Автобусный терминал, как инструмент евроинтеграции: опыт KLR Bus в Хмельницком

Мы в KLR Bus точно знали, что пассажиры заслуживают лучшего сервиса, поэтому решили изменить эту практику: не реконструировать прошлое, а создать будущее.

24 сентября 2024 года стал для компании KLR Bus знаковым — в Хмельницком, где находится наш главный офис, мы открыли первый международный автобусный терминал. Здесь также расположена большая часть нашего автопарка, здесь происходят замены экипажей и транспортных средств, поэтому логично было развивать экосистему KLR Bus именно отсюда.

Главной мотивацией открытия терминала стала наша философия — высокое качество услуг для клиентов. На тот момент компания уже имела значительный опыт в перевозках и посетила десятки автобусных терминалов в странах ЕС. Конечно, картина, которую мы видели там отличалась от украинских реалий. Сравнение было не в нашу пользу, поэтому мы решили сделать все, чтобы клиенты KLR, которые направляются в Европу, получали сервис высокого качества, начиная с Украины.

Автовокзал, автостанция или терминал?

В законодательстве Украины определено только понятие автостанции. Закон Украины "Об автомобильном транспорте" определяет их как сооружения или комплексы зданий, сооружений, стоянок и подъездов для принятия, отправления, управления движением автобусов и обслуживания пассажиров. Такие важные отличия, как размеры, пассажировместимость, маршрутная сеть и другие в дефиниции отсутствуют. И если для рядового гражданина автостанция — это то же самое, что и автовокзал, то специалисты все же их различают. Автовокзалами они, как правило, называют крупные транспортные узлы с большей пассажировместимостью, которые обслуживают междугородние, международные и транзитные рейсы. Автостанции, в свою очередь — небольшие по размерам объекты, как правило расположенные в районных центрах, которые обслуживают локальные маршруты.

Разницу можно увидеть, на примере Центрального автовокзала и автостанции "Дачная" в г. Киев.



Центральный автовокзал, г. Киев (Вечерний Киев)



Автостанция "Дачная", г. Киев (Укрпас).

В Европе также различают такие объекты, но не всегда. Bus Station или Bus terminal — общий термин для места посадки/высадки пассажиров. Такой терминал может быть базовым (компактным, с ограниченным количеством) или большим транспортным хабом. Есть также понятие Coach Station, в частности, оно распространено в Великобритании и означает специализированный терминал для междугородних и международных рейсов. Крупные транспортные узлы иногда называют терминалами, подчеркивая их интермодальность, то есть интегрированность в другие пассажиропотоки.

Я лично хотел бы отойти от понятия автостанция, ведь у большинства пассажиров оно не вызывает приятных ассоциаций из-за того, что их подавляющая часть не способна предоставить достойный уровень услуг. И если уж заниматься строительством новых транспортных узлов, то, как по мне, лучше было бы ввести в законодательство дефиницию "терминал" с разделением на категории (А, В, С, например). То есть, необходимо утвердить определенные стандарты для различных категорий терминалов — с требованиями к удобству, безопасности, цифровизации, экологичности и т.д.

Советское наследие

Большинство наших станций и вокзалов построены в 1960-1980-х годах по типовым проектам. Они должны были быть "воротами города", но со временем превратились в бетонные капсулы времени — в архитектурном плане они часто сочетают грубые формы модернизма с идеологической символикой: мозаики и панно с советскими сюжетами. Большинство из них мало адаптированы под нужды маломобильных групп населения, не имеют современной навигации и сервисов.

Несмотря на это, некоторые из них до сих пор функционируют, хотя уже давно заслужили реконструкцию, а главное — внимание. Если мы хотим иметь цивилизованный рынок пассажирских перевозок, его нельзя себе представить без современных комфортных терминалов.

Определенное движение в этом направлении уже наблюдаем - в прошлом году Мининфраструктуры создало электронный Перечень автостанций — инструмент, позволяющий собрать информацию обо всех легальных автостанциях. По состоянию на сейчас он насчитывает 435 автостанций, 373 из которых функционируют. И такая инициатива вполне может стать первым шагом на пути дальнейшего реформирования отрасли пассажирских перевозок. И это понимают в министерстве. Заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач прямо заявлял: "Не менее важно не просто оцифровать все автостанции, а чтобы они предоставляли качественные услуги, обеспечивая инклюзию и безбарьерность".

Месседж понятен и я искренне поздравляю тех операторов, которые уже начали реконструировать свои автостанции. Но наша компания пошла другим путем — мы построили собственный терминал.

Терминалы, которые вдохновляют

Над строительством собственного терминала мы начали размышлять еще в 2021 году. К сожалению, при реконструкции небольших автостанций операторы не часто обращают внимание на внешний дизайн и большинство обновленных автостанций напоминают МАФы или известные по всей стране супермаркеты. У нас были другие подходы — нас вдохновляли примеры терминалов в Катовице (Польша) и Кельне (Германия).

Открытый в 2020 году, сегодня вокзал в Катовице — это более 20 крытых автобусных платформ, остановки городского транспорта, стоянки, места "Kiss&Ride", зал ожидания со всеми удобствами, фудкорт и тому подобное.



