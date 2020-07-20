Боротьба за мільйони: хто буде змагатися за пост мера в найбільших містах

Наприкінці серпня в Україні розпочнеться виборча кампанія до місцевих виборів. Не чекаючи її офіційного старту, керівництво найбільших партій вже зайняте формуванням своїх команд у регіонах, а потенційні кандидати змагаються за підтримку виборців.

Мабуть, наймасштабніша боротьба розгорнеться за представництво в облрадах і владу в обласних центрах. Особливо в п'яти найбільших містах – Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Але навряд чи жовтневі вибори кардинально "перетасують" розстановку сил на місцях.

Здобувши розгромну перемогу в президентських, а потім і в парламентській гонці, на Банковій серйозно задумалися над тим, щоби слідом провести ще й повне перезавантаження влади в регіонах. Або хоча б у п'ятірці найбільших міст країни. Минулої осені такий шанс у Зеленського та "Слуги народу", вважає політолог Володимир Фесенко. Але зараз повністю втілити цей сценарій їм уже не вдасться, уточнив експерт.

Цьому є ціла низка пояснень. Перше з них – трохи "просівший" рейтинг президента і його партії. По-друге, самого по собі висунення від "Слуги народу" або будь-якої іншої розкрученої політсили під час місцевих виборів недостатньо.

"На мою думку, партії влади не вдасться перезавантажити місцеву владу не тільки в містах-мільйонниках, але й фактично в усіх обласних центрах, можливо, за невеликими винятками. Питання не тільки в "Слузі народу" і падінні довіри до влади, а в тому, що традиційно під час місцевих виборів перемагали не партійні бренди, а місцеві авторитетні політики. Незалежно від назви партії", – сказав РБК-Україна голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Якщо кандидат ніяк не відзначився у сфері самоврядування або принаймні не має широкої впізнаваності, то його шанси на успіх не такі вже й високі. Пошук таких кандидатів – ще одна проблема, з якою стикається "Слуга народу", формуючи свої команди в регіонах.

Найбільше кадровий голод дає про себе знати під час підбору кандидатів у мери обласних центрів. Через це в деяких містах партія Зеленського вирішила висувати чинних народних депутатів. Навіть якщо вони не переможуть, то зможуть хоча б провести великі фракції в міські ради.

За інформацією РБК-Україна, за посаду міського голови Черкас може поборотися Олександр Скічко. Ще одного мажоритарника – Тетяну Рябуху – "Слуга народу" планує висунути в Сумах. Але не у всіх облцентрах партія вже намітила майбутніх кандидатів у мери. Не всі готові вступати в боротьбу за владу на місцях, а ті, хто готовий – не факт, що переможе.

За період карантину нинішні мери, ставши головними захисниками від епідемії на місцях, лише зміцнили свою підтримку серед жителів. Те ж стосується і п'ятірки найбільших міст, де мери мають за спиною щонайменше дві каденції і дуже високий рейтинг. Майже всі вони вже висловили бажання обиратися ще на один термін і "збити" їх буде доволі проблематично.

На столичному рингу

У чинного мера Віталія Кличка найбільші шанси на перемогу в Києві. З останніх соцопитувань випливає, що він у рази випереджає своїх найближчих конкурентів. Хоча вони не враховували всіх кандидатів, що націлилися на головний пост у столиці.

Наприклад, у дослідженні "Центру Разумкова" можливий кандидат від "Слуги народу" головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав би по Києву трохи більше ніж 6% голосів і третє місце. Його в команді Зеленського хотіли відправити штурмувати столицю, але передумали. Нібито через зростаючий антирейтинг, пов'язаний із загостренням епідемії COVID-19, сказали виданню кілька співрозмовників у президентській партії.

Минулого четверга "Слуга народу" оголосила, що конкуренцію Кличку на виборах складе народний депутат Ірина Верещук. У внутрішньопартійних праймеріз вона обійшла чотирьох своїх колег по фракції, які бажали поборотися за крісло київського мера. Хоча розмови про те, що в Зеленського зупинили свій вибір на Верещук, ходили ще за кілька днів до голосування фракції.

Вона – не єдина жінка, яку провладна команда розглядала як потенційного кандидата в мери столиці. За інформацією РБК-Україна, у Зеленського пропонували поборотися за цю посаду його колишній колезі зі "Студії Квартал 95" Олені Кравець. Але вона відмовилася.

