ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе "Интерпайп-М" в России

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 18:28
Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе "Интерпайп-М" в России Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе "Интерпайп-М" в России (facebook com)
Автор: Александр Хищенко

РБК-Украина продолжает изучать факты сотрудничества украинского бизнеса с Россией после начала полномасштабного вторжения. Ранее мы писали о том, как украинские компании во время войны могут продавать России титановое сырье для производства самолетов и ракет.

Также из открытых данных стало известно, что за 2022 год компания "Интерпайп-М" в России получила выручку от продаж в размере 131,6 млн рублей, задекларировала и уплатила 36 млн рублей налога на прибыль. А прямо сейчас пытается отсудить у компании INTERPIPE из ОАЭ около 50 миллионов долларов США. О том, как это возможно во время войны – подробнее в материале.

Компания "Интерпайп" в Украине – сознательный и патриотический бизнес. Осуждает полномасштабное вторжение России, обустраивает украинский павильон на форуме в Давосе. В то же время, многие годы компания работала на рынке России и зарабатывала на нем сотни миллионов долларов.

В середине июля на сайте "Интерпайпа" появилось сообщение, в котором компания опровергла свое якобы сотрудничество с Россией.

"Интерпайп" ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке РФ. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", – говорилось в сообщении.

Действительно, в преддверии опубликованного опровержения в некоторых анонимных Telegram-каналах мелькнула информация о том, что "Интерпайп" продолжает работать с Россией и после широкомасштабного вторжения в Украину. Без всякой конкретики и фактов по самому сотрудничеству.

Единственными фактами в пользу "сотрудничества" с Россией было то, что в 2005 году снабжение труб производства трех заводов "Интерпайп" ("ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", ОАО "ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" и ОАО "ИНТЕРПАЙППРОДОСТРОВСКОЙ ПРОДВИЖЕНИЙ") межправительственным соглашением между Украиной и Россией, а также то, что топ-менеджерами "Интерпайпа" в свое время были либо граждане России (Олег Розенберг и Фади Храйбе), либо менеджеры, напрямую с Россией связанные. К примеру, Йозеф Маркс руководит "Интерпайпом" с февраля 2022 года, до этого возглавлял московские офисы консалтинговых компаний The Boston Consulting Group и Roland Berger Strategy Consultants. Эти утверждения соответствуют действительности, но вряд ли могли быть подтверждением того, что "Интерпайп" ведет деятельность в России сейчас.

Вместе с тем после исследования деятельности "Интерпайпа" в России после широкомасштабной войны, такие заявления уже не кажется предположением.

Так, после нападения РФ в 2014 году мало что изменилось для "Интерпайпа". К примеру, 2017 и 2018 год были очень успешными для компании в РФ, выручка за каждый год составляла около 200 млн долларов США.

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Логично предполагать, что после 24 февраля 2022 года "Интерпайп" окончательно прекратил свою деятельность в России. Но факты оказались несколько иными.

И после начала широкомасштабной войны "Интерпайп" продолжал получать выручку, декларировать прибыль, представлять отчетность и уплачивать миллионы налогов в российский бюджет. И даже судится с судом к самому себе.

Дочерняя компания

Практически все подразделения "Интерпайпа" принадлежат кипрской компании Interpipe Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании – Interpipe Holdings PLC. Из-за ряда оффшоров на Самоа и Британских Виргинских Островах Interpipe HoldingsPLC принадлежит Виктору Пинчуку. Убедиться в этом можно из структуры собственности группы компаний "Интерпайп", которые сам "Интерпайп" загружает в каждый тендер на Prozzoro (для этого нужно кликнуть на "Документы" напротив участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП НИКО ТУБ") и 2.1.-2. Структура к Опроснику".

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Финансовая отчетность Interpipe Holdings Plc находится в публичном доступе на сайте самого "Интерпайпа" в разделе "Финансовые и операционные результаты".

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

В разделе "Основные дочерние компании (Principal Subsidiaries)", компания "Интерпайп-М", зарегистрированная в России, по состоянию на 31 декабря 2022 года на 99,99998% принадлежит Interpipe Holdings Plc, то есть Виктору Пинчуку.

Итак, в России "Интерпайп" представлен компанией "Интерпайп-М". Заходим на сервис для проверки контрагентов www.rusprofile.ru (берущего данные из открытых государственных реестров федеральной налоговой службы России). Вводим название компании и выясняем, что ООО "Интерпайп-М" имеет индивидуальный налоговый номер ИНН 7728560106, не находится в состоянии прекращения и зарегистрирован по адресу: "123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, эт 13 пом III ком".

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Источник: https://companium.ru/id/1057748391084-interpayp-m

Согласно вкладке "Учредители" учредителем является уже известная нам "Компания "Интерпайп Лимитед", Кипр. Регистрационный номер НЕ170535. Сравним его с номером, приведенным в структуре собственности "Интерпайп" и удостоверяемся, что это действительно кипрская компания Виктора Пинчука и что "Интерпайп-М" принадлежит также ему. Убедиться в этом можно самостоятельно, получив информацию из реестра https://www.rusprofile.ru/id/223273.

