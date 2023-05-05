Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Анатевка – еврейское поселение в Киевской области, построенное усилиями Еврейского сообщества Киева и главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. С 2014 года здесь принимают беженцев с востока Украины, а после полномасштабного вторжения России 24 февраля сюда стали стекаться тысячи спасавшихся от войны людей. Поселение временно стало вторым домом и центром эвакуации.

Сейчас здесь действует гуманитарный центр – команда волонтеров ежедневно помогает переселенцам, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

РБК-Украина побывало в Анатевке и узнало, как во время войны это место превратилось в мощный гуманитарный центр.

Анатевка. "Место, где чудеса случаются постоянно"

Анатевка – историческое место еврейской оседлости под Киевом. Во время Второй мировой войны его уничтожили, а евреев выгнали. С 2013 года городок задумывался как возрождение еврейского Штетла, когда-то стоявшего здесь. В селе Гнатовка (на иврите – Анатевка) возле Белогородки благодаря близкому расположению к Киеву в 19 веке была хорошо развита торговля. В тот же период здесь жила и развивалась еврейская община.

"Это место, где чудеса случаются постоянно. Когда мы купили эту землю, здесь оказалось уже два чуда", – говорит главный раввин Украины Моше Асман.

Видео: (youtube.com/РБК-Украина)

Во-первых, рядом похоронен рабби Мордехай Чернобыльский, сын основателя чернобыльского хасидизма. Он был поражен красотой этих мест, и попросил похоронить его здесь. Сейчас на его могиле, расположенной прямо у забора еврейского поселения, составляют записки с просьбами, как у Стены плача в Иерусалиме.

Во-вторых, Анатевку описал в цикле рассказов "Тевье-молочник" знаменитый писатель Шолом Алейхэм. В 1960-х в США Америке создали по мотивам произведения один из известнейших бродвейских мюзиклов, а также фильм "Скрипач на крыше" (Fiddler on the Roof), таким образом сделали всемирно известными факты жизни евреев правобережной Украины в полосе оседлости времен Российской Империи.

"Во всех мировых СМИ писали, что это та самая знаменитая Анатевка. И я принял решение назвать это место именно так", – вспоминает Моше Асман.

Работая над открытием поселения, он и не догадывался, что это место сыграет важную роль в истории снова уже в современной Украине. Это произошло в начале полномасштабного вторжения России, когда сюда стали приезжать тысячи людей из разных регионов Украины. Все они спасались от войны.

Первые дни войны. "Россияне стреляли прямой наводкой в гражданских"

С момента создания Анатевки здесь жили многие переселенцы из Донецка, Луганска и других городов, пострадавших от войны. Здесь действовала школа, где дети учились по украинской образовательной программе.

Работали также детский сад и школа, где дети учили тору. Действовала недавно построенная синагога, планировали открыть центр реабилитации и имели множество других планов. Но с первого дня вторжения России все изменилось: всем в поселении пришлось массово помогать тысячам людей, которые стали массово приезжать сюда.

Фото: Главный раввин Украины Моше Асман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда началась война, главный раввин был в Анатевке со своей женой, детьми, внуками. Буча, Ирпень – в 15 километрах, Стоянка – еще ближе. Войска оккупантов заняли часть Житомирской трассы, и стояли всего в нескольких километрах от поселения. Все гремело день и ночь. Рядом в Гостомеле высаживался десант.

"Сначала мы не знали, как вывозить людей, потому что российские войска, эти бандиты, стреляли прямой наводкой в гражданских, в машины. Так же как в Буче, Ирпене. Все это было в нескольких километрах от нас. Я все время здесь был, все видел. Не забудем, не простим, что называется. Я не мог поверить, что такое может быть в 21 веке. Что будет наступать российская армия. Это были российские танки, и это был не сон", – рассказывает главный раввин Украины.

Бомбоубежища в помещениях не было, поэтому люди прятались повсюду, где могли. В комнатах, в коридорах между лестницей. Через несколько дней волонтеры наладили логистику выезда из Анатевки, чтобы эвакуировать беженцев к границе – пожилых людей, женщин, детей.

Фото: Синагогу в Анатевке построили в 2015 году (Виталий Носач/РБК-Украина)

Наборы с едой и генераторы. Как Анатевка превратилась в гуманитарный центр

Когда в начале весны из Анатевки удалось эвакуировать практически всех, в поселении был организован штаб гуманитарной помощи. Волонтерский центр, инициированный главным раввином Украины, уже стал широко известен. Настолько, что Моше Асман каждый день получает десятки новых просьб о помощи. Он признается, что хочет помочь буквально всем, но порой ресурса просто не хватает, и тогда приходится браться за самые актуальные вопросы.

Волонтеры "закрывают" очень разноплановые вопросы. В городе Тростянец Сумской области, который находился под оккупацией и очень пострадал, помогали восстановить телебашню. Помогали и зоопарку в одном из городов, тоже пострадавшем от войны.

"Мне за время войны написали десятки тысяч человек. Если ты спасал жизнь одного человека, ты спас весь мир. Я так и смотрю на это", – рассказывает Моше Асман.

Фото: Еженедельно волонтеры отгружают и раздают тысячи пакетов с гуманитарной помощью (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как-то прошлым летом главный раввин Украины приехал в центральный военный госпиталь в Киеве. В тот день как раз была сильная жара. Температура воздуха достигала 35 градусов. Оказалось, что в такой жаре у военных даже плохо заживают раны.

Моше Асман купил кондиционеры и попросил поставить их в палаты защитникам буквально на следующий день. Ему сказали, что в фирме, которая занимается установкой, просит ждать в очереди. Но тот настоял, чтобы военным установили их в первую очередь, потому что они рисковали ради нас своей жизнью и здоровьем. В целом, после этого волонтеры закупили кондиционеры и в несколько других военных госпиталей.

Раввин активно ищет финансирование и помощь Украине. Говорит, что помогают многие международные организации и неравнодушные люди, которые поддерживают нашу страну в войне.

Недавно Евро-Азиатский еврейский конгресс подарил несколько аппаратов производства воды из воздуха. Каждый стоит около 80 тысяч долларов. Это израильская инновационная технология: генерирует из воздушных масс 900 литров воды в сутки. Аппарат предназначен в первую очередь для регионов, где много жары, но высокая влажность. В Украине эти аппараты будут отдавать туда, где из-за войны возникают большие проблемы с водой.

Фото: Аппараты производства воды из воздуха, сделанные по израильской технологии, будут отправлены на территории, где проблемы с доступом к воде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Важное направление – гуманитарная помощь переселенцам и многодетным мамам. Еженедельно в Анатевке отгружают тысячи наборов с продуктами и лекарствами. Зимой массово раздавали генераторы.

Недавно привезли 500 парамедицинских рюкзаков. После этого им звонили по телефону с прифронтовых территорий и говорили, что несколько аптечек уже спасли жизнь людей.

Фото: До вторжения России в Анатевке действовали школа и детсад (Виталий Носач/РБК-Украина)

В центре живут переселенцы, выехавшие из оккупации

Несмотря на то, что большинство переселенцев из Анатевки уже уехали за границу, в построенных незадолго до вторжения России жилых помещениях и сейчас живет немало людей. Все они из разных городов и все были вынуждены убегать от развязанной оккупантами войны.

Переселенец из Херсона Давид Начовный, уехав из оккупации вместе с женой, сейчас помогает переселенцам сам. К примеру, формирует и грузит пакеты с гуманитаркой.

"В оккупации мы пробыли два с половиной месяца. Выезжали трое суток. Было очень сложно. В первый день выезжали на Берислав, россияне долго не выпускали. Когда наконец приехали, то ночевали в спортзале на полу. Дальше снова ехали через блокпосты – уже в Кривой Рог. Рог: Помню, на одном из них 6-летний ребенок сказал "Я так ненавижу эту войну", – вспоминает он.

Фото: Давид Начовный переехал в Анатевку вместе с женой, выехав из оккупированного Херсона (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам мужчины, все время по дорогам на оккупированной территории во время их эвакуации ездили россияне на военной технике. Попадать им на глаза было небезопасно, а на дорогу выезжать тем более: могли даже переехать и не остановиться. Сейчас Давид очень рад, что оказался в Анатевке и может помогать другим.

Еще одна переселенка из Херсона, Лариса Лимановская, пробыла в оккупации 10 месяцев. Уехать смогла только тогда, когда город освободили украинские военные.

Она рассказывает, что во время оккупации людям с каждым месяцем было все труднее. Особенно сложно стало, когда в городе пытались ввести российские рубли. Женщина со слезами на глазах говорит, что не могла себе позволить взять в руки деньги окупантов. Уже осенью, незадолго до освобождения города, в Херсоне пропало электричество, не было воды.

Фото: Лариса Лимановская 10 месяцев пробыла в окуации (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Вы не представляете, какая радость была – увидеть украинских военных. Зашли красавцы, казаки. Все были с флагами, встречали их. В городе эйфория продолжалась несколько дней. А потом Херсон начали обстреливать", – рассказывает она.

Ларисе Лимановской удалось уехать в Киев и попасть в Анатевку. Сейчас она очень благодарна всем, кто помогает: ее обеспечивают и жильем, и всем необходимым.

"Мой долг – чтобы мир узнал правду": о российских фейках и победе Украины

До вторжения России в Украину главный раввин Украины пытался вести непубличную жизнь и редко давал интервью. Но сейчас он уверен, что доносить правду о войне стало его обязанностью. Особенно, когда российская пропаганда придумывает очередные циничные фейки об Украине.

С 24 февраля лжи в России стало настолько много, что реагировать Моше Асман стал только на самые громкие фейки. По его словам, это помогает людям узнать, что происходит в Украине. Когда еврей говорит, что ни от каких националистов их увольнять не надо, это должно действовать убедительно.

Фото: Главный раввин Украины пытается доносить правду о войне (Виталий Носач/РБК-Украина)

К примеру, недавно на российском телевидении заявили, что в синагоге в Умани якобы находятся склады с оружием. Моше Асман быстро туда поехал и записал видео о том, что это действительно откровенная ложь. Но российская пропаганда "раздула" новый фейк и из этого. Мол, записать такое видео раввина якобы заставили в СБУ.

"Мой долг – чтобы мир узнал правду", – подчеркивает Моше Асман.

По его словам, нынешний друг России – иранский режим, который посылает дроны для войны в Украину и также открыто говорит, что его цель – уничтожить государство Израиль. Также среди союзников Кремля и другие диктаторские режимы типа Беларуси и Северной Кореи. А Украина тем временем поддерживает весь другой свободный мир, и это поможет нам приблизить завершение войны.

Сейчас Моше Асман, как и все в Украине, надеется на скорейшее завершение войны. Конечно, нашей победой.

"А Анатевка – это символ возрождения, символ стойкости. Анатевка выстояла, благодаря всевышнему", – говорит он.