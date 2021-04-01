"Велике будівництво" лікарень: як влада створює медичну інфраструктуру по всій країні

Пандемія коронавірусу наочно показала всі хронічні проблеми української медицини. Заповненість лікарняних ліжок пацієнтами з COVID-19, як і раніше, залишається високою, а боротьба з епідемією, навіть за найоптимістичнішими прогнозами, може затягнутися надовго.

Втім, криза системи охорони здоров'я стала одночасно імпульсом для серйозних змін у галузі – по всій країні масштабно і швидко будуються приймальні відділення лікарень в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Вже зараз можна впевнено сказати, що програма суттєво змінить обличчя української медицини, підвищить її рівень і одночасно закладе фундамент для подальших трансформацій. Про те, як прямо зараз по всій Україні створюється медична інфраструктура європейського рівня – детальніше РБК-Україна.

Для будь-якої лікарні вкрай важливо мати просторе і добре укомплектоване медобладнанням приймальне відділення. Адже саме сюди в першу чергу потрапляють пацієнти, які потребують оперативної діагностики. Іноді рахунок йде на хвилини. Правильний діагноз для початку швидкого лікування – ключові умови для того, щоб лікарі могли рятувати життя людей.

Для початку в рамках програми Emergency, яка є важливою частиною президентського "Великого будівництва", були визначені лікарні, де запланували реконструювати приймальні відділення.

На першому етапі обласні держадміністрації визначили 212 установ охорони здоров'я, які склали оптимальні варіанти мереж багатопрофільних лікарень в кожному госпітальному окрузі. Потім цей список було затверджено Міністерством охорони здоров'я і в результаті Кабмін 15 січня 2020 року затвердив перелік опорних лікарень на період до 2023 року.

Головний критерій вибору опорних медустанов – ефективність функціонування госпітального округу. Таким чином, опорні лікарні повинні створити мережу по всій країні, яка гарантує забезпечення медичною допомогою населення, в тому числі екстреною медичною допомогою.

У програмі Emergency акцент робиться не тільки на ремонті і будівництві приймальних відділень, але й на їх якісному оснащення сучасною медичною апаратурою.

Вперше план реконструкцій понад 200 приймальних відділень лікарень по всій країні президент Володимир Зеленський озвучив ще в доковідну епоху – в лютому 2020 року. Тоді ж він оголосив, що Україна реалізує декілька програм по закупівлі машин екстреної медичної допомоги. "Швидкі" ми дійсно купуємо багато, дуже багато", – заявив він.

За словами президента, через 4-5 років в Україні повинні побачити, що таке сучасні лікарні та доступна медицина.

До грудня 2020 року будівельні роботи в середньому по країні були готові на 76%, при цьому 26 відділень екстреної швидкої допомоги (колишніх приймальних відділень) – закінчили рік зі 100% готовністю.

Ще 67% об'єктів закінчили рік з готовністю 80% і вище, інші приміщення були готові в меншій мірі. У складний час пандемії в лікарнях, які боролися з ростом захворюваності коронавірусом, тривали реконструкції та забезпечення необхідною апаратурою, щоб отримати запас міцності медичної системи на перспективу.

Тоді ж Зеленський попросив пришвидшити реалізацію програми. "Ці відділення – не просто проєкти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей", – заявив він.

Бюджет на будівництво 202 приймальних відділень по всій країні склав у 2020 році 2,29 млрд гривень, з яких 1,68 млрд – з держбюджету, і ще 0,54 – з місцевих бюджетів. Ще ніколи в своїй історії країна не витрачала стільки грошей на екстрену медицину.

Швидка допомога стає швидкою

Згідно з планами, які озвученив заступник голови ОП і координатором "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, у нинішньому році планується реконструювати 177 приймальних відділень лікарень по всій країні.

Однією з вимог при проектуванні стало оснащення приймальних відділень "теплими боксами" для заїзду швидких і подальшого комфортного супроводу пацієнтів до лікарні. Ця вимога реалізовується у тих приймальних відділеннях, де існують необхідні умови і технічна можливість.

Одночасно з реконструкцією самих приміщень, приймальні відділення оснащуються сучасним медичним обладнанням – апаратами УЗД, ЕКГ, МРТ, комп'ютерними томографами, рентген-установками, ангіографами. Завдяки цьому діагностику пацієнтів можна проводити одразу в приймальному відділенні, а за необхідності відразу ж і починати лікування. Це допомагає набагато швидше допомагати хворим, чиє життя в небезпеці. Таким чином, швидка допомога стає дійсно швидкою.

