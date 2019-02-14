Арбітр виборів: як Арсен Аваков може вплинути на хід президентської кампанії

С приближением даты выборов главы государства в очередной раз обострились отношения между руководителем МВД Арсеном Аваковым и командой президента Петра Порошенко. Если раньше, как рассказывали РБК-Украина ключевые фигуры в президентском штабе, стороны скорее придерживались вооруженного нейтралитета, то теперь могут перейти к почти открытому конфликту.

"С Аваковым у нас действительно есть проблема, - сказал изданию один из влиятельных членов президентской команды. - И парадокс в том, что мы с ним не воюем, а он с нами - да".

Это далеко не первое обострение в отношениях Авакова и Порошенко за последние полтора года, но, из-за набравшей ход президентской кампании, оно может стать решающим. У МВД и его руководителя по роду своей деятельности в избирательном процессе есть исключительная роль - контроль над законностью проведения кампании и непосредственно самих выборов.

На днях Аваков заявил, что на министерство, на полицию и на него лично осуществляют давление и информационные атаки в связи с предвыборной гонкой. Правда, никаких конкретных имен инициаторов и исполнителей этих атак министр называть не стал.

В штабе Порошенко, в свою очередь, утверждают, что они еще не атаковали министра, хоть и слегка "покусывали", и то "по собственной инициативе". "От президента было четкое указание - Авакова не "мочить". Как результат, нас били, а мы молчим", - рассказал один из штабистов Порошенко, уточнив, что такой подход в штабе разделяют не все.

Потому, по словам одного из влиятельных представителей президентской команды, там решили пересмотреть свою тактику реагирования на атаки со стороны Авакова и оставлять их без внимания не собираются.

Арбитр на поле

По состоянию на утро, 13 февраля, Национальная полиция зарегистрировала около 1170 нарушений избирательного законодательства по обращению от граждан, сказал РБК-Украина советник министра внутренних дел, один из руководителей рабочей группы МВС по обеспечению прозрачности и законности избирательной кампании Иван Варченко. В частности, 48 обращений, по словам Варченко, были внесены в Единый реестр досудебных расследований и по ним начаты уголовные производства.

"Из этих 48 нарушений половина касаются подкупа избирателей. Кроме того, нарушения, которые часто фиксируются - это хулиганство во время массовых встреч кандидатов в президенты с гражданами. Что касается административных правонарушений - это нарушение правил проведения агитации, агитационная информация без исходящих данных и прочее", - говорит советник министра.

Собеседники издания в штабе Порошенко утверждают, что МВД и подконтрольная министру Национальная полиция, реагируя на случаи нарушения избирательного законодательства, задействуют очень избирательный подход. Что, собственно, и стало поводом для конфронтации с Аваковым.

"Одним он позволяет те или иные действия в ходе кампании, другим - нет. И все это прикрывается честными выборами. Он пытается быть над процессом, не участвовать, но быть главным ответственным за прозрачные выборы. И для этого он сначала хочет прижать власть, для всех остальных это якобы должно стать сигналом", - возмущается один из источников РБК-Украина.

Сам Аваков в последнее время максимально подчеркивает свою независимость и равноудаленность от всех кандидатов. "Ни один из кандидатов, независимо от провластности или оппозиционности, независимо от яркости или других личных качеств, не получит от полиции, министерства никаких преференций. Мы будем одинаково строги к кому-либо", - заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Аваков хочет стать арбитром этих выборов. Но на самом деле он "мочит" штаб Порошенко и явно подыгрывает штабу Тимошенко", - говорит другой собеседник издания в команде Порошенко. Он приводит в пример случай во время избирательной кампании на выборах в ОТО в апреле 2018 года в Килии Одесской области. Жительница Одесской области Людмила Щеглова предлагала по 600 гривен за голосование в пользу одного из кандидатов на пост городского главы Килии.

По данным местных СМИ, речь шла о скупке голосов в пользу кандидата от "Батькивщины".

О преступлении заявила местная жительница, чей голос пыталась купить Щеглова. Момент заключения сделки был зафиксирован на видео. "Когда сообщили о факте подкупа, полицейские даже не хотели составлять протокол о нарушении. Производство зарегистрировали только после содействия СБУ, они едва ли не притащили тех за руку", - сетует собеседник. В результате, в декабре прошлого года Людмилу Щеглову приговорили к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев за скупку голосов.

Аналогичный подход на местах повторяется и в ходе этой кампании, отмечает собеседник. "Если в полицию поступает какое-то заявление на нас где-то в регионе, то полиция сразу же тут как тут, оформляют протокол. Если же какое-то обращение поступает на "Батькивщину", то либо не реагируют, либо приходится задействовать какие-либо дополнительные рычаги, чтобы заставить их отреагировать. Есть факты, например, в Белой Церкви, где полиция четко работает в связке с "Батькивщиной", - говорит один из источников в штабе Порошенко.

В ходе этой кампании не было таких обращений о нарушениях, которые бы проигнорировала полиция, настаивает советник Авакова Иван Варченко. Подыгрывание "Батькивщине" со стороны МВД и Нацполиции, по словам Варченко – это "ложь и "манипуляции, которые не подтверждаются какими-либо фактическими данными".

"Сегодня в том числе по "Батькивщине", по "Солидарности", по большинству кандидатов из первой десятки социологических рейтингов есть заявления об административных и уголовных нарушениях, на которые полиция реагирует. У нас нет ни единого заявления о том, что полиция не отреагировала на то или иное заявление со стороны граждан. Поэтому, когда полиция или Министерство внутренних дел не называет конкретного кандидата на пост президента, то мы осуществляем в том числе превентивную деятельность, понимая, что это преступление или правонарушение касается не только этого кандидата, а свойственно нескольким кандидатам. Мы просто предупреждаем эти команды, не создавая атмосферы поддержки или неподдержки", - сказал РБК-Украина Варченко.

В общественной сети "Опора", которая системно мониторит избирательный процесс по всей стране, говорят, что полиция на этих выборах активно реагирует на любые нарушения. "На данный момент у нас нет оснований говорить о какой-либо ангажированности МВД в чью-то пользу. Документируются нарушения и начинаются производства по разным кандидатам, ведется превентивная работа, в том числе по предотвращению срывов митингов. В январе БПП проводила самую массовую работу по созданию групп агитаторов, которым во время обучения обещали материальное вознаграждение за коммуникацию с избирателями. Учитывая законодательный запрет на оплачиваемые договора для агитаторов, деятельность партии в интересах кандидата потенциально могла вызвать интерес со стороны правоохранительных органов. Есть факты и по другим кандидатам, на которые реагировали правоохранители", - рассказал РБК-Украина аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

Старые счеты

В президентской команде уже давно не видят Авакова в числе своих союзников. Как уже писало РБК-Украина, у министра выстроились куда лучшие отношения с Юлией Тимошенко.

Свою роль в конфликте Авакова и Порошенко играет и давняя обида "фронтовиков" на президента. В НФ считают, что за дискредитационной кампанией против Арсения Яценюка, которая закончилась его уходом с поста премьер-министра в 2016 году, стоит именно Банковая. Вследствие этой кампании, убеждены в НФ, обрушился и рейтинг партии - с 22 до 1 процента. Однако во фракции НФ в парламенте насчитывается почти 80 народных депутатов, которые на пару с БПП, при поддержке парламентских групп и внефракционных депутатов, формируют большинство. Проголосовать за отставку Авакова, одной из центральных фигур в НФ, без голосов тех же "фронтовиков" у президентской фракции вряд ли получится. А потому, по словам одного из соратников Порошенко, вариант с отставкой даже не рассматривается.

В "Батькивщине" роль Авакова на выборах комментируют сдержанно. "Нам важно, чтобы выборы прошли честно, а заявления Авакова о борьбе с нарушениями превращались в реальные действия, с привлечением к ответственности конкретных нарушителей", - говорит один из штабистов Тимошенко.

