Остановили, но не ликвидировали. Что происходит на нелегальных табачных производствах после обысков БЭБ

15 июля исполняется два месяца, когда на табачном рынке Украины произошло беспрецедентное событие. В мае в этот день сразу на нескольких табачных фабриках, складах, службах доставки было проведено одновременно 24 обыска – с участием Бюро экономической безопасности и других правоохранительных органов. Детальнее – в статье РБК-Украина.

Вероятно, это были самые масштабные обыски за последние несколько лет. Как официально сообщает БЭБ, обнаружены производственные линии, более 1 млн пачек сигарет, около 18 тонн табака.

Два месяца прошло, Kantar показывает падение уровня нелегального рынка, но в этой истории есть несколько неоднозначные результаты.

Остановлены, но не ликвидированы

Четверо крупнейших "национальных производителей", специализировавшихся на производстве нелегальной табачной продукции, остановились и пока не могут возобновить свое производство. По этому поводу они очень нервничают и всячески пытаются препятствовать работе правоохранительных органов. Одна из самых громких историй – нападение на правоохранителей в Винниках Львовской области.

Однако простой этих фабрик уже оказывает положительное влияние на доходы госбюджета. По результатам І квартала 2024 г. доходы госбюджета от акциза на товары, произведенные в Украине, снизились (к аналогичному периоду 2023 г.). И только в мае доходы от акциза начали снова выходить в плюс – за первые 5 месяцев 2024 г. было собрано 35 млрд грн (за аналогичный период в прошлом году – 34,8 млрд), что может быть связано с детенизацией табачного рынка.

Напомним, что табачные изделия в Украине дают более трех четвертей акцизных поступлений. За прошлый год табачный акциз принес госбюджету Украины более 80 млрд. грн.

Однако не все производители табачных изделий уплачивают налоги все равно. Экономист Олег Гетман подсчитал, что в I квартале 2024 г. отдельные так называемые серые производители платили в 9–10 раз меньше, а некоторые даже в 100–150 раз меньше налогов, чем легальные производители.

К примеру, ООО "Маршалл файнест тобакко юкрейн" в I квартале заказали 129 тонн сырья, а вот уплатили налогов всего 12 млн грн. С одной тонны – 90 тыс. гривен налогов. Это тогда как добродетельные производители платили в среднем 3–5 млн гривен налогов на 1 тонну сырья.

"Есть данные по сырью, которое закупают 7 крупнейших производителей , и по налогам, которые они платят. Там просто безумные аномалии. Если 3 международных производителя закупают много тонн сырья и платят десятки миллиардов гривен, то другие производители тоже закупают много сырья, а платят налогов миллионы, то есть небольшие цифры. Это безумное аномальное разбег, которое демонстрирует, что есть белые производители и не очень", - комментирует изданию Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы. Он отметил, что такие аномалии и разногласия могут свидетельствовать об изготовлении нелегальной продукции.

"Сырье на тысячи тонн заходит на завод, потом непонятно, что из него производят. В третью смену где-то ночью производят контрафакт. Все это попадает на внутренний рынок. А в белую производится лишь 10% продукции из этого сырья", – говорит Олег Гетман.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк также подтверждает, что произошло значительное поступление в бюджет от акцизов, даже с погрешностью на сезонность.

"Мы уже видим результаты этих проверок. Даже платежи по акцизу с погрешностью на сезонность выросли. Результат показывает и Kantar, где видно, что уровень нелегальной торговли начал падать, а телеграмм-каналы, которые продавали нелегальную продукцию, начали закрываться, хотя много такой продукции есть еще на остатках", – прокомментировал он.

Согласно данным Kantar Украина, доля нелегальной продукции в апреле этого года по сравнению с прошлым годом снизилась с 25,7% до 18%. Однако в последнем отчете аналитики фиксируют и изменения в соотношении поддельной продукции и маркированной Duty Free. Еще в мартовском отчете Кантар большую часть рынка занимала продукция маркированная Duty Free, крупнейшим производителем которой является Винниковская табачная фабрика, но за месяц ситуация кардинально изменилась.

"Несмотря на снижение общего уровня нелегальной торговли табачными изделиями, мы фиксируем увеличение доли поддельной продукции - с начала 2024 года объемы подделок выросли с 8,7% до 10,1%. Более трети контрафакта имеют признаки поддельных акцизных марок (40%)", - отмечает. Татьяна Свердлик, аналитика Kantar Украина.

Итак, с начала этого года действия правоохранительных органов, направленных на борьбу с серым рынком, дали первый положительный эффект.

Между тем, Ассоциация "Укртютюн" отметила также системные действия правоохранительных органов.

"За последние два года правоохранительными и контролирующими органами выполнен огромный объем работы. Например, по информации из открытых источников только в прошлом году правоохранители закрыли по меньшей мере 17 нелегальных производств табачных изделий. Одновременно проводилась (и продолжается до сих пор) масштабная работа по противодействию нелегальной рознице", – уточнили в пресс-службе ассоциации.

Положительную динамику в борьбе с нелегальными производствами отмечают и международные игроки, являющиеся крупнейшими налогоплательщиками.

"Несмотря на то, что прошло менее двух месяцев от проведения проверок, мы уже видим первые результаты. Налоговые поступления от табачных акцизов в бюджет растут, и это самый главный эффект работы правоохранительных органов", – прокомментировала пресс-служба компании "Филипп Моррис Украина".

