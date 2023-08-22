Почему опровержение "Интерпайпом" своей работы в России вызывает больше вопросов, чем ответов

Почему опровержение "Интерпайпом" своей работы у России вызывает больше вопросов, чем ответов (фото: interpipe.biz)

Опубликованное расследование о работе в России дочерней структуры "Интерпайп" (компании "Интерпайп-М") разоблачило ряд важных фактов. В частности, даже после широкомасштабного вторжения в Украину структура "Интерпайпа" продолжает работать в России, платит многомиллионные налоги на прибыль, налог на добавленную стоимость, удерживает офис (уплачивает аренду, заработную плату, начисляет премии сотрудникам), заказывает исследования по ценообразованию и даже судится в московский суд на другую "дочку" группы "Интерпайп" (зарегистрированную в ОАЭ) и тем самым пытается вернуть в Россию почти 50 миллионов долларов США.

Перед публикацией расследования редакция РБК-Украина направила в пресс-службу "Интерпайп" запрос с просьбой ответить на вопрос: осуществляет ли кипрский владелец компании Interpipe Holdings PLC контроль деятельности ООО "Интерпайп-М" в России, оплачивались ли Interpipe Holdings PLC дивиденды со стороны российской компании ООО "Интерпайп-М" за 2021, 2022 гг., почему после начала полномасштабного вторжения Interpipe Holdings PLC не вышла из учредителей "Интерпайп-М" и планируете ли Interpipe Holdings PLC выйти из учредителей или полностью ликвидировать данную компанию.

Ни на момент публикации расследования, ни на момент выхода этого материала компания "Интерпайп" никакого ответа так и не предоставила. В то же время после выхода расследования компания на своем сайте разместила опровержение следующего содержания:

"В украинских СМИ возобновилась медиа-кампания по дискредитации имиджа ИНТЕРПАЙП

На этой неделе в украинских средствах массовой информации возобновилась лживая и заказная неблагополучными конкурентами медийная кампания по дискредитации имиджа ИНТЕРПАЙП о якобы ведении бизнеса в российской федерации после 24 февраля 2022 года.

ИНТЕРПАЙП целиком и полностью опровергает эти лживые обвинения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ИНТЕРПАЙП принял решение о ликвидации торговой компании в России. Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, которые задействованы в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно, однако продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями.

После 24 февраля 2022 г. ИНТЕРПАЙП прекратил какую-либо бизнес-деятельность в российской федерации и не имеет отношения к каким-либо решениям и деятельности торговой компании в РФ. Напомним, что российская федерация еще в 2018 году ввела персональные санкции против руководства компании "ИНТЕРПАЙП".

Проанализировав сообщение "Интерпайпа", можно сделать вывод, что оно не содержит никакого конкретного опровержения изложенных в расследовании фактов деятельности торговой компании "Интерпайпа" в России и финансировании российского бюджета.

Поскольку "Интерпайп" считает расследование "лживым и заказанной неблагочестивыми конкурентами медийной кампанией по дискредитации имиджа ИНТЕРПАЙП", важно дать оценку такому заявлению и на конкретных фактах показать, почему это не соответствует действительности.

Итак, давайте проанализируем. Первое утверждение:

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ИНТЕРПАЙП принял решение по ликвидации торговой компании в России. Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, задействованные в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно, однако он продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится русскими государственными учреждениями".

После начала полномасштабного вторжения в Украину "Интерпайп" не принимал решения о ликвидации торговой компании в России ООО "Интерпайп-М". Согласно статье 62 Гражданского кодекса РФ компании, по которой принято решение о ликвидации, предоставляется три дня на уведомление налоговой инспекции о ликвидации. Сразу за этим вносятся сведения в реестр юридических лиц, где по отношению к компании появляется пометка, что она находится в состоянии ликвидации.

Относительно ООО "Интерпайп-М" в реестре юридических лиц России нет данных о том, что она находится в состоянии ликвидации.

Эта компания считается как действующая, и т.е. работающая на общих началах. И хотя "Интерпайп" утверждает, что "этот процесс начался немедленно, однако он продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями" , сообщение о начале ликвидации носит автоматический характер. Его даже можно сделать из-за нотариуса, не контактируя с "недружественной юридической средой" российских государственных органов.

Также в соответствии с российским законодательством для начала процедуры ликвидации предприятия, как и в любой другой стране, создается ликвидационная комиссия, на которую возлагается обязанность осуществления связанных с ликвидацией необходимых действий и расчет с кредиторами компании. Информация о работе ликвидационной комиссии вносится в государственный реестр юридических лиц. Ни данных о работе такой комиссии, ни ссылок со стороны "Интерпайпа" на создание такой комиссии нет. Причина ясна – такая комиссия не была создана.

