Будем ли с газом в нынешнем отопительном сезоне?

В Украине вскоре стартует отопительный сезон. Однако хватит ли газа для потребителей, насколько готовы газораспределительные сети и что с тарифами, – в колонке Богдана Оксененко, эксперта газового рынка, председателя правления ЧАО "Кременчуггаз".
Осень. Приближается отопительный сезон. У специалистов, работающих на рынке природного газа, есть много вопросов относительно качественного и беспроблемного прохождения отопительного сезона 2025-2026.
Уже некоторое время на устах вопрос наличия природного газа в подземных газовых хранилищах. И, конечно,"Нафтогаз Украины" "героически" решает данный вопрос – это его зона ответственности.
Но, к сожалению, с радаров правительства и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков энергетических и коммунальных услуг, исчез вопрос: дойдет ли этот газ, который приобрел "Нафтогаз", в газовые хранилища, до конечных потребителей? Готовы ли газораспределительные сети к новому отопительному сезону?
На мой взгляд, уверенности в этом нет. Почему? Какие вопросы к газораспределительным сетям? Сначала несколько фактов.
В настоящее время около 75% газораспределительных сетей входят в орбиту управления "Нафтогаза Украины". Остальные – частные с разными владельцами.
Газораспределительные компании – это региональные монополисты, экономические аспекты деятельности которых контролирует и регулирует НКРЭКУ – национальный регулятор, устанавливающий тарифы на распределение для газораспределительных компаний, равно как и для Оператора газотранспортной системы, операторов передачи электроэнергии и т.д. То есть экономика газораспределительных компаний на 95% зависит от НКРЭКУ.
Последний раз НКРЭКУ устанавливало тарифы для газораспределительных компаний на 2022 год в декабре 2021 года – еще до полномасштабной военной агрессии против Украины.
Между тем НКРЭКУ пересмотрело (существенно в сторону увеличения) тариф на транспортировку природного газа для Оператора ГТСУ на 2025 год.
А еще НКРЭКУ пересмотрело (существенно в сторону увеличения) тарифы на распределение электрической энергии.
Однако НКРЭКУ не пересматривает уже более 3 лет тариф на распределение природного газа по распределительным газопроводам!
Ситуацию, в которой работают газораспределительные компании, можно рассмотреть на примере ЧАО "Кременчуггаз" – небольшой газораспределительной компании, обслуживающей сеть в Кременчугском районе Полтавской области.
Кременчугский район – это крупный промышленный узел Украины, в котором основными направлениями деятельности являются машиностроение, нефтепереработка, добывающая и пищевая промышленность и энергетика.
На 2022 год объем заказанной мощности (т.е. фактически объем распределенного природного газа) по ЧАО "Кременчуггаз" был 427 млн куб м. Установленные НКРЭКУ годовые расходы составляли 197 млн грн.
2025 объем заказной мощности (т.е. фактически объем распределенного природного газа) по ЧАО "Кременчуггаз" составит 278 млн куб м с фактическими годовыми расходами в 128 млн грн.
При этом 95% расходов для газораспределительных компаний – это постоянные расходы, обеспечивающие регламентные работы на газораспределительных сетях (в т.ч. ремонты, ревизии, замены и т.п.) и формирование региональных балансов природного газа.
Таким образом, в течение 2022-2024 годов ЧАО "Кременчуггаз" потеряло более 135 млн грн тарифной выручки. Как результат, в частности, предприятие было вынуждено сократить персонал с 550 до 220 человек, что очень мало для нормальной работы предприятия, но ежедневная героическая работа (без преувеличения) позволяет делать невозможное – поддерживать сети в рабочем состоянии.
Конечно, геройство в крови украинцев… Но уже четыре года! Это уже сложно, люди истощены.
Кроме этого, город Кременчуг всегда был под прицелом врага, поэтому ЧАО "Кременчуггаз" должен реагировать на вызовы войны.
Особенно с учетом того, что заработная плата работников не высока, в 2 раза меньше установленной НКРЭКУ для ООО "Оператор ГТСУ", хотя работаем на одном рынке и делаем одно дело.
Относительно отопительного сезона. ЧАО "Кременчуггаз" делает все, что должен, но в режиме все, что может. Средств катастрофически не хватает.
Поэтому устойчивое прохождение отопительного сезона зависит исключительно от НКРЭКУ, от пересмотра тарифов на распределение для газораспределительных компаний.
А еще реализация задачи, на которую делает ставку Президент Владимир Зеленский, – распределенная генерация. Программа будет работать со сбоями, если будут технические проблемы в газораспределительных сетях. А это уже вопрос национальной безопасности.
Надеемся на лучшее.
Или стоит готовиться к другому?