Непогані рейтингові позиції в столиці у засновника мережі лабораторій Eurolab Андрія Пальчевського, який наростив впізнаваність завдяки постійній появі на телеканалах 112, Newsone і ZIK. На початку липня він заявив про створення власної партії під назвою "Перемога Пальчевського". Сам він офіційно не підтвердив свої плани балотуватися в Києві, хоча білборди з його зображенням стали з'являтися на вулицях столиці ще минулої осені.

По кілька відсотків рейтингу в Києві можуть отримати лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та екс-голова КМДА Олександр Попов – можливий кандидат від "Опозиційної платформи – За життя". Під питанням залишається кандидат у мери від "Голосу". У партії запропонували поборотися за столицю шоумену Сергію Притулі, але він все ще не дав остаточної відповіді. Якщо ж він відмовиться, то замість нього по Києву може піти нинішня голова політсили Кіра Рудик.

Від "Свободи" боротися за крісло столичного градоначальника збирається екс-нардеп Андрій Іллєнко. В "Європейській солідарності" схиляються до того, щоб висунути в суперники Кличку одеського мажоритарника Олексія Гончаренка. Передвиборчу активність у столиці він розгорнув ще кілька місяців тому, заполонивши вулиці своїми бордами.

Але офіційно оголошувати його своїм кандидатом по Києву у Порошенка не поспішають. У команді п'ятого президента не залишають надій на те, що їм вдасться домовитися з Кличком піти на вибори разом, незважаючи на його публічну відмову.

"Видається вкрай малоймовірним, що взагалі хтось зможе змістити Кличка з поста мера Києва, в тому числі і "Слуга народу". Щоби це сталося, має відбутися якась подія грандіозного інформаційного масштабу. З Київрадою ситуація не настільки однозначна, але одноосібну більшість навряд чи хтось отримає, і все буде вирішуватися в результаті переговорів", – зазначив у розмові з РБК-Україна директор соціологічної служби "Центру Разумкова" Андрій Биченко.

І в "Євросолідарності", і у Кличка усвідомлюють, що самої перемоги на виборах мера для контролю за столицею недостатньо. Без своєї більшості в місцевій раді у міського голови небагато важелів впливу.

Згідно з останніми соцопитуваннями, за лідерство в Київраді борються політсила Порошенка, "Слуга народу" і УДАР. У разі перемоги Кличку напевно доведеться скроювати промерську більшість на пару з кимось із них. Але від його вибору залежить те, в якому статусі він опиниться по відношенню до Банкової – другом чи радикальним опозиціонером.

Труханов і джентльмени

Міський голова Одеси і лідер партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов збирається боротися за переобрання на третю каденцію. Зважаючи на опитування групи "Рейтинг", проведене наприкінці травня – початку червня, у першому турі Труханов може набрати майже 49% голосів.

Відповідати на питання про те, які ще політсили можуть підтримати Труханова під час місцевої гонки, він не поспішає. Але не виключає коаліційних союзів у Одеській міськраді, в разі перемоги на виборах, в тому числі і зі "Слугою народу".

"Ми завжди за конструктив. Якщо представники будь-якої політсили налаштовані працювати конструктивно, ми завжди знайдемо спільну мову. Якщо ж робота перетворюється в політиканство і популізм, це не до нас", – прокоментував виданню Геннадій Труханов.

Вступити в перегони за посаду одеського мера також може президент Одеської юридичної академії, колишній нардеп Сергій Ківалов. Зараз він очолює Українську морську партію, яка напевно побореться за місця в міськраді Одеси. На останніх парламентських виборах Ківалов програв свій багаторічний округ мажоритарнику від "Слуги народу" Олексію Леонову.

Сам він також не проти позмагатися за головне крісло в місті під проводом президентської партії. Але щоби скласти реальну конкуренцію рейтинговому меру, у Зеленського вирішили вдатися до нестандартних кадрових рішень.

За інформацією видання, у команді президента хочуть висунути проти Труханова одного із фронтменів команди КВК "Одеські джентльмени", підприємця Олега Філімонова. Його кандидатуру нібито схвалив сам Зеленський, стверджують джерела в оточенні президента.

