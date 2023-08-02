Красные карточки депутатам и низкий рейтинг Порошенко. Что происходит в политике во время войны

Что происходит в политике во время войны (коллаж РБК-Украина)

Несмотря на войну, внутренняя политическая жизнь никуда не исчезла. Напротив, начали появляться новые тенденции. Так, на этой неделе народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов решил сложить мандат. Это произошло на фоне слухов об его отдыхе на Кипре. Несколькими днями ранее коллега Холодова – нардеп Юрий Аристов, которого журналисты нашли на Мальдивах, также подал заявление по сложению депутатских полномочий.

Параллельно с этим в Украине продолжается очищение от политиков, фактически приведших войну в страну. Речь, в частности, о представителях уже запрещенной партии ОПЗЖ. Бывшему народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу даже объявили подозрение в государственной измене и заочно арестовали.

Всего же в Верховной раде 9-го созыва от мандата отказались уже 42 народных депутата. О новых тенденциях в украинской политике во время войны, падении рейтинга оппозиции и вероятности проведения выборов – подробнее в материале РБК-Украина.

Если бы не полномасштабная война, то очередные парламентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье октября этого года. Президентские – в последнее воскресенье марта 2024, местные – осенью 2025. Однако народные депутаты и эксперты убеждены: до отмены военного положения по всей стране выборы провести невозможно.

Вместе с тем, по словам собеседников РБК-Украина в разных политических лагерях, следующей весной или в начале лета проведение выборов в Верховную раду вполне возможно. По крайней мере, ключевые игроки уже держат это в голове. Механизмов может быть много, вплоть до непродолжения военного положения, что разблокирует возможность выборов (после них, при необходимости, его снова введут).

Спикер парламента Руслан Стефанчук также недавно подтвердил, что в Конституции нет запрета на проведение выборов во время войны.

"Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", – сказал в эфире телемарафона Стефанчук.

По словам Руслана Стефанчука, в Конституции нет запрета на проведение выборов во время войны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместе с тем уже появились и предварительные признаки того, что выборы не за горами. Например, в отдельных регионах началась проверка списков избирателей, а в Центризбиркоме была создана рабочая группа по подготовке к выборам.

Одна из причин, почему тема выборов актуализируется – давление со стороны Запада, пусть пока непубличное. Европейские и американские союзники, постоянно подчеркивающие роль Украины как форпоста демократии, которую она защищает, очень хотели бы, чтобы Украина этому образу отвечала и изнутри. А без выборов и сменяемости власти демократия невозможна по определению.

Как ранее писало РБК-Украина, уже сейчас можно прогнозировать, что на выборы пойдет партия властей, которые, по идее, должны стать основой будущей пропрезидентской коалиции. Скорее всего, это не будет "Слуга народа" – этот бренд давно исчерпал себя, да и вообще выглядит неуместным в новых реалиях. Как будет называться новый проект – вопрос открытый, как и тот, кто пойдет по первому номеру.

Один из собеседников предполагает, что возглавить партийный список может премьер Денис Шмыгаль с перспективой перехода на спикерскую должность. При таком сценарии действующий спикер – Руслан Стефанчук – может возглавить Конституционный суд. Впрочем, другие собеседники издания такую информацию не подтверждают.

Партийный список будет укомплектован частично действующими народными депутатами, хорошо себя проявившими в текущем созыве и особенно за время полномасштабной войны, а также разными "звездами", раскрывшимися уже после вторжения (условный глава Николаевской ОВА Виталий Ким).

Милитаризация политики

Основной тренд нынешнего украинского политикума – милитаризация. У общества есть большой запрос на волонтеров и военных. Поэтому в новом созыве парламента однозначно будет больше военных.

"Появился запрос на военных в политике, мэров, волонтеров и даже медийных персонажей типа Арестовича. И если говорить о политическом проекте военных, то интересно, смогут ли объединиться ветераны войны. Их точно будут брать в партийные списки все политические партии. Но смогут ли они пойти в парламент единственной мощной силой – вопрос", – говорит Владимир Фесенко, директор центра политических исследований "Пента".

