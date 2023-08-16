Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе "Интерпайп-М" в России

РБК-Украина продолжает изучать факты сотрудничества украинского бизнеса с Россией после начала полномасштабного вторжения. Ранее мы писали о том, как украинские компании во время войны могут продавать России титановое сырье для производства самолетов и ракет.

Также из открытых данных стало известно, что за 2022 год компания "Интерпайп-М" в России получила выручку от продаж в размере 131,6 млн рублей, задекларировала и уплатила 36 млн рублей налога на прибыль. А прямо сейчас пытается отсудить у компании INTERPIPE из ОАЭ около 50 миллионов долларов США. О том, как это возможно во время войны – подробнее в материале.

Компания "Интерпайп" в Украине – сознательный и патриотический бизнес. Осуждает полномасштабное вторжение России, обустраивает украинский павильон на форуме в Давосе. В то же время, многие годы компания работала на рынке России и зарабатывала на нем сотни миллионов долларов.

В середине июля на сайте "Интерпайпа" появилось сообщение, в котором компания опровергла свое якобы сотрудничество с Россией.

"Интерпайп" ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке РФ. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", – говорилось в сообщении.

Действительно, в преддверии опубликованного опровержения в некоторых анонимных Telegram-каналах мелькнула информация о том, что "Интерпайп" продолжает работать с Россией и после широкомасштабного вторжения в Украину. Без всякой конкретики и фактов по самому сотрудничеству.

Единственными фактами в пользу "сотрудничества" с Россией было то, что в 2005 году снабжение труб производства трех заводов "Интерпайп" ("ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ", ОАО "ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" и ОАО "ИНТЕРПАЙППРОДОСТРОВСКОЙ ПРОДВИЖЕНИЙ") межправительственным соглашением между Украиной и Россией, а также то, что топ-менеджерами "Интерпайпа" в свое время были либо граждане России (Олег Розенберг и Фади Храйбе), либо менеджеры, напрямую с Россией связанные. К примеру, Йозеф Маркс руководит "Интерпайпом" с февраля 2022 года, до этого возглавлял московские офисы консалтинговых компаний The Boston Consulting Group и Roland Berger Strategy Consultants. Эти утверждения соответствуют действительности, но вряд ли могли быть подтверждением того, что "Интерпайп" ведет деятельность в России сейчас.

Вместе с тем после исследования деятельности "Интерпайпа" в России после широкомасштабной войны, такие заявления уже не кажется предположением.

Так, после нападения РФ в 2014 году мало что изменилось для "Интерпайпа". К примеру, 2017 и 2018 год были очень успешными для компании в РФ, выручка за каждый год составляла около 200 млн долларов США.

Логично предполагать, что после 24 февраля 2022 года "Интерпайп" окончательно прекратил свою деятельность в России. Но факты оказались несколько иными.

И после начала широкомасштабной войны "Интерпайп" продолжал получать выручку, декларировать прибыль, представлять отчетность и уплачивать миллионы налогов в российский бюджет. И даже судится с судом к самому себе.

Дочерняя компания

Практически все подразделения "Интерпайпа" принадлежат кипрской компании Interpipe Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании – Interpipe Holdings PLC. Из-за ряда оффшоров на Самоа и Британских Виргинских Островах Interpipe HoldingsPLC принадлежит Виктору Пинчуку. Убедиться в этом можно из структуры собственности группы компаний "Интерпайп", которые сам "Интерпайп" загружает в каждый тендер на Prozzoro (для этого нужно кликнуть на "Документы" напротив участника ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП НИКО ТУБ") и 2.1.-2. Структура к Опроснику".

Финансовая отчетность Interpipe Holdings Plc находится в публичном доступе на сайте самого "Интерпайпа" в разделе "Финансовые и операционные результаты".

В разделе "Основные дочерние компании (Principal Subsidiaries)", компания "Интерпайп-М", зарегистрированная в России, по состоянию на 31 декабря 2022 года на 99,99998% принадлежит Interpipe Holdings Plc, то есть Виктору Пинчуку.

Итак, в России "Интерпайп" представлен компанией "Интерпайп-М". Заходим на сервис для проверки контрагентов www.rusprofile.ru (берущего данные из открытых государственных реестров федеральной налоговой службы России). Вводим название компании и выясняем, что ООО "Интерпайп-М" имеет индивидуальный налоговый номер ИНН 7728560106, не находится в состоянии прекращения и зарегистрирован по адресу: "123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, эт 13 пом III ком".

Источник: https://companium.ru/id/1057748391084-interpayp-m

Согласно вкладке "Учредители" учредителем является уже известная нам "Компания "Интерпайп Лимитед", Кипр. Регистрационный номер НЕ170535. Сравним его с номером, приведенным в структуре собственности "Интерпайп" и удостоверяемся, что это действительно кипрская компания Виктора Пинчука и что "Интерпайп-М" принадлежит также ему. Убедиться в этом можно самостоятельно, получив информацию из реестра https://www.rusprofile.ru/id/223273.

В то же время, больше интересует следующее: проводит ли "Интерпайп-М" деятельность после начала полномасштабной агрессии? Получает ли она денежные средства от агрессора после начала полномасштабной агрессии? Платит ли она налоги в бюджет агрессора после начала полномасштабной войны? Какие еще операции осуществляют компании Пинчука в стране-агрессоре?

Деятельность в России

Как определить проводит ли компания деятельность? Во-первых, проверить сведения из единого государственного реестра юридических лиц России (ЭГРЮЛ). Согласно выписке из ЭГРЮЛ с печатью федеральной налоговой службы, ООО "Интерпайп-М" зарегистрировано, не находится в процессе прекращения, банкротства, ликвидации, а с 14 февраля 2023 года компанию возглавляет генеральный директор, гражданин РФ Воробьев Андрей Владимирович.

За 2022 год ООО "Интерпайп-М" предоставило финансовую отчетность. Отчетность находится в открытом доступе. Посредством того же сайта www.rusprofile.ru можно получить доступ к "государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности", с которого загрузить финансовую отчетность с печатью федеральной налоговой службы России.

Миллионы в российский бюджет

Открываем "Отчет о прибылях и убытках за 2022 год", содержащийся на странице 4. И видим, что в 2022 году уже после вторжения России в Украину выручка компании "Интерпайп-М" от продажи товаров на территории РФ составила 131,66 миллиона рублей. За 2022 год "Интерпайп" получил в России почти 72 миллиона рублей чистой прибыли.

И главное. По результатам 2022 года "Интерпайп" уплатил в бюджет российской федерации почти 36 миллионов рублей налога на прибыль (с.4 финансовой отчетности). И продолжает оплачивать в текущем году.

Также примечательно, что отчет за 2022 год был представлен уже в 2023 году. И налоги в бюджет РФ "Интерпайп" перечислил уже в 2023 году.

В июне "Интерпайп-М" уплатил в бюджет России 2 483 438 руб. налога на прибыль за май и еще 24 662 руб – налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг.

За период с апреля по июнь 2022 года "Интерпайп-М" заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет.

Также анализ хозяйственной деятельности компании "Интерпайп-М" в России указывает на то, что свою коммерческую деятельность в России она не прекратила. "Интерпайп-М" продолжает платить аренду офиса, услуги телефонной связи, документооборота, безопасности, обслуживания программных продуктов (включая систему "Система Главбух"), начисляет заработную плату и премии своим сотрудникам.

В апреле этого года (более чем через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину) "Интерпайп-М" оплатил услуги по исследованию уровня цен для целей трансфертного ценообразования.

Трансфертное ценообразование – это сбыт товаров или услуг связанными лицами по внутрифирменным (как правило, более низким) ценам. Трансфертное ценообразование имеет место, когда производится сбыт товаров и услуг между связанными компаниями. Зачем российской компании "Интерпайпа" изучать трансфертное ценообразование, если сам "Интерпайп" "ни в каком формате не работает на рынке РФ"?

3 млрд рублей в Россию по решению суда

7 ноября 2022 года "Интерпайп-М" подал иск в суд на другую компанию группы – Interpipe М.Е FZE (ОАЭ), которая в свое время засветилась в поставках санкционных товаров в Иран. Напомним, что согласно "Консолидированной налоговой отчетности" (уже упомянутый выше документ), обе компании на 99,99998% принадлежит Interpipe Holdings Plc.

То есть фактически "левая рука" (в России) подает в суд на "правую руку" (в ОАЭ) и пытается через суд взыскать 2 957 434 042 (почти 3 млрд) рублей. Что на момент подачи иска составляет около 50 миллионов долларов США. Ссылка на сайт "Картотека арбитражных дел". Кстати, "Интерпайп" за подачу иска одной своей компании на другую уплатил судебный сбор в размере 200 000 рублей.

Исходя из показателей результатов финансовой деятельности "Интерпайп-М" и суммы дебиторской и кредиторской задолженностей компании (Бухгалтерский баланс), почти три миллиарда рублей, которые российская компания "Интерпайпа" пытается взыскать с эмиратской, будут положены в прибыль, т.е. уплаченный налог на прибыль.

РБК-Украина направила в пресс-службу "Интерпайп" в Украине соответствующие вопросы, в частности, осуществляет ли Interpipe Holdings PLC контроль деятельности ООО "Интерпайп-М" в России, оплачивались ли Interpipe Holdings PLC дивиденды со стороны российской компании ООО "Интерпайп-М" за 2021, 2022 гг., почему после начала полномасштабного вторжения Interpipe Holdings PLC не вышла из учредителей "Интерпайп-М", и планируете ли Interpipe Holdings PLC выйти из учредителей или полностью ликвидировать данную компанию.

Опубликованная информация имеет общественный интерес, поэтому особое внимание на изложенные факты должны также обратить компетентные органы.