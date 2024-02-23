Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров

При подготовке материала были использованы публичные комментарии чиновником Украины и Польши, информация от источников издания, знакомых с процессом украинско-польских переговоров и комментарии экспертов.

Ситуация на украинско-польской границе во второй половине февраля стала накаляться буквально с каждым днем. Польские фермеры, начав 9 февраля протесты и перекрытия грузового транспортного сообщения на трех пунктах пропуска, расширили акции на все шесть КПП. Временно перекрывался проезд всего автомобильного транспорта, были попытки заблокировать и железную дорогу.

Угрозы полностью перекрыть транспортное сообщение звучат до сих пор. “Если мы решим не пускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наши власти, наконец, будут искать содержательные решения", - заявил на днях один из лидеров польских протестующих.

Украина и Польша - разный взгляд на ситуацию

Пока власти Украины и Польши по разному видят пути разрешение проблемы. Украина после многократных и безрезультатных попыток снять напряжение на границе путем дипломатических переговоров на уровне профильных министерств наконец поняла, что без вынесения вопроса на высший уровень проблему не решить.

Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Польши с предложением встретиться для диалога прямо на границе до 24 февраля. "И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр (Дональд Туск, премьер Польши, - ред.), тоже приехать к границе. Анджей (Анджей Дуда - президент Польши, - ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - заявил Зеленский.

Триггером для такой реакции стали продолжающиеся провокации на границе - протестующие начали рассыпать украинское зерно прямо на дорогу. В начале они повредили несколько фур, а затем и железнодорожный вагон, перевозивший зерно транзитом в Германию.

Украинское зерно рассыпано на границе с Польшей (фото: suspilne.media)

По этим фактам прокуратура Польши начала расследование. Премьер Туск фактически встал на защиту протестующих, назвав их действия проявлением отчаяния. Президент Дуда заявил, что сожалеет о произошедшем. “Но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – демократическая страна, где право на протест просто существует”, - заявил он в интервью Украинскому радио.

Позже генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич назвала инциденты на границе позором для поляков. “Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья. То, что происходит, не может быть делом рук моих соотечественников”, - написала она в соцсетях.

Но провокации продолжились. Возмущение, и не только в Украине, но и в Польше вызвала выходка одного из протестующих, который вывесил на своем тракторе флаг бывшего СССР и плакат с призывом к Путину “навести порядок с Польшей и Брюсселем”.

Провокация на границе с Польшей (фото: Getty Images)

В МИД Польши сразу же осудили провокацию. “Мы считаем, что это попытка захвата аграрного протестного движения крайними и безответственными группами, возможно, под влиянием российской агентуры", - подчеркнули в ведомстве.

Фермера, вывесившего флаг и плакат, задержали. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Источник издания, знакомый с процессом украинско-польских переговоров, считает, что доля российского влияния на ситуацию не так велика, как иногда кажется. “Не стоит преувеличивать, но не нужно и преуменьшать влияние России”, - заявил он в комментарии изданию.

Акции протеста в Польше поддерживают 75% фермеров, отметил он, и для возникновения недовольства не нужно было каких-то дополнительных действий со стороны РФ. Хотя, собеседник не исключил, россияне могли приложить руку к провокациям, чтобы усугубить негативный эффект и накалить двусторонние отношения.

Власти Польши не идут навстречу

Зеленский вечером в среду, 21 февраля предложил польскому руководству провести встречу в самые ближайшие дни, а именно до 24 февраля. Украинская сторона была готова к такой встрече на высоком уровне уже на следующий день. Но потом все-таки решили ориентироваться на пятницу, 23 февраля. Многие чиновники даже внесли изменения в свои рабочие графики на эти дни. Была неофициальная информация о возможности подключения к переговорам и руководства Еврокомиссии. Источники издания говорили даже о вероятности приезда в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. По последней информации, визит главы ЕК в Польшу ожидается 24 февраля.

В ЕК высказали обеспокоенность ситуацией на украинско-польской границе. “Европейская комиссия подчеркнула, что, хотя право на мирные демонстрации является фундаментальным для всех стран-членов, там не может быть места для насилия, и национальная власть должна выполнять свою компетенцию в вопросах обеспечения правопорядка”, - говорится в документе, принятом по итогу 12-й встречи Координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции.

Однако польская сторона не давала подтверждения встречи. И в четверг, 22 февраля Туск фактически отказался от нее, заявив, что переговоры с украинским правительством могут состояться лишь 28 марта. А до этого момента правительство Польши будет искать “защитные решения для польских фермеров" - как внутренними методами, так и путем дальнейших переговоров с Украиной и ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск (фото: Getty Images)

28 марта - это фактически за 10 дней до проведения местных выборов в Польше - 7 апреля. Ранее многие эксперты высказывали сомнение, что транспортная проблема может быть разрешена до этих выборов, поскольку конфликт используется в политических целях.

