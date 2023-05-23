Бизнес ставит на Украину. Какие компании и во что инвестируют даже во время войны

За время, прошедшее после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на масштабные разрушения инфраструктуры, боевые действия и проблемы с логистикой, украинский бизнес оправился от шока первых месяцев и постепенно адаптируется к условиям военного времени. Согласно мартовским данным индекса ожиданий деловой активности, предприятия всех секторов более оптимистично, чем в прошлом году, оценивают результаты и перспективы своей деятельности.

Еще один показательный фактор оживления бизнес-активности в Украине – инвестиции в реализацию новых амбициозных проектов, даже несмотря на нестабильную ситуацию и боевые действия на части территории страны. О том, какие компании продолжают вкладывать средства в Украину и какие проекты планируют реализовать – подробнее в спецпроекте РБК-Украина.

Unilever: 20 млн евро в новое производство

В марте этого года компания Unilever объявила, что проинвестирует 20 миллионов евро в новое производство в Киевской области, чтобы поддержать растущий бизнес и засвидетельствовать долгосрочные обязательства. Начало строительства запланировано с ожидаемым открытием фабрики в 2024 году.

Новая фабрика создаст около 100 новых рабочих мест и будет производить средства личной гигиены, шампуни и гели для душа, таких брендов как Dove, Axe, TRESemmé, Clear.

Завод будет снабжать товарами преимущественно украинский рынок, а также потенциально производить продукцию для других рынков Европы. Фабрика будет построена в соответствии с высокими экологическими стандартами с использованием технологий возобновляемой энергии, что будет способствовать достижению цели Unilever относительно чистых нулевых выбросов в рамках цепи создания стоимости к 2039 году.

"Эта инвестиция свидетельствует о нашей долгосрочной приверженности стране и ее народу, нашим сотрудникам, клиентам и партнерам. Это также способ отметить 30-летие нашего бизнеса в Украине. Новое производство создаст новые рабочие места, увеличит наши производственные мощности и, в первую очередь, будет удовлетворять потребности украинских потребителей высококачественными продуктами, изготовленными в соответствии с принципами устойчивого развития", – прокомментировал генеральный директор Unilever Украина Василий Бовдилов.

В настоящее время Unilever насчитывает более 100 сотрудников в Украине. С начала полномасштабного вторжения компания сосредоточилась на обеспечении мер безопасности для украинских работников и их семей.

Unilever также пожертвовала более 15 млн евро для оказания гуманитарной помощи украинцам, тесно сотрудничая с учреждениями ООН и местными неправительственными организациями, чтобы доставлять помощь туда, где она больше всего нужна.

Эпицентр: около $1,9 млрд инвестиций к 2025 году

Компания Эпицентр с первых дней войны активно помогает стране и инвестирует в ее экономику. В прошлом году, несмотря на значительные потери, понесенные компанией в результате разрушения собственных торговых центров, Эпицентр открыл два новых ТЦ в Киеве и Львове.

Сегодня компания ведет работы по построению ТРЦ площадью более 100 000 кв. м вместо уничтоженного во время боевых действий торгового центра в Буче. В компании верят, что этот проект станет символом восстановления города, а инвестиции компании ускорят восстановление и других пострадавших от войны регионов.

Проект торгового центра в Буче (фото: пресс-служба)

В целом инвестиционные планы компании на 2023-2025 годы предполагают вливание в украинскую экономику до $1,9 млрд.

Как отмечает генеральный директор "Эпицентр К" Петр Михайлишин, реализация этих планов во многом будет зависеть от хода войны, благоприятности инвестиционного климата и доступности финансовых ресурсов. Однако даже в текущих условиях компания готова вкладывать средства в перспективные проекты, предполагающие создание новых рабочих мест и восстановление страны.

"Важно, что наши планы предполагают не только развитие ритейла, но и в производство, которое в будущем станет основой для увеличения экспортных поступлений. В частности, в агрокомплексе Эпицентр планирует инвестировать в строительство агроиндустриальных парков, реконструкцию элеваторов, строительство новых производственных цехов, расширение парка и ужесточение логистических мощностей. Уже сейчас Эпицентр является одним из крупнейших в стране производителей агропродукции, объединяя земельный банк в размере 167,7 тыс. га. Однако мы стремимся улучшить собственную эффективность путем создания перерабатывающих предприятий и производства продуктов с добавленной стоимостью", – говорит Петр Михайлишин.

Петр Михайлишин, генеральный директор ООО "Эпицентр К" (фото: пресс-служба)

Параллельно компании планируют инвестировать в производственные предприятия строительной отрасли (заводы по изготовлению газобетона и сухих строительных смесей), а также усиление собственных логистических мощностей.