Помимо "основной" партии возможен запуск "военного" проекта, условной партии "Азова", в которой могут оказаться, например, генерал Александр Сырский, герои-защитники "Азовстали", начальник ГУР Кирилл Буданов и другие военные.

Самая большая интрига – формат участия или неучастия в выборах главнокомандующего Валерия Залужного, пользующегося большой популярностью как среди военных, так и в обществе. Однако по имеющейся информации, он еще сам окончательно не принял решение идти в политику или нет.

Главная интрига следующих выборов – пойдет ли Валерий Залужный в политику (фото: facebооk.com)

"Нужно понимать: в какой партии будет Залужный, это и будет главная "партия военных", кто бы там еще ни был в списке", – рассказывал информированный собеседник РБК-Украина.

Большой интерес к Залужному, по информации РБК-Украина, до сих пор проявляет команда Петра Порошенко, рейтинги которого продолжают стремительно падать.

По словам собеседника издания в "Евросолидарности", контакты с Залужным есть, но разговоры об общем политическом будущем не ведутся. Тем более что и сам Залужный пытается дистанцироваться от любых политических сил.

Низкий рейтинг Порошенко

Еще одна тенденция военного времени – власть стала более персонализированной и централизованной. А успех любой политсилы во многом будет зависеть от лидера партии и его популярности.

Несмотря на слабое вовлечение в "большую" политику, у Порошенко все же есть свой электорат, который, наверное, позволит его партии пройти в парламент на следующих выборах. В Евросолидарности уверяют, что не проводят сейчас соцопросы, но собеседники РБК-Украина во власти дают ЕС от 6 до 10-12%.

В то же время, сейчас для Порошенко ситуация складывается так, что рейтинг "Евросолидарности" превышает его персональный. Подобную ситуацию подтверждает и опрос, проведенный в этом году Национальным демократическим институтом: негативную оценку Порошенко дали 74% опрошенных. В силу личных амбиций, Порошенко этот факт не хочет принимать и соответствующим образом изменить свое позиционирование. По всей вероятности, эта тенденция будет только усиливаться, а значит создавать дополнительные проблемы для преодоления партии 5%-барьера.

Сегодня личный рейтинг Петра Порошенко меньше рейтинга его партии (фото: facebook.com/petroporoshenko)

По сути, сейчас ЕС столкнулась с той же проблемой, которая постигла партию "Свобода" после Революции достоинства. Общественный дискурс заметно сдвинулся вправо и партия перестала так уж выделяться на фоне других, взявших на вооружение ту же проукраинскую и даже националистическую риторику и атрибутику.

Вместе с тем, скандалы вокруг партии Порошенко, вроде подозрения депутату от ЕС Сергею Алексееву в мошенничестве из-за обещания за 50 тысяч долларов "отмазать" иностранца от экстрадиции, также создают негативный фон и все больше вызывают желание у электората оставить ее в прошлом.

Усиление роли регионов

Роль регионов, их значимость, сегодня также существенно изменилась. В частности, происходит перемещение общественной и политической активности из центра области. В таком случае вполне вероятно реинкарнация проекта партии мэров.

Впрочем, предыдущий опыт свидетельствует, что подобные проекты создаются для участия преимущественно в местных выборах, а не общенациональных.

Во-вторых, для этого необходимо, чтобы конфликты между местными элитами и органами государственной власти оказались более острыми, чем конфликты между самими местными элитами, и приобрели системный характер.

Вместе с тем с начала войны большинство крупных партий так и не нашли своего места в условиях действия новых вызовов и исчезли с информационного поля страны.

Некоторые из них оказались в рейтингах популярности на грани или даже за пределом проходного 5% барьера. И это при том, что среди внепарламентских партий также не наблюдалось появление мощных и перспективных проектов, которые бы гарантированно могли составить конкуренцию на ближайших парламентских выборах. В таком случае успешные локальные проекты действительно могут иметь большее преимущество.