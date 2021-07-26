CEO Black Iron Метт Сімпсон: для інвесторів потрібні стабільність закону і оперативна реакція уряду

Майже два роки тому, в липні 2019 року, під час свого першого візиту до Канади президент Володимир Зеленський, звертаючись до представників канадського бізнесу, заявив про свою повну підтримку інвесторів з цієї країни. Серед інших він відзначив компанію Black Iron, яка планує інвестувати до 1,1 мільярда доларів у будівництво гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Проект створить близько 3500 нових робочих місць безпосередньо на підприємстві й в суміжних секторах.

На цей час компанія акумулювала кошти, необхідні для будівництва проекту, від великих міжнародних інвесторів, у тому числі від Cargill. Про те, на якій стадії зараз проект і яку оцінку можна дати інвестиційному клімату в Україні – в інтерв'ю РБК-Україна розповідає генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон.

– Про новий ГЗК у Кривому Розі говорять як мінімум десять років. З початком війни на Донбасі компанія заморозила проект у 2014 році буквально перед початком будівництва, потім знову відкрила його в кінці 2017 року. Зараз вже 2021 рік, ми досі не чули про початок будівельних робіт. Що сьогодні відбувається з проектом Black Iron в Україні?

– Будівництво ГЗК на Шимановському родовищі залізної руди, яке Black Iron буде розробляти, дійсно повинно було початися у 2014 році. Планувалося, що об'єкт буде введений в експлуатацію на початку 2017 року. Однак, попри значні кошти на будівництво, війна завадила реалізувати наші плани, оскільки інвестори не хотіли інвестувати трохи більше ніж $1 млрд, якщо в Україні не буде стабільності.

Завдяки поступовому відновленню такої стабільності в Україні та зростанню цін на залізну руду з кінця 2017 року ми знову перебуваємо в активній фазі розвитку проекту. Ми витратили останні три роки на реконфігурацію проекту. Спочатку планувалося, що це відразу буде проект на 10 млн тонн щорічного видобутку. Потім переформатували на дві фази поетапного розвитку, починаючи з 4 млн тонн на рік з поступовим збільшенням до 8 млн тонн. Це скорочує необхідні початкові витрати від інвесторів, і, отже, знижує їх фінансові ризики.

Основна проблема, яку належить вирішити до початку будівництва – це передача компанії базової земельної ділянки від Міністерства оборони. Поки ми ведемо переговори з цим відомством, Black Iron займається іншими роботами, які необхідно провести перед будівництвом, включаючи завершення техніко-економічного обґрунтування та оцінки екологічних і соціальних наслідків проекту для регіону. Щоб будівництво почалося у 2022 році, як і планується сьогодні, нам необхідно підписати відповідні документи про передачу землі з Міністерством оборони, не затягуючи до кінця цього року.

– Який загальний обсяг планованих інвестицій, хто вже був залучений в якості інвестора, яка частина коштів – власні гроші компанії, а яка – позикові?

– Загальний обсяг інвестицій протягом життєвого циклу проекту складе близько $1,1 млрд, з яких $92 млн вже профінансовані. Перша черга, вартість якої оцінюється в $452 млн, будуватиметься на кошти великих іноземних інвесторів і кредитні кошти. Очікується, що друга фаза буде в основному фінансуватися шляхом внутрішніх грошових потоків.

Серед основних акціонерів компанії – Британський інвестиційний фонд RAB Capital, інвестиційна компанія Killik & Company також з Великобританії, і мексиканська Invecture Group. Ми також обрали міжнародну корпорацію Cargill на конкурсному тендері в якості співінвестора проекту з правом закупівлі перших 4 млн тонн сировини на рік протягом перших 10 років реалізації проекту. Ми отримаємо від Cargill фінансування в розмірі $75 млн. Ще $100 млн буде надано сімейним офісом одного з найбагатших людей Америки у вигляді роялті. Крім того, провідні європейські банки нададуть $300 млн боргового фінансування, забезпеченого гарантією великого експортного кредитного агентства.

– Чим цей проект буде відрізнятися від аналогічних гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих по сусідству?

– По-перше, це преміальна якість кінцевого продукту з вмістом заліза 68% і низьким вмістом кремнезему 4,5%, що робить продукт придатним для сталеливарних заводів Близького Сходу та Європи. Цей продукт буде схожий на залізний концентрат, вироблений Ferrexpo для виробництва окатишів високої чистоти.

Попит на залізо преміум-якості неухильно зростає, оскільки всі хочуть скоротити викиди CO2, а наш продукт скорочує ці викиди приблизно на 30% у порівнянні з зазвичай споживаної 62%-ної залізорудної дрібницею. За кожен додатковий відсоток вмісту металу покупці готові платити розумну премію, яка може варіюватися від $18 до $72 за тонну відповідно до історичних ринкових цін.

По-друге, оскільки ми є першим ГЗК, який буде побудований з нуля з моменту здобуття Україною незалежності, ми плануємо використовувати безліч інноваційних технологій, які не застосовувалися на заводах радянської споруди.

Наприклад, більшість підприємств навколо нашого родовища досі використовують самоскиди вантажопідйомністю 110-120 тонн, в той час, як на сучасних рудниках з видобутку залізної руди вже давно використовуються більш енергоефективні самоскиди вантажопідйомністю 240-320 тонн.

Крім того, проект розробляється таким чином, щоб мінімізувати його вплив на навколишнє середовище. Наприклад, ми плануємо знизити викиди пилу шляхом використання в шахті електронних детонаторів з точним мікросекундним контролем.

– На якому етапі знаходиться процес отримання дозвільної документації? Що ще потрібно зробити перед початком самого будівництва?

– Ми вже отримали необхідні гірничі відводи й дозвіл на видобуток. Крім того, ще у 2012 році було проведено розвідувальне буріння – на основі даних досліджень, проведених ще за часів Радянського Союзу.

У листопаді 2019 року ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством оборони України про передачу основних земель для будівництва майбутнього гірничо-збагачувального комбінату, хвостосховищ і відвалів порожньої породи. Ми провели переговори з жителями села Рудничне, бо їх потрібно буде переселити на безпечну відстань від гірничих робіт.

Найпроблемніше питання сьогоднішнього дня – це час, необхідний для укладення юридично зобов'язуючої угоди з Міністерством оборони про передачу необхідної для проекту землі. Ми вважаємо, що запланована угода дуже вигідна для обох сторін. Black Iron планує побудувати нові квартири для військовослужбовців і реконструювати військовий тренувальний полігон відповідно до сучасних стандартів НАТО.

Однак зараз середина літа 2021 року, пройшло більше півтора року з моменту підписання меморандуму, а у нас все ще немає юридично зобов'язуючої Угоди про передачу землі. Це повільне прийняття рішень щодо забезпечення ключових прав на землю турбує як наших інвесторів, так і нас.

Сьогодні, у зв'язку зі збільшенням попиту на залізну руду в усьому світі й захмарних цін на неї, інтерес інвесторів, що вкладають кошти у видобуток сировини, відносно високий. Але коли вони бачать відсутність динамічної державної підтримки значних приватних інвестиційних проектів, вони поступово цей інтерес втрачають.

– Крім модернізації військової інфраструктури, які ще соціальні зобов'язання виникнуть у компанії у зв'язку з реалізацією проекту?

– Також є невелика ділянка на території Кривого Рогу, село Рудничне, де необхідно буде переселити 1200 жителів у 400 будинках. Ці люди живуть дуже близько до сусідніх діючих кар'єрів і часто стикаються з великою кількістю пилу і струсами своїх будинків. Тому вони, в більшості випадків, зацікавлені в переїзді. Люди отримають компенсацію і зможуть купити нове житло.

Крім того, місто також отримає гроші на проекти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садки та ремонт доріг. Це на додаток до нашого основного соціального навантаження-створення близько 700 робочих місць безпосередньо на підприємстві й до 2800 в суміжних галузях. Крім близько $2,2 млрд податків будуть сплачені до бюджетів усіх рівнів протягом 20 років.

Однак, щоб цей процес почався, ми повинні спочатку підписати всі необхідні документи про передачу землі та оперативно отримати необхідні дозволи для початку будівництва.

– Після того, як вирішиться земельне питання – як скоро можна буде починати будівництво?

– Після підписання зобов'язуючого договору з Міністерством оборони про передачу землі активність з підготовки початку будівельних робіт значно зросте. По-перше, від підписання земельних документів та отримання необхідних дозволів залежить фінансування будівництва проекту від Cargill і європейських банків. Ми вже досить далеко просунулися в питанні отримання необхідних дозволів, включаючи оновлення техніко-економічного обґрунтування та оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

По-друге, перед початком будівництва нам потрібно буде підписати контракти з "Укрзалізницею", Південним портом і постачальниками електроенергії для забезпечення логістики та інфраструктури ГЗК. Меморандуми про взаєморозуміння з усіма цими великими постачальниками послуг вже підписані, тому підписання зобов'язуючих контрактів не займе багато часу.

Ми сподіваємося увійти в процес будівництва на початку 2022 року. Тоді ж почнуться процеси переміщення військового полігону і населених пунктів, закупівля обладнання тощо.

Земельна ділянка для будівництва гірничо-збагачувального комбінату Black Iron

– Як ви оцінюєте нове законодавство про залучення інвестицій, зокрема про скасування податку на прибуток для нових інвестицій?

– Ми раді бачити певний прогрес щодо прийняття законодавства, яке дозволить інвесторам, таким як Black Iron, отримати доступ до державної підтримки відповідно до нового закону про інвестиції. Чим раніше буде надана ця підтримка, тим швидше будуть створені робочі місця, і Black Iron почне вносити істотний внесок в економіку України як великий експортер високоякісної залізної руди.

