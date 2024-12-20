25 лет инноваций в стоматологии. Интервью с соучредителем Междисциплинарного дентального центра Анастасией Опанасюк

— В этом году Междисциплинарный стоматологический центр имени Опанасюка отметил 25-летие со дня основания. Какие ключевые моменты развития вы бы выделили за эти годы?

— Да, компания начала свой путь в августе 1999 года. Именно тогда Юрий и Иван Опанасюк вместе с единомышленниками основали Институт прогрессивных стоматологических технологий (первое название компании). На тот момент в сфере стоматологии это действительно было инновацией, ведь все мы помним советские и постсоветские воспоминания о походе к "зубному врачу": страх, неприятный запах, боль…

В 90-х начали открываться первые частные кабинеты, которые на самом деле мало чем отличались от государственных. Отличительной чертой основателей ИПСТ было желание вывести стоматологию на новый уровень. Результатом стала большая клиника на Крещатике, где пациентов встречал приветливый персонал. Каждый врач был узкопрофильным специалистом (а не "мастером на все руки"), лечение проводилось в комфортной атмосфере и максимально безболезненно.

Существенным преимуществом была и остается собственная зуботехническая лаборатория (то есть все виды работ выполняются в одном месте, в замкнутом цикле). Вызовом того времени было отсутствие качественных современных материалов и оборудования. Поэтому было принято решение развивать дополнительное направление деятельности – представительство и дистрибуцию передовых материалов и технологий на территории Украины.

Кроме того, основатели поняли, что качественное лечение невозможно без знаний и навыков, поэтому на базе клиники был открыт учебный центр. Врачи со всей Украины наконец-то получили доступ к знаниям всемирно известных лекторов и профессионалов с впечатляющим опытом.

Конечно, как и любой бизнес в те времена в Украине, компания сталкивалась с разными вызовами. Впоследствии, в 2015 году, мы сменили местоположение и провели ребрендинг. Сейчас в названии нашего центра мы гордо носим имя одного из основателей – Юрия Владимировича Опанасюка, и стоматологическое дело, сохраняя уровень качества лечебных услуг и сервиса, мы продолжаем в этих стенах.

— 25 лет — немалый срок для любой организации. Что, на ваш взгляд, позволило клинике оставаться успешной и развиваться на протяжении четверти века?

— В первую очередь – командный подход в нашей работе. У нас нет второстепенных ролей: от директора до санитарки каждый всегда услышан, и от слаженной работы всех зависит результат, который получает пациент.

Также – стремление к развитию и аксиома, заложенная в "генетический код" нашего медицинского центра: всё должно быть выполнено на высочайшем уровне качества.

Наши пациенты остаются с нами на протяжении всех этих лет благодаря системному подходу, междисциплинарному видению и требовательности к качеству работы каждого врача, который сейчас работает в этих стенах. И еще – любопытство. Мы никогда не "отступаем" перед сложными случаями у пациентов. Очень часто люди приходят к нам, уже не имея особой надежды на улучшение. А мы, опираясь на большой опыт и постоянно углубляя свои компетенции, делаем свою работу наилучшим образом.

Командность и вызовы военного времени

— Как война повлияла на работу центра? С какими вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

— Конечно, полномасштабное вторжение изменило жизнь большинства украинских бизнесов. Но именно в условиях турбулентности бизнес проверяется на прочность и жизнеспособность.

Мы, как ответственная компания, приложили все усилия, чтобы сохранить коллектив. До апреля мы не принимали пациентов в клинике, но оставались на связи, координируя их практически по всему миру. В ситуациях, где это было возможно, находили соответствующих врачей. После освобождения Киевской области мы с радостью открыли двери для пациентов.

Некоторое время были проблемы с поставками необходимых для работы материалов. Однако благодаря хорошим отношениям с различными поставщиками и отличной работе нашего отдела закупок наши пациенты не ощутили этого дефицита.

