Битва за Черное море: с чем связан всплеск внимания к региону

В последнее время Черное море снова оказалось в центре внимания. Безопасность региона рассматривалась в контексте обсуждения продовольственной безопасности на встрече советников на Мальте. В Сенате США этот вопрос обсуждали при рассмотрении комплексной межведомственной стратегии США по Черноморскому региону. О том, почему это важно – в колонке РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Президент Владимир Зеленский особо подчеркнул, что битву за Черное море будут упоминать в пособиях истории. С чем же связан такой всплеск внимания Черноморскому региону?

Первый аспект – безопасный. Наш президент четко отметил, что "когда Украина вместе с партнерами возвращает безопасность Черному морю, мир получает в качестве дивидендов больше безопасности для других регионов". И это касается как продовольственной безопасности, так и социальной безопасности, которая в бедных странах напрямую зависит от того, есть ли люди, что есть. Поэтому ситуация в Черноморском регионе влияет на уровень стабильности во многих странах мира.

В этом контексте считаю, что группе под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака, прорабатывавшей на Мальте в том числе и вопросы продовольственной безопасности в мире, удалось добиться значительного прогресса в пользу Украины. Продовольственную безопасность наконец привязали к усилению защиты портовой и логистической инфраструктуры Украины. Об этом четко говорится в итоговых разработках соответствующей рабочей группы.

Второй аспект – геополитический. У демократического мира есть общий интерес – сделать так, чтобы регион Черного моря был безопасным, процветающим и… демократическим. Чтобы он был глобально связан со всеми рынками по всему миру. И для этого следует сначала предотвратить попытки России превратить Черное море в "русское озеро". А потом более подробно присмотреться к попыткам других геополитических игроков, не принадлежащих к демократическому лагерю, но желающих закрепиться в этом регионе.

Также не следует забывать, что у наших американских партнеров интерес к Черноморскому региону имеет еще и выразительный прагматичный оттенок. И я считаю, что это верный подход. Они, с одной стороны, откровенно говорят, что если Америка хочет, чтобы Украина начала самостоятельно платить за большую часть своих расходов, путь к этому лежит через Черное море. А с другой стороны признают, что будущее Черного моря зависит от поражения России в Украине. И потому Украина должна этого достичь при непреклонной американской поддержке.

Третий аспект – экономический. Сейчас основной экспортный потенциал Украины сосредоточен в агросекторе. Для понимания, по данным ГТСУ за 9 месяцев этого года, Украина поставила за границу только зерновых на 5,73 миллиарда долларов, тогда как продукции металлургии – на 1,62 миллиарда долларов. Но для того чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, нужно, чтобы морские коридоры работали свободно и стабильно. Это связано с тем, что они заметно более дешевы, чем альтернативные пути по суше.

А для этого необходимо обеспечить свободное судоходство, ликвидировав российскую угрозу на Черном море. Чего Украина шаг за шагом успешно добивается? В частности, мы уже заставили врага спрятать корабли Черноморского флота подальше от Крыма. Еще более безопасной, по крайней мере, западная часть Черного моря, станет, если будет реализована еще одна мальтийская наработка. Об обеспечении портовой и логистической инфраструктуры Украины соответствующим противоракетным и противодронным вооружением.

В целом же, повышенное внимание к Черному морю логически объясняет наш президент: "чем больше защиты у нашего побережья, у нашего моря, тем больше защиты у мира". И это укрепляет оптимизм при рассмотрении перспектив дальнейшего развертывания битвы за Черное море.