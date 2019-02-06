Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році

Только вверх

В 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 гривны. При этом в предыдущие годы подорожание было не таким существенным: в 2017-м и 2016-м рост цен на лекарства не превышал 13,4-13,6%. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer"/"Фармстандарт" компании "Proxima Research", опубликованные на специализированном ресурсе apteka.ua.

Директор киевской сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый объясняет удорожание лекарств тем, что в начале прошлого года поставщики препаратов повысили цены: "Кто-то на 30%, кто-то на 1%, а кто-то вообще не поднимал цены". По его словам, несмотря на то, что в прошлом году курс гривны оставался стабильным, у всех участников фармацевтического рынка возросли затраты на электроэнергию, природный газ, а также на фонд оплаты труда. "Все эти расходы закладываются в цену таблетки. Поэтому лекарства и подорожали", - уточнил Свитлый.

"Исходя из этого, производители медикаментов, как отечественные, так и зарубежные, постоянно меняют свои отпускные цены. В прошлом году большинство из этих составляющих повысились, поэтому и цены возросли. В то же время в аптеках наценка остается стабильной и демонтирует тенденцию к снижению", – пояснил директор "Аптечной профессиональной ассоциации Украины" Владимир Руденко.

Но в то же время иностранные производители медикаментов закладывают в цены препаратов высокие оценки рисков работы в Украине. "Это подталкивает их к быстрому повышению цен", – считает директор департамента внешних связей немецкого фармацевтического холдинга STADA Иван Глушков.

По результатам вышеуказанного исследования, основных причин удорожания лекарств всего две: инфляция, а также изменение спроса. В частности, население стало больше потреблять дорогостоящих препаратов – от 100 гривен за упаковку и выше. Такая тенденция особенно заметна в десятилетней ретроспективе. Если еще в 2009 году дорогие препараты занимали 15-процентную долю рынка в упаковках, то в 2018-м она превысила 22%. При этом в денежном выражении сегмент дорогостоящих лекарств вырос еще больше – с почти 57% до 67,4%.

Выбирают иностранное

Во многом переориентация спроса на дорогостоящие лекарства связана с тем, что украинцы все чаще отдают предпочтение импортным препаратам. Эта тенденция прослеживается примерно с 2015-2016 годов, то есть, после того как украинская экономика начала восстанавливаться после кризиса 2014 года. По итогам прошлого года рыночная доля импортных препаратов в упаковках составила 28,5%, а в денежном выражении – 62,5%.

В Украине также постепенно растет и потребление рецептурных лекарств. Доля таких медикаментов в упаковках увеличилась с почти 33% в 2009 году до около 40% в 2018 году, а в денежном выражении – с 52% до 59%. Директор "Агентства медицинского маркетинга" (специализируется на консалтинге аптек) и совладелец клиники "Доступный доктор" Юрий Чертков объясняет рост спроса на рецептурные препараты снижением уровня доходов населения.

"Беднеющие украинцы отказываются от покупки так называемых препаратов комфорта, например, витаминов. Все эти медикаменты относятся к группе безрецептурных. Но, если врач назначил пациенту прием антибиотиков, которые относятся к рецептурным лекарствам, то хочешь-не хочешь, а принимать такие медикаменты придется", – пояснил Чертков.

В результате в прошлом году розничный рынок лекарств составил 74,5 млрд гривен, что почти на 22% больше, чем годом ранее. В долларовом эквиваленте рост составил 2,7 млрд долларов, в упаковках – более 1,1 млрд штук.

Владимир Руденко считает, что на увеличение рынка препаратов в упаковках повлияла государственная программа "Доступні ліки". Эта правительственная программа предусматривает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом II типа (неинсулинозависимый) могут получать бесплатно или с доплатой многие препараты. В недавно обновленный реестр таких медикаментов вошло 258 препаратов, из которых 64 – бесплатные.

Среди производителей лекарств первые две позиции продолжают занимать украинские компании "Фармак" и "Артериум". При этом в 2018 году в традиционной тройке лидеров украинская компания "Дарница" свою позицию уступила израильской Teva. Среди лидеров-брендов большую часть позиций занимают иностранные препараты – "Нурофен", "Нимесил", "Актовегин", "Спазмолгон" и т.д. Из украинских препаратов в топ-5 вошел только натрия хлорид – медикамент, который используется, например, в качестве растворителя для других лекарственных средств.

По словам Руслана Свитлого, динамика цен на лекарства в 2019 году будет также зависеть от двух основных факторов – колебания гривны к иностранным валютам и удорожания составляющих себестоимости лекарств, в первую очередь, энергоносителей и динамики зарплат.

"Природный газ и электричество вновь дорожают, минимальная зарплата также повысилась, поэтому и цены на лекарства, скорее всего, возрастут, - продолжает он. - Но здесь нет ничего тайного от покупателей. Это все объективные причины. Никто из аптекарей не договаривается удерживать цены на одном уровне. На рынке работают сотни и тысячи аптек, что обуславливает высокую конкуренцию между ними. Поэтому они не могут договориться об установлении одинаковых цен".

По прогнозу Руслана Свитлого, цены на лекарства могут снова вырасти, поскольку уже некоторые поставщики в своих новых контрактах с аптеками заложили подорожание медикаментов на 4-20%.