Від ОПЗЖ, яка має непогані рейтингові позиції в регіоні, на Одесу можуть піти народні депутати Микола Скорик або Тетяна Плачкова. За інформацією РБК-Україна, в політсилі Медведчука і Бойка досі тривають дискусії з цього приводу. Спробувати свої сили у перегонах за головний пост Одеси може й колишній мер міста Едуард Гурвіц, який, імовірно, буде балотуватися від УДАРу.

Кернес проти безальтернативності

Ситуація в Харкові багато в чому нагадує розклад, сформований в Одесі: рейтинговий мер і небагато тих, хто може скласти йому реальну конкуренцію. Чинний міський голова Геннадій Кернес уже заявив про плани обратися мером втретє й повести на вибори свою власну партію "Блок Кернеса – успішний Харків".

Проти нього "Слуга народу" збирається висунути бізнесмена зі сфери IT Романа Катеринчика, сказали виданню кілька впливових співрозмовників у президентській політсилі. Його компанії Artjoker і Turboseo займаються веб-розробкою та інтернет-рекламою. На останніх дострокових виборах у парламент Катеринчик замикав першу десятку списку партії Шарія.

Негласно в "Слузі народу" визнають: особливих надій на перемогу Катеринчика не покладають, розуміючи, що за лічені місяці "виростити" реальну альтернативу Кернесу в місті їм не вдасться.

Ще одним опонентом чинного мера в Харкові стане нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. У "Опоплатформи – За життя" досить високі рейтингові показники в Харківській області. За даними групи "Рейтинг", на виборах в облраду політсила могла б отримати другий результат, поступаючись кількома відсотками "Блоку Кернеса". Згідно з цим же опитуванням, слідом, з десятивідсотковим відривом йде "Слуга народу".

Змінити розстановку сил у регіоні може екс-глава обласної держадміністрації та давня соратниця голови харківського осередку ОПЗЖ Ігоря Райніна – Юлія Світлична. У березні вона перемогла на довиборах в Раду в одному з округів на Харківщині. У Світличної один із найвищих рейтингів підтримки в області, випливає з опитування "Рейтингу".

У травні цього року вона заснувала власну партію "Блок Світличної "Разом!", який напевно буде конкурувати за мандати у міській та обласній раді. У політичних колах Харкова не виключають, що Світлична може взяти участь і в боротьбі за посаду мера міста, але сама вона продовжує зберігати інтригу щодо свого можливого висування.

"Пропозиція" мерів

Міський голова Дніпра Борис Філатов – один із небагатьох мерів, що встав у жорстку опозицію до центральної влади після обрання Зеленського. На минулих виборах він балотувався в мери від партії УКРОП, але через конфронтацію з Ігорем Коломойським йому довелося придивитися до інших проектів.

У середині червня Філатов разом зі ще кількома керівниками обласних центрів представив партію "Пропозиція", яка буде брати участь у місцевих виборах. У самій політсилі заявляють, що їхня мета – побудова в країні ефективного місцевого самоврядування.

Соцопитування групи "Рейтинг", проведений незадовго після з'їзду партії, показує, що в Дніпрі "Пропозиція" може ще на старті кампанії взяти 16% голосів і третє місце після "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя". Персонально у Філатова справи йдуть краще. За даними "Рейтингу", чинний мер міг би набрати майже 43% голосів, з величезним розривом випереджаючи свого найближчого конкурента Олександра Вілкула.

Колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації поки не заявляв про своє бажання поборотися за крісло мера. Майже нарівні з ним в опитуванні йде народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. Сам він не приховує своїх амбіцій на посаду міського голови Дніпра і заявив, що буде балотуватися, незалежно від того, на кому зупинить свій вибір президент.

Хоча у "Слуги народу" дещо інші плани. За словами джерел у команді Зеленського, по Дніпру вони хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка. Його прізвища в останньому дослідженні "Рейтингу" немає.

Крім того, включитися в боротьбу за посаду мера може лідер опозиційної до Філатова партії "Громадська сила", депутат міської ради Загід Краснов. Він і його політсила можуть отримати на виборах четвертий результат, йдеться в опитуванні "Рейтингу".

Хто, якщо не Садовий

Якщо б чинний міський голова Львова Андрій Садовий зараз зважився піти на ще один, четвертий термін, то в першому турі він набрав приблизно 35% голосів. Ця цифра вдвічі більша, ніж у його найближчих суперників. Такий результат дає Садовому опитування, проведене компанією Socis, а також внутрішня соціологія, надана РБК-Україна одним із джерел в оточенні львівського мера.

