Ближче до миру. Що сталося на засіданні мінської ТКГ 22 липня?

В цей раз результат дуже здивував. Ввечері вдалося домовитися не просто про "хлібне", "шкільне", "різдвяне" перемир'я, а про режим повного і всеосяжного припинення вогню з 27 липня 2020 року, а також затвердити пакет додаткових заходів контролю цього режиму.

Будуть ще формалізовані домовленості? Так, безумовно. Передбачається, що Збройні Сили України і збройні формування ОРДО видадуть і введуть в дії накази про припинення вогню. Стійка тиша дозволила б перейти до політичних питань мирного врегулювання.

Що означає ця подія? Подібні рішення були й раніше, і це не приводило до очікуваних наслідків. Однак обнадійлива інформація, що надходить з різних джерел, свідчить, що як ніколи з'явилася реальна можливість закріпити припинення вогню на тривалу перспективу.

Чому саме зараз? Останні два місяці політичні радники голів держав і глави МЗС "нормандської четвірки" вели інтенсивні переговори в Парижі і Берліні і, мабуть, вони принесли свій результат. Враховуючи безрезультатний і уповільнений багаторічний період мінського діалогу при Порошенко, в суспільстві, так і у європейських партнерів України, склалося індиферентне ставлення до нього і мало хто очікував прогресу.

Чи зміниться позиція України на переговорах з Росією? Попри стандартний вже медійний розігрів ситуації (страшилки про очікуваний наступ РФ, чергові ярлики в бік Зеленського про зраду інтересів України), українська влада продовжила відстоювати незмінну формулу: до виборів на окупованому Донбасі Україна готова підійти тільки за умови дотримання перемир'я, роззброєння сепаратистів, виведення російських військ і передачі під контроль Києва кордону Також незмінною залишається позиція в питанні Конституції України.

Які електоральні наслідки для Зеленського? Судити поки рано, але даний крок – цілком логічний у контексті передвиборних обіцянок президента і очікувань більшості українських громадян. Повернення миру чекають не тільки жителі вільної України, але і її на окупованій частині, втомлені від беззаконня і кримінального пекла.

Ця місія буде не з простих і вона вимагатиме подальших дій – визначення механізму повернення кордону, проведення виборів у регіоні, політичну реінтеграцію, економічну реконструкцію і культурну інтеграцію. Головне – почати з малого.