Олександр Кучеренко: Податковій потрібне нове бачення

4 березня 2021 року президент підписав закон про відновлення конкурсів на посади державної служби. Незабаром після цього Національне агентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, яких допустили до конкурсу на посаду глави Державної податкової служби (ДПС). На цьому тижні почалося тестування претендентів. В інтерв'ю РБК-Україна колишній податківець Олександр Кучеренко розповідає, чому і з чим іде на конкурс, яких змін потребує служба і як ставиться до спроб підняти інформаційний шум навколо його імені.

– Чому вирішили піти на конкурс?

– Я приділив багато часу вивченню податкових систем світу та розробці цілісної концепції податкової реформи для України. Переконаний, що саме податкова система є або фундаментом економічного зростання, або причиною стагнації економіки країни. Крім того, я інсайдер – маю практичний досвід роботи в податкових органах на рівні середньої ланки. Знаю, як працює ця система, знаю її проблеми й бачу, як її можна змінити.

До речі, це не перший конкурс, в якому я беру участь. Я вже переміг у всіх етапах конкурсу на заступника голови ДПС, але, на жаль, мені не повідомили, чому моя перемога не призвела до призначення на посаду. Я не звик відступати й, дізнавшись про конкурс на керівника, подав документи.

– Як оцінюєте інших кандидатів на цю посаду?

– Я читав статті деяких з них. На жаль, багато хто і далі вважають, що завдання податкової служби зводиться виключно до фіскальної функції наповнення бюджету. Безумовно, це одна із задач, але податкова система має ще й функцію стимулювання економіки, яка мені бачиться зараз пріоритетною. Пишатися збільшенням зборів при падінні ВВП, мені здається, не зовсім доречно і навіть нерозумно.

– Як відомо, податкову політику в країні формує Міністерство фінансів. Що, в такому разі, може зробити голова ДПС?

– Так і є. Але ДПС може за законодавством подавати своє бачення, свої пропозиції реформ. Щобільше, я вважаю, що вона повинна це робити. У мене є чітке бачення цих реформ, і я готовий переконувати у своїй правоті як керівництво Кабміну і відповідних комітетів Верховної ради, так і президента країни, якщо це знадобиться.

– У чому ваші основні пропозиції в рамках податкової реформи?

– Не вдаючись у деталі, для яких безумовно недостатньо однієї короткої бесіди, зосереджуся на стратегії, на підході до реформи. Вона полягає у зміні мети роботи та місії ДПС. Замість "зібрати більше податків" – стимулювати розвиток підприємництва. На мій погляд, збільшення бази оподаткування набагато більш виграшна стратегія, ніж збільшення ставок і податкового тиску на підприємців. Тому потрібно скорочення ставок податків і часу на їх адміністрування.

В основі концепції, яку пропоную я і команда Ради інституційних реформ, лежить цілком конкретне завдання – Україна повинна перемогти в конкурентній битві за капітал, яка зараз розгорнулася у світі. В тому числі й за капітал наших власних громадян. А зробити це можна тільки створивши конкурентоспроможну податкову систему. Але не перетворившись при цьому в податкову гавань.

Олександр Кучеренко (фото з відкритих джерел)

– Наскільки, як вам здається, потрібно знизити ставки?

– Наведу кілька зрозумілих усім підприємцям прикладів. У нашій концепції передбачено поступове скорочення ПДВ до 15%, податку на доходи фізичних осіб – до 12%. Обов'язково потрібно ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств. Розмови про це ведуться давно, на жаль, є сильна протидія з боку великого бізнесу. Ставками податків необхідно стимулювати створення доданої вартості, а не сировини, як це робиться зараз на прикладі сільгоспвиробників.

Проаналізувавши обороти приватних підприємців, я буду наполягати на тому, щоб прибрати й звітність, і податки для ФОП оборотом менше за 400 тис. грн на рік.

– Зазвичай на такі пропозиції заперечують, що знизиться обсяг надходжень. Або що ви легалізуєте мінімізацію податків через ФОП.

– Неправда. ФОП з такими оборотами не беруть участь в олігархічному ухиленні від сплати податків, вартість адміністрування та контролю таких підприємців перевищує вигоду від відповідних надходжень. Це елементарно довести на цифрах.

Щодо скорочення надходжень – при розумних ставках і поступовому скороченню відбудеться детінізація економіки й збільшення податків, що сплачуються. У Грузії ставки скоротили – зібрали вдвічі більше податків.

До речі, ще один важливий момент, який у нас не беруть до уваги – скільки коштує адміністрування податків. Ми порахували, що українські платники податків переплачують у 2-3 рази в порівнянні з тими ж поляками або американцями. У нас збір 100 доларів податків дорожче, ніж в Європі або США.

– Вам зараз інкримінують зв'язки з людьми екс-голови Служби доходів і зборів Олександра Клименка, а також з іншими фігурантами кримінальних розслідувань. Що вас пов'язує?

– За роки служби в податкових органах і роботи у Фонді держмайна я, зрозуміло, стикався з сотнями або навіть тисячами людей. Самих різних людей. Я був помічником народного депутата, наприклад.

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Я нікому не є кумом, у мене немає ніяких спільних бізнес-інтересів з тими, кого намагаються до мене прив'язати, ні з їх родичами. Це найголовніше. Але мета таких матеріалів не написати правду. Ставлюся до цього процесу, як до традиційної в таких випадках війні компроматів у боротьбі за посаду. Посада, яку багато хто сприймає ресурсом – я ж вважаю її можливістю для змін.

– Як ставитеся до нинішнього голови ДПС Олексія Любченка, який також подався на конкурс і сьогодні є основним претендентом?

– Як до колеги по цеху, скоріше, позитивно. До речі, як я вже говорив, я подавав роком раніше свою кандидатуру на посаду заступника Олексія Любченка та успішно пройшов всі етапи конкурсу. З незрозумілої причини контракт зі мною не було підписано.

Якщо здобуду перемогу в конкурсі на посаду голови служби, запропоную Олексія Любченку посаду заступника. Все-таки у нього також є досвід, він знає цю систему. Але потрібно чітке бачення, бажання і воля змінити підхід. Мені здається, що я готовий до цього.