Швидкими темпами проходить й реалізація програми. Наприклад, у Чернівецькій, Луганській та Черкаській областях роботи з реконструкції приймальних відділень завершені вже на 100%.

В середньому по Україні приймальні відділення вже готові на 90%. Станом на 18 березня 2021 року в 90 з 202 прийомних вже завершена реконструкція.

У Дніпропетровській області завершено 9 об'єктів з 13, в Черкаській та Донецькій – по 8 об'єктів, Київській і Херсонській – по 7, Чернівецькій, Луганській, Львівській і Чернігівській – по 5. Ще 75 об'єктів готові на 80-99%.

Максимальною динамікою будівельних робіт в 2021 році відзначилися Дніпропетровщина, Львівщина та Вінниччина – більше третини робіт було виконано вже в цьому році.

Що стосується оснащення приймальних, проект передбачає постачання в реконструюються приймальні, сотень одиниць дорогого і дуже потрібного обладнання. Так, протягом 2020 року за кошти держбюджету було придбано 466 одиниць медичної апаратури – 161 комп'ютерний томограф, 146 цифрових рентгенів, 159 апаратів УЗД.

У 2021 році заплановано організувати поставку 4656 одиниць обладнання на суму понад 6 млрд гривень. Ангіографи, ендоскопи, електрокардіографи, підйомники пацієнтів, дефібрилятори, функціональні ліжка, апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, центральні кисневі станції з мережею, апарати серцевого масажу, центральні станції моніторингу, аналізатори крові, біохімічні аналізатори, коагулометричні аналізатори, МРТ тощо – все це апаратура, яка дуже необхідна лікарям, щоб рятувати життя українських громадян.

Багато лікарень, особливо в райцентрах, досі навіть не мали подібної техніки, тому пацієнтів доводилося возити в обласні центри. Деякі райони України тепер назавжди забудуть страшну практику, коли треба було їхати за десятки кілометрів в обласний центр і втрачати дорогоцінний час для порятунку життя.

Що кажуть лікарі

Міркувати про цифри, цілі й амбіції програми можна довго, але найважливіше розуміти де конкретно і як саме відбуваються якісні зміни. Почути про це найкраще з перших вуст – від лікарів з різних регіонів України.

Наприклад, в Новомосковській центральній регіональній лікарні на Дніпропетровщині, де скоро відкриється нове цілодобове відділення екстреної допомоги, медики зможуть приймати вдвічі більше пацієнтів – близько 100 на добу.

Приймальне відділення отримає найсучасніше діагностичне обладнання – цифровий рентген, апарати УЗД та ЕКГ, у ньому будуть облаштовані сучасні оглядові кабінети, кабінети лікарів, лабораторія та травмпункт. Крім того, вперше у Новомосковському районі з'явиться комп'ютерний томограф. Раніше пацієнтів, які потребували екстреної діагностики, доводилося везти в обласну лікарню Дніпра.

За словами гендиректора лікарні Вадима Михайлюти, відділення екстреної медичної допомоги буде самодостатнє і автономне, у нього з'явиться втричі більше приміщень.

"Фахівці будуть працювати 24 години на добу. Це дуже важливо – не будемо втрачати "золоті хвилини", від яких залежить життя пацієнта", – розповів він журналістам.

Поділяє цю думку і генеральний директор Дніпровської міської лікарні №9 Олена Финкова, де реконструкція діагностичного центру вийшла на фінішну пряму.

"Як театр починається з вішалки, так і будь-яка лікарня – з приймального відділення. Те, що почали реконструкцію – правильно. Зможемо протягом першої, "золотої" години надавати екстрену допомогу пацієнтам", – вважає Финкова.

В лікарні вже змонтували один з найбільш потужних комп'ютерних томографів в місті, у всіх приміщеннях завершуються оздоблювальні роботи. У підсумку медзаклад отримає сучасне приймальне відділення з оглядовими, маніпуляційними, перев'язувальними і лікувальними кабінетами, зал очікування, реєстратуру. В одній будівлі з ними розмістяться сучасна лабораторія експрес-аналізів, операційна та реанімація.

Вперше отримають новий комп'ютерний томограф й лікарі Сторожинецької лікарні в Чернівецькій області. Нове приймальне відділення, яке побудували з нуля всього за три місяці, буде працювати за європейським принципом, тобто поєднувати функції і приймального, і лікувально-реанімаційного відділень.

В рамках "Великого будівництва" воно також буде оснащено новітньою діагностичною апаратурою. Раніше для проведення комп'ютерної томографії жителям району необхідно було їхати в Чернівці. Тепер огляд можна буде проводити на місці, причому безкоштовно.

Завершальні оздоблювальні роботи йдуть і в Рівненській обласній лікарні. Площа приймального відділення складе майже 1 тис. кв. м. – в ньому з'явиться спеціальний пандус для автомобілів швидкої допомоги, спіральний комп'ютерний томограф, МРТ, цифровий рентген-апарат, ендоскопічна стійка і УЗД.

У місті Сарни на Рівненщині також закінчується встановлення обладнання, про яке раніше медики місцевої районної лікарні могли тільки мріяти: новий комп'ютерний томограф, відеоендоскоп, реанімаційне та інше необхідне медобладнання.

"В оновленому приймальному відділенні будуть консультативно-оглядові приміщення, діагностичний блок, місця для очікування пацієнтів та супроводжуючих, гардеробні. Також будуть чоловічі, жіночі та дитячі ліжка для пацієнтів", – зазначає Василь Іванюк, головний лікар Сарненської ЦРЛ.

У розпалі і реконструкція приймального відділення Нікопольської міської лікарні №4. Акцент – на новому обладнанні, у лікарні з'явиться техніка, якої в місті раніше просто не було. Понад 300 тисяч жителів Нікополя та району, Марганцю, Покрова, Томаківки зможуть отримати якісне медичне обслуговування.

"Раніше наше приймальне відділення займало всього 60 квадратних метрів. Тепер під нього облаштують весь перший поверх – майже 800 квадратів", – розказала генеральний директор Нікопольської міської лікарні №4 Надія Бредіхіна.

Коли встановлять ангіограф, лікарі зможуть проводити тромболізисну терапію хворим з інсультами, а також стентування на серці.

У Сватовому Луганської області завершена реконструкція міської лікарні. Тут не тільки було отремонтированно приймальне відділення, але і придбано необхідне обладнання, в тому числі кращий в області апарат МРТ.

Зараз в цій лікарні працюють 49 лікарів, 121 медична сестра, 56 молодших медичних сестер. Лікарня оснащена новими меблями і сучасним медичним обладнанням, створено всі умови для надання невідкладної допомоги хворим.

Також побудовано захищений від негоди бокс для автомобілів швидкої допомоги, завдяки якому переміщення пацієнтів з машин у приміщення лікарні буде легким і зручним.

За словами головного лікаря Черкаської обласної лікарні Олександра Дудника, реконструкція саме приймальних відділень дуже важлива. Адже сюди потрапляє пацієнт в разі екстреної ситуації.

Тут надається невідкладна допомога, обстеження, багато що залежить не тільки від медиків, а й від умов та обладнання. Тому проект реконструкції приймальні передбачав обов'язкове облаштування приймального боксу для машин екстреної допомоги на 2 автомобілі з інженерними системами підтримки клімату.

До кожного ліжко-місця підводяться кисень, стиснене повітря для створення вакууму, електроживлення, підключення до локальної комп'ютерної мережі, додаткове освітлення, кнопка виклику медичного персоналу.

У Миколаєві ще триває реконструкція нового відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Але будівля, що давно потребує ремонту, вже змінилася до невпізнання.

"Завдання стоїть таке: іноді секунди перекладання пацієнта з машини на каталку, підйом на другий поверх в реанімацію, вирішують долю пацієнта. Нове відділення не буде просто "приймальнею", яка виконувала значною мірою паперову роботу. На сьогоднішній день хворому, при потраплянні у екстреному стані, буде надана допомога на першому поверсі, для скорочення часу до початку реанімаційних заходів", – розповів головний лікар КНП НГС "Лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Дем'янов.

На його думку, поява оновленого відділення змінить не тільки саму лікарню, але і ставлення медиків до хворих в кращу сторону. "Я думаю, що ті кабінети, які сьогодні робляться, будуть не тільки комфортні для пацієнтів, але й багато в чому змінять менталітет самого персоналу", – зазначив він.

Настільки швидкі темпи реновації та оснащення українських лікарень дозволяють відзначити, що завдяки президентській програмі "Велике будівництво", у цей непростий рік владі вдається реально створювати нову якість життя.

Водночас медики отримали можливість більш якісно виконувати свою роботу – час на обстеження пацієнтів скоротився в рази, а значить, буде врятовано набагато більше життів.