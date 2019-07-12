Богдан Андріїв: одне із завдань "Опоблоку" - захистити інтереси громад у новому парламенті

- Сьогодні до "Опозиційного блоку" приєдналися понад 70 мерів і глав ОТГ. Чому ви для себе прийняли рішення піти 7-м у списку партії "Опозиційний блок"?

- Ми з вами пам'ятаємо, що ідея створення партії мерів звучала в Україні вже не раз. Це, на мій погляд, дуже ефективна ідея, оскільки мери - керівники міст знаходяться в постійному контакті з людьми, знають проблематику на місцях, і можуть запропонувати центральної влади ефективні шляхи вирішення абсолютно всіх місцевих питань. На жаль, далі розмов така ініціатива не рухалася.

Тому, коли наша політична партія «Відродження», від якої я був обраний мером в Ужгороді, запропонувала підтримати "Опозиційний блок" і приєднатися до мерів інших успішних міст, а також до команди керівників великих промислових підприємств, досвідчених управлінців, я погодився. У цьому об'єднанні я побачив величезну перспективу і надію не тільки для всієї країни, але і для свого міста. На мою думку, саме партія з такою командою сильних керівників з усіх регіонів України здатна захищати інтереси громад у новому парламенті.

- Чому ви в такому разі просто не залишилися працювати в Ужгороді, а вирішили брати участь у виборах в парламент?

- За останні п'ять років центральна влада замість комплексної державної підтримки тільки перекладала на місцеві бюджети більшість своїх зобов'язань. Були прийняті закони, які не полегшують, а, навпаки, перешкоджають розвитку наших міст. Змінити цю ситуацію тепер можна тільки в тому випадку, якщо ти знаходишся в парламенті.

Наприклад, всім відома проблема з пільговим проїздом громадян в муніципальному транспорті. Держава успішно перекинуло цю функцію органи місцевого самоврядування, не надавши при цьому містам механізмів фінансування нової статті витрат. Потрібно це змінювати? Звичайно потрібно, без грошей нічого не зробиш.

Окрема увага має приділятися фінансування профтехосвіти. Сьогодні навчальні заклади, які знаходяться на території обласних центрів, повністю фінансуються за рахунок міського бюджету. А у нас 50-60% дітей, які навчаються у профтехучилищах, не ужгородці. Хоча ми фінансуємо комунальні витрати ПТУ, зарплату вчителям, стипендії студентам.

Очевидно, що для фінансування профтехосвіти потрібно більше грошей залишати на місцях. Адже у міста є свої не менш важливі питання, які також вимагають фінансів.

Ще один приклад. Зараз діє норма, яка передбачає перерозподіл коштів в міському бюджеті, якщо його дохідну частину перевиконають саме на 105%. По-перше, нам не зрозуміло, чому саме на 105%? А якщо перевиконання складе 101% або 102%? По-друге, ми вважаємо, що ця норма гальмує розвиток міста, і її потрібно скасувати. Гроші на місцях потрібні відразу, постійно протягом року, а не в його кінці.

- Така ситуація не тільки в Ужгороді.

- Звичайно, не тільки в Ужгороді. Така ситуація у всіх обласних центрах України. Про це ми і говорили з колегами на Форумі в Харкові. Наприклад, взяти так званий коефіцієнт вирівнювання. Сьогодні з бюджету Ужгорода вилучають 80 млн гривень надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), у Запоріжжя - 350 млн гривень. Ці ресурси у міст просто несправедливо відбирають.

- Під час виборчої кампанії багато представників партій традиційно виступають "за все хороше проти всього поганого". Чому ваша команда відрізняється від інших?

- В першу чергу команда "Опозиційного Блоку" - це команда професіоналів. Разом з нами в парламент йдуть досвідчені управлінці, керівники промислових підприємств, міські голови, регіональні лідери, люди, які мають величезний багаж знань і досвіду практично у всіх сферах життєдіяльності держави.

Ми бачимо, що сьогодні до парламенту йдуть так звані нові обличчя – молоді люди, представники шоу-бізнесу. Я не проти молодих і нових осіб. Але досвід нічим не можна замінити. Саме люди, які мають за плечима роки ефективної роботи, конкретні результати, які можна побачити або відчути, повинні представляти інтереси громад в парламенті. Саме вони повинні працювати в комітетах Верховної Ради і приймати закони, які змінять життя українців на краще.

- Ви напевно спостерігаєте за соціологічними рейтингами, які сьогодні публікуються. Враховуючи рейтинги, можна припустити, які політичні партії потрапляють в парламент. Як ви вважаєте, ті нові політики, які проходять в парламент від своїх політичних сил, що можуть якісно змінити роботу парламенту і поліпшити законотворчу роботу у Верховній раді?

- Я завжди вітаю бажання молодих людей працювати на благо країни. Звичайно, наступне скликання Верховної Ради буде значно оновлено. Сподіваюся, туди потраплять люди, які мають досвід практичної роботи в різних сферах.

Хочу ще раз підкреслити, робота в парламенті - дуже відповідальна і серйозна діяльність. Вона передбачає наслідки для мільйонів українців. Тому у Верховній Раді повинні працювати люди, які реально розуміють стан речей, знають, як вирішити проблеми і не дозволять собою маніпулювати.

- Ви багато розповіли про те, що необхідно зробити. Чи є проекти, які вже вдалося зробити в Ужгороді?

- За останні 5 років нашій команді вдалося наблизити розв'язання проблеми з транспортом в Ужгороді. Ми створили комунальне підприємство, закупили комфортабельні муніципальні автобуси. І це лише частина комплексної програми, реалізацію якої ми продовжуємо.

Актуальними в Ужгороді залишаються питання організації полігону відходів і виділення земельної ділянки для міського кладовища. Для вирішення цих питань потрібна координація зусиль міста з районною та обласною владою. Робота в цьому напрямку – сьогодні один із пріоритетів нашої команди.

Також ми впроваджуємо програму збереження історичного центру міста. Основне її завдання - не допустити подальшого руйнування центру міста, який сьогодні є візитною карткою тисячолітнього Ужгорода й має велике туристичне значення.

У висновку хотів би сказати, що ми – мери міст України йдемо в парламент разом з Опозиційним блоком, щоб вирішувати реальні проблеми регіонів. Наведемо порядок на місцях – підніметься вся країна. Нам допоможе наш досвід, підтримка людей, а також програма, яка підкріплена законопроектами по кожній із сфер життєдіяльності держави. А впровадження повної і глибокої децентралізації стане наріжним каменем поступального розвитку країни і відродження економіки.

Ми за те, щоб політика не заважала, а допомагала нашій роботі. Чим більше представників Опоблоку буде в новій Раді, тим швидше жителі міст на собі відчують реальні зміни.