Самым большим вызовом остается кадровый голод. Это касается прежде всего младшего и среднего медицинского и сервисного персонала. Со своей стороны мы обеспечиваем нашим сотрудникам достойные условия труда, хороший социальный пакет и достойную заработную плату. Поиск этих категорий кадров продолжается почти непрерывно, ведь все понимают, сколько людей уехало из Украины.

В целом, с начала полномасштабного вторжения мы сохранили 90% рабочих мест, уплатили более 18 миллионов гривен налогов в государственный бюджет и подтвердили аккредитацию Минздрава (которую имеет незначительное количество стоматологических учреждений). Продолжаем подготовку будущих врачей: в этом году состоялся новый набор на интернатуру.

Популярные услуги и уникальный подход к диагностике

— Ваша клиника предоставляет широкий спектр стоматологических услуг. Какие направления сегодня наиболее популярны среди пациентов?

— Среди наших постоянных пациентов однозначным приоритетом является профилактика стоматологических заболеваний. Мы активно объясняем значение качественного ухода за зубами, помогаем составить графики профилактических визитов и проводим профессиональную гигиену как для взрослых, так и для детей.

Популярны также направления эстетической стоматологии и гнатологии. Эти два направления неразрывно связаны между собой: высокого уровня эстетики улыбки можно достичь только через комплексный подход — работу с мышцами, суставами, осанкой, а также обеспечение здоровья зубов и десен. Чтобы результат был действительно качественным, редко бывает достаточно просто "поставить виниры" — сначала необходимо восстановить здоровье полости рта. А чтобы виниры прослужили долго, нужно выстроить правильный прикус, поработать с мышцами и даже, что для многих является неожиданным, с осанкой.

Еще одним трендом сегодня является концепция "свои зубы, только лучше", поэтому отбеливание зубов остается одной из самых востребованных процедур.

— Каждый бизнес стремится выделиться среди конкурентов, предлагая уникальные услуги. Чем ваш стоматологический центр отличается от других? Есть ли у вас услуги, которые редко встречаются в других клиниках?

— Нашей гордостью является комплексная клинико-функциональная диагностика. Это всестороннее исследование всей зубочелюстной системы, которое длится около трех часов в кресле стоматолога. В результате мы получаем полную картину состояния здоровья пациента. После этого проводим консилиум, на котором врачи обсуждают все нюансы проблемы и составляют индивидуальный пошаговый план лечения.

Далее мы собираем команду врачей, которая будет работать именно с этим пациентом, и вместе презентуем результаты диагностики и план лечения. Это действительно уникальный подход, поскольку протокол диагностики разработан нашими специалистами и основывается на знаниях ведущих стоматологических школ мира. Практически каждый пациент восхищается таким высоким уровнем квалификации и вниманием к деталям.

Еще одно наше преимущество — наличие всех необходимых специалистов в клинике одновременно. К нам можно приехать всей семьей — от самых младших до самых старших — и за один визит пройти консультацию у всех нужных врачей. В современном мире, где свободное время — это роскошь, мы считаем это очень удобным подходом.

Наш центр не случайно называется "Междисциплинарным": мы тесно сотрудничаем с миофасциальным терапевтом, который работает вместе с нами в рамках клиники. Миофасциальный терапевт специализируется на работе с мышцами и фасциями — соединительной тканью, которая покрывает мышцы и органы. Из-за стресса, неправильной осанки или перенапряжения мышц фасции могут терять эластичность.

Благодаря специальным техникам, таким как массаж, растяжение или миофасциальный релиз, терапевт снимает напряжение и улучшает кровообращение в проблемных зонах. Это помогает уменьшить боль, улучшить подвижность челюсти и сбалансировать работу мышц лица, шеи и плечевого пояса.

— У пациентов часто возникает вопрос: как выбрать надежную клинику и врача? На что стоит обратить внимание при выборе клиники или профильного специалиста? Каковы преимущества и недостатки крупных стоматологических сетей?