В цілому, це законодавство дуже позитивне для Black Iron та інших великих іноземних інвесторів, оскільки воно повинно забезпечити стабільність закону і деякі податкові пільги для стимулювання інвестицій.

Спочатку, коли документ готувався до розгляду, він включав пільги з корпоративного оподаткування, які дозволили б нам заощадити близько $170 млн протягом перших п'яти років роботи, щоб допомогти погасити заборгованість за початковими інвестиціями. Однак потім видобувна галузь зникла зі списку підтримуваних.

Ми припускаємо, що для цього є політичні причини, і ми сприймаємо це спокійно, оскільки важливі основні розділи, які стосуються передбачуваності законодавчого поля і міжнародного захисту прав іноземних інвесторів, а також пільг по ввезенню обладнання, необхідного для реалізації залишаються в силі.

Для реалізації закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями вже було прийнято кілька підзаконних актів. У них є ряд критеріїв фінансової платоспроможності, яким повинен відповідати інвестор, щоб претендувати на таку підтримку. І це може виявитися проблематичним. Інвестор повинен відповідати трьом критеріям: наявність власних коштів не менше 20% від планованої суми інвестицій; чисті операційні грошові потоки не менше 20% від планованих інвестицій; а також, підтвердження наявності джерел фінансування для покриття запланованих інвестицій.

Останній критерій, який доводить, що в інвестора достатньо коштів для реалізації запланованих інвестицій, досить розумний. Але перші два можуть виявитися проблематичними для деяких інвесторів.

Зокрема, другий критерій, що вимагає від інвесторів наявності операційних грошових потоків, потенційно може відрізати дуже великий пул інвестиційного капіталу з боку компаній, які знаходяться на стадії розвитку, і може призвести до зниження інтересу таких інвесторів до України.

Таким чином, ми розглядаємо цей новий закон як дуже позитивний крок вперед, щоб розблокувати частину бюрократії в Україні, але його успіх залежатиме від його впровадження в реальному житті.

– Як ви ставитеся до очікуваного збільшення рентної плати за користування надрами? Чи буде проект Black Iron економічно вигідним при значному збільшенні рентної плати?

– Питання не стільки в тому, наскільки високо піднімуться податки. Більш важливе питання – чи зможемо ми реалізувати проект на чітких, постійних, передбачуваних умовах оподаткування та сплати роялті. Інвестори хочуть, щоб суми податків і роялті були стабільними, щоб забезпечити впевненість в окупності їх інвестицій. Нам потрібно розрахувати, як і в які терміни ми зможемо виплатити кредити, вийти на точку беззбитковості й почати виплачувати дивіденди нашим акціонерам.

І коли з одного боку держава обіцяє захистити інвесторів, з іншого – щороку несподівано змінюється податкове законодавство, і інвестори починають переглядати перспективи інвестування в Україну.

Для Black Iron це підсумовується ще й із затримкою і труднощами при укладанні зобов'язуючих угод про передачу землі. Для успіху нам потрібні стабільність закону, ставки податків/роялті та оперативна реакція уряду на запити.

– Чи є варіант, що компанія згорне інвестиції в Україну і не продовжить реалізацію проекту?

– Ми не хотіли б розглядати такий сценарій. Як найбільший гірничодобувний проект, який буде реалізований "з нуля", ми хочемо продемонструвати наш успіх, щоб надихнути інші greenfield-історії та залучити інших іноземних інвесторів для розробки родовищ в Україні. Це призведе до створення кращих робочих місць і можливостей для громадян країни. І, навпаки, відсутність підтримки таких проектів зараз означатиме, що їх буде менше в майбутньому. Шкода було б отримати такі перспективи країні, багатій корисними копалинами й має висококваліфікований персонал в цій галузі.

У наш проект вже вкладено багато грошей, часу і сил, зібраний пул першокласних інвесторів, готових профінансувати будівництво цього підприємства. Попит на залізну руду на світових ринках зростає, і очікується, що ця динаміка збережеться в найближчі кілька років. Більш того, попит на високоякісну залізну руду, яку буде виробляти наша компанія, також зростає, оскільки люди все більше піклуються про навколишнє середовище.

Використання нашого продукту знижує викиди від сталеплавильного виробництва приблизно на 30%. Це могло б стати відмінним внеском у декарбонізацію української та світової промисловості. Однак для реалізації цих інвестицій важливо, щоб ми почули виразні відповіді на наші запити від уряду в набагато коротші терміни, ніж це відбувається зараз. А законодавче поле має стати більш передбачуваним.

Шиманівське родовище залізних руд знаходиться недалеко від Кривого Рогу, запаси сировини становлять 646 млн тонн. Ліцензія на розробку родовища була вперше видана Шимановському металургійному комбінату, що належить Geo Alliance Віктора Пінчука, ще у 2007 році. Black Iron викупила ліцензію у 2010 році.