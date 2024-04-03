Бесплатная реабилитация в Украине: куда обращаться за помощью

Из-за войны пострадали тысячи людей, и потребность в реабилитации и восстановлении здоровья имеют как военные, так и гражданские. Кого спасали-то после тяжелых ожогов из жилого дома, другие попали под обстрелы и потеряли конечности или зрение. Кто-то не может найти работу из-за того, чт получил ограниченные возможности по здоровью.

Какую реабилитацию можно пройти в Украине

Реабилитация в сфере здравоохранения – это о восстановлении функционирования человека, который испытал или потенциально может испытать ограничения повседневного функционирования из-за состояния здоровья или старения.

В обществе часто бытует неверное восприятие реабилитации как помощи, оказываемой тем, кто, например, не может самостоятельно передвигаться или имеет установленную инвалидность. Но реабилитация – более широкое явление. Это комплекс мер по достижению и поддержанию оптимального уровня функционирования человека в его среде.

Правом на реабилитацию наделены те, кто уже потерял или может утратить способность к участию в занятной активности способом и границами, которые являются обычными для них. Реабилитация в Украине также включает в себя не только медицинский аспект. Это и социально-бытовые мероприятия. К примеру, помощь в трудоустройстве.

В Украине порядок получения реабилитации регулируется Законом Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX и Законом Украины "О реабилитации для лиц с инвалидностью" № 2961-IV.

Фото: Государство финансирует специальные пакеты помощи, предусмотренные на реибилитацию (facebook.com/Superhumans Center)

В Украине любой человек при наличии медицинских показаний может бесплатно получить реабилитационную помощь как вид медицинской услуги. Для покрытия расходов на реабилитацию государство выделяет финансирование из государственного бюджета в пределах таких пакетов:

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";

"Реабилитация в первые три года жизни для младенцев, которые родились преждевременно и/или больными".

По статистике Национальной службы здоровья, во 2023 году более 280 тысяч пациентов получили безвозмездную реабилитационную помощь по пакетам услуг Программы медицинских гарантий, а именно:

реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях – более 177 тыс. пациентов;

реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях – более 109 тысяч пациентов.

Куда обращаться за услугами по реабилитации

Для получения бесплатных реабилитационных услуг лицу или законному представителю ребенка с инвалидностью, нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета или в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районного, районной в городе Киеве госадминистрации по месту жительства (пребывания), а в период военного положения можно подавать заявление по месту фактического пребывания получателя.

Важно: заявление может подаваться получателем или его законным представителем или уполномоченным лицом в госучреждение или через электронный кабинет лица с инвалидностью с наложением электронной подписи.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления проверяет наличие всех необходимых сведений, регистрирует заявление, формирует электронное дело и направляет его в государственное реабилитационное учреждение для принятия решения о предоставлении услуг реабилитации для лица.

Госучреждение в течение 5 дней принимает решение о предоставлении реабилитационных услуг для лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью. Услуги в реабилитационном заведении человек или ребенок с инвалидностью получит бесплатно. Также личности и дети с инвалидностью могут получить бесплатные реабилитационные услуги в коммунальных и реабилитационных учреждениях частной формы собственности.

До проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью лицо имеет право на беоплатную реабилитацию в сфере здравоохранения на основании Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения".

Право на реабилитацию по этому закону имеют лица с ограничениями повседневного функционирования и лица, у которых заболевания, травмы, врожденные нарушения или другие состояния здоровья могут привести к ограничению повседневного функционирования или устойчивому ограничению жизнедеятельности.​

Фото: Реабилитация включает также разные социальные услуги (facebook.com/Unbroken Ukraine)

Реабилитация в области здравоохранения осуществляется на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи.

На первичном уровне – в амбулаторных условиях. Например, по этому уровню специалисты по реабилитации единолично оказывают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях или в виде домашней реабилитации в послеостром и длительном реабилитационных периодах.

На специализированном уровне медицинской помощи обеспечивается оказание реабилитационной помощи в остром, послеостром и длительном реабилитационных периодах в стационарных и амбулаторных условиях мультидисциплинарными командами или специалистами по реабилитации, которые оказывают реабилитационную помощь самостоятельно в соответствии с индивидуальным реабилитационным планом.

Чтобы получить реабилитационную помощь в амбулаторных условиях, нужно обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация, или к лечащему врачу для получения электронного направления.

После этого человеку могут назначить реабилитационное учреждение, отделение или подразделение или лицо самостоятельно может выбрать такое заведение. Однако важно, чтобы избранное реабилитационное учреждение имело заключенный договор с Национальной службой здоровья Украины.

Реабилитационные медицинские услуги по направлению в указанном заведении предоставляются бесплатно.

При обращении к семейному врачу важно уточнить у врача или для случая, который есть у пациента, рекомендуется пройти реабилитацию. Ведь реабилитация наиболее эффективна, если она предоставляется сразу после наступления ограничения функционирования в результате здоровья или старости.

Бесплатная реабилитация предусмотрена для взрослых, детей в амбулаторных и стационарных условиях и реабилитация в первые три года жизни для младенцев, которые родились преждевременно и/или больными.

Фото: При наличии показаний реабилитация проводится полностью бесплатно (facebook.com/unbroken.ua)

В реабилитационном учреждении пациент проходит обследование, по результатам которого составляется индивидуальный реабилитационный план, и мультидисциплинарная реабилитационная команда будет осуществлять реабилитацию в соответствии с таким планом.

В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды могут входить, в зависимости от заболевания, специалисты по реабилитации, такие как врач физической и реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, психолог, терапевт языка и речи, а также социальный работник, протезист и другие специалисты.

Стационарный пакет реабилитационных услуг предусматривает, что предоставление реабилитационной помощи для восстановления состояния здоровья по одному диагнозу (направлению) должно продолжаться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от 3 часов в день. В случае осуществления комплекса мер по восстановлению состояния здоровья пациента по двум и более направлениям – более 21 дня. В зависимости от травмы человек может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.

В 2024 году за оказание реабилитационной помощи в стационарных условиях такая сумма составляет 19 769 грн, за услуги по реабилитации высокой сложности (например, в случае инсульта в послеостром периоде) – более 31 тыс. грн., за услуги по реабилитации наивысшей сложности Национальная служба здоровья Украины будет платить более 41 тыс. грн.

Обратите внимание. Если вам отказали в предоставлении реабилитации в сфере здравоохранения или в случае оказания реабилитационной помощи ненадлежащему качеству, вы можете написать жалобу в Департамент здравоохранения в соответствующий регион, руководителю учреждения здравоохранения или подать жалобу в Национальную службу здоровья Украины через контакт-центр (тел. 16–77).

Берегите себя и будьте здоровы!