В штабе Владимира Зеленского действия полиции на текущем этапе кампании оценивают положительно. "Команда Зеленского в данной ситуации оценивает позицию министерства о жестком реагировании на правонарушения и борьбе с подкупом во время избирательной кампании абсолютно позитивно. Будем надеяться, что слова не будут расходиться с делом", - заявил РБК-Украина один из членов команды Зеленского Дмитрий Разумков.

Кроме того, когда штабистам пришлось обращаться в полицию, обнаружив слежку за Зеленским, то реакция правоохранителей была оперативной, они достаточно быстро прибыли на место и зарегистрировали уголовное производство, рассказал изданию Разумков.

Другой представитель штаба Зеленского, пожелавший остаться неназванным, отмечает, что обеспечение честных выборов сыграет на руку самому Авакову. "Его задачи очевидны - сохранить свое кресло, а на перспективу – получить хорошие позиции в будущем парламенте, в любом возможном формате. Потому занимая аполитичную позицию, он парадоксальным образом увеличивает свой политический вес", - сказал собеседник издания.

В штабе Анатолия Гриценко текущую линию поведения Авакова воспринимают сдержанно позитивно. "То, что министр публично признал наличие сеток по скупке голосов – это уже большой плюс. Но у нас нет 100% уверенности, что ближе к выборам Аваков с Порошенко не договорятся. И в любом случае, полицию стоит тормошить, чтобы она активно работала. Потому мы запускаем свои штабы по противодействию подкупу избирателей", - сказал собеседник РБК-Украина.

Врагам - закон

Большую проблему для президентского штаба представляют изменения в закон о выборах президента, принятые еще прошлым созывом парламента в марте 2014 года, сразу после Революции достоинства. Тогда в статью 64 закона дописали следующее: "Запрещается заключение с избирателями за счет средств избирательного фонда платных договоров на проведение предвыборной агитации". Из этого следует, что агитаторы от штабов кандидатов не могут получать деньги за свою работу.

"Сейчас Аваков носится с этим законом о выборах президента с изменениями от 2014 года, поделал себе закладки. И чуть что, сразу тыкает нам пальцем на страницы этого закона. А если следовать букве этого закона, то по нему вообще выборы проводить - это незаконно", - негодует один из ключевых членов штаба Порошенко.

В президентской команде планируют привлечь к кампании около 250-300 тыс. агитаторов, утверждают собеседники издания в штабе. "В целом же по стране в предвыборную кампанию от всех штабов нужно будет привлечь, грубо говоря, 1 миллион 400 тысяч агитаторов. Получается, что все они должны работать бесплатно. Где и как найти такое количество людей, которые готовы работать бесплатно? Это нереально", - говорит еще один из штабистов.

"Согласно закону, легально финансировать агитаторов нельзя, полиция может трактовать это как непрямой подкуп избирателей. Часто нельзя отследить, где платят за реальную агитацию, а где это замаскированный под агитацию подкуп избирателей. Аналогично, кандидаты не могут платить за работу своим членам избиркомов, хотя в Украине это общепринятая практика", - сказал РБК-Украина представитель "Опоры" Александр Клюжев.

Тем временем, сразу в нескольких штабах топовых кандидатов в президенты высказывают предположение, что принципиальность Авакова в вопросах честности будущих выборов вызвана, в частности, позицией западных партнеров Украины. Для них важен как сам факт демократичности избирательного процесса, так и признание его результатов всеми ключевыми внутриукраинскими игроками. В то же время, оппозиционные кандидаты заявили послам западных государств, что сфальсифицированные в пользу власти выборы они не признают, что чревато ненужным Западу гражданским противостоянием. Вероятно, именно эти вопросы и обсуждались во время последнего визита главы МВД в США несколько дней назад, формально посвященного презентации его плана деоккупации Донбасса.