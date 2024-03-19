Валютные качели. Почему резко подскочил курс доллара и к чему готовиться украинцам

При подготовке материала использовалась актуальная статистика Национального банка и комментарии участников инвестиционно-банковского рынка.

Вторая декада марта ознаменовалась дальнейшим падением курса гривны в Украине. За десять последних дней официальный курс гривны просел по отношению к доллару США с 38,08 (по состоянию на 10 марта) до 38,97 по состоянию на 19 марта. С момента перехода к гибкому управляемому курсу гривны в октябре 2023 года – сейчас имеем рекордные значения падения национальной валюты. И это, вероятнее всего, еще не пик. Впереди - психологический рубеж в 39 гривен за доллар.

Аналогичная ситуация происходит с курсом гривны к европейской валюте. За последние десять дней курс гривны по отношению к евро снизился с 41,49 до почти 42,45. Негативная динамика составила почти гривну на каждом евро.

Соответственно, ситуация на наличном рынке отражает динамику официального курса гривны.

Источник данных: НБУ

Что и почему происходит с курсом гривны

По наблюдениям финансового аналитика Андрея Шевчишина, прошедшая неделя (11-15 марта) была очень интересной с точки зрения тенденций и действующих лиц на валютном рынке. Так, в первой половине недели доллар уверенно рос, при этом баланс клиентских операций был на стороне продавцов валюты. То есть продавали больше, чем покупали.

НБУ по результатам недели не был очень активным покупателем на рынке. Таким образом, нисходящее движение курса гривны произошло благодаря именно банкам.

Примечательно, что произошло это накануне решения НБУ от 14 марта относительно базовой процентной ставки (неожиданно сниженной с 15 до 14,5%) и ставки по депозитным сертификатам (с 19% до 17,5%, что более важно для банков). Еще 14 марта банки держали в депсертификатах 383,15 млрд грн, а уже 15 марта – всего 318,99 млрд грн, что является минимумом в этом году.

С 14 марта курс доллара стабилизировался и даже немного откатился вниз. Однако девальвация первой половины недели спровоцировала рост клиентского спроса, благодаря чему, кстати, банки, вероятно, немного "разгрузили" свои позиции.

В понедельник, 18 марта, курс уже штурмовал отметку 39 грн за доллар на фоне повышенной заинтересованности покупателей и импортеров.

"В настоящее время 39 грн за доллар является скорее психологическим уровнем. Участники рынка и НБУ в первую очередь должны показать, насколько этот уровень всех устраивает", - отмечает собеседник РБК-Украина.

Между тем, текущая тенденция достаточно сильна и нацеливает курс на дальнейший рост до 40 грн за доллар. Однако скорость и период движения к новому уровню будет определять именно НБУ через интервенции и покупку валюты на межбанке.

"Впереди ожидаем поступления средств от зарубежных партнеров. А высокий курс позволяет получить больше гривны при конвертации по большему курсу", – намекает Андрей Шевчишин.

О значительном влиянии на отечественный валютный рынок со стороны внешних факторов говорит руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

"Курсовая динамика, которую мы наблюдаем, происходит на фоне внешних событий. ЕС продолжает финансово поддерживать Украину. А вот решение США на этот счет пока неизвестно. Поэтому НБУ, похоже, предпочитает вести более осторожную курсовую политику, чтобы в случае существенных задержек с финансированием держать ситуацию на валютном рынке под контролем", - предполагает финансист.

В общем, есть мнение, что украинская экономика сможет продержаться и без поддержки США. Но Минфину будет сложнее выстроить бюджет так, чтобы профинансировать все необходимые расходы. Так что может наблюдаться повышенное давление на гривну.

Бесспорно, дальнейшая динамика курса гривны будет зависеть от позиции США по финансовой поддержке Украины, а еще от новостей вокруг блокады украинской агропродукции на границе Польши.

Однако значительного обесценивания гривны не стоит ожидать, ведь регулятор активно участвует в работе валютного рынка и удовлетворяет весь имеющийся спрос.

"Считаю, курс на межбанке будет и дальше находиться в ограниченном коридоре 38-39 гривен за доллар с ситуативными отклонениями", - резюмирует Юрий Крохмаль.

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, очевидно, НБУ плавно двигает курс гривны к тому уровню, который он, вероятно, закладывает в свои прогнозы как среднегодовой – 39 грн/доллар.

Скорее всего, в ближайшие неделю-две будем наблюдать небольшую коррекцию курса доллара, примерно до уровня 38,3 – 38,5 гривны, с последующим его ростом до 39.

Напомним, по состоянию на 19 марта официальный курс гривны по отношению к доллару потерял 17 копеек по отношению к предыдущему дню и составил 38,9744 грн за 1 доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 20 копеек до 42,447 грн за 1 евро.