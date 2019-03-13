Братський азот

В середине декабря прошлого года Государственная фискальная служба Украины инициировала масштабные проверки импортируемых минеральных удобрений. У чиновников возникли сомнения насчет происхождения товара – антидемпинговые пошлины на удобрения из России создали комфортные условия для контрабандистов, выдающих российский продукт за белорусский или, например, казахский.

Действия ГФС на агрорынке восприняли нейтрально, поскольку Кабинет министров через государственное предприятие ПАО "Аграрный фонд" обеспечивает фермеров необходимым объемом удобрений.

Однако нашлись и те, кто попытался перевести рядовые процессуальные действия ГФС по борьбе с контрабандой в политическую плоскость. "Всеукраїнська аграрна рада" объявила о самой масштабной экономической диверсии со стороны Правительства Украины по отношению к аграриям. По мнению руководства этой организации, подобные проверки нанесут многомиллиардные убытки и дискредитируют Украину на международном рынке.

Не вредитель, а лоббист

На специальной пресс-конференции руководитель ВАР Андрей Дыкун и его заместитель Михаил Соколов потребовали прекратить любые проверки минеральных удобрений, импортируемых в Украину. По их словам, азотные удобрения из Беларуси, Грузии, Казахстана и нескольких других европейских стран имеют все необходимые сертификаты соответствия и не имеют никакого отношения к российской химической промышленности.

Стоит заметить, что одно из основных направлений деятельности ВАР – снятие заградительных пошлин для поставщиков удобрений, в том числе российских, с целью "либерализации и демонополизации" рынка. Любопытно, что в течении всей пресс-конференции прозвучала лишь одна фамилия – Аркадия Ротенберга, российского олигарха, в сотрудничестве с которым Михаил Соколов обвиняет крупнейшего украинского производителя удобрений Ostchem. Затем Дыкун и Соколов, который является фактическим руководителем ВАР, обвинили Кабинет министров Украины в некомпетентности и призвали СБУ найти и привлечь к ответственности виновных в "диверсии и вредительстве".

Из уст Соколова обвинения во вредительстве звучат особенно неоднозначно. Соколов – гражданин России (после 12 лет жизни в Украине), бывший работник нефтегазового гиганта "ЮКОС", похоже, так и не прекратил связи с Российской Федерацией ни после переезда в Украину, ни после Революции Достоинства и развернувшейся агрессии со стороны России. Более 10 лет Соколов – партнер и глава украинского филиала российской лоббистской компании "Кесарев Консалтинг".

Председателем совета партнеров "Кесарев Консалтинг" является Петр Орджоникидзе, сын коммунистического и российского функционера по линии МИДа Сергея Орджоникидзе. С 2012 года бизнес-партнер Соколова входит в совет директоров одного из крупнейших предприятий по производству сельскохозяйственных удобрений ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), а с 2017 – Орджоникидзе избирают председателем совета директоров ТоАЗа.

То есть фактический глава одной из аграрных организаций, претендующей на выражение мнения украинского фермерства (хотя участники ВАР располагают лишь 6% сельскохозяйственных угодий), ратует за демонополизацию рынка удобрений и снижение их стоимости для аграриев, имеет прямую финансовую заинтересованность в продвижении российских удобрений.

Своя рубашка ближе

Деятельность Соколова разворачивается на фоне куда более масштабного процесса. Как сообщали СМИ, более десяти лет длится рейдерский захват "Тольяттиазот". Через миноритарных акционеров, над одним из крупнейших предприятий мирового химпрома измывается "Уралхим" во главе с Дмитрием Мазепиным.

В 2009 году Мазепин приобрел 9,76% ТоАЗа у Виктора Вексельберга, давнего партнера Мазепина по "Тюменской нефтяной компании". С тех пор усилия Дмитрия Мазепина всячески сосредоточены на смене руководства "Тольяттиазота".

В ход идут не только многочисленные уголовные дела, инициированные с подачи Мазепина, но и "черный" пиар, вроде заявлений о том, что ИГИЛ организовал террористическую ячейку среди работников завода. Конечная цель Дмитрия Мазепина – продажа нынешним руководством мажоритарных прав ТоАЗа Национальной химической группе Аркадия Ротенберга. ОАО "Минудобрения" Ротенберга поставляют аммиака на украинский рынок больше, чем все остальные импортеры вместе взятые.

Одним из главных направлений деятельности Мазепина является установление контроля над Одесским припортовым заводом – главным логистическим узлом ТоАЗа, через который идёт экспорт российского аммиака на мировые рынки. Предприятия связаны аммиакопроводом Тольятти-Одесса, с ответвлением к "Стиролу" в Горловке.

Дмитрий Фирташ, отстаивая интересы украинского производителя, несколько раз блокировал работу аммиакопровода. По всей вероятности, блокировка была также связана с переговорами о покупке ОПЗ Дмитрием Мазепиным вместе с Игорем Коломойским и имела целью сделать руководство ТоАЗа более сговорчивым.

О серьезности намерений Коломойского и Мазепина говорит видеозапись, где Мазепин якобы ведет переговоры о покупке ОПЗ с тогдашним главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили. По замыслу Мазепина, приобретение Одесского припортового завода "Уралхимом" обесценило бы активы "Тольяттиазота", что привело бы к смене руководителей ТоАЗа на более лояльных Ротенбергу.

