Алла Басалаева, глава Госаудитслужбы: Наша цель – чтобы украинцы, пострадавшие от войны, прожили эту зиму в отремонтированных домах

О вызовах, стоящих перед Украиной на пути евроинтеграционного процесса в сфере финансового контроля, коррупции в государственных закупках и проверке средств на восстановление Украины – в интервью РБК-Украина рассказала глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

О евроинтеграции и реформе финансового контроля

– Недавно Европейская комиссия обнародовала отчеты, оценивающие способность Украины взять на себя обязательства по членству в Европейском Союзе. Есть ли прогресс Украины в вопросах стандартов финансового контроля?

Европейская комиссия положительно оценивает прогресс Украины в этой сфере, ведь Соглашение об ассоциации предусматривает и сотрудничество в сфере борьбы с финансовым мошенничеством.

Более того, Госаудитслужба не так давно стала национальным контактным пунктом для сотрудничества с OLAF. Возможно, пока не слишком узнаваемая аббревиатура для многих граждан Украины, но это мощное управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничеству со средствами Евросоюза. Официальное его название – Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничеству OLAF.

– Как организовано сотрудничество с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества? Какие новые механизмы контроля уже наработаны?

– Сейчас одна из главных наших задач в этом направлении – информирование OLAF о фактах мошенничества, коррупции или любой другой незаконной деятельности, которые могут влиять на интересы Европейского Союза.

– Информировали ли вы уже OLAF о таких фактах в Украине?

– Да. В этом году, например, Госаудитслужба сообщила коллегам из OLAF о потенциальном мошенничестве со средствами ЕС при выполнении проектов трансграничного и пограничного сотрудничества на территории Украины. Пока не прибегаю к деталям, о каких именно проектах идет речь, но на наше сообщение отреагировали в OLAF – уже начато расследование нашими иностранными коллегами. Мы со своей стороны сделали все, чтобы обеспечить качественное проведение проверок в рамках миссии. К этим проверкам были привлечены и наши сотрудники.

Надеюсь, что такое прозрачное и качественное сотрудничество закладывает основательную основу для дальнейшего взаимодействия с европейскими партнерами в вопросах, касающихся противодействия финансовым махинациям и мошенничеству. Эта тема всегда остра и актуальна не только для Украины - нас интересует опыт коллег из OLAF, ведь они имеют большие знания и хорошую репутацию в странах ЕС как орган противодействия финансовым махинациям.

На самом деле, между нашими ведомствами постоянно происходят рабочие коммуникации. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы содействовать работе специалистов OLAF для проведения расследований на территории Украины.

– Какие еще вызовы стоят перед Украиной на пути евроинтеграционного процесса в сфере финансового контроля?

– Главный вызов – имплементация нормативно-правовых актов ЕС в национальное законодательство Украины. В целом, западные партнеры считают, что наше национальное законодательство в определенной степени согласуется с законодательными нормами ЕС, но Украина все равно должна провести еще немало законодательных изменений.

Это непростая и кропотливая работа, но она крайне необходима и должна быть синхронно и качественно выполнена всеми органами власти.

Уже создана Рабочая группа по наработке законодательных актов по защите финансовых интересов ЕС. В нее входят не только представители Госаудитслужбы, но и специалисты Минфина, МВД, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, Госфинмониторинга, НАПК, НАБУ, БЭБ и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Первое учредительное заседание было проведено в конце ноября этого года. Так что двигаемся вперед.

О коррупции в закупках Минобороны

– Одна из последних резонансных тем – проверки закупок в оборонной сфере. По вашим оценкам, насколько "теневой" оборонный сектор большой? Об убытках на какую сумму может идти речь?

– На эту тему уже так много всего сказано и написано, что пока нечего добавить. По результатам акта проверки Министерства обороны дебиторская задолженность составила 67,7 млрд гривен. В общей сложности мы исследовали 547 контрактов. Из них 52 исполнителя не выполнили обязательства вообще или выполнили их вне определенного контракта срока. Эти цифры не изменились

Специфика этих договоров в военное положение состоит в том, что все договоры авансировались на 100%. То есть, вы еще ни к чему не приступили, а вам, например, миллиард, уже перечислили, поэтому возник кое-где очень некачественный отбор контрагентов.

Я понимаю, когда речь идет о компаниях-нерезидентах. В стране война есть риск того, что мы можем не рассчитаться, поэтому возможно в этом случае вариант полной предоплаты – целесообразный. В любом случае, Минобороны следовало рассмотреть и другие гарантии исполнения обязательства. Для этого есть много вариантов.