Чтобы понять, как это выглядит визуально, можно обратиться к примеру международной торговой сети IKEA, которая в свое время тоже заявила о сворачивании своей деятельности в России и ликвидации российского подразделения. В российском реестре компаний ООО "Икеа Дом" указывается как находящаяся в состоянии прекращения (Организация в процессе ликвидации), а раздел "Руководитель" (Руководитель) содержит отметку "Ликвидатор".

ООО "Интерпайп-М" наоборот отображается как действующая компания (Действующая организация), а в разделе "Руководитель" (Руководитель) просто указан "генеральный директор". То есть, ООО "Интерпайп-М" работает как обычная компания, а решений по ее ликвидации принято не было.

Также в соответствии с российским законодательством о начале ликвидации компании должно быть размещено публичное объявление. Такое объявление публикуется в "Вестнике государственной регистрации" (Вестник государственной регистрации).

И опять такое объявление по ООО "Интерпайп-М" опубликовано не было.

Ликвидационный баланс компании утверждается в течение не более двух месяцев после принятия решения о ее ликвидации.

"Интерпайп" указывает, что процесс ликвидации российской "дочки" начался "немедленно" после полномасштабного вторжения. При этом "Интерпайп" не указывает конкретную дату такого решения. Даже если бы "Интерпайп" решил ликвидировать свою российскую компанию через месяц после начала большой войны (скажем, 24 марта), то ликвидационный баланс должен появиться на свет не позднее 24 мая 2022 года. И эти данные должны быть отражены в публичной финансовой отчетности, которая была представлена в российские контролирующие органы. Эта отчетность в свою очередь была бы положена в основу аудиторского отчета за 2022 год.

Финансовую отчетность для "Интерпайпа" выполнил Ernst&Young из "большой четверки". Но ни в результатах финансовой деятельности ООО "Интерпайп-М", представленной в налоговые органы России, ни в аудиторском отчете за 2022 год никаких данных о ликвидационном балансе нет.

Источник: https://interpipe.biz/upload/ef3fbf9af1a2b0ed61fe916306254afc.pdf

Более того, аудиторский отчет учитывает прибыль ООО "Интерпайп-М", полученную в России. То есть сам "Интерпайп" не отделяет себя от российской "дочки" и продолжает ее воспринимать как часть своего бизнеса.

Также следует напомнить, что в процессе ликвидации компании (в любой стране) происходит удовлетворение требований кредиторов в соответствии с определенными законодательством очередями.

Опубликованные в СМИ расчеты ООО "Интерпайп-М" с контрагентами свидетельствуют не о сворачивании деятельности и расчете с кредиторами, а об обычной хозяйственной деятельности (оплата аренды, услуг связи, исследовании трансфертного ценообразования, судебной пошлины). Расчета с кредиторами в рамках ликвидации нет.

Кроме того, "Интерпайп" в своем заявлении утверждает, что "после 24 февраля 2022 г. прекратил какую-либо бизнес-деятельность в российской федерации и не имеет отношения к каким-либо решениям и деятельности торговой компании в РФ".

Это заявление тоже не соответствует действительности. ООО "Интерпайп-М" по ряду зарегистрированных компаний принадлежит Виктору Пинчуку. И именно эти компании по указанию Виктора Пинчука (или по предоставленным от него уставным полномочиям) назначают директора ООО "Интерпайп-М" и принимают участие в общем собрании участников "Интерпайп-М" как ее владельцы: утверждают результаты финансовой деятельности и принимают решение о регистрационные действия

Действующий директор ООО "Интерппайп-М" был назначен в феврале 2023 года. Для такого назначения должно было состояться общее собрание участников (собственников) ООО "Интерпайп-М", на котором должно было быть принято решение о его назначении. Цепочка лиц, участвовавших в таком голосовании, ведет к Виктору Пинчуку, как конечному бенефициарному владельцу.

Отдельного внимания заслуживает факт подачи со стороны ООО "Интерпайп-М" иска к другой "дочке" холдинга – Interpipe М.Э. FZE (ОАЭ). Иск о взыскании почти 50 миллионов долларов США был подан в ноябре прошлого года.

Следующее судебное заседание назначено на 25 января 2024 года. Компания, которая планирует получить 50 миллионов долларов США в стране-агрессоре, как-то не слишком похожа на прекратившую деятельность компанию.

Как должен был действовать "Интерпайп", чтобы хотел прекратить свою деятельность в России?

На самом деле, путей избавиться от компании очень много. Во-первых, действительно можно запустить процедуру добровольной ликвидации. Во-вторых, компанию можно продать. В-третьих, уволить всех сотрудников, закрыть офис, прекратить выполнение каких-либо договоров и обязательств со ссылкой на войну, не платить налоги в бюджет, из которого финансируется война против Украины, и прекратить какие-либо финансовые операции.