Крытые платформы вокзала в г. Катовице, Польша (официальный сайт)

Зал ожидания, вокзала в г. Катовице, Польша (официальный сайт)

Зеленая зона, зона ожидания вокзала в г. Катовице, Польша (официальный сайт)

Центральный вокзал в г. Кельн был реконструирован в конце 2010-х годов. Сегодня это один из крупнейших транспортных узлов Германии, интермодальный хаб, объединяющий автобусные, железнодорожные и авиационные пассажиропотоки. Это один из лучших примеров европейской практики в организации инфраструктуры для пассажиров: комфорт, доступность, интеграция, диджитализация.

И раз уж речь зашла о европейском передовом опыте, хотел бы также упомянуть о новых терминалах в Европе, которые появились в течение последнего года или появятся за год. Это те терминалы, которые будут релевантными еще в течение 15 лет.

Пожалуй, самым грандиозным для меня лично является проект строительства Slussen Bus Terminal (Стокгольм, Швеция) — большой интермодальный хаб. Сдача объекта планируется осенью этого года, но уже сейчас о нем можно сказать, что он будет уникальным. Во-первых, он расположен буквально под землей - на глубине 25 метров в горе Катаринабергет. За 2,5 года рабочие взорвали и транспортировали на поверхность более 300 тыс. кубических метров породы!

Выполнение работ по удалению горной породы, 2021 г. (Implenia)

После завершения строительства терминал обеспечит современный транспортный узел для горожан. Он сочетает инновации, безопасность и дизайн и разработан таким образом, чтобы беспрепятственно интегрироваться с пригородными поездами и метро, обеспечивая быстрые и комфортные пересадки. Бюджет проекта — около 580 млн евро, большая часть из которых — кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Испытания терминала состоятся осенью 2025 года, а заработать на полную он должен весной 2026-го.

Визуализация проекта (skandbaunews)

Не могу не упомянуть и обновленный Терминал в г. Люблин (Польша). Его реконструкция завершилась в январе 2024 года и стоила почти 80 млн евро. Две трети из этих средств поступили из европейских фондов. Терминал спроектирован настолько удачно с точки зрения экологичности, что стал победителем премии "Зеленый дом" в Польше в прошлом году. А находясь на стадии концепции, даже попал в короткий список номинантов на звание "Здание года. Вселенная".

На крыше терминала установлены солнечные панели и система сбора дождевой воды, а вместо асфальтового покрытия там использовали специальную брусчатку. Вещества, входящие в ее состав вступают в реакцию с солнечным светом и воздухом, что способствует деградации вредных веществ, таких как оксиды азота и другие загрязнители, находящиеся в воздухе. Стены терминала изготовлены из стекла с низким коэффициентом теплопередачи, а для отопления используются геотермальные тепловые насосы.

Терминал Люблин, Польша (Notes From Poland)

Если изучить эти и другие европейские примеры строительства новейших терминалов и реконструкции уже существующих, то можно выделить следующие тенденции:

Финансирование инфраструктуры: как правило, большая часть средств - это либо безвозвратная помощь европейских фондов, либо "длинные" кредитные средства европейских банков.

Экологичность: Терминалы должны соответствовать целям, установленным в контексте борьбы с изменением климата (сокращение выбросов углерода).

Энергоэффективность: Использование энергоэффективных технологий, зеленая энергетика.

Безбарьерность: Доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью.

Интермодальность: Терминалы должны быть максимально интегрированы с железной дорогой, метрополитеном, городским транспортом, велодорожками.

Цифровизация: Информация для пассажиров в режиме реального времени, электронные билеты, умная навигация и тому подобное.

Терминал KLR Bus - не просто остановка, а точка комфорта

Я уже писал, что нашей главной мотивацией для построения собственного терминала было желание предоставлять качественные услуги. Мы понимали, что абсолютное большинство станций и вокзалов в Украине не соответствуют современным трендам, а тот уровень обслуживания, который существовал отталкивал пассажиров.

Перед началом строительства мы тщательно изучили европейский опыт и пытались учесть основные современные тенденции. Мы адаптировали большинство этих решений под терминал KLR Bus, инвестировав в него более 40 млн грн. И это было не просто строительство, это было наше масштабирование.

Терминал KLR Bus сегодня — это комфортные зоны ожидания, рассчитанные на одновременное пребывание до 500 пассажиров, это детские площадки, комната матери и ребенка, кафе, бесплатный Wi-Fi, современные туалеты, безбарьерная среда и современная вентиляционная система подачи тепла и кондиционирования.

Терминал KLR, Украина

Недавно терминал KLR получил Международный сертификат соответствия услуг. То есть, услуги, которые мы предоставляем полностью соответствуют требованиям нормативно-правовых документов Евросоюза и Украины. Мы добровольно прошли сертификацию и для нас это был не просто маркетинговый ход. Это подтверждение того, что качество наших услуг соответствует лучшим европейским стандартам. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В планах KLR Bus на ближайшие 2-3 года — построить собственные терминалы сначала во Львове, а затем в Перемышле (Польша).

Терминал KLR, Украина

Очевидно, что автобусные терминалы могут сыграть значительную роль в масштабировании рынка перевозок и увеличении его капитализации. Они должны превратиться в современные логистические и интермодальные хабы нового поколения. Подобные терминалы должны быть не исключением, а новым стандартом, которые изменят качество и культуру автобусных перевозок в Украине.