Директор института мировой политики Евгений Магда считает, что реакция Туска была ожидаемой. “Призыв к Дуде и Туску был эффектным, но не эффективным, поскольку они политические оппоненты, и друг друга, скажем так, сложно переваривают”, - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По мнению Магды, Туск за полтора месяца до выборов не хочет создавать ситуацию, при которой оппоненты смогут обвинять его и “Гражданскую коалицию” в том, что они являются агентами влияния Киева. “С него (с Туска - ред.) хватит того, что о нем говорят, что он агент Берлина. Туск считает, что переговоры должны быть на уровне профильных министров”, - отметил Магда.

Кстати, Дуда тоже заявил, что решение проблемы - дело министров. Но от переговоров на министерском уровне результата пока нет, хотя они проходят в разных форматах несколько раз в неделю. Механизм решения проблемы до сих пор не определен.

По информации РБК-Украина, Польша предлагает не только продлить, но и расширить перечень запрещенных для импорта украинских продуктов. Под эту категорию попадает украинское зерно, рапс, подсолнечник, пшеничная мука, шрот, отруби и жмых.

"Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты, такие как, среди прочего, сахар, птица, яйца, мягкие фрукты (ягоды - ред.), мед, яблочный сок, масло", - заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Причем, расширить список запрещенных товаров Польша хочет не в июне, когда действие ограничений завершается, но может быть продлено, а в самое ближайшее время.

Украинская курятина (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Механизм защиты для расширенного перечня продуктов предлагается такой же, какой действует и сейчас для четырех зерновых групп (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник - ред.) для Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и той же Польши.

То есть импорт этих товаров в общем запрещен, но если страна-импортер нуждается в каких-то объемах поставок, то обращается к Украине с просьбой выдать лицензии на эти поставки. Украинская сторона в свою очередь выдает лицензии экспортерам лишь на эти объемы.

Но в Киеве против таких изменений. “Мы не можем пойти на такое расширение списка товаров. Это будет прецедент, после которого любая страна может начать выставлять подобные требования”, - сказал изданию собеседник, знакомый с деталями переговоров с польской стороной.

Вероятный сценарий развития событий

По информации РБК-Украина, на сегодняшний день ситуация может развиваться по следующему сценарию. Польша все-таки в самое ближайшее время может расширить список товаров, запрещенных для импорта из Украины. Скорее всего в него войдут те группы, о которых говорил Секерский. Такой шаг навстречу протестующим теоретически должен снизить напряженность на границе.

Кроме того, в ближайшее время пункты пропуска на границе с Украиной, участки автомобильных и железных дорог будут внесены в список критической инфраструктуры. Это, по словам Туска, улучшит транспортировку военной и гуманитарной помощи в Украину. Украина в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы уже поблагодарила Польшу за такой шаг.

После расширения торговых ограничений в одностороннем порядке, Украина может все-таки применить ответные меры и ввести запрет на импорт польских товаров, прежде всего фруктов и молочной продукции. “Такая вероятность есть. Все опции у нас на столе и мы готовы в любой момент применять и такие меры”, - сказал собеседник издания.

Источники издания, детально знакомые с ситуацией на рынке, заверили, что проблем из-за ограничения импорта из Польши быть не должно. “Наши производители могут покрыть отсутствие польского импорта молочки и фруктов”, - сказал собеседник. Что касается экономического эффекта от возможного расширения двусторонних ограничений, то его должно будет подсчитать Министерство экономики.

Вероятность расширения блокады границ с Украиной другими соседями, в частности Венгрией, крайне мала, говорят источники издания в правительстве. И даже несмотря на то, что в начале февраля Орбан заявил о необходимости сократить импорт агропродукции из Украины, по сценарию Польши он действовать не станет, считает Магда. “Думаю, Орбану интереснее показывать, что именно он может эффективно действовать как политик, чем отдавать инициативу кому-то на улице”, - сказал эксперт.

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Во всей этой истории с блокадой границы больше политики, чем экономики. Для Украины транзит зерна через Польшу составляет лишь 5% агроэкспорта - основная часть все-таки идет водным транспортом. Мировые цены на зерно, падение которых и вызвало недовольство фермеров, не начали расти после ограничения транзита украинского зерна. По прогнозам экспертов, они будут дальше снижаться еще 3-4 месяца. И это должно будет подтвердить, что снижение доходов фермеров в Европе происходит не из-за украинского импорта. Так что, скорее всего, бездействие польской власти для нормализации ситуации еще с прошлого года было вызвано именно предвыборной кампанией в стране. А что касается открытия рынков для украинской продукции, то события последних месяцев показали, что этот процесс будет идти очень непросто, и в перспективе, на пути присоединения к ЕС, конфликтных ситуаций с новыми конкурентами в Европе избежать не удастся.