Безопасность превыше всего: какие системы видеонаблюдения способны защитить украинцев

С началом полномасштабной войны актуальность систем видеонаблюдения в стране выросла в разы. В условиях постоянной опасности, с которой живут украинцы в последние годы, спрос на камеры растет как среди домохозяйств, так и со стороны бизнеса и госучреждений. РБК-Украина разбиралось, кто формирует украинский рынок видеонаблюдения, продукцию которых производителей используют чаще всего и какие решения будут наиболее оптимальными для разных категорий потребителей.
Главное:
Спрос на системы видеонаблюдения в Украине стабильно растет. Главной причиной этого тренда является обострение ситуации с безопасностью вследствие полномасштабного вторжения.
Сейчас украинцы как никогда нуждаются в дополнительных средствах защиты - как физической, так и психологической. В таких условиях камеры видеонаблюдения стали инструментом, позволяющим снизить риски и повысить уровень контроля в нестабильной среде.
Для частных лиц основным мотивом установки камер является защита жилья, имущества и близких. В районах, подвергшихся обстрелам или расположенных вблизи линии фронта, камеры часто устанавливают не только для предупреждения краж, но и для мониторинга ситуации на улице в режиме реального времени.
Кроме того, системы видеонаблюдения все чаще интегрируют с сигнализациями, домофонами и "умным домом", что свидетельствует о постепенном изменении отношения к безопасности как части повседневной жизни.
В свою очередь бизнес активизировал инвестиции в видеонаблюдение в ответ на новые вызовы - от мародерства до внутренних угроз. Камеры стали не только средством фиксации нарушений, но и элементом менеджмента рисков: контроля за сотрудниками, соблюдением технологических процессов, доступом к складам и сервисным зонам.
Значительно возросло и внимание к видеонаблюдению со стороны государственного сектора.
Городские администрации, школы, больницы, центры предоставления административных услуг и другие учреждения устанавливают камеры не только для профилактики правонарушений, но и для фиксации подозрительной активности, что может быть крайне важно в условиях военного положения.
В целом, системы видеонаблюдения уже давно перестали быть просто "камерой на входе". Сегодня это интеллектуальные технологии, способные распознавать лицо, фиксировать движение, сохранять записи в облаке и мгновенно извещать об угрозе.
В мире, где безопасность больше не рассматривается как данность, такие решения становятся базовой потребностью для каждого украинца.
Украинский рынок систем видеонаблюдения условно можно разделить на три основных технологических сегмента:
По оценкам экспертов, на украинском рынке доминируют именно китайские бренды, доля которых составляет около 90%.
Наиболее популярными производителями из Китая являются компании Hikvision и Dahua, лидеры мирового рынка видеонаблюдения, а также бренды Uniview и Tiandy, пытающиеся догнать их по функционалу и цене.
Эти решения занимают значительную часть рынка благодаря сочетанию ценовой доступности, надежности и технологичности, а также большому портфелю продуктов - от домашнего использования до крупных масштабируемых систем уровня "Безопасных городов".
Отдельно можно выделить немецкий Bosch и американский Pelco. Обе компании предлагают решения, ориентированные на корпоративный и инфраструктурный сектор.
Обычно решения этих компаний не отличаются от китайских производителей, но некоторые корпоративные правила материнских компаний требуют устанавливать это оборудование и в своих представительствах в других странах.
При этом более высокая стоимость этих брендов делает их менее привлекательными для украинского бизнеса и бытового пользователя по сравнению с китайскими производителями.
С прошлого года в сегмент видеонаблюдения также вышел известный украинский бренд беспроводных систем безопасности Ajax Systems. В этом году свое первое оборудование продемонстрировал украинский стартап VIA Security.
Их новые разработки - это амбициозная попытка создать отечественную альтернативу мировым производителям. И хотя продуктовая линейка украинских товаров пока крайне ограничена, а функционал уступает крупным игрокам, потенциал и системность украинских инженеров позволяют надеяться на дальнейший рост компаний в этом сегменте.
Следует отметить, что, несмотря на лидерство китайских производителей в Украине и мире, они все чаще становятся объектами целенаправленного давления со стороны отдельных организаций.
Однако под громкими лозунгами "борьбы за безопасность" фактически проводятся кампании по дискредитации с использованием как формально законных, так и достаточно сомнительных методов. Речь идет о распространении мифов, информационных атаках и создании искусственных барьеров для работы китайских брендов.
Подобные меры имеют деструктивную составляющую, поскольку не решают реальных задач киберзащиты, а ограничивают выбор потребителей и могут привести к росту стоимости решений на рынке.
Впрочем, в украинском информационном пространстве существует немало и других мифов относительно систем видеонаблюдения китайского производства, и часть из них сформировалась еще до полномасштабной войны.
Один из самых распространенных мифов - любое оборудование из Китая опасно и сразу "передает данные в Пекин".
