, с коллегами солидарны полностью. Только вакцинация остановит новую волну заболевания. Карантины, маски и локдауны - необходимое, но недостаточное условие. Симптоматическое лечение, которое помогает лишь на время. Израильский опыт однозначно свидетельствует - высокоэффективная система здравоохранения помогает спасти множество жизней, вакцинация побеждает вирус. Два эти фактора вместе помогли Израилю одолеть эпидемию.

Сейчас система здравоохранения страны готовится к полноценной доковидной помощи пациентам. В том числе, иностранным пациентам, которые с нетерпением ждут возможности получить современное, зачастую, уникальное лечение в израильских клиниках.