— Прежде всего, я бы посоветовала обращать внимание на специализацию врача: чем она уже, тем больше врач развивается в своем направлении. Врач, который одновременно проводит гигиенические чистки, лечит каналы, устанавливает брекеты и коронки, вряд ли имеет достаточно времени, чтобы глубоко разбираться в каждой из этих областей. В нашей клинике каждый врач выполняет только свои задачи: ортопед, хирург, детский стоматолог, ортодонт, гигиенист, пародонтолог, эндодонтист. Таким образом, с пациентом работает целая команда специалистов. Поэтому первый вывод — выбирайте не только врача, но и клинику.

При выборе клиники в первую очередь обратите внимание на чистоту — в коридорах, санузлах, кабинетах. Важно также соблюдение санитарных норм: все инструменты должны быть стерильными, а расходные материалы — одноразовыми. Если на столике врача лежит много инструментов и материалов в открытом виде — я бы точно ушла оттуда.

Обратите внимание на документацию, которую вы заполняете в клинике, и наличие вашей медицинской карты. Договор на предоставление услуг имеет юридическое значение для обеих сторон. Честно заполненная анкета о состоянии здоровья поможет минимизировать риски осложнений во время процедур и обеспечит комфорт пациента.

Материально-техническое обеспечение клиники также важно. Удобно, когда все необходимые вмешательства и процедуры можно провести в одном месте. Например, я точно знаю, что рентген, проведенный в нашей клинике, будет качественным и информативным. А если бы пациенту пришлось ехать в другое место для дополнительных обследований, это создало бы неудобства.

Особенно это актуально при лечении с применением общего обезболивания (наркоза). К счастью, сегодня Минздрав четко регламентирует перечень оборудования, без которого проведение седации запрещено. Наша клиника соответствует всем этим требованиям и даже больше — у нас есть собственная кислородная станция.

Прежде чем записываться на лечение, обязательно придите на консультацию. Стоматология — это очень интимный процесс, и, на мой взгляд, между врачом и пациентом должно быть взаимопонимание и симпатия.

Что касается сетевых клиник, мнения могут быть разными. Их самое очевидное преимущество — доступность: вышел из метро, и вот вывеска "СТОМАТОЛОГИЯ". Но здесь важно понимать, что в таких клиниках сложнее контролировать качество выполненной работы. Да, они могут предлагать более низкие цены благодаря скидкам на материалы из-за больших объемов закупок. Однако, по моим наблюдениям, в сетевые клиники часто нанимают врачей с недостаточным опытом, которые "набивают руку" на большом количестве пациентов.

— Современные методы лечения постоянно совершенствуются благодаря технологическому прогрессу. Какие инновационные методы лечения внедряются в вашем центре? Чем они отличаются от традиционных подходов?

— Мы всегда держим руку на пульсе новейших достижений в стоматологии. Наша клиника и зуботехническая лаборатория располагают всеми необходимыми современными технологиями. В частности, мы были первыми в Украине, кто приобрел новейшие микроскопы для лечения зубов Carl Zeiss Extaro. Вы, кстати, знали, что качественное лечение зубов возможно только под микроскопом? Именно поэтому у нас их четыре.

Также мы первыми в стране приобрели компьютерный томограф с цефалостатом Morita Veraview, который обеспечивает высококачественные рентгеновские снимки. Но для качественной интерпретации снимков недостаточно только современного оборудования — крайне важен профессионализм наших врачей-рентгенологов. Мы гордимся тем, что пациентов для диагностики направляют к нам со всего Киева и даже из области.

Отдельно стоит упомянуть цифровую стоматологию, которая постепенно становится золотым стандартом в отрасли. Наша клиника и лаборатория оснащены высокотехнологичными сканерами, фрезерным станком, 3D-принтером и т. д. Благодаря этому мы можем создавать максимально точные и индивидуальные конструкции для пациентов в кратчайшие сроки.

— Как вы подходите к выбору материалов для лечения?

— Рынок стоматологических материалов развивается очень быстро, но важно выбирать только те, которые действительно заслуживают внимания. Лично я уже более 10 лет посещаю всемирную стоматологическую выставку International Dental Show в Кельне, Германия. Там представлены все самые новые разработки, которые можно протестировать, а иногда даже получить прототипы. Наши врачи также регулярно посещают различные обучающие мероприятия, где обсуждают не только методы лечения, но и стоматологические материалы.

