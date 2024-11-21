Почему в ЕС обеспокоены высоким уровнем нелегального рынка табака в Украине

В 2018 году доля нелегального рынка составила 4,4%. Тогда легальные игроки рынка, опираясь на свой многолетний опыт, говорили, что в случае, когда эта цифра пересечет отметку в 10%, будут большие проблемы. В конце 2023 года она достигла отметки 25,7%.

Теперь украинский нелегальный рынок, с одной стороны, существенно снижает поступление в Госбюджет Украины, с другой – стал головной болью для стран ЕС, куда по горным потокам течет поддельная табачная продукция, произведенная в Украине. По этой причине страны G7 призвали украинские власти действовать. Что именно должна сделать Украина и чего ее ждет, если она не решит эту проблему?

В европейской прессе периодически начали появляться публикации, в которых выражается обеспокоенность по поводу нелегального табачного рынка Украины. При этом в этих публикациях демонстрируется прямая связь между западной помощью Украины и ее неспособностью наполнить свой бюджет, а также неспособностью защитить от контрафакта и контрабанды западные страны.

Так, доктор философии, старший научный сотрудник Евразийской программы FPRI Стивен Дж. Бланк в своей статье в издании Eureporter отметил, что масштабы незаконной торговли сложно определить, но есть один выдающийся продукт: сигареты.

"В 2020 году Украина обогнала Китай и стала крупнейшим источником нелегального табака в Европе и остается таковой. Для Украины незаконная торговля табачными изделиями привела к потерям доходов в размере целых 20,5 миллиарда гривен (около 480 миллионов евро) в виде неуплаченных или недоплаченных налогов в 2022 году", – утверждает Стивен Дж. Бланк.

По его данным, легальный объем сигарет снизился на 46% за период с 2018 по 2022 год, а доля нелегальной торговли выросла с 2% в 2017 году до рекордно высокого уровня 25,7% в октябре 2023 года.

Он также отметил, что за масштабной незаконной торговлей стоят организованные преступные группировки, подкупившие сотрудников полиции, таможни, пограничной службы и других правоохранительных органов, чтобы разрешить продажу и экспорт этих товаров.

О нелегальном украинском рынке также пишет и американское издание The Hill в статье под названием "Война России в Украине наполняет ЕС нелегальными сигаретами".

"Нелегальные сигареты, составлявшие четверть украинского табачного рынка, истощают ценные ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь Украине оградить себя от продолжающегося вторжения России. Украинское правительство потеряло сотни миллионов долларов налоговых поступлений от табачных изделий на фоне стабильного роста этой криминальной отрасли", – говорится в статье.

Но нелегальный табачный бизнес оказывает влияние на территории и за пределами Украины. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заявило, что российское вторжение в Украину расширило маршруты контрабанды табака, создав проблему по всему Европейскому Союзу. Из-за распространения этих незаконных продуктов страны-члены ЕС также потеряли сотни миллионов евро бюджетных поступлений.

"Европейские и украинские органы власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему незаконного табака", – отмечает издание.

Легальные табачные компании Украины входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков, в этом рейтинге они стоят рядом с такими гигантами, как, например, "Нафтогаз Украины". И власть должна быть заинтересована в том, чтобы создавать для законного бизнеса, который несет "золотые яйца" (особенно во время войны), условия, при которых они могли бы работать и наполнять бюджет и не конкурировать с теневым рынком. Однако реальной борьбы с тенью в Украине не наблюдается.

Одна из причин появления и расцвета нелегального рынка – бездействие правоохранительной системы.

Яркий пример – Винниковская табачная фабрика (ПТФ) во Львовской области. Эту компанию как по расписанию праздников регулярно обыскивают то СБУ, то Нацполиция, а теперь – новое Бюро экономической безопасности. 14 июня этого года на эту фабрику с очередным обыском пришло БЭБ и якобы заблокировало ее работу.

Но такое случалось и раньше, и каждый раз ПТФ выходила сухой из воды, и, по данным исследовательской компании Kantar, была и остается одним из крупнейших производителей нелегальных сигарет и одним из самых больших уклонистов от уплаты налогов. Более того, деятельность этой фабрики, похоже, может продолжаться даже без лицензии на производство.

Многочисленные уголовные дела и обыски на фабрике так и не смогли ее остановить, хотя, казалось бы, проблема прямо перед носом и ее можно решить, если захотеть. Однако кто-то этого не очень хочет.

Последние годы продемонстрировали, что у украинских властей нет твердой политической воли решить эту проблему, что и привело к ее углублению до такого уровня, что у ЕС лопнуло терпение.

Как стало известно журналу Forbes, послы стран "Большой семерки" (G7) направили письма премьер-министру Украины, главе Офиса президента и еще ряду чиновников и парламентариев с требованием усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. По мнению послов, борьба с контрафактом должна помочь восстановить утраченные доходы.

"Мы призываем Украину определить четкую стратегию, задачи и временные рамки действий правоохранительных органов и органов государственной власти по борьбе с нелегальной торговлей в этих приоритетных секторах. Бюро экономической безопасности Украины и Государственные налоговая и таможенная службы являются неотъемлемой частью достижения этой цели", – говорится в письме.

Несмотря на то, что у СМИ не было упоминания о последствиях игнорирования требований ЕС, их озвучили западные эксперты. Да, Стивен Дж. Бланк прогнозирует следующее: "Неспособность Украины решить проблему незаконной торговли табачными изделиями демонстрирует стереотип о стране как о геополитически нестабильном приграничном рынке, постоянно нуждающемся в финансовой помощи. Это демонстрирует общее отсутствие институционального потенциала для реального проведения экономических реформ и борьбы с коррупцией, о чем МВФ и ЕБРР требуют уже больше десяти лет. взорвать готовность Запада продолжать отношения с Украиной".

The Hill считает, что неспособность преодолеть эту преступную деятельность приведет к дальнейшим потерям доходов как в ЕС, так и в Украине.

При этом очень заметно, как в западной печати относительно Украины и ее нелегального табачного рынка очень часто употребляется именно это слово – "неспособность" (вероятно, чтобы не употреблять слово "нежелание").

Итак, на весах вполне могут оказаться несколько компаний, производящих нелегальные сигареты, и помощь США, ЕС и Японии во время войны. Что для украинской власти окажется важнее? Обыски в Винниках стали ответом на письмо послов G7. Но доведет ли власть это дело до логического завершения? Продолжит ли увеличивать налоговое давление на легальных производителей, только увеличивая маржинальность нелегального производства?