По мнению некоторых российских СМИ, стороны договорились о совместном использовании аммиакопровода, в случае успеха замысла. В связи с этим, правление ТоАЗа объявило о строительстве крупного припортового химического предприятия на Кубани, с мотивировкой импортозамещения и ослабления зависимости от украинской инфраструктуры.

Отсюда – публичная неприязнь Соколова к Ротенбергу. Претензия замглавы ВАР состоит в том, что импорт минеральных удобрений из России разрешен только ОАО "Минудобрения", при этом остальным российским производителям запрещен. Но ОАО "Минудобрения" поставляют на украинский рынок сырье, аммиак, для украинских химических предприятий, а не готовую продукцию, в отличие от "Тольяттиазота".

О своей деятельности в пользу ТоАЗа Соколов говорит практически открыто. В одном из интервью, в эфире "Аграрному радио" Михаил Соколов, говоря об Аркадии Ротенберге, выразил искренне возмущение: "Найти большего врага Украины невозможно, но именно ему мы разрешаем экспортировать удобрения в Украину. А остальным, которые гораздо менее приближены к Владимиру Путину – запретили".

Цена вопроса

На упомянутой пресс-конференции формальный глава ВАР Андрей Дыкун заявил, что цена минеральных удобрений из Беларуси, Казахстана и Грузии, партии которых заблокировала ГФС, в среднем на 1.000 гривен за тонну ниже цены удобрений из запасов Агрофонда. Дыкун озвучил такой порядок цифр: если рядовому фермеру нужно 300 кг азотных удобрений на гектар, то аграрий переплачивает 300 гривен за каждую единицу площади. Для устрашения аудитории, Дыкун умножил этот показатель на 40 млн гектар – всю площадь сельскохозяйственных угодий, включая луга и леса, получив 12 миллиардов гривен.

Официальные данные свидетельствуют о 18 млн гектар пахотных земель, то есть сумма, как минимум, в два раза меньше и составляет 5,4 млрд гривен. Сумма, по-прежнему, крупная, особенно в сравнении с общим объемом государственных дотаций сельхозпроизводителям, который в 2018 году составил 6,7 млрд гривен.

Но у кого именно ВАР предлагает закупать удобрения дешевле? На пресс-конференции прозвучали названия трех зарубежных компаний с исключительной репутацией: "КазАзот", "Рустави-Азот" и "Гродно-Азот". В руководстве ВАР уверены, что срыв поставок от этих гигантов химпрома не только ударит по аграриям, но и подорвет международное положение Украины.

Следует отметить, что, по мнению ряда экспертов, именно сотрудничество с этими компаниями вредит позициям Украины, особенно – в условиях российской военной агрессии. Так, например, главный бенефициар "КазАзота" – казахский олигарх Тимур Кулибаев, владеющий 50% предприятия, с 2011 года – член совета директоров ПАО "Газпром".

Коллегой Кулибаева по совету является, например, Михаил Путин, племянник Владимира Путина, назначенный на должность единогласно. На фоне этой информации, приобретает объем высказывание Соколова в одном из интервью: "Единственный выход – не закрывать Российскую Федерацию, не стрелять себе в ногу, гробя ту отрасль, которая даёт 40% валютной выручки, а дать нашим предприятиям дешевый газ".

Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно-Азот" находится в руках государства, однако стратегическим инвестором предприятия более 5 лет является российская компания "ЕвроХим" Андрея Мельниченко. "ЕвроХим" называют наиболее вероятным покупателем "Гродно-Азота" в случае приватизации последнего.

Деятельность "ЕвроХима" в Украине отмечена сотрудничеством с временно оккупированными территориями Украины – компания систематически сбывала продукцию "ДНР", из-за чего вынуждена была уйти с украинского рынка. Но дочерняя компания "Еврохим-Украина" действует беспрепятственно и регулярно принимает участие в разнообразных сельскохозяйственных выставках под эгидой ВАРа.

Но и "ЕвроХим" не самое одиозное предприятие, с которым Соколов предлагает украинцам сотрудничать. Грузинский производитель удобрений "Рустави-Азот" входит в российскую группу ПАО "АФК "Система", инвестиционную группу, возглавляемую бизнесменом Владимиром Евтушенковым. Партнер Евтушенко и сооснователь группы – Евгений Новицкий.

Новицкий руководит концерном "РТИ "Системы" – одним из крупнейших оборонных предприятий Российской Федерации со специализацией на радиотехнике и ракетостроении. Покупка удобрений у "Рустави-Азот" буквально означает финансирование вооруженных сил РФ.

Из этой перспективы, 300 дополнительных гривен на гектар поля кажутся оправданными издержками. К тому же, Ostchem, безотносительно личности владельца, – украинский производитель, обеспечивающий работой и заработными платами украинских граждан. Данной позиции придерживался и Кабинет министров, вводя антидемпинговые пошлины против российских удобрений.

При этом Кабмин исходил не только из логики антироссийских санкций, но и руководствовался законом Украины "О защите отечественного товаропроизводителя от демпингового импорта". Вряд ли кто-то поспорит с тезисом о вреде низкой конкуренции и протекционизма.

Но в современных политических реалиях, когда пророссийские лоббисты выходят за рамки корпоративных войн и становятся потенциальным оружием гибридной войны, сталкивая целые отрасли украинской экономики, к сожалению, приходится выбирать меньшее из зол.