В частности, в пгт Калиновка под Киевом будет реализован проект ЛИС (логистический инновационный состав), который предполагает расширение уже существующего там хаба более чем вдвое – до 280 000 кв. м. А в регионах Украины компания будет вкладывать значительные средства в развитие логистики. Также планируется инвестиция более $130 млн в создание складских центров в Хмельницком и Днепре площадью 50 000 кв. м и 80 000 кв. м соответственно.

Проект логистически инновационного состава под Киевом (фото: пресс-служба)

"Не забываем и о развитии сети торговых центров. В планах на ближайшие несколько лет – создание 8 новых и реновация 12 действующих ТЦ, а также построение 6 сверхсовременных торгово-развлекательных центров, в которых смогут работать и посторонние арендаторы. Последние появятся не только в Киевском регионе, но и в Львове, Днепре и Запорожье.

По нашим подсчетам, все вышеперечисленные проекты позволят создать около 12 000 новых рабочих мест, увеличив общий штат компании до более чем 50 000 сотрудников. Не менее важно, что новые предприятия будут ежегодно платить в бюджеты разных уровней почти 2 млрд грн налогов. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие украинские компании. Вместе мы сможем значительно ускорить восстановление и ее экономическое развитие. А значит – внесем весомый вклад в построение сильного и преуспевающего государства", – резюмировал генеральный директор "Эпицентр К".

Nestlé: новая фабрика на 1500 рабочих мест

Швейцарская транснациональная пищевая корпорация Nestlé объявила, что инвестирует 42 млн долларов, чтобы запустить новое производство на западе Украины.

Компания Nestlé уже обеспечивает в Украине 5800 рабочих мест. На новой фабрике в Волынской области (город Смолыгов) планируется создать еще 1500 рабочих мест.

Вместе с фабрикой в Торчине производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов, отмечают в компании.

Новое производство будет обеспечивать поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки. Финансирование будет направлено на расширение производства вермишели в Украине.

"Это важный шаг для Nestlé, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству пищевых и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран в высококачественных продуктах", – заявил Алессандро Дзанелли, гендиректор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине (фото:пресс-служба)

В компании также одолевали, что с первого дня войны Nestlé оказывает гуманитарную помощь необходимыми пищевыми продуктами и напитками для украинцев и их домашних любимцев. С начала полномасштабного вторжения компания передала на помощь более 4000 тонн продукции на сумму более 480 млн грн для поддержки украинцев как внутри страны, так и в соседних государствах, где находятся украинские беженцы.

ДТЭК: 30 новых ВЭС к 2030 году

Буквально на днях компания ДТЭК запустила в работу первую очередь Тилигульской ВЭС, расположенной в 100 км от оккупированной россией территории в Николаевской области, и уже генерирует зеленую электроэнергию.

Как отмечают в компании, 19 турбин ВЭС обладают установленной мощностью 114 МВт и производят до 390 тысяч кВт-ч. Этого достаточно для обеспечения электричеством 200 000 домохозяйств в год.

В целом реализация проекта позволит сделать первый шаг в достижении целей инициативы "30 до 2030", цель которой – иметь в Украине 30 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году.

ДТЭК уже заложил фундаменты для установки еще 64 турбин II очереди строительства Тилигульской ВЭС. Строительство мощности в 500 МВт сделает ее крупнейшей ВЭС в Восточной Европе и дополнительно обеспечит чистой энергией дома и предприятия на юге Украины, страдающие перебоями с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

Тилигульская ветроэлектростанция (фото: dtek com)

"В 2022 году у нас были большие планы по строительству новой Тилигульской ветроэлектростанции, но российское вторжение временно приостановило этот проект. Сегодня хочу сказать: мы приняли решение возобновить строительство ветроэлектростанции, и первая очередь станции уже заработала на полную мощность. Война нас не остановит. Мы продолжаем создавать рабочие места, платить налоги, производить электроэнергию, восстанавливать сети, бороться за нашу энергетическую независимость и инвестировать в будущее. Мы победим в войне", – заявил владелец ДТЭК, бизнесмен Ринат Ахметов.

По словам генерального директора компании Максима Тимченко, компания продолжит способствовать реализации стратегии Украины по строительству 30 ГВт мощностей ВИЭ до 2030 года.

"Тилигульская ВЭС является символом сопротивления Украины попыткам России заморозить Украину и покорить ее. Благодаря таким проектам, как Тилигульская ВЭС, мы можем сделать Украину более экологичной и чистой, стать ключевым партнером в энергетическом будущем Европы. Развивая инфраструктуру, основанную на распределенной централизованной генерации, мы создаем энергоснабжение, которое более устойчиво и стабильно", – добавил Тимченко.

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК (фото: пресс-служба)

Также в 2022 году компания ДТЭК инвестировала 3,9 млрд гривен в угледобывающие предприятия для надежной работы тепловых электростанций. Это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за разрушения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.