Автобусный терминал, как инструмент евроинтеграции: опыт KLR Bus в Хмельницком

Европейский рынок автобусных перевозок основан на уже существующей стандартизированной и удобной транспортной сети в виде терминалов. Украинский бизнес не спешил инвестировать в автобусную инфраструктуру. Проще было работать по инерции — использовать объекты, которые уже были построены — подробнее в колонке основателя "KLR Bus", эксперта в области транспорта, благотворителя Андрея Хоркавого.
Европейский рынок автобусных перевозок основан на уже существующей стандартизированной и удобной транспортной сети в виде терминалов. Украинский бизнес не спешил инвестировать в автобусную инфраструктуру. Проще было работать по инерции — использовать объекты, которые уже были построены — подробнее в колонке основателя "KLR Bus", эксперта в области транспорта, благотворителя Андрея Хоркавого.
Мы в KLR Bus точно знали, что пассажиры заслуживают лучшего сервиса, поэтому решили изменить эту практику: не реконструировать прошлое, а создать будущее.
24 сентября 2024 года стал для компании KLR Bus знаковым — в Хмельницком, где находится наш главный офис, мы открыли первый международный автобусный терминал. Здесь также расположена большая часть нашего автопарка, здесь происходят замены экипажей и транспортных средств, поэтому логично было развивать экосистему KLR Bus именно отсюда.
Главной мотивацией открытия терминала стала наша философия — высокое качество услуг для клиентов. На тот момент компания уже имела значительный опыт в перевозках и посетила десятки автобусных терминалов в странах ЕС. Конечно, картина, которую мы видели там отличалась от украинских реалий. Сравнение было не в нашу пользу, поэтому мы решили сделать все, чтобы клиенты KLR, которые направляются в Европу, получали сервис высокого качества, начиная с Украины.
В законодательстве Украины определено только понятие автостанции. Закон Украины "Об автомобильном транспорте" определяет их как сооружения или комплексы зданий, сооружений, стоянок и подъездов для принятия, отправления, управления движением автобусов и обслуживания пассажиров. Такие важные отличия, как размеры, пассажировместимость, маршрутная сеть и другие в дефиниции отсутствуют. И если для рядового гражданина автостанция — это то же самое, что и автовокзал, то специалисты все же их различают. Автовокзалами они, как правило, называют крупные транспортные узлы с большей пассажировместимостью, которые обслуживают междугородние, международные и транзитные рейсы. Автостанции, в свою очередь — небольшие по размерам объекты, как правило расположенные в районных центрах, которые обслуживают локальные маршруты.
Разницу можно увидеть, на примере Центрального автовокзала и автостанции "Дачная" в г. Киев.
Центральный автовокзал, г. Киев (Вечерний Киев)
Автостанция "Дачная", г. Киев (Укрпас).
В Европе также различают такие объекты, но не всегда. Bus Station или Bus terminal — общий термин для места посадки/высадки пассажиров. Такой терминал может быть базовым (компактным, с ограниченным количеством) или большим транспортным хабом. Есть также понятие Coach Station, в частности, оно распространено в Великобритании и означает специализированный терминал для междугородних и международных рейсов. Крупные транспортные узлы иногда называют терминалами, подчеркивая их интермодальность, то есть интегрированность в другие пассажиропотоки.
Я лично хотел бы отойти от понятия автостанция, ведь у большинства пассажиров оно не вызывает приятных ассоциаций из-за того, что их подавляющая часть не способна предоставить достойный уровень услуг. И если уж заниматься строительством новых транспортных узлов, то, как по мне, лучше было бы ввести в законодательство дефиницию "терминал" с разделением на категории (А, В, С, например). То есть, необходимо утвердить определенные стандарты для различных категорий терминалов — с требованиями к удобству, безопасности, цифровизации, экологичности и т.д.
Большинство наших станций и вокзалов построены в 1960-1980-х годах по типовым проектам. Они должны были быть "воротами города", но со временем превратились в бетонные капсулы времени — в архитектурном плане они часто сочетают грубые формы модернизма с идеологической символикой: мозаики и панно с советскими сюжетами. Большинство из них мало адаптированы под нужды маломобильных групп населения, не имеют современной навигации и сервисов.
Несмотря на это, некоторые из них до сих пор функционируют, хотя уже давно заслужили реконструкцию, а главное — внимание. Если мы хотим иметь цивилизованный рынок пассажирских перевозок, его нельзя себе представить без современных комфортных терминалов.
Определенное движение в этом направлении уже наблюдаем - в прошлом году Мининфраструктуры создало электронный Перечень автостанций — инструмент, позволяющий собрать информацию обо всех легальных автостанциях. По состоянию на сейчас он насчитывает 435 автостанций, 373 из которых функционируют. И такая инициатива вполне может стать первым шагом на пути дальнейшего реформирования отрасли пассажирских перевозок. И это понимают в министерстве. Заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач прямо заявлял: "Не менее важно не просто оцифровать все автостанции, а чтобы они предоставляли качественные услуги, обеспечивая инклюзию и безбарьерность".
Месседж понятен и я искренне поздравляю тех операторов, которые уже начали реконструировать свои автостанции. Но наша компания пошла другим путем — мы построили собственный терминал.