100% авансирование привело к тому, что мы обнаружили многие компании-"призраки", которые просто исчезали с невыполненными контрактами, но с полученными платежами на счетах.

Некоторые контракты сорвались из-за некачественной продукции. К примеру, на одном из предприятий мы обнаружили крупную партию бронежилетов, не прошедших экспертизу, военная часть их не приняла. Этот и другие подобные кейсы и есть дебиторская задолженность. Через три года она перейдет в статус безнадежной. А это уже ущерб. Но кого это выручит? Это миллиарды в пропасти.

И это все в то время, когда все государство нацелено на победу, когда предприниматели, военные, врачи, просто все украинцы каждый день донатят на победу, некоторые не теряют надежду "заработать" таким образом на войне.

– Подобные случаи имеют некую скоординированность, спланированность действий со стороны заинтересованных лиц, реализующих схожие схемы, но на разных предприятиях?

– Безусловно. Приведу вам простыми словами пример с налогом на добавленную стоимость.

Во время войны с целью выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения государство разрешило предприятиям не платить налог на добавленную стоимость (НДС), а попросило на эти средства приобрести больше необходимой продукции или товаров. То есть, государство говорит: вот вам 1 или 10 миллионов гривен, выполняйте контракт, не платите с него налог, но обеспечьте выполнение заказа на всю сумму. Хороший и благородный замысел, однако во время проверки мы обнаружили частные случаи, когда, например, горюче-смазочные материалы покупались по НДС, хотя, повторюсь, ставка составляет 0%.

Аудиторы начинают разбираться в этой истории. Может контрагент не знал об отмене НДС и оплатил этот налог в бюджет? Но, нет – это классический пример "скруток" НДС. А это 20 процентов стоимости.

Правоохранители продолжают выявлять факты злоупотреблений в оборонном секторе. У нас есть такая форма сотрудничества с правоохранительными органами, когда наши аудиторы привлекаются как специалисты по уголовным делам для выявления и оценки нарушений и ущерба причиненным преступлением.

Или другой пример. Заказчик заключил государственный контракт с одним из специмпортеров по поставке товаров оборонного назначения. Его условия предусматривали предоплату только после предоставления поставщиком разрешения по экспортному контролю страны по месту производства товара. Однако вопреки условиям контракта в ноябре 2022 года заказчик уплатил более 1,3 млрд грн, что составило 97% от суммы контракта.

Куда ушли эти деньги?

Выяснилось, что после того, как оплата пришла на счет специмпортера в государственном банке Украины, тот перечислил их уже как собственные средства на счет в коммерческом банке и далее оплатил собственному поставщику-нерезиденту только 37% из предоплаты от суммы государственного контракта. На остаток средств этот специмпортер заключил с коммерческим банком соглашение о начислении ежедневных процентов за пользование деньгами. С ноября 2022 по май 2023 года он получил более 78 млн грн как проценты за пользование банком средствами. Но деньги должны быть использованы только на цели, предусмотренные контрактом!

Замечу, что это не период начала широкомасштабного вторжения, чтобы оправдываться хаосом войны. Это ноябрь 2022 года. Поставки должны были начаться в декабре и завершиться до конца февраля 2023 года. Однако за более чем год со дня перечисления средств Минобороны так и не получило товар. Деньги также не были возвращены.

Это только один из кейсов.

О недопуске аудиторов и ситуации в регионах

– Насколько недопуск аудиторов является распространенной практикой? Один из последних громких кейсов – недопуск аудиторов к финансовой проверке Днепровского горсовета. Удалось ли там урегулировать ситуацию?

– Раньше у нас было так построено законодательство, что не было ответственности за невыполнение законных требований ГАСУ. Речь не только о недопуске. Это также о запросе на получение соответствующей информации.

За последние два года нас Днепровский горсовет не пустил 43 раза в проверку. Город с миллиардными бюджетами. Но мы не понимаем, что происходит.

Сейчас за препятствование деятельности аудиторов установлена уголовная ответственность.

В конце октября мы начали большую контрольную меру по проверке бюджета Днепра. В основном нас пустили во все структурные подразделения городского совета. Но в этот раз провести ревизию не разрешил КП "Теплоэнерго". Аудиторам пришлось вызвать стражей порядка для фиксации этого факта.

Приведу еще один случай по Днепру. Мы проверяем департамент ЖКХ – там миллиардные расходы. Нас туда пустили, но ознакомили с актом, что у них произошло затопление и документация об исполнении договоров уничтожена. Мы, конечно, не остановимся и пойдем на встречные сверки к контрагентам, чтобы посмотреть первоначальную документацию. Так что если что-то пытаются скрыть потопом, это не получится. К тому же, интересный факт – акт о заливке документов составил сотрудник компании, которая, согласно нашим данным, выступает крупнейшим контрагентом департамента ЖКХ.

