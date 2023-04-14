Борьба с коррупцией. Что стоит за резонансными делами НАБУ против экс-чиновников

После первого года войны, когда повестка дня была только одна — выстоять в борьбе с врагом и выгнать его из Украины, политический класс и правоохранительная система понемногу возвращаются к проблемам, которые никуда не исчезли из-за войны. И прежде всего к проблеме коррупции, которую война только усугубила.

Кажется, что последние полгода НАБУ и САП, главные элементы антикоррупционной инфраструктуры страны, действуют гораздо активнее, чем когда-либо прежде. Возбуждены дела и проводятся процессуальные действия по ряду топ-чиновников. Многие обвиняемые в коррупции были вынуждены уйти в отставку и сейчас находятся под следствием. Ряд глав ОГА потеряли должности именно из-за коррупционных скандалов. Снова актуализируются некоторые "похороненные" дела. Есть прогресс в работе этих структур.

Однако наряду с бесспорными достижениями, по крайней мере количественными, есть и ряд вызывающих вопрос тенденций. Речь идет о так называемых резонансных делах бывших топ-чиновников, которые в свое время отличились еще и рядом эффективных действий.

"Враги общества"

12 апреля практически одновременно о продлении сроков своих уголовных дел сообщили экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Речь идет о резонансных делах НАБУ, которые уже наделали немало шума из-за достаточно знаковых объектов атаки.

По делу Андрея Коболева Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования, потому что детективам не хватило для этого почти 5 лет.

Решение, принятое ВАКС, не подлежит обжалованию в апелляции, однако следователи НАБУ, понимая, что завершить следствие до 19 апреля 2023 года и направить дело в суд с имеющимися сейчас доказательствами, это почти стопроцентная вероятность проигрыша, идут на прямое нарушение и конфликт с решением ВАКС.

Конечно, закрыть уголовное производство сегодня — это признать, что резонансное дело было возбуждено фактически без доказательств. Поэтому детективы НАБУ вручают экс-главе "Нафтогаза" копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования по делу, что прямо противоречит решению Высшего антикоррупционного суда и не подлежит обжалованию. И этим фактически нарушают положения Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В тот же день детективы НАБУ вручают ходатайство о продлении досудебного расследования еще на один месяц, до 22 мая 2023 и Андрею Пивоварскому. Вместе с этим меняя подозрение, после чего ему уже инкриминируют нанесение ущерба на сумму 43,6 млн долларов США, в отличие от предыдущей суммы около 36 млн. долларов.

Оба экс-руководителя известны как люди, которые сломали немало коррупционных схем. Пивоварский проработал всего около года после Революции достоинства, после чего из Министерства инфраструктуры вернулся в бизнес. Коболев – семь лет руководил "Нафтогазом", где успел нажить себе немало врагов как среди бизнес-групп, так и в политике.

Но если по делам Коболева и Пивоварского САП и НАБУ явно проиграли не только юридическую борьбу, но и борьбу за общественное мнение, то по делу бывшего главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко обвинения с самого начала были подкреплены документальной лентой, в которой НАБУ представило набор безоговорочных доказательств в пользу версии о существовании в ФГИ преступной группировки во времена управления фондом Дмитрием Сенниченко. Общественность получила возможность посмотреть получасовой фильм, описывающий коррупционные схемы на ряде государственных предприятий, и в котором назван состав вероятной преступной группы, приведены смс-переписки и аудиозаписи вероятных участников ОПГ.

Fiction или non-fiction

Стоит отметить, что презентация предшествующего обвинению фильма не новый метод в практике украинских правоохранительных органов. Именно с подобной презентации МВД и ГПУ началось печально известное разоблачение "убийц" журналиста Павла Шеремета в конце 2019 года. Уже впоследствии авторы произведения обвинили в огромном количестве манипуляций и перемешивании фактов и выводов, которые абсолютно не вытекали из имеющегося фактажа. В эмоциональности заявлений с одной стороны, с другой – в отсутствии анализа и экспертизы в доказательствах. Не стоит напоминать какие политические последствия имело дело. Как и то, что ответ на ключевой вопрос следствия – где убийцы и кто они? – не предоставлено до сих пор.

Очевидно, что коррупция в Украине, особенно на государственных предприятиях, всегда была и есть. И даже Сенниченко, который тщательно выстраивал имидж того, кто способен перевести работу ФГИ на принципиально новые рельсы, вряд ли через два года справился с поставленной целью. Сегодня удивляют не только обвинения и способ их презентации (после дел Коболева и Пивоварского, а также после лет преследования одного из преемников Пивоварского – Владимира Емельяна, доверие к антикоррупционным органам общественности и общества понемногу угасает), но и само молчание Дмитрия Сенниченко. Однако молчание человека еще не является доказательством его вины и может быть вызвано многими причинами – юридическими и безопасными.

Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко (фото: spfu.gov.ua)

По крайней мере, у Сенниченко есть причины — за время руководства в ФГИУ он действительно наделал немало шума с отстранением от мощных государственных предприятий олигархического менеджмента и коррупции. Достаточно лишь вспомнить те же ОПЗ и ОГХК, которые сейчас по иронии судьбы (а возможно и по чьему-то расчету) фигурируют в фабуле уголовного дела против него самого.

Украинское общество во время войны особенно чувствительно к несправедливости и прежде коррупции. И неудивительно, что нынешние обвинения попадают на плодородную почву. Но это не запрещает задавать логические вопросы такого рода продуктов, ведь общество ждет от антикоррупционной инфраструктуры не ярких фильмов, а реальных дел.

Особенно, когда речь идет о целом классе молодых государственных менеджеров, результатом работы которых в свое время стал рост уровня доверия к государству в целом как со стороны украинского общества, так и западных партнеров Украины. Неужели несколько странных и подозрительных дел и ряд фильмов от НАБУ способны сломать историю успеха, которым еще несколько лет назад многие восхищались.

Почему очень важно, чтобы обвинения известных топ-чиновников основывались на безоговорочной доказательной базе, а не на смонтированных видео? Прежде всего, чтобы к этим делам было доверие.

Доказательства и экспертиза

Итак, в фильме НАБУ утверждает о несправедливых ценах при реализации продукции АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), которые имели место во время управления ФГИ Дмитрием Сенниченко, когда он действительно имел влияние на назначение руководства ОПЗ. Но одновременно не приводятся доказательства или экспертизы относительно того, какими должны быть "справедливые цены".

При этом в открытых источниках можно найти информацию, что, например, по итогам 2020 года (при ФГИУ руководил подозреваемый в создании ОПГ Сенниченко), ОПЗ вернул себе статус крупного налогоплательщика, уплатив более 585 млн гривен в бюджеты всех уровней. Таким образом, предприятие увеличило объемы налоговых вычетов в 6 раз – с около 100 млн грн до 585 млн грн (2019 и 2020 годах соответственно) и по итогам 2020 продемонстрировало рекорды по объемам производства и экспорта продукции за предыдущие 5 лет.

То есть, в то время, когда ОПЗ, по версии обвинения, наносили ущерб из-за занижения стоимости реализации продукции, предприятие переживало возрождение.

Похожая ситуация и с обвинениями НАБУ в отношении АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ПАО "Центрэнерго". Также желая разобраться и увидеть доказательства существования схем и коррупции, обвинение, по крайней мере публичное, не дает ни анализа, ни экспертизы цен.

Но также факт, что ликвидация коррупционных схем в 2020 году принесла ОГХК прибыль в 600 млн грн — до того в 2019 году она была в 6 раз ниже. Еще раз смотрим цифры: если в 2019 году чистая прибыль ОГХК составляла около 100 млн грн, то в 2020 году у компании была прибыль почти 600 млн грн. В 2020 году под управлением ФГИУ компания смогла стабилизировать работу и улучшить финансовые показатели, что позволило даже повысить заработную плату всем работникам филиалов на 20%.

АО "Объединенная горно-химическая компания" (фото: umcc-titanium.com)

Еще один яркий кейс периода ФГИУ времен председательства Сенниченко – это ПАО "Центрэнерго", долгое время контролировавшееся олигархическим менеджментом и из него выводились миллиарды гривен. В 2020 году ФГИ удалось восстановить государственный контроль над "Центрэнерго" и назначить новое руководство. В 2020 году ОАО "Центрэнерго" получило 50 млн грн прибыли против 2,2 млрд грн убытков в 2019 году. То есть улучшила результат более чем на 2,2 млрд грн.

Все это не только не принимается во внимание публичным обвинением НАБУ, а даже не объясняются, каким образом такие показатели могли быть обеспечены теми, кого сегодня называют организованной преступной группировкой (ОПГ). И как тогда называть тех, кто руководил крупнейшими госпредприятиями, подотчетными ФГИУ до того, как в фонд пришла новая команда в 2019 году?

