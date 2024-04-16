Стоит ли Украине найти "собственный уникальный налоговый велосипед" на рынке табака

В последнее время сломано немало копий в дискуссии об уместности дифференцированных ставок акцизов на сигареты и стики для электронных девайсов. О целевых группах, защищающих разные позиции и их мотивацию, — в блоге для РБК-Украина рассказывает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Главная особенность рынка табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭНов, в народе – стики) – это его легальность. Приборы для нагрева табака и стики для них – слишком технологичные изделия, чтобы их можно было подрабатывать как сигареты в "подвальных" условиях. Итак, мы говорим об отсутствии нелегального рынка ТИЭН в Украине, в отличие от сигарет.

Исследования международной компании Niеlsen и аналитической организации GROWFORD Institute дают однозначные выводы: украинский рынок ТИЭН на 99,9% легален. А это значит, что даже при более низкой ставке акциза на ТИЭН именно из их оборота Украина получит гарантированные поступления в бюджет, ведь сегмент сигарет из года в год бьет рекорды по объемам теневого рынка, доля которого достигла рекордного значения — 25%. Это почти 25 млрд грн налогов, не попавших в бюджет.

Повышение ставок акцизного налога на фоне невысокой платежеспособности населения поставит курильщиков перед дилеммой: переходить ради экономии на более дешевые подделки или же на потребление более доступных за счет дифференциации ставок акциза стиков по сравнению с легальными сигаретами. В первом случае миллиарды гривен положат себе в карман теневые дельцы. Во втором — курильщики перейдут с покупки одного легального товара на другой, а бюджет и дальше будет пополняться.

Так что уже сейчас очевидно, кому выгодно установление одинаковых ставок акцизного сбора. Одинаковые акцизы на сигареты и стики будут отдавать предпочтение рынку сигарет, особенно контрафактной продукции, которая за счет не уплаты акциза будет более привлекательна по цене.

Попробуем сосчитать преимущества для государства и бюджета в случае поддержки разных ставок акцизов на стики и сигареты. Бюджет будет иметь дополнительные поступления. По экспертным расчетам, введение различных ставок акциза на ТИЭН и сигареты обеспечит бюджету дополнительные поступления на 3,82 млрд грн в течение 4 лет - почти по 1 млрд грн ежегодно за счет уменьшения нелегального рынка сигарет и перехода потребителей на ТИЭН.

Кроме того, экономика получит и другие положительные эффекты. Главное – привлечение дополнительных инвестиций от производителей ТИЭН. Дифференцированные ставки акциза создают экономический стимул для расширения присутствия на украинском рынке ТИЭН всех глобальных производителей, ведь бездымные продукты в своих портфелях у них все — "Филипп Моррис" (IQOS), "ДжапанТобакко" (Ploom X) и "Бритиш Американ Тобакко" (GLO ).

На рынках стран Европы присутствует продукция всех глобальных топпроизводителей как раз благодаря дифференцированному подходу к акцизным ставкам. А вот на рынок Украины, как и соседней Молдовы, глобальные топпроизводители не спешат. Причина подобная — одинаковая акцизная нагрузка, лишающая экономического смысла расширение присутствия на рынках, где действуют одинаковые ставки акциза на сигареты и ТИЭН. Приход глобальных игроков на украинский рынок – инвестиции в запуск таких продуктов, а учитывая будущее членство Украины в ЕС – и потенциально их производство здесь. Нужны ли Украине инвестиции? Такой вопрос выглядит даже неуместным. Любые инвестиции – это всегда и дополнительные бюджетные поступления.

Но главное в этой "акцизной дискуссии" – перспектива членства Украины в ЕС. Хочет кто-то или нет, но если мы выбрали путь евроинтеграции — должны соблюдать правила и директивы Евросоюза. Сейчас ЕС работает над обновлением профильной Директивы по акцизам на табачные изделия.

По данным Financial Times, во время ее обновления Европейская комиссия предлагает установить единый подход для всех стран-членов – ввести 50% разницу между акцизами на ТИЭН и сигареты. Пожалуй, не следует напоминать, что Директивы являются обязательными для выполнения странами-членами, а также являются ориентирами для разработки законодательства стран-членов.

Поэтому Украине не стоит изобретать "собственный уникальный велосипед", а уже сейчас внедрять европейское регулирование по пути в ЕС. Нехорошо будет, если украинскую евроинтеграцию завалят теневые бароны, зарабатываемые на "контрабасе" и контрафакте.