Хочу подчеркнуть, что мы никогда не экономим на стоматологических материалах или инструментах. Наши врачи обеспечены всем необходимым для качественного выполнения своей работы. Ведь довольный и хорошо оснащенный врач — это одна из основ качественного лечения. А это, в свою очередь, является преимуществом и для пациента.

Напрямую из-за границы закупать материалы мы не можем, так как это противоречит законодательству Украины. Однако мы сотрудничаем с официальными представителями ведущих мировых компаний, что гарантирует нам доступ к лучшим материалам.

— Как вы поддерживаете развитие врачей в команде? Какие требования к ним предъявляете?

— Одним из ключевых условий приёма врача на работу в нашу клинику является желание развиваться. Часто во время собеседования на вопрос: "Какие ваши дальнейшие планы развития как врача?" я слышу ответ: "В целом всё хорошо, у меня всё получается, возможно, когда-нибудь…". Для нас это красный флажок, который означает, что нам не по пути. Моё главное требование к врачу — постоянное развитие и увлечённость профессией, которая читается в глазах.

Если это новый врач в команде, мы начинаем с внутренней стажировки, и всегда с базы клиники — стерилизационной. Ведь врач, который не знает санитарно-эпидемического режима, не может считаться профессионалом.

Мы обсуждаем с каждым врачом, как новым, так и опытным, их цели в развитии, анализируем, что можно улучшить. Часто вместе подбираем курсы, которые помогут глубже погрузиться в конкретную тему. После прохождения курсов мы обязательно обсуждаем, что нового и интересного узнал врач.

Как компания, мы, конечно, имеем программу поддержки профессионального развития сотрудников. Это позволяет врачам оставаться на передовой стоматологии, что является одной из наших ключевых ценностей.

Забота о комфорте пациентов

— Комфорт пациентов — приоритет для современных стоматологических центров. Какие меры вы предпринимаете для снижения стресса и боли? Действительно ли это важно?

— Однозначно, психологическое состояние пациента важно для комфортного лечения. Прежде всего это касается атмосферы в клинике. С первого взгляда пациент может даже не сразу понять, что находится в медицинском учреждении. Мы создаём максимально комфортные условия для пребывания пациентов.

Во время приёма как взрослый, так и ребёнок могут выбрать фильм, мультфильм или любимый канал на YouTube для просмотра, либо слушать свою любимую музыку. В детской комнате во время ожидания можно рисовать, собирать конструктор, смотреть мультфильмы или даже играть на Xbox.

Признаком комфортного лечения для нас является тот факт, что пациенты, которые во время первого визита сильно боялись, у которых дрожали руки, а иногда даже возникала паника, со временем начинают посещать нас с удовольствием. Более того, некоторые заходят просто пообщаться. Особым достижением для нас является то, что пациенты настолько расслабляются, что даже засыпают во время процедур. И это касается не только взрослых, но и детей.

— Многие пациенты испытывают страх перед стоматологическими процедурами, что влияет на их выбор лечения. Какая ваша стратегия взаимодействия с такими пациентами?

— Когда пациент испытывает страх перед стоматологическими процедурами, мы всегда начинаем с небольших шагов. Сначала проводим консультацию и осмотр, затем переходим к гигиене, а потом постепенно к более серьёзным вмешательствам.

К сожалению, у многих людей есть психологическая травма из-за негативного опыта со стоматологами в детстве, и этот страх часто непреодолим. В таких случаях оптимальным решением становится лечение под общим обезболиванием. Это означает, что пациент спит, а врач в это время проводит все необходимые манипуляции. Под наркозом мы можем выполнить как профессиональную гигиену, так и самые сложные хирургические вмешательства или протезирование.

