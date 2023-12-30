Почему санкции не оставили Россию без денег и как Западу усилить давление на агрессора

В публикации использованы данные из открытых источников, документы международных финансовых организаций, эксклюзивные комментарии экспертов.

Страны Европейского союза и G7 начали вводить санкции в отношении России буквально с первых дней активизации военных действий в Украине. С февраля 2023 года принято уже 12 санкционных пакетов. Россия исключена из многих международных организаций, с ней ограничены торговые и финансовые отношения, введены персональные санкции против топ-чиновников и крупнейших бизнесменов.

Лишь за первые 10 дней после полномасштабного вторжения в Украину РФ стала объектом 2778 санкций, что в сумме с предыдущими составило 5530. По этому показателю Россия превзошла Иран, в отношении которого за 10 лет ввели 3616 санкций. На сегодняшний день после введения 12-го санкционного пакета общее количество санкций приблизилось к 19 000.

Давление на РФ в 2022 году усиливалось практически ежемесячно - было принято 9 санкционных пакетов. Под ограничения попали крупнейшие банки РФ, промышленные предприятия, ориентированные на импорт. Эффект от санкций был, но не такой сильный, как ожидалось. Фактически санкции должны были сократить, если не полностью лишить РФ возможности продолжать войну.

Но Москве все-таки удавалось продолжать активные боевые действия - удар по экономике оказался ощутимым, но не критичным. Россия постепенно приспособилась к новым условиям. Так, за счет дополнительной ценовой скидки были увеличены поставки энергоресурсов в Индию и Китай. Для импорта запрещенной продукции был налажен “параллельный”, или “серый” импорт с третьими странами.

В 2022 году ВВП России сократился на 2,1%, инфляция выросла до 12%. Больше всего пострадала сфера авиаперевозок, черная металлургия, телекоммуникации. Но ситуацию сгладило увеличение доходов от экспорта энергоресурсов.

Поставки газа в ЕС существенно сократились, но его цена беспрецедентно выросла. Иногда она превышала 3000 долларов за тысячу кубометров и покрывала потери от сокращения объемов продаж. Цена нефти превышала 90 долларов за баррель. Учитывая снижение курса рубля, доходы бюджета РФ от экспорта энергоносителей росли. Валютные резервы сохранялись в достаточном объеме за счет сокращения импорта почти на 13% из-за санкций.

Доходы от экспорта энергоресурсов начали заметно снижаться лишь в 2023 году, после ограничения на поставки нефти и снижения цен на газ. В декабре 2022 года был введен ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Прямой импорт нефти из РФ в страны ЕС по морю был запрещен - исключение до конца 2024 года касалось лишь поставок трубопроводным транспортом. Они идут через Украину по трубопроводу "Самара - Западное направление" - части нефтепровода “Дружба”, или так называемой “Трубе Медведчука”.

Экономика России восстанавливается. Но это не экономический прорыв

За первые три квартала 2023 года, по данным российской Счетной палаты, доходы от продажи нефти и газа в РФ снизились в полтора раза - до 5,58 трлн рублей. Они составили около трети всех бюджетных поступлений, при том, что ранее достигали почти 45%. Существенных изменений в лучшую сторону от импорта нефтегазовых ресурсов не ожидается и в 2024 году - они обеспечат до 33% доходной части бюджета.

По последним данным, экономика России в 2023 году фактически восстановилась после падения в 2022-м. Первоначальные прогнозы международных аналитиков не подтвердились. МВФ в конце 2022 года ожидал сокращения ВВП РФ в 2023-м на 2,3%. Но уже весной улучшил оценку до 0%, в июле - до +1,5%. По последнему октябрьскому прогнозу ВВП России вырастет в 2023 году на 2,2%. Фактически это означает восстановление после падения на 2,1% в 2022 году.

Однако показатель ВВП не означает улучшения качества жизни или какого-то экономического прорыва. Производство внутреннего валового продукта происходит в РФ в первую очередь за счет активизации военной промышленности. Развитие регионов, где производится военная техника и боеприпасы, покрывает спад производства в регионах, в которых производят экспортоориентированную и высокотехнологичную продукцию.

Снижение уровня безработицы в РФ тоже не связано с экономическим развитием. МВФ улучшил этот показатель с 3,9% до 3,3%. Но причина – в увеличении занятости населения в сферах, не связанных с экономическим развитием. Проще говоря, безработные пополняют российскую армию, а не идут работать на предприятия.