На самом деле, это манипуляция, которая не подкреплена ни одной доказательной базой. Риски потери данных являются более комплексной проблемой любой системы, и зависят не от страны производителя и конкретной модели, а от ненадлежащего пользования устройствами и пренебрежением правилами безопасности, среди которых:
Доказательством качества и соответствия требованиям является наличие сертификатов и стандартов оборудования и производства.
"Все бренды, включая китайских производителей, проходят тщательную сертификацию, а их продукция имеет соответствующие сертификаты, выданные международными компаниями, признанными во всем мире. Наличие международного сертификата ISO 9001, устанавливающего требования к системам управления качеством в организациях, уже стало аксиомой для любого производителя", - говорит директор Лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Валентин Кучерук.
Впрочем, эксперт отмечает, что угрозы безопасности для систем видеонаблюдения действительно существуют, особенно в условиях войны.
Среди таких угроз Кучерук выделяет кибератаки, получение несанкционированного доступа, выведение из строя инфраструктуры вашей системы безопасности и т.д.
Чтобы предупредить любой саботаж, он советует обращаться к специалистам по кибербезопасности, которые способны провести аудит вашей системы и привести ее в состояние максимально возможной защиты.
В то же время, не стоит забывать о другом типе опасности - отключении электроэнергии в результате атак на инфраструктуру страны. Конечно, кража данных в этом случае невозможна, ведь они будут отсутствовать вообще. И поэтому к таким рискам тоже нужно подходить более комплексно, заранее заботясь не только о киберзащите, но и резервном питании для вашей системы.
Еще один распространенный миф заключается в том, что китайские камеры являются "одноразовыми" и не способны работать дольше гарантийного срока. Или же обладают примитивным функционалом и уступают "западным" аналогам.
В действительности все практически наоборот. Ведущие китайские бренды являются новаторами в технологических инновациях, и именно они задают направление развития отрасли.
К примеру, Hikvision и Dahua одними из первых начали внедрение алгоритмов на базе искусственного интеллекта, позволяющих распознавать лицо, выявлять особенности людей, идентифицировать транспортные средства, в том числе номерные знаки.
Фото: примеры распознавания объектов с регистратора Acuseek
Особую роль играют алгоритмы для уменьшения ложных срабатываний и технологии, улучшающие качество изображения в течение суток.
Одним из последних инновационных решений от этих брендов является изменение способа поиска определенных данных в видеоархиве простым текстовым описанием того, что вы хотите найти.
Как и в частном секторе, так и в бизнесе, спрос на камеры видеонаблюдения в Украине продолжает расти.
Что касается решений, которые используют крупнейшие украинские компании, то и в этом сегменте наиболее популярны системы китайского производства. Их использует и сеть Эпицентр, объединяющая более 70 крупных торговых центров в разных регионах страны.
"Особого внимания заслуживают такие бренды, как Dahua и Hikvision, отличающиеся широкой линейкой профессионального оборудования - от базовых до высокотехнологичных решений, регулярно применяемых на наших объектах", - говорит начальник отдела технического обеспечения охраны сети ТЦ Эпицентр Александр Кригер.
Он отмечает, что преимуществами сотрудничества является удобство интеграции, масштабируемость систем, внедрение новых модулей аналитики, а также высокий уровень технической поддержки на всех этапах реализации проектов - от подбора оборудования до сервисного обслуживания.
При этом в корпоративном секторе все большее распространение получают камеры с технологией Face Recognition, которые уже являются обязательным решением для любой ритейл системы, и давно не чем-то инновационным.
А мониторинговый центр может принимать тысячи событий одновременно со всех локаций по стране, что позволяет оптимизировать работу подразделений безопасности и обеспечивать централизованное управление системой для оперативного реагирования на инциденты с единого места, отмечает Андрей Кобзарь, который в 2020-2025 годах занимал должности заместителя и руководителя подразделения безопасности в ООО "Фора".
"В то же время, при выборе охранного оборудования ключевыми критериями являются его эффективность, экономическая целесообразность и способность интегрироваться в единую систему безопасности. Важно, что технологии Dahua позволяют быстро внедрять и совершенствовать новые технические решения в соответствии с конкретными бизнес-задачами, обеспечивая высокий уровень защиты и стабильности работы систем безопасности", - уверяет Андрей Кобзарь.
Что касается решений для домохозяйств, то и для них указанные бренды предлагают большое количество камер разных форм-факторов и комплектаций.
Комплектации этих систем не требуют от пользователя приобретения каких-либо дополнительных элементов. Камера, кабель, блок питания и даже крепеж входят в комплекты, поэтому покупателю достаточно иметь отвертку для установки оборудования.
При этом удобное и понятное добавление камер в облако позволит пользователю любого поколения сделать это быстро и легко. И, конечно же, производитель не забыл о защите - все данные, передаваемые камерами, защищены шифрованием и надежно хранятся.