В нашей клинике соблюдаются все стандарты лечения под общим обезболиванием. У нас есть собственное анестезиологическое отделение, штат квалифицированных врачей и медсестер, и мы не используем выездные бригады. Мы уверены в качестве препаратов, так как закупаем их у проверенных поставщиков. Как я уже упоминала, наше техническое оснащение также соответствует самым высоким стандартам.

Благодаря этому мы успешно работаем даже с пациентами, которые имеют самые серьёзные фобии. Наш подход помогает им преодолеть страх и пройти необходимое лечение комфортно и без стресса.

Инновации и цифровизация в стоматологии

— Стоматологическая отрасль постоянно развивается. Какие новые тенденции в стоматологии, на ваш взгляд, будут формировать рынок в ближайшие годы?

— Конечно, цифровизация будет основным трендом в медицине в ближайшие годы. Наверное, многие уже видели новости о роботах, которые выполняют работу врачей. Искусственный интеллект также постепенно внедряется в стоматологию, но пока исследования показывают его недостаточную эффективность в этой области, а иногда и определенную предвзятость.

Основной тенденцией, на мой взгляд, была и остается человечность. Ведь лечат не технологии, а люди, к которым приходят пациенты.

Лично мне хочется, чтобы распространялся тренд на профилактику и заботу о полости рта. Было бы замечательно, если бы чистые и здоровые зубы стали визитной карточкой наших людей.

— Есть ли будущее у цифровой стоматологии в Украине и за рубежом?

— Цифровая стоматология развивается очень быстро. Если несколько лет назад цифровые сканеры, 3D-принтеры, фрезеры и подобное оборудование были доступны лишь ведущим производителям, то на последней всемирной стоматологической выставке они встречались практически повсеместно.

Цифровая стоматология сегодня — это не только коронки. Это также имплантация по шаблонам, элайнеры, непрямая фиксация брекетов, множество гаджетов для ухода за зубами.

Радует, что украинские клиники цифровизируются быстрее и масштабнее, чем европейские. Например, в Австрии университеты имеют все необходимое оборудование — сканеры, микроскопы, аксиографы. Но на практике это редко используется в кабинетах. В Украине же ситуация противоположная: клиники и врачи активно внедряют новейшие технологии, хотя материально-техническое обеспечение учебных заведений пока отстает.

Будущее однозначно за цифровой стоматологией, но пока она должна оставаться в руках человека, а не искусственного интеллекта.

Рекомендации по уходу за зубами

— Уход за зубами важен на любом этапе жизни. Как меняются рекомендации по уходу в зависимости от возраста пациента?

— Самый важный совет — регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не беспокоит. Это позволяет предотвратить развитие заболеваний зубов и десен, а также выявить проблему на ранних стадиях, когда лечение проще и комфортнее. К тому же это экономит деньги: чем серьезнее проблема, тем дороже и дольше ее решение.

Правильный домашний уход тоже играет важную роль. В идеале врач должен подобрать индивидуальный план, но есть общие рекомендации:

Чистите зубы дважды в день. Если это сложно, лучше чистить вечером, чтобы уменьшить количество бактерий и удалить остатки пищи. Вечерняя чистка особенно важна для здоровья зубов и десен.

Используйте мягкую зубную щетку или щетку средней жесткости. Жесткие щетки травмируют эмаль, десны, а также реставрации, коронки или виниры.

Не забывайте про межзубные промежутки. Щетка там бессильна, поэтому обязательно используйте зубную нить, а лучше — ершики.

— Поддержка благотворительных инициатив сегодня является важной частью социальной ответственности. Какие инициативы или проекты для пострадавших во время войны поддерживает ваш центр?

— В нынешней ситуации в Украине никто не может оставаться в стороне. Как бизнес, мы предлагаем специальные условия на лечение для военнослужащих, ведь именно благодаря им мы можем работать.

После деоккупации Киевской области наш коллектив собирал необходимые вещи для семей, которые пострадали, и мы развозили их по сёлам. Некоторые наши сотрудники ушли в ряды Вооруженных сил Украины и защищают наш покой. Кроме того, мы поддерживаем отдельные подразделения ВСУ материально.