Глава ОПГ

Должность председателя ФГИ — всегда лакомый кусок для коррупционеров. Так же, как на нем легко нажить себе врагов. Во время руководства Дмитрия Сенниченко ФГИ еженедельно менял директоров госпредприятий. Тех, кто фактически был поставлен разными "группами влияния". Например, в отношении ОГХК — наиболее привлекательного объекта приватизации накануне войны, общеизвестно, что в 2019 году ключевая компания-посредник, с которой сотрудничала ОГХК, принадлежала к сфере влияния бывшего народного депутата, бизнесмена, одного из лидеров "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Еще с января 2016 года НАБУ ведет расследование уголовного производства по продаже продукции ОГХК на экспорт через посредника — австрийскую компанию Bollwerk, подконтрольную бывшему народному депутату. По данным тех же детективов НАБУ, Мартыненко вместе с сообщниками, в частности, экс-заместителем директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журилом, организовали схему завладения средствами при закупке "ВосходГОКа" уранового концентрата. Руслана Журила обвиняют в хищении 300 млн грн ОГХК, а также в соучастии в хищении "ВосходГОК" и "Энергоатома" вместе с экснардепом Николаем Мартыненко на 700 млн грн.

Как оказалось, мать бывшего заместителя председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в ООО "ЭТГ Солар 5". Эта фирма связана именно с Русланом Журилом. В сентябре 2019 года Кривенко уволился с должности заместителя руководителя САП Назара Холодницкого, назвав причиной состояние здоровья.

Как позже писали СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, ведь именно САП осуществляет процессуальный надзор в производствах НАБУ.

ВАКС выделил на отдельное дело материалы, касающиеся бывшего председателя правления ОГХК Руслана Журило (фото: forbes ua)

Национальное антикоррупционное бюро задержало Журила в конце января 2016 года по подозрению в нанесении ущерба ОГХК на сумму более 300 млн гривен. Впоследствии он вышел под залог в размере 12 млн грн, который внес нардеп Николай Княжицкий. Кстати, Руслан Журило сейчас мобилизовался и сейчас занимает должность сержанта по материальному обеспечению. Теперь судебное производство в отношении него приостановлено до увольнения с военной службы.

Подобные схемы были сломаны после 2019 года. Были ли вместо них созданы новые – это и есть ключевой вопрос, на который пытается дать утвердительный ответ НАБУ. Но как быть с демонстрирующими фактами при новом руководстве ФГИУ все указанные предприятия скорее поправились, чем продолжили постепенно умирать под влиянием новых схем, пока не ясно.

Ключевые коррупционеры

В своем фильме НАБУ утверждает, что экс-глава ФГИУ был главарем организованной преступной группы. НАБУ использовало статью 255 Уголовного кодекса Украины "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" достаточно сложное в доказательстве. Она изначально создавалась для борьбы с организованной преступностью и "ворами в законе".

Под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, председателя организованной преступной группы, в том числе в статусе "вора в законе", следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, оказывающих преступное воздействие. То есть подразумевается, что именно Сенниченко руководил такой группой. Выдвигается достаточно серьезное обвинение. И доказательства по этому поводу должны быть серьезными.

Собственно, в фильме от НАБУ мы даже не видим каких-либо разговоров лично Сенниченко или его переписки. Там фигурируют третьи лица, которые обсуждают вопросы назначений или неназначений на руководящие должности. Интересно, что больше всего для широкой общественности Сенниченко запомнился именно из-за своих заявлений в правоохранительные органы относительно попыток дать ему взятку за назначение тех или иных фигур на руководящие должности на собственных госпредприятиях.

Так, 29 января 2020 детективы Национального бюро разоблачили "на горячем" трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. дол. США главе ФГИУ. Задержанные предложили Сенниченко 5 млн дол. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" заранее определенного лица. По замыслу назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен содействовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

НАБУ показало видео со съемками скрытыми камерами, переговорами, переписками в мессенджерах и т.д. Были три попытки подкупа Сенниченко и три его заявления в НАБУ, благодаря которым были реализованы в задержании взяточников. Но кто-то из этих взяточников неудачник уже получил тюремный срок? Что с этими делами о трех попытках дачи взяток главе ФГИУ? Есть ли приговор суда по ним?

Кстати, сам Сенниченко, как "председатель преступной группировки", выглядит достаточно колоритно. Как известно, до работы в фонде он являлся директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте", выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании с привлечением инвестиций ЕБРР в акционерный капитал. Являлся независимым членом наблюдательного совета Prozorro.

Как бы там ни было, вопрос, который сегодня есть у многих – почему действительно НАБУ и САП взялись за достаточно знаковых персоналий, репутация которых к громким обвинениям казалась непоколебимой? В то время когда коррупция действительно остается одним из чрезвычайных и катастрофических явлений в стране, ведущей неравный бой с врагом, в центре внимания оказались несколько реформаторов, на которых любой ценой пытаются навесить ярлык главных коррупционеров страны.