Местные бюджеты, между прочим, – большой пласт работы. Такая проверка была запрещена на период военного положения, но с сентября прошлого года правительство разрешило их проверять.

Мы начали с проверки изуродованных в результате военных действий регионов. Одна из самых пострадавших от российской военной агрессии – Киевская область.

Уже завершили проверку в Ирпене, Буче и Гостомеле, сейчас проверяем Бородянку, в первом квартале отправимся в Бровары. Дополнительно проверяем города, которые принимают беженцев и получают на это финансирование из госбюджета.

– В Украине начался отопительный сезон, который, ожидаемо, будет не менее сложным, чем в прошлом. Осуществляла ли Госаудитслужба в регионах накануне проверку теплоснабжающих предприятий?

– Госаудитслужба в период с февраля по сентябрь 2023 года проверила ряд теплоснабжающих предприятий в разных регионах, имеющих право на возмещение из бюджета разницы в тарифах.

Общая сумма, заявленная на возмещение из госбюджета – 18 млрд. 570,4 млн. гривен. Но во время проверки выявлен ряд несоответствий в расчетах, что привело к завышению разницы в тарифах более чем на 4 млрд 368,2 млн гривен.

В целом аудиторы проверили правильность определения предприятиями расчетов, которые были поданы в территориальные комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах, которая затем должна быть компенсирована из госбюджета.

Кроме того, мы зафиксировали попытки предприятий скрыть последствия своего бездействия и бесхозяйственности. Выявлены также попытки возместить за счет госбюджета лишние расходы – это обслуживание столовой для работников, юридические услуги, услуги частных аудиторов.

По результатам проведенных мероприятий мы направили руководителям всех предприятий теплоснабжения требования об устранении нарушений.

Госаудитслужба также обратилась в соответствующие областные военные администрации относительно предприятий, которые попали под проверку, и рекомендовала откорректировать согласованные территориальными комиссиями объемы задолженности по разнице в тарифах, исходя из результатов мер финансового контроля.

О проверке средств на восстановление Украины

– Деньги на восстановление Украины после победы будут одной из крупнейших статей поступлений в бюджет. Как видите организацию работы в этом направлении?

– Вы, наверное, слышали ранее, что правительство определило именно Госаудитслужбу главным органом, который и будет контролировать использование средств при восстановлении разрушенных или поврежденных объектов социальной инфраструктуры. На самом деле, уже сейчас мы проверяем эффективность использования местными бюджетами ресурсов, выделенных на восстановление. Продолжаются аудиты и ревизии в Чернигове, Днепре и Одессе. Аналогичные меры финансового контроля проходят на Киевщине - в населенных пунктах, которые в свое время были в оккупации и получили серьезные повреждения во время ведения боевых действий.

Очевидно, что контроль в условиях военного положения требует кропотливых подходов в работе.

Я не устаю повторять, что мониторинг закупок – единственная мера, которая может работать превентивно. То есть, мы можем сразу прогнозировать рисковость операций, а не фиксировать постфактум выявленные финансовые нарушения и злоупотребления и искать потом, как ветра в поле, недобросовестного исполнителя.

Так же открытым остается вопрос о статусе средств, проходящих через специальные фонды, такие как UNITED24 – благотворительная платформа для сбора средств на оборону, разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь нашей стране, а также восстановление. За время своей работы проект уже привлек сотни миллионов долларов и, безусловно, воплотил множество важных для Украины проектов, но все процессы на этой фандрейзинговой платформе вне нашего контроля. Очевидно, что задача Украины оградить и эти средства от возможных махинаций.

– Как планируете проверять целесообразность использования бюджетных средств при восстановлении регионов?

– Проверка средств на восстановление предполагает исследование всего комплекса действий, связанных с восстановлением: от принятия решения о ремонте поврежденного имущества до завершения выполнения работ. Особое внимание уделяем проверке средств, выделяемых на ремонт поврежденного имущества граждан, учитывая, что в настоящее время восстановлен лишь небольшой процент жилья от общего количества уничтоженного или поврежденного.

При этом мы понимаем, что важно оценить эффективность управленческих решений при выборе объектов для ремонта, а также проверить соблюдение качества выполненных работ и, обоснованности цен на материалы и работы, указанные в сметах.

В процессе проверки аудиторы не ограничиваются документальными проверками, но и в обязательном порядке выезжают на объекты обновления для их обследования и проведения контрольных измерений.