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

В то же время, больше интересует следующее: проводит ли "Интерпайп-М" деятельность после начала полномасштабной агрессии? Получает ли она денежные средства от агрессора после начала полномасштабной агрессии? Платит ли она налоги в бюджет агрессора после начала полномасштабной войны? Какие еще операции осуществляют компании Пинчука в стране-агрессоре?

Деятельность в России

Как определить проводит ли компания деятельность? Во-первых, проверить сведения из единого государственного реестра юридических лиц России (ЭГРЮЛ). Согласно выписке из ЭГРЮЛ с печатью федеральной налоговой службы, ООО "Интерпайп-М" зарегистрировано, не находится в процессе прекращения, банкротства, ликвидации, а с 14 февраля 2023 года компанию возглавляет генеральный директор, гражданин РФ Воробьев Андрей Владимирович.

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

За 2022 год ООО "Интерпайп-М" предоставило финансовую отчетность. Отчетность находится в открытом доступе. Посредством того же сайта www.rusprofile.ru можно получить доступ к "государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности", с которого загрузить финансовую отчетность с печатью федеральной налоговой службы России.

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Миллионы в российский бюджет

Открываем "Отчет о прибылях и убытках за 2022 год", содержащийся на странице 4. И видим, что в 2022 году уже после вторжения России в Украину выручка компании "Интерпайп-М" от продажи товаров на территории РФ составила 131,66 миллиона рублей. За 2022 год "Интерпайп" получил в России почти 72 миллиона рублей чистой прибыли.

И главное. По результатам 2022 года "Интерпайп" уплатил в бюджет российской федерации почти 36 миллионов рублей налога на прибыль (с.4 финансовой отчетности). И продолжает оплачивать в текущем году.

Также примечательно, что отчет за 2022 год был представлен уже в 2023 году. И налоги в бюджет РФ "Интерпайп" перечислил уже в 2023 году.

В июне "Интерпайп-М" уплатил в бюджет России 2 483 438 руб. налога на прибыль за май и еще 24 662 руб – налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг.

За период с апреля по июнь 2022 года "Интерпайп-М" заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет.

Также анализ хозяйственной деятельности компании "Интерпайп-М" в России указывает на то, что свою коммерческую деятельность в России она не прекратила. "Интерпайп-М" продолжает платить аренду офиса, услуги телефонной связи, документооборота, безопасности, обслуживания программных продуктов (включая систему "Система Главбух"), начисляет заработную плату и премии своим сотрудникам.

В апреле этого года (более чем через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину) "Интерпайп-М" оплатил услуги по исследованию уровня цен для целей трансфертного ценообразования.

Трансфертное ценообразование – это сбыт товаров или услуг связанными лицами по внутрифирменным (как правило, более низким) ценам. Трансфертное ценообразование имеет место, когда производится сбыт товаров и услуг между связанными компаниями. Зачем российской компании "Интерпайпа" изучать трансфертное ценообразование, если сам "Интерпайп" "ни в каком формате не работает на рынке РФ"?

3 млрд рублей в Россию по решению суда

7 ноября 2022 года "Интерпайп-М" подал иск в суд на другую компанию группы – Interpipe М.Е FZE (ОАЭ), которая в свое время засветилась в поставках санкционных товаров в Иран. Напомним, что согласно "Консолидированной налоговой отчетности" (уже упомянутый выше документ), обе компании на 99,99998% принадлежит Interpipe Holdings Plc.

То есть фактически "левая рука" (в России) подает в суд на "правую руку" (в ОАЭ) и пытается через суд взыскать 2 957 434 042 (почти 3 млрд) рублей. Что на момент подачи иска составляет около 50 миллионов долларов США. Ссылка на сайт "Картотека арбитражных дел". Кстати, "Интерпайп" за подачу иска одной своей компании на другую уплатил судебный сбор в размере 200 000 рублей.

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе &quot;Интерпайп-М&quot; в России

Исходя из показателей результатов финансовой деятельности "Интерпайп-М" и суммы дебиторской и кредиторской задолженностей компании (Бухгалтерский баланс), почти три миллиарда рублей, которые российская компания "Интерпайпа" пытается взыскать с эмиратской, будут положены в прибыль, т.е. уплаченный налог на прибыль.

РБК-Украина направила в пресс-службу "Интерпайп" в Украине соответствующие вопросы, в частности, осуществляет ли Interpipe Holdings PLC контроль деятельности ООО "Интерпайп-М" в России, оплачивались ли Interpipe Holdings PLC дивиденды со стороны российской компании ООО "Интерпайп-М" за 2021, 2022 гг., почему после начала полномасштабного вторжения Interpipe Holdings PLC не вышла из учредителей "Интерпайп-М", и планируете ли Interpipe Holdings PLC выйти из учредителей или полностью ликвидировать данную компанию.

Опубликованная информация имеет общественный интерес, поэтому особое внимание на изложенные факты должны также обратить компетентные органы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Пинчук Российская Федерация Интерпайп бизнес
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного