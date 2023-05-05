ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Новина українською →
Украина, Пятница 05 мая 2023 07:00
Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам Фото: Главный раввин Украины Моше Асман в Анатевке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Историческое место поселения евреев с первых дней вторжения России действует как волонтерский хаб. Как там помогают людям – подробнее в материале РБК-Украина.

Анатевка – еврейское поселение в Киевской области, построенное усилиями Еврейского сообщества Киева и главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. С 2014 года здесь принимают беженцев с востока Украины, а после полномасштабного вторжения России 24 февраля сюда стали стекаться тысячи спасавшихся от войны людей. Поселение временно стало вторым домом и центром эвакуации.

Сейчас здесь действует гуманитарный центр – команда волонтеров ежедневно помогает переселенцам, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

РБК-Украина побывало в Анатевке и узнало, как во время войны это место превратилось в мощный гуманитарный центр.

Анатевка. "Место, где чудеса случаются постоянно"

Анатевка – историческое место еврейской оседлости под Киевом. Во время Второй мировой войны его уничтожили, а евреев выгнали. С 2013 года городок задумывался как возрождение еврейского Штетла, когда-то стоявшего здесь. В селе Гнатовка (на иврите – Анатевка) возле Белогородки благодаря близкому расположению к Киеву в 19 веке была хорошо развита торговля. В тот же период здесь жила и развивалась еврейская община.

"Это место, где чудеса случаются постоянно. Когда мы купили эту землю, здесь оказалось уже два чуда", – говорит главный раввин Украины Моше Асман.

Видео: (youtube.com/РБК-Украина)

Во-первых, рядом похоронен рабби Мордехай Чернобыльский, сын основателя чернобыльского хасидизма. Он был поражен красотой этих мест, и попросил похоронить его здесь. Сейчас на его могиле, расположенной прямо у забора еврейского поселения, составляют записки с просьбами, как у Стены плача в Иерусалиме.

Во-вторых, Анатевку описал в цикле рассказов "Тевье-молочник" знаменитый писатель Шолом Алейхэм. В 1960-х в США Америке создали по мотивам произведения один из известнейших бродвейских мюзиклов, а также фильм "Скрипач на крыше" (Fiddler on the Roof), таким образом сделали всемирно известными факты жизни евреев правобережной Украины в полосе оседлости времен Российской Империи.

"Во всех мировых СМИ писали, что это та самая знаменитая Анатевка. И я принял решение назвать это место именно так", – вспоминает Моше Асман.

Работая над открытием поселения, он и не догадывался, что это место сыграет важную роль в истории снова уже в современной Украине. Это произошло в начале полномасштабного вторжения России, когда сюда стали приезжать тысячи людей из разных регионов Украины. Все они спасались от войны.

Первые дни войны. "Россияне стреляли прямой наводкой в гражданских"

С момента создания Анатевки здесь жили многие переселенцы из Донецка, Луганска и других городов, пострадавших от войны. Здесь действовала школа, где дети учились по украинской образовательной программе.

Работали также детский сад и школа, где дети учили тору. Действовала недавно построенная синагога, планировали открыть центр реабилитации и имели множество других планов. Но с первого дня вторжения России все изменилось: всем в поселении пришлось массово помогать тысячам людей, которые стали массово приезжать сюда.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Главный раввин Украины Моше Асман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда началась война, главный раввин был в Анатевке со своей женой, детьми, внуками. Буча, Ирпень – в 15 километрах, Стоянка – еще ближе. Войска оккупантов заняли часть Житомирской трассы, и стояли всего в нескольких километрах от поселения. Все гремело день и ночь. Рядом в Гостомеле высаживался десант.

"Сначала мы не знали, как вывозить людей, потому что российские войска, эти бандиты, стреляли прямой наводкой в гражданских, в машины. Так же как в Буче, Ирпене. Все это было в нескольких километрах от нас. Я все время здесь был, все видел. Не забудем, не простим, что называется. Я не мог поверить, что такое может быть в 21 веке. Что будет наступать российская армия. Это были российские танки, и это был не сон", – рассказывает главный раввин Украины.

Бомбоубежища в помещениях не было, поэтому люди прятались повсюду, где могли. В комнатах, в коридорах между лестницей. Через несколько дней волонтеры наладили логистику выезда из Анатевки, чтобы эвакуировать беженцев к границе – пожилых людей, женщин, детей.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Синагогу в Анатевке построили в 2015 году (Виталий Носач/РБК-Украина)

Наборы с едой и генераторы. Как Анатевка превратилась в гуманитарный центр

Когда в начале весны из Анатевки удалось эвакуировать практически всех, в поселении был организован штаб гуманитарной помощи. Волонтерский центр, инициированный главным раввином Украины, уже стал широко известен. Настолько, что Моше Асман каждый день получает десятки новых просьб о помощи. Он признается, что хочет помочь буквально всем, но порой ресурса просто не хватает, и тогда приходится браться за самые актуальные вопросы.

Волонтеры "закрывают" очень разноплановые вопросы. В городе Тростянец Сумской области, который находился под оккупацией и очень пострадал, помогали восстановить телебашню. Помогали и зоопарку в одном из городов, тоже пострадавшем от войны.

"Мне за время войны написали десятки тысяч человек. Если ты спасал жизнь одного человека, ты спас весь мир. Я так и смотрю на это", – рассказывает Моше Асман.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Еженедельно волонтеры отгружают и раздают тысячи пакетов с гуманитарной помощью (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как-то прошлым летом главный раввин Украины приехал в центральный военный госпиталь в Киеве. В тот день как раз была сильная жара. Температура воздуха достигала 35 градусов. Оказалось, что в такой жаре у военных даже плохо заживают раны.

Моше Асман купил кондиционеры и попросил поставить их в палаты защитникам буквально на следующий день. Ему сказали, что в фирме, которая занимается установкой, просит ждать в очереди. Но тот настоял, чтобы военным установили их в первую очередь, потому что они рисковали ради нас своей жизнью и здоровьем. В целом, после этого волонтеры закупили кондиционеры и в несколько других военных госпиталей.

Раввин активно ищет финансирование и помощь Украине. Говорит, что помогают многие международные организации и неравнодушные люди, которые поддерживают нашу страну в войне.

Недавно Евро-Азиатский еврейский конгресс подарил несколько аппаратов производства воды из воздуха. Каждый стоит около 80 тысяч долларов. Это израильская инновационная технология: генерирует из воздушных масс 900 литров воды в сутки. Аппарат предназначен в первую очередь для регионов, где много жары, но высокая влажность. В Украине эти аппараты будут отдавать туда, где из-за войны возникают большие проблемы с водой.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Аппараты производства воды из воздуха, сделанные по израильской технологии, будут отправлены на территории, где проблемы с доступом к воде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Важное направление – гуманитарная помощь переселенцам и многодетным мамам. Еженедельно в Анатевке отгружают тысячи наборов с продуктами и лекарствами. Зимой массово раздавали генераторы.

Недавно привезли 500 парамедицинских рюкзаков. После этого им звонили по телефону с прифронтовых территорий и говорили, что несколько аптечек уже спасли жизнь людей.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцамАнатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: До вторжения России в Анатевке действовали школа и детсад (Виталий Носач/РБК-Украина)

В центре живут переселенцы, выехавшие из оккупации

Несмотря на то, что большинство переселенцев из Анатевки уже уехали за границу, в построенных незадолго до вторжения России жилых помещениях и сейчас живет немало людей. Все они из разных городов и все были вынуждены убегать от развязанной оккупантами войны.

Переселенец из Херсона Давид Начовный, уехав из оккупации вместе с женой, сейчас помогает переселенцам сам. К примеру, формирует и грузит пакеты с гуманитаркой.

"В оккупации мы пробыли два с половиной месяца. Выезжали трое суток. Было очень сложно. В первый день выезжали на Берислав, россияне долго не выпускали. Когда наконец приехали, то ночевали в спортзале на полу. Дальше снова ехали через блокпосты – уже в Кривой Рог. Рог: Помню, на одном из них 6-летний ребенок сказал "Я так ненавижу эту войну", – вспоминает он.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Давид Начовный переехал в Анатевку вместе с женой, выехав из оккупированного Херсона (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам мужчины, все время по дорогам на оккупированной территории во время их эвакуации ездили россияне на военной технике. Попадать им на глаза было небезопасно, а на дорогу выезжать тем более: могли даже переехать и не остановиться. Сейчас Давид очень рад, что оказался в Анатевке и может помогать другим.

Еще одна переселенка из Херсона, Лариса Лимановская, пробыла в оккупации 10 месяцев. Уехать смогла только тогда, когда город освободили украинские военные.

Она рассказывает, что во время оккупации людям с каждым месяцем было все труднее. Особенно сложно стало, когда в городе пытались ввести российские рубли. Женщина со слезами на глазах говорит, что не могла себе позволить взять в руки деньги окупантов. Уже осенью, незадолго до освобождения города, в Херсоне пропало электричество, не было воды.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Лариса Лимановская 10 месяцев пробыла в окуации (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Вы не представляете, какая радость была – увидеть украинских военных. Зашли красавцы, казаки. Все были с флагами, встречали их. В городе эйфория продолжалась несколько дней. А потом Херсон начали обстреливать", – рассказывает она.

Ларисе Лимановской удалось уехать в Киев и попасть в Анатевку. Сейчас она очень благодарна всем, кто помогает: ее обеспечивают и жильем, и всем необходимым.

"Мой долг – чтобы мир узнал правду": о российских фейках и победе Украины

До вторжения России в Украину главный раввин Украины пытался вести непубличную жизнь и редко давал интервью. Но сейчас он уверен, что доносить правду о войне стало его обязанностью. Особенно, когда российская пропаганда придумывает очередные циничные фейки об Украине.

С 24 февраля лжи в России стало настолько много, что реагировать Моше Асман стал только на самые громкие фейки. По его словам, это помогает людям узнать, что происходит в Украине. Когда еврей говорит, что ни от каких националистов их увольнять не надо, это должно действовать убедительно.

Анатевка – место чудес. Как еврейское поселение под Киевом стало центром помощи переселенцам

Фото: Главный раввин Украины пытается доносить правду о войне (Виталий Носач/РБК-Украина)

К примеру, недавно на российском телевидении заявили, что в синагоге в Умани якобы находятся склады с оружием. Моше Асман быстро туда поехал и записал видео о том, что это действительно откровенная ложь. Но российская пропаганда "раздула" новый фейк и из этого. Мол, записать такое видео раввина якобы заставили в СБУ.

"Мой долг – чтобы мир узнал правду", – подчеркивает Моше Асман.

По его словам, нынешний друг России – иранский режим, который посылает дроны для войны в Украину и также открыто говорит, что его цель – уничтожить государство Израиль. Также среди союзников Кремля и другие диктаторские режимы типа Беларуси и Северной Кореи. А Украина тем временем поддерживает весь другой свободный мир, и это поможет нам приблизить завершение войны.

Сейчас Моше Асман, как и все в Украине, надеется на скорейшее завершение войны. Конечно, нашей победой.

"А Анатевка – это символ возрождения, символ стойкости. Анатевка выстояла, благодаря всевышнему", – говорит он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Гуманитарная помощь волонтери Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги