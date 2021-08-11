Антикризовий план. У МІУ озвучили дорожню карту для нового керівника УЗ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков озвучив ключові очікування від нового виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці", яким стане Олександр Камишин. Серед них – підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, оновлення парку вагонів і локомотивів, фінансова стабілізація компанії. На ринку рішення наглядової ради УЗ підтримати кандидатуру Камишина і погодитися на антикризовий план Кубракова називають заслугою міністра. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Виведення "Укрзалізниці" з передбанкрутного стану і перетворення компанії на фінансово успішне та ефективне підприємство – одне з основних завдань, яке поставив перед міністром інфраструктури Олександром Кубраковим президент Володимир Зеленський.

Як повідомляють співрозмовники РБК-Україна в Мінінфраструктури, неформально саме УЗ, а не "Укравтодор" або інші інфраструктурні галузі, стала пріоритетним напрямком роботи міністра з першого дня призначення.

Катастрофічне фінансове і матеріально-технічне становище компанії ні для кого не було секретом. Однак, саме при Кубракові не тільки запросили реальні цифри за станом підприємства, а й продемонстрували готовність швидко виправляти ситуацію, зазначають співрозмовники в УЗ.

При цьому міністр не став розводити "потьомкінські села" з дорогим аудитом, а зібрав представників ключових напрямків і поставив завдання знайти якомога ефективніші шляхи вирішення проблем за цими напрямками.

Фактично, це і стало основою "плану очікувань", який Кубраков озвучив у Facebook, а до цього обговорював з головою наглядової ради Шевкі Аджунером.

"Управлінська криза в АТ "Укрзалізниця" знаходиться в найбільш гострій фазі за всі роки незалежності, стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Після довгих переговорів маємо нарешті узгоджений усіма сторонами перелік конкретних кроків щодо виконання рішення РНБО", – написав він.

Зокрема, при Міністерстві інфраструктури створюється антикризовий штаб "Укрзалізниці", основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу Кубраков буде контролювати особисто.

Олександр Кубраков (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники ринку відзначають, що рішення створити штаб, а не призначати Кубракова безпосередньо главою УЗ – найкращий з можливих варіантів залучення міністерства в контроль над ситуацією в компанії. Адже так не порушуються принципи корпоративного управління, і не створюються передумови для конфлікту інтересів.

Кубраков також зазначив, що рішення саме таким чином вирішити ситуацію в УЗ підтримали представництва країн Великої сімки, керівництво ЄБРР, Європейського інвестбанку і Світового банку, як ключові кредитори компанії.

"Вважаю, що головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити в найкоротші терміни є: підвищення тарифів на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток "Укрзалізниці" неможливий; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – "Енергоатому"; залучення на український ринок міжнародних інвесторів; закупівля нових поїздів і локомотивів. Впровадження цих рішень в найкоротші терміни – це те, чого ми очікуємо від нового глави Укрзалізниці", – написав міністр.

Варто відзначити, що ці заходи підтримує й експертне середовище. Зокрема, у тимчасовій слідчій комісії ВР з питань розслідування зловживань на "Укрзалізниці" також вважають, що без підвищення тарифів на вантажоперевезення компанія не зможе нормально розвиватися.

Згідно з матеріалами, зібраними НАБУ в рамках низки кримінальних проваджень щодо УЗ, низькі тарифи на вантажоперевезення за останні кілька років принесли компанії збитків на 17 млрд грн.

Питання оновлення рухомого складу також є критичним, адже, за даними СБУ, знос вантажного парку становить 90%, що призведе до списання вже у 2025 році не менше третини всього вантажного складу, парк пасажирських вагонів також постійно скорочується. На оновлення тільки пасажирського парку в найближчі кілька років держава має намір витратити близько 40 млрд грн.

Однак питання в тому, що ці кошти повинні бути витрачені максимально ефективно. А з освоєнням капітальних інвестицій у "Укрзалізниці" в останні роки були великі проблеми.

За даними профільних видань, цей показник рік від року не перевищує 50-65%, тобто мільярди коштів, закладені навіть у фінпланах, так і залишаються без використання через нездатність менеджменту компанії ними правильно розпорядитися, провести необхідні тендерні процедури тощо.

Ці та ряд інших завдань в найближчі місяці повинен буде почати вирішувати Олександр Камишин – новий в.о. голови правління УЗ в статусі антикризового менеджера, який до цього був радником Кубракова.

Кандидатуру Камишина вже підтримала наглядова рада компанії. Співрозмовники в Мінінфраструктури зазначають, що цьому передувала тривала переговорна робота Кубракова з наглядовою радою, оскільки Камишин є саме креатурою міністра.

Олександр Камишин (фото: latifudist)

Варто відзначити, що у Камишева є досвід роботи у великих промислових групах, зокрема в SCM. Крім того, протягом останніх 10 років Камишин був видавцем журналу Latifundist. З січня 2020 року обіймає посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital, яка консультує найбільші аграрні та інфраструктурні компанії України.

За словами одного з впливового учасника ринку, сьогодні для керівника УЗ важливо не тільки і не стільки розбиратися "в стрілках і локомотивах", скільки вибудовувати правильні та ефективні фінансові моделі управління.

Водночас за його словами, амбіція міністра щодо УЗ – продемонструвати, що з корумпованого "монстра", на якого вже давно всі махнули рукою – зробити привабливу для інвесторів компанію. "Це вдалося зробити з "Укравтодором", але тут масштаби на порядок більше. Саме тому, коли УЗ покаже перші реальні успіхи – це буде індикатором, що ситуацію вдалося зрушити з мертвої точки. В першу чергу – завдяки зусиллям міністра", – резюмує він.