Негативный показатель – инфляция. Она происходит в большей степени за счет девальвации рубля и удорожания импорта, в том числе и оборудования для промышленности, которое закупается в обход санкций и поэтому обходится дороже.

Так что преимущественно позитив показателей достаточно относителен, но это позволяют РФ продолжать войну. В следующие годы, по прогнозам Всемирного банка, экономика РФ будет уже не восстанавливаться, а расти. Правда - очень слабыми темпами.

"Прогнозируется, что экономический рост в России останется слабым и составит всего 1,1% в среднем за год в течение 2024–2025 годов. Этот рост будет сдерживаться ограниченностью мощностей и напряженностью с рабочей силой, а также отсутствием доступа к технологиям и оборудованию из-за санкций", – говорится в отчете ВБ.

Как усилить эффект от санкций

Пока единственный экономический инструмент сдерживания агрессии РФ - санкции. Но темпы их применения существенно снизились. В 2023 году было принято лишь 3 санкционных пакета. Причем, в большей степени новые санкции уже не дадут того экономического результата, который был в прошлом году.

РБК-Украина писало об эффекте 12 пакета санкций. Советник главы Офиса президента Владислав Власюк в целом позитивно оценил содержание документа, однако отметил, что абсолютной удовлетворенности принятыми мерами у украинской стороны нет. "Я могу сказать, что удовлетворен (новым пакетом санкций - ред.). Я был был доволен, если бы такой пакет выходил раз в два месяца", - отметил Власюк в комментарии РБК-Украина.

Что касается ограничения сотрудничества с РФ в атомной сфере, то Европа никак не рискнет ввести санкции в отношении "Росатома". Причина - в том, что атомная сфера некоторых стран ЕС очень плотно интегрирована с российской компанией. И разрыв этих связей будет иметь для них негативный эффект. Так что пока в Европе от санкций в атомной сфере воздерживаются, считая их опасными для себя же.

На сегодняшний день санкции применены практически по всем направлениям, удар по которым мог бы привести к ощутимым для РФ негативным последствиям. Правда, не всегда эти ограничительные меры были приняты в необходимой мере, отмечает доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников. Он уверен, что в перспективе действующие санкции нужно ужесточить.

"С ужесточением можно пройтись практически по всем санкциям. Можно полностью обрубить России SWIFT и сделать так, чтобы платежи вообще не проходили ни в Россию, ни из России. Потому что санкции, которые действуют сейчас для отдельных банков, - это не полумеры, а четверть-меры. Можно полностью запретить вывоз нефти, отменив исключение для "Дружбы", можно запретить полность российский газ", – заявил Плотников в комментарии РБК-Украина. Кроме того, он убежден, что нужно усилить контроль над соблюдением санкций, и, возможно, ввести санкции в отношении стран, которые помогают России обходить запреты.

Обходить санкции России помогают в основном Турция, Армения и страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан и Киргизстан. Эти страны после введения санкций в отношении РФ существенно нарастили импорт из Европы и экспорт в Россию. Идут поставки через Беларусь и Грузию.

За помощь в обходе санкций – тюрьма

Многие компании хотя и прекратили работу в РФ, но продолжали поставлять туда свою подсанкционную продукцию под видом "серого экспорта". С апреля по ноябрь 2022 года США и ряд европейских стран поставили в Россию чипов на 777 млн долларов. Для этого в Турции и Гонконге создавались фирмы-посредники. В 2023 году объем поставок сократился, но импортная техника, в частности от Intel и AMD, все-таки поступала в РФ.

В 2024 году ЕС может установить уголовную ответственность за нарушение санкций. Проект такого закона уже подготовлен. Документ должен быть одобрен странами-членами и затем принят Советом и Европейским парламентом.

К уголовным преступлениям хотят отнести: помощь подсанкционным лицам в обходе запретов на поездки, торговлю и другие сделки с ними, предоставление финансовых услуг и т.д.

Подстрекательство, пособничество в этих преступлениях также будут караться. Наказанием может стать штраф или тюремное заключение от 1 года и более, в зависимости от тяжести преступления.

Усиление ответственности за нарушение санкций повысит эффект от их введения, уверена партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” Елена Омельченко.

“Криминализация правонарушений санкций позволит арестовывать активы попавших под санкции лиц и их соучастников, облегчит право потерпевших на компенсацию за счет конфискованного имущества”, - отметила она в комментарии РБК-Украина.

Однако, подчеркнула Омельченко, о реальном эффекте от усиления ответственности за нарушения санкций можно будет судить уже после применения предложенных мер.