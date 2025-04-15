Сохраняют ли государственные облигации инвестиционную привлекательность?

Поэтому, учитывая уже многомесячное пребывание инфляции выше психологической отметки в 10,0% г/г и усиление геополитической неопределенности на мировых рынках, естественным является рост интереса среди населения и бизнеса к хеджированию возможных рисков и способности гривневых инструментов обезопасить сбережения в среде повышенной инфляции.

Какова ситуация на валютном рынке?

Валютный рынок, несмотря на вызванные полномасштабным вторжением структурные дисбалансы, в течение первых месяцев года сохраняет стабильность. На начало апреля официальный курс гривны продемонстрировал укрепление к USD/UAH 41,08, или на 2,8% относительно своих январских минимумов. Аналогичные тенденции можно также наблюдать на наличном рынке.

В этом сегменте гривна, достигнув отметки USD/UAH 43,00 на фоне значительных декабрьских выплат из бюджета, восстановилась до сбалансированного значения в пределах USD/UAH 41,00 - 41,50. В то же время ежемесячный объем валютных интервенций регулятора испытывал сокращение третий месяц подряд и в марте составил 2,6 млрд долларов.

Как известно, ключевым элементом поддержания курсовой стабильности выступает достаточность международных валютных резервов, пополнение которых происходит за счет ритмичных привлечений международного финансирования. По итогам марта Украине удалось получить около 6 млрд долларов США внешней финансовой помощи, что поддержало рост валютных резервов на 5,6% до 42,4 млрд долларов.

Также сохраняются оптимистичные ожидания относительно достаточности финансовой помощи в перспективе всего 2025 года. По прогнозам МВФ, совокупный объем привлеченного в этом году финансирования составит около 57 млрд долларов, что на 18 млрд долларов больше декабрьских оценок Фонда. Поэтому по итогам года прогнозируется рост международных резервов Украины на 13 млрд долларов США - до почти 57 млрд долларов США, что является исторически рекордным объемом.

Такой высокий уровень резервов позволит НБУ и в дальнейшем сохранять контролируемую ситуацию на валютном рынке с имеющимися умеренными курсовыми колебаниями в обе стороны.

Сохраняют ли ОВГЗ привлекательность в среде повышенной инфляции?

В ноябре прошлого года темпы потребительских цен впервые за 16 месяцев достигли двузначной отметки в 11,3% г/г, что обусловлено как весомыми эффектами со стороны временных факторов, так и вкладом сгенерированных полномасштабным вторжением растущих производственных затрат предприятий.

В ответ Национальный банк Украины возобновил цикл ужесточения монетарной политики. Помимо прочего, в течение декабря-марта, произошло поэтапное повышение учетной ставки с 13,00% до 15,50%. При этом регулятор декларирует готовность к потенциальному принятию дополнительных мер для возвращения инфляционного тренда к целевому уровню в 5% г/г.

В результате, перелом в ускорении потребительских цен пока предполагается уже в начале второго полугодия, чему будет способствовать принятый НБУ комплекс мер. Так, согласно базовым оценкам Международного валютного фонда, на конец 2025 года прогнозируется замедление инфляции с 12,0% г/г до 9,0% г/г, а по итогам следующего года - до 7,0% г/г.

Реализуемая Национальным банком монетарная политика способствовала росту ставок первичного рынка государственного долга в течение декабря-марта. Максимальные доходности гривневых ОВГЗ сроком от 1 до 2 лет увеличились на 1,25 п.п. - до 16,4%-17,5%. Текущие ставки по гривневым облигациям ощутимо превышают номинальные ставки годовых банковских депозитов на уровне 13% (по данным UIRD). При этом доход от ОВГЗ не облагаются НДФЛ и военным сбором для физических лиц.

Динамика инвестиций в государственные облигации в разрезе держателей свидетельствует о сохранении устойчивой заинтересованности среди населения и бизнеса. В течение первых трех месяцев года, несмотря на проведение значительных погашений облигаций, гривневый портфель физических лиц увеличился более чем на 4 млрд гривен (+11%) - до 44 млрд гривен. Такой результат превысил прирост гривневых инвестиций юридических лиц в 3 млрд гривен (+ 2%) - до 148 млрд гривен.

Учитывая прогнозируемое замедление темпов инфляции, такие доходности облигаций способны защитить сбережения и обеспечить инвестиционную прибыль. Также имеется ликвидный вторичный рынок ОВГЗ, который позволяет самостоятельно выбрать желаемую срочность инвестиций, или же осуществить продажу портфеля облигаций в случае необходимости в деньгах. В то же время существенная разница ставок между гривневыми и валютными инструментами государственного долга способна покрывать потенциальные валютные риски, реализация которых пока представляется маловероятной.