Над строительством собственного терминала мы начали размышлять еще в 2021 году. К сожалению, при реконструкции небольших автостанций операторы не часто обращают внимание на внешний дизайн и большинство обновленных автостанций напоминают МАФы или известные по всей стране супермаркеты. У нас были другие подходы — нас вдохновляли примеры терминалов в Катовице (Польша) и Кельне (Германия).
Открытый в 2020 году, сегодня вокзал в Катовице — это более 20 крытых автобусных платформ, остановки городского транспорта, стоянки, места "Kiss&Ride", зал ожидания со всеми удобствами, фудкорт и тому подобное.
Крытые платформы вокзала в г. Катовице, Польша (официальный сайт)
Центральный вокзал в г. Кельн был реконструирован в конце 2010-х годов. Сегодня это один из крупнейших транспортных узлов Германии, интермодальный хаб, объединяющий автобусные, железнодорожные и авиационные пассажиропотоки. Это один из лучших примеров европейской практики в организации инфраструктуры для пассажиров: комфорт, доступность, интеграция, диджитализация.
И раз уж речь зашла о европейском передовом опыте, хотел бы также упомянуть о новых терминалах в Европе, которые появились в течение последнего года или появятся за год. Это те терминалы, которые будут релевантными еще в течение 15 лет.
Пожалуй, самым грандиозным для меня лично является проект строительства Slussen Bus Terminal (Стокгольм, Швеция) — большой интермодальный хаб. Сдача объекта планируется осенью этого года, но уже сейчас о нем можно сказать, что он будет уникальным. Во-первых, он расположен буквально под землей - на глубине 25 метров в горе Катаринабергет. За 2,5 года рабочие взорвали и транспортировали на поверхность более 300 тыс. кубических метров породы!
После завершения строительства терминал обеспечит современный транспортный узел для горожан. Он сочетает инновации, безопасность и дизайн и разработан таким образом, чтобы беспрепятственно интегрироваться с пригородными поездами и метро, обеспечивая быстрые и комфортные пересадки. Бюджет проекта — около 580 млн евро, большая часть из которых — кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Испытания терминала состоятся осенью 2025 года, а заработать на полную он должен весной 2026-го.
Не могу не упомянуть и обновленный Терминал в г. Люблин (Польша). Его реконструкция завершилась в январе 2024 года и стоила почти 80 млн евро. Две трети из этих средств поступили из европейских фондов. Терминал спроектирован настолько удачно с точки зрения экологичности, что стал победителем премии "Зеленый дом" в Польше в прошлом году. А находясь на стадии концепции, даже попал в короткий список номинантов на звание "Здание года. Вселенная".
На крыше терминала установлены солнечные панели и система сбора дождевой воды, а вместо асфальтового покрытия там использовали специальную брусчатку. Вещества, входящие в ее состав вступают в реакцию с солнечным светом и воздухом, что способствует деградации вредных веществ, таких как оксиды азота и другие загрязнители, находящиеся в воздухе. Стены терминала изготовлены из стекла с низким коэффициентом теплопередачи, а для отопления используются геотермальные тепловые насосы.
Если изучить эти и другие европейские примеры строительства новейших терминалов и реконструкции уже существующих, то можно выделить следующие тенденции:
Финансирование инфраструктуры: как правило, большая часть средств - это либо безвозвратная помощь европейских фондов, либо "длинные" кредитные средства европейских банков.
Экологичность: Терминалы должны соответствовать целям, установленным в контексте борьбы с изменением климата (сокращение выбросов углерода).
Энергоэффективность: Использование энергоэффективных технологий, зеленая энергетика.
Безбарьерность: Доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью.
Интермодальность: Терминалы должны быть максимально интегрированы с железной дорогой, метрополитеном, городским транспортом, велодорожками.
Цифровизация: Информация для пассажиров в режиме реального времени, электронные билеты, умная навигация и тому подобное.
Я уже писал, что нашей главной мотивацией для построения собственного терминала было желание предоставлять качественные услуги. Мы понимали, что абсолютное большинство станций и вокзалов в Украине не соответствуют современным трендам, а тот уровень обслуживания, который существовал отталкивал пассажиров.
Перед началом строительства мы тщательно изучили европейский опыт и пытались учесть основные современные тенденции. Мы адаптировали большинство этих решений под терминал KLR Bus, инвестировав в него более 40 млн грн. И это было не просто строительство, это было наше масштабирование.
Терминал KLR Bus сегодня — это комфортные зоны ожидания, рассчитанные на одновременное пребывание до 500 пассажиров, это детские площадки, комната матери и ребенка, кафе, бесплатный Wi-Fi, современные туалеты, безбарьерная среда и современная вентиляционная система подачи тепла и кондиционирования.
Недавно терминал KLR получил Международный сертификат соответствия услуг. То есть, услуги, которые мы предоставляем полностью соответствуют требованиям нормативно-правовых документов Евросоюза и Украины. Мы добровольно прошли сертификацию и для нас это был не просто маркетинговый ход. Это подтверждение того, что качество наших услуг соответствует лучшим европейским стандартам. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В планах KLR Bus на ближайшие 2-3 года — построить собственные терминалы сначала во Львове, а затем в Перемышле (Польша).
Очевидно, что автобусные терминалы могут сыграть значительную роль в масштабировании рынка перевозок и увеличении его капитализации. Они должны превратиться в современные логистические и интермодальные хабы нового поколения. Подобные терминалы должны быть не исключением, а новым стандартом, которые изменят качество и культуру автобусных перевозок в Украине.