Сам він ухиляється від прямої відповіді на питання про можливість переобратися міським головою. Хоча ще минулого року він стверджував, що збирається зупинитися на трьох каденцій.

"Я міський голова і сьогодні думаю лише про місто. Ми переживаємо епідемію. Інколи мені здається, що я живу в центрі цього коронавірусу. Перемога над вірусом є сьогодні моєю єдиною метою. На думки про вибори часу нема", – прокоментував виданню Андрій Садовий.

Поки, згідно з обох опитувань, боротьба за умовне друге місце точиться між кандидатом від "Європейської солідарності", народним депутатом Олегом Синюткою та колишнім віце-спікером, "свободівцем" Русланом Кошулинським.

Слідом за ними в рейтинговій таблиці йдуть представник партії "Варта" Ігор Зінкевич, екс-нардеп Ігор Васюник і член фракції "Голос" у Верховній раді, львівський мажоритарник Ярослав Рущишин. Офіційно з них трьох про свою участь у виборах мера оголосив тільки Васюник. Крім того, про свої плани на пост мера раніше повідомив ще один народний депутат, співголова партії "За майбутнє" Тарас Батенко.

Головне питання навколо місцевих перегонів у Львові – хто стане кандидатом від "Слуги народу". На нього не можуть відповісти навіть у керівництві президентської політсили.

У різний час у львівському політикумі ходили розмови про те, що від Зеленського може піти колишній голова облдержадміністрації – Маркіян Мальський або нинішній – Максим Козицький. Розглядався варіант виставити кандидатом посла в Польщі Андрія Дещицю. Але він нібито від цієї ідеї відмовився, говорить співрозмовник у команді Зеленського. Була навіть версія про те, що "Слуга народу" висуне Садового, це в самій партії заперечують. За словами впливового джерела всередині монобільшості, кандидата на Львів у партії поки що немає.

Вимушені союзи

За оцінкою експертів, шанси на переобрання у чинних мерів дуже високі. Політолог Володимир Фесенко вважає, що у градоначальників Києва, Харкова, Одеси і Дніпра немає по-справжньому потужних конкурентів.

"У Труханова єдиний ризик – кримінальні провадження, які розслідуються НАБУ. Якщо найближчі місяці виникнуть активні дії правоохоронних органів щодо Труханова, то це йому може трохи завадити. По Львову фаворит, скоріше, Андрій Садовий, але кандидат від "Євросолідарності" Олег Синютка може скласти йому серйозну конкуренцію за рахунок достатньо високого рейтингу партії Порошенка у цьому місті", – зазначив РБК-Україна Фесенко.

Хоча, за його словами, навіть у разі переобрання у жодного з цих мерів не буде одноосібного контролю над міською радою. А тому їм доведеться домовлятися про коаліцію з іншими політичними силами, в тому числі і зі "Слугою народу".

"Якщо говорити про шанси кандидатів від партії влади, потрібно згадати про те, що сьогодні вона залишається лідером симпатій громадян. І їхній рейтинг, і рейтинг президента залишається досить високим. Це означає, що нове обличчя, яке піде від президентської політсили, може зі старту отримати приблизно 15-20% голосів. Це значний рейтинг", – констатував Олексій Кошель.

Він прогнозує: якщо кандидати від президентської політсили не будуть мати за собою токсичного шлейфу, то у великих містах вони цілком можуть пройти в другий тур.

У "Слузі народу" також не ставлять перед собою недосяжні цілі на цю місцеву гонку, тверезо оцінюючи свої рейтингові позиції на місцях. Один із співрозмовників у команді Зеленського пояснив: якщо говорити про п'ятірку найбільших міст, то партія націлена боротися за Київ, Дніпро й Одесу. Завдання по іншим – добре виступити у боротьбі за міськраду.

Втім, на думку Фесенка, жодна партія, включно зі "Слугою народу", не зможе взяти одноосібну більшість у радах цих міст, і взагалі в обласних радах і міськрадах обласних центрів.

"І це непоганий варіант для президентської партії. У більшості випадків "Слуга народу" буде домовлятися про коаліцію з партіями мерів. Це важливо і для впливу на систему управління в місті, і для забезпечення лояльності мера до президента Зеленського", – резюмував політолог.