В ходе проверки средств восстановления мы исследуем также целесообразность и эффективность проведения ремонтов объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

– Ранее ГАСУ призвала общественность информировать службу о случаях злоупотреблений на восстановлении. Активно ли украинцы вовлекаются в эти процессы?

– Мы постоянно в медиа и соцсетях обращаемся к гражданам с просьбой сообщать обо всех этих случаях, получаем немало сигналов от украинцев и реагируем на них.

Также государственные аудиторы проводят опрос или так называемое анкетирование граждан. Люди охотно предоставляют необходимую информацию и указывают на известные им проблемы, связанные с восстановлением поврежденного имущества.

К примеру, в изуродованных районах Киевщины, наши аудиторы фиксировали странные вещи – в отстроенных домах для жителей общин. Мы видим, что по актам выполненных работ уже должны быть установлены раковины, краны, смесители, окрашенные подъезды или вложены изразцы. А оказывается, что в действительности ничего этого нет.

При этом, я хочу, что вы правильно понимали – для Госаудитслужбы всегда важен контроль за использованием бюджетных средств, в частности во время проведения ремонтных работ в школах, детсадах, жилых домах, укрытиях и других социальных объектах, но мы не ставим целью кого-то преследовать или применять какие-либо санкции к недобросовестному подрядчику.

Наша цель указать ему на недостатки при выполнении тех же аварийно-строительных работ и чтобы еще недостаток был устранен согласно взятым на себя обязательствам.

Наша главная цель – чтобы украинцы, пострадавшие от войны, прожили эту зиму в отремонтированных домах. Если есть подрядчик, работы должны быть выполнены.

– Проверка закупок для армии, контроль средств оборонных предприятий, объектов критической инфраструктуры – все это сейчас зона ответственности ГАСУ. Какова ситуация с коррупцией в органе? Какие вызовы видеть по пути к тому, чтобы служба становилась более эффективной?

– Понятно, что вызовы серьезные. Всегда находятся ловкие предприятия или предприниматели, которые считают, что можно все как-то решать. Если бы это пафосно не звучало, но я лично считаю, что, только избавившись от этих явлений, мы и наши дети сможем жить в современной стране с действительно европейскими правовыми ценностями. Эти принципы я стараюсь применять в своей работе. В конце концов, как юрист по образованию точно знаю, что такое верховенство права и насколько прозрачность его применения важна для становления и дальнейшего благополучия любой страны. Украина не исключение.

Когда у меня спрашивают об эффективности работы, то всегда отвечаю – пусть говорят цифры. Содержание Госаудитслужбы государству в этом году обходится в 763 млн. грн. За 10 месяцев этого года мы уже вернули в государственный и местные бюджеты 6,3 млрд грн. И это в 8,3 раза больше, чем государство тратит на работу ГАСУ.

Кстати, такого показателя Госаудитслужба достигла впервые за несколько лет. При этом только 10% наших выводов, полученных предприятиями по результатам аудитов и ревизий, обжалуется в судах – это очень малый процент. Очевидно, что это говорит об эффективности и качестве работы государственных аудиторов.

– Коррупция в Украине – тема обсуждения во время ваших консультаций с международными партнерами? Могут ли выявленные вами факты при проверках стать причиной уменьшения нам финансирования?

– Что касается средств для Украины, то тезис у европейцев в этом контексте очень прост – предоставление средств при условии надлежащего финансового контроля. Надлежащий контроль возможен при наличии синергии в работе с правоохранительными органами.

Кстати, многие страны Европейского союза не имеют органов, аналогичных Госаудитслужбе. Хотя подобный орган, но еще с оперативной функцией, есть в США.

А что касается реакции иностранных коллег – я лично не чувствую негативного отношения к Украине в общении с международными партнерами. Они понимают, что каждое государство должно пройти свой путь для искоренения данного явления. Как раз сделанный нами качественный финансовый контроль, в том числе европейских средств, во время которого найдены нарушения, дает уверенность европейским коллегам, что мы занимаемся законным и эффективным использованием средств их налогоплательщиков в Украине. Мы находим проблемы и предлагаем системные решения для их решения. Это увеличивает доверие международных партнеров, что, в свою очередь, приводит к более быстрому темпу проработки вопросов предоставления финансирования.

Это в общем-то хорошо, что мы имеем возможность получить рекомендации от коллег из тех стран, которые уже наработали действенные механизмы противодействия финансовым злоупотреблениям и давно не питают иллюзий о непростом для воплощения на практике периоде для каждой страны. Не простой, но крайне необходимый.

Партнеры все время поддерживают своими рекомендациями и помощью в реализации необходимых изменений, в частности, и по усилению контроля за использованием бюджетных средств. Это важно и важно для приближения победы Украины.