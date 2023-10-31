Разрушено войной, восстановлено Украиной. Как работает госпрограмма "єВідновлення"

Как определяют наиболее востребованные виды компенсаций программы "єВідновлення"? Благодаря чему удалось минимизировать коррупционные риски при рассмотрении заявлений? Чем помогает процессу цифровизация? В каких случаях отказывают в компенсации и откуда на все это деньги? Ответы на эти и другие вопросы – в материале РБК-Украина.

С ноября 2023-го украинцы, чье жилье было полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут получить новое, обменяв на него жилищный сертификат государственной программы компенсаций "єВідновлення". По состоянию на сегодняшний день сформировано уже 422 таких сертификатов на общую сумму почти 880 млн гривен.

Это — не первый этап программы "єВідновлення". До него получали компенсацию украинцы, чье жилье было не разрушено, а повреждено. Речь идет о целевой денежной выплате, предназначенной для ремонта жилья, если сумма повреждений составляет до 200 тыс. гривен. Этот этап стартовал еще в мае 2023 года и на сегодняшний день одобрено 23 тыс. таких заявлений на общую сумму в более чем 2 млрд гривен.

С 1 января стартует еще один этап программа "єВідновлення" — получить компенсацию можно будет за ремонт жилья, который его владельцы сделали за свой счет. Далее планируется выплата компенсаций на жилье, сумма повреждений которого составляет более 200 тыс гривен.

Кроме этого, вскоре на подзаконном уровне должны определить особенности проведения обследования поврежденных и уничтоженных объектов, которые находятся на территориях территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), что позволит распространить программу выплаты компенсаций и жителей таких территорий.

Впрочем, на этом "єВідновлення" не закончится — программу будут расширять и менять в зависимости от того, в чем будут нуждаться украинцы, потерявшие из-за войны жилье или возможность в нем жить.

"єВідновлення" в цифрах

17 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" под №2923-IX.

Именно этот момент следует считать стартом масштабной программы является Восстановление, которая помогла тысячам украинцев восстановить свое жилье, пострадавшее от коварного российского вторжения.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, которая инициировала законопроект о компенсации, программа чрезвычайно популярна у украинских граждан — они видят, что государство компенсирует такие убытки, поэтому количество заявлений на "єВідновлення" стремительно растет.

"По состоянию на конец октября украинцы подали более 55 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье, при чем большую половину — почти 32 тыс. заявлений, уже обработали. По результатам этого согласована компенсация почти 24 тыс. заявителей на общую сумму в 2,2 млрд гривен. Получили компенсацию 19 тыс заявителей на общую сумму в 1,6 млрд гривен. Их можно потратить только на строительные и ремонтные материалы в более 4000 торговых точек, которые зарегистрировались в программе", — отметила народная депутат.

Для рассмотрения заявлений по поврежденному жилью создано 538 комиссий. Именно они принимают решение о согласовании заявлений и отказов по ним. В состав комиссий обязательно входят не менее 30% представителей общественности, что обеспечивает объективность в принятии решений.

Этап, когда можно было подавать заявления на компенсацию не за поврежденное, а за полностью уничтоженное жилье, стартовал в Украине 1 августа 2023 года. На сегодняшний день подано уже почти 5 тыс заявлений, из которых почти тысяча уже отработана. Согласованы 400 жилищных сертификатов на общую сумму в 811 млн. гривен.

С 1 ноября эти сертификаты можно будет обменять на новое жилье, которое можно приобрести где угодно: либо на первичном, либо на вторичном рынке. В среднем сумма жилищного сертификата на конец октября — 2 млн гривен, но в каждом случае она рассчитывается отдельно.

"Следует учесть, что у жилищных сертификатов таки есть определенное и ограничение. В частности, жилье, которое человек получит таким образом, в течение 5 лет нельзя продавать. А если вы — владелец уничтоженного частного дома, вы сможете получить средства на строительство нового на том же участке, где был уничтожен дом, или жилищный сертификат (по выбору)", — отметила Елена Шуляк и добавила, что по сумме сложившихся жилищных сертификатов лидируют Киевская (295 млн грн), Харьковская (126 млн грн) и Донецкая (60 млн грн) области.

Следующими этапами "єВідновлення" станут компенсации за ремонты поврежденного — проблема с этим была с первых дней войны, ведь сотни семей не могли ждать принятия нормативной базы по компенсациям и ремонтировали или даже полностью реконструировали свои дома за свой счет.

5 октября ВР внесла соответствующие изменения в закон №2923-IX, принятый в феврале этого года. Согласно им, с 1 января 2024-го в "Дії" можно будет подать заявление и на такой вид компенсации – до этого это было невозможно. 27 октября соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Далее планируется запуск программы компенсаций для жителей территорий, временно оккупированных в течение 2022 года, территорий, расположенных в районе проведения военных действий или территорий, находящихся в окружении (блокировке) и на жилье, сумма повреждений которого составляет более 200 тыс. гривен. Кроме того, сейчас обсуждается целесообразность компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье в первой фазе войны с РФ — с 2014 года.

Цифровые инструменты "єВідновлення": благодаря чему программа работает без чиновников

Максимальный срок рассмотрения заявлений по программе "єВідновлення" составляет всего 30 дней. Если сравнить с квартирными очередями на получение социального жилья, в которых украинцы стоят десятилетиями, становится понятно, что в случае восстановления механизмы государственного финансирования жилищного вопроса работают в десятки тысяч раз эффективнее.

В значительной степени это обеспечивается за счет максимальной цифровизации процесса. Главным ее инструментом стал электронный реестр поврежденного и разрушенного имущества (РПРИ) – основа для запуска программы "єВідновлення". Благодаря ему украинцы всего за несколько кликов в "Дії" могут подать заявление о компенсации. Параллельно происходит проверка данных по многим реестрам. Далее информация обрабатывается, хранится, логируется с электронной подписью и хранится в РПРИ, которая является источником достоверных и верифицированных данных о материальном ущербе.

Сейчас в реестре хранятся данные о 239 тыс. поврежденных или разрушенных объектов и эта информация обновляется ежедневно. В будущем, отметила Елена Шуляк, эти данные планируют синхронизировать с Международным реестром поврежденного Россией имущества для получения всех репараций от страны-агрессора.

Благодаря РПРИ весь процесс от подачи заявления в Действия до расходования средств через виртуальную банковскую карту цифровой. Это позволяет отстранить чиновников от контакта с гражданами и таким образом сделать невозможным коррупцию и обеспечить скорость процесса получения компенсации.

РПРИ – один из элементов Государственной цифровой экосистемы управления восстановлением (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