Білорусь, Арахамія, транзит: як "прокладка" з ОАЕ заробляє 40% маржі на поставках е/е в Україну

На тлі новин про можливе просування військ Російської Федерації вглиб території України й держперевороту, все більше аналітиків звертає увагу на корупційну схему на імпорті електроенергії з Білорусі. Створений дефіцит вугілля відкрив політичні підстави для імпорту, на якому, як виявилося, заробляє 40% маржі арабська фірма-"прокладка" з українським корінням. І весь наявний масив даних про схему імпорту призводить до однієї особи – голови парламентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Весь минулий тиждень український інформаційний даркнет повідомляв подробиці того, по яких каналах з Білорусі (а конкретно з БелАЕС) йде в Україну імпорт електроенергії. Наводяться доводи тому, що це не аварійна допомога, як нас запевняють в Міністерстві енергетики, а конкретний високомаржинальний "прокладочний" бізнес з конкретними бенефіціарами у владі, що приносить $41 з кожного МВт імпорту при місячних обсягах в 900 тис. МВт⋅година.

Спочатку це були уривчасті повідомлення, але до кінця тижня почали з'являтися перші підтверджуючі документи, на які неможливо не звертати уваги.

Наприклад, журналіст Сергій Лямець провів власне розслідування і прийшов до висновку, що називати "прокладку" новим "Росуекренерго" є всі підстави. До того ж, глава парламентської фракції президентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія, який засвітився в "електричній" схемі, вказує на ще одну схему з "арабськими партнерами". На цей раз у сфері диджиталізації.

Спланована аварійна необхідність

Протягом усієї осені експерти енергоринку вказували на той факт, що Міненерго не дотримується графіків накопичення вугілля на складах для теплової електрогенерації. Реакція чиновників не була адекватною і нерідко межувала з відвертим саботажем. Вони запевняли, що все під контролем при тому, що відставання в графіку йшло в рази. І якщо частину провини можна звалити на приватні компанії, які вчасно не перейнялися поставками вугілля, то пояснити брак запасів палива на державному "Центренерго" можна лише недбалістю на рівні уряду або виконанням задуманого плану.

Створена ситуація призвела до того, що влада знайшла пояснення політичному рішенню – необхідності імпорту електроенергії з Білорусі, який перекриє аварійну необхідність і згладить небаланси в енергосистемі України.

Імпортувати енергію повинен був державний "Енергоатом". Компанія навіть купила доступ до перетину, заплативши 600 млн грн (за доступ до білоруських проводів), але до імпорту допущена так і не була.

"Арабські" друзі Арахамії

Імпорт білоруської електроенергії повинен був початися з 1 листопада, але "Біленерго" відмовилося продавати її "Енергоатому". Святе місце порожнім не буває і держкомпанію в схемі поставок замінила арабська Vector Energy Innovation з ОАЕ.

Класична "прокладка", яка перепродувала енергію двом українським компаніям – "ТЕТ груп" і "Електропостачальник". Причому обсяги У "ТЕТа" були незрівнянно великими і до грудня збільшилися з 400 тис. МВт⋅година до максимально можливих 900 тис. МВт⋅година.

"ТЕТ Груп" – компанія Віталія Бутенка. Vector Energy Innovation – зареєстрована в "дубайському силіконовому оазисі" (зона вільної торгівлі в ОАЕ). Саме їй продає електроенергію білоруське державне підприємство "Біленерго". Компанія належить Taryam Matar Taryam – номіналу, за яким реально стоять колишні співвласники/менеджери консорціуму ЄДАПС Ірина Образенко, Юрій Сидоренко, А також їх партнер Василь Грицак (генерал міліції і нардеп Партії регіонів, який курирував надходження на цю компанію грошей – в першу чергу, з бланків закордонних паспортів).

Зв'язок підтверджується тим, що Taryam Matar Taryam – директор і власник 24,5% капіталу в арабській компанії Industrial Innovation Group, яка є фактичним наступником компаній з консорціуму ЄДАПС.

І тут на сцену виходить лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Він неодноразово виступав на публічних заходах Industrial Innovation Group і відважував компліменти Taryam Matar Taryam. На тлі цього арабська компанія стала регулярно отримувати державні підряди на сотні мільйонів гривень на виготовлення спецдокументів і захисних бланків.

Давид Арахамія і Taryam Matar Taryam (фото: facebook.com)

Арахамія явно лобіює інтереси Industrial Innovation Group та імпорт електроенергії з Білорусі через"прокладку". Однак це лише невеликий проект у їхньому бізнесі. "Арабська" компанія хоче продавати технології і мати постійний дохід з їх впровадження в рамках президентської програми "Держава в смартфоні". А діджиталізація всієї країни – це незрівнянно більші гроші.

40% маржі

Білоруська державна "Біленерго" відпускає електрику Vector Energy Innovation по $59 за МВт⋅година. Згідно з опублікованим договором між Vector Energy Innovation та ТОВ "ТЕТ груп", арабська компанія перепродує електроенергію за ціною $100 за МВт⋅година.

"ТЕТ груп" продає електроенергію далі за прямими договорами споживачам або на РДН (ринок на добу наперед) іншим трейдерам.

Договір між Vector Energy Innovation й ТОВ "ТЕТ груп", який дає зрозуміти, що "прокладка" має стабільну 40%-у маржу

Середньодобове значення базових цін на РДН у листопаді склало 2 915,98 грн за МВт⋅годину (близько $107).

Таким чином, говорити про високу маржу у "ТЕТ груп" не доводиться взагалі. Чого не скажеш про стабільний дохід в арабської компанії. Vector Energy Innovation незалежно від ситуації на ринку та обсягів поставок стабільно має $41 на кожному МВт⋅година. При заявленому місячному обсязі поставок з Білорусі на рівні 900 тис. МВт⋅годину, в кишеню друзям Давида Арахамії йде $27,5 млн 40%-а маржа буквально з повітря.

Хто в справі

Складно уявити, що український уряд брав участь в організації кризи в електроенергетиці, щоб створити умови для заробітку на імпорті електроенергії з Білорусі. Обставини, що призвели до цього, повинні вивчити правоохоронні органи. Не будемо виключати, що зіграли свою роль, як ситуація на світових ринках, так і некомпетентність чиновників Міненерго.

Але ще складніше уявити, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може курирувати схему роботи високомаржинальної" прокладки", не повідомляючи про це вищестояще керівництво.