Также в пресс-службе международной компании British American Tobacco (ОАО) отметили успешную работу БЭБ и других правоохранительных органов, но отмечают, что впереди еще много работы.

"Мы поддерживаем деятельность правоохранительных органов, направленную на борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров. Согласно последним исследованиям Кантар мы наблюдаем сокращение уровня незаконной торговли сигаретами с более чем 25% до 18,1%, что является положительной тенденцией, однако, в целом, Уровень незаконной торговли остается критически высоким. При этом мы наблюдаем, что доля поддельной продукции растет, происходит переход нелегального производства с т.н. "Дьюти фри" на подделки международных брендов. Поэтому остается еще много работы для преодоления такого уровня незаконного обращения сигарет.", – отметили в пресс-службе BAT.

Таким образом, блокировка работы "серых" производителей, по крайней мере, временно остановила схемы "оптимизации" неуплаты налогов. Однако сказав А, власти почему-то не спешат говорить Б. Процесс изъятия нелегального оборудования, возбуждение уголовных дел по сути блокируется, в частности, в судах. Так, опасным прецедентом стала ситуация вокруг наложения ареста на оборудование одного из производителей нелегальной продукции из Одесской области – вопрос был спущен на тормозах в Шевченковском районном суде Киева.

Вот что об этом рассказывает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: "БЭБ остановил производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. Группа лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и изготовлении хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Циткич не происходит по неизвестным причинам. Добавлю, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, чтобы он беспрепятственно продолжил преступление".

.Большая семерка предупреждает (уже во второй раз)

На необходимости системной борьбы государства с нелегальным табачным рынком настаивают и Большая семерка (G7), и Евросоюз, и все ведущие бизнес-ассоциации Украины, представляющие, в частности, крупных инвесторов из США и ЕС в Украине.

Мы призываем Украину определить четкую стратегию, задачи и временные рамки действий правоохранительных органов и органов государственной власти для борьбы с нелегальной торговлей в этих приоритетных секторах (табачные изделия, алкоголь, нефтепродукты . – Прим. авт.). Бюро экономической безопасности Украины и Государственные налоговая и таможенная службы являются неотъемлемой частью достижения этой цели», – с таким призывом к украинским властям послы стран Большой семерки в мае 2024 года.

Примечательно, что с начала 2024 года это уже не первый сигнал от G7. В феврале 2024 г. на круглом столе представители стран семерки также уделили большое внимание проблеме нелегального табачного рынка. Особенно жестко тогда раскритиковала эту ситуацию представительница Посольства США в Украине Екатерина Крофт, которую считают неформальным координатором США по борьбе с коррупцией в Украине. Тогда значительную критику вызвали большие объемы подделок мировых (в т. ч. американских) табачных брендов.

Однако даже во время полномасштабной войны Винниковская табачная фабрика на Львовщине не сторонилась использовать схему с сигаретами Duty Free во избежание уплаты налогов. Как сообщал Kantar Украина, "большая часть табачной продукции (51%), маркированная отметкой Duty Free или предназначенная для экспорта и нелегально продающаяся в Украине, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. Почти половина этой группы нелегальной продукции – сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free (50%)".

Продержится ли положительный эффект после обысков БЭБ?

По экспертным подсчетам, рекордная доля нелегальной продукции на табачном рынке Украины обходится государственному бюджету около 23 млрд грн ежегодно.

В ситуации, когда министр финансов оценивает "непокрытую потребность" госбюджета Украины на следующий год на уровне 12-15 млрд долларов США, из которых около 5 млрд Украина должна найти самостоятельно (т.е. без помощи наших западных партнеров), – терять более 0,5 млрд долларов в пользу табачных контрабандистов – это слишком большая роскошь.

Неудивительно, что против теневого сектора табачного рынка и с поддержкой действий правоохранителей выступили все ведущие бизнес-ассоциации Украины, в т. ч. Американская торговая палата , Европейская Бизнес Ассоциация е нский деловой совет ( US UBC ), Федерация работодателей Украины , тому подобное.

Как заявили в Американской торговой палате, "потери государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долларов США) в 2022–2023 годах. эти средства можно было приобрести 30 истребителям F-16, критически необходимым для защиты неба над Украиной".

Ключевой вопрос, который сейчас задают и международные партнеры, и ведущие бизнес-ассоциации, и народные депутаты, состоит в том, насколько волна, ударившая по нелегальным производителям в мае 2024 г., является началом системной борьбы с контрабандой и контрафактом, или это только один эпизод, у которого нет продолжения. Успехи правоохранительных органов в этом вопросе подчеркнул и глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"У общества, у белого бизнеса есть незаурядные шансы дожать эту "гидру". Публичность и внимание общества важны, чтобы эти обыски не превратились в пшик, как было до этого, а имели реальный результат", – выразил надежду Даниил Гетманцев.

Хотелось бы на это надеяться, потому что как показывают даже успешные примеры предыдущих лет (закрытие фабрик и в Желтых Водах, и на Одесщине), если эту борьбу не продолжать постоянно и системно, то арест с производственных линий незаконных производителей будут снимать через суды, а сами линии будут "мигрировать" по разным регионам Украины, продолжая незаконное производство. И тогда у этой "гидры" будут расти все новые и новые головы.