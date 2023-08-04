Почему поставка зерна в Африку без "закрытия неба" над Одессой невозможна

О том, почему поставки зерна в Африку без "закрытия неба" над Одессой невозможно – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Недавние обстрелы Одессы наглядно доказали несколько важных тезисов. Самая первая из них – Одессу не сломать. Вторая – Россия в очередной раз доказала, что договоренности с ней не стоят даже клочку бумаги, на которой они зафиксированы. Третья – следует искать альтернативы "зерновому соглашению", в частности из-за увеличения экспорта украинского зерна по суше. Четвертая – если кто-то хочет накормить Африку, ему стоит сначала закрыть небо над Одессой.

Следовательно, надежда на возобновление "зернового соглашения" еще не умерла окончательно, но, будем откровенны "пациент скорее мертвый, чем живой". По крайней мере, если учитывать стратегические интересы Украины. Поэтому следует безотлагательно рассмотреть возможности кардинального увеличения пропускной способности зерновой логистики по суше. И здесь у нас есть несколько проблем.

Во-первых, ни один вариант не сможет обеспечить надежные поставки украинского зерна в Африканский континент, если Одесса и регион в целом не будут надежно защищены от российских атак с воздуха. Сегодня Россия пытается уничтожить портовую инфраструктуру, завтра она с не меньшим рвением и цинизмом будет уничтожать еще и транспортную. Поэтому реалистичная предпосылка налаживания альтернативных поставок выглядит так: "вечером – Patriot в Одессе, утром – зерно в Африку".

Во-вторых, "пути солидарности" (Solidarity Lanes), которые уже создал Европейский союз для поддержки украинского зернового экспорта, скорее всего, не смогут компенсировать закрытие морских путей. Поэтому очевидно требует расширения перечня стран, вовлеченных в этот проект. Имеем информацию о том, что северное направление (Польша, Словакия, Литва) может быть дополнено "юго-западным" (Молдова, Румыния, Болгария). Однако следует просчитать возможность пролонгации этого направления вплоть до портов Греции и Хорватии.

В-третьих, мы должны осознавать, что удлинение логистического плеча все же имеет определенные лимиты. Его существенное увеличение без компенсации со стороны ЕС попросту сделает украинский зерновой экспорт экономически невыгодным.

Итак, похоже, что при условии отсутствия "зеленых коридоров" в страны Балтии, наиболее выгодно все же именно румынское направление, особенно учитывая позиции Варшавы и Бухареста. Если Польша после выхода России из зернового соглашения почти сразу применила по отношению к Украине "дружественный огонь", выдвинув требование о пролонгации запрета на украинский импорт до конца года. Румыния наоборот заявила о готовности открыть новые пункты пересечения границы с Украиной, увеличить штат сотрудников на имеющихся переходах и даже привлечь специалистов, уже ушедших на пенсию и военных для ускорения транзита через Дунайские каналы.

Однако главный итог очевиден. Мы видим, что при продолжении российской агрессии простых вариантов спасения Африки от голода нет. И стратегически этот вопрос может быть решен только из-за давления на РФ с требованием вывести войска из Украины. Способна ли на это ООН, которая пытается реанимировать "зерновое соглашение", вопрос до сих пор из разряда риторических.

Но, по имеющейся информации, вопросы альтернативных путей экспорта зерна по поручению президента Украины уже активно прорабатываются Министерством инфраструктуры. Также в ближайшее время в Одессе состоится форум, на котором будут рассматриваться вопросы транспорта и логистики региона. Следовательно, можно ожидать, что при определенных условиях, о которых мы говорили выше, суходольная альтернатива морскому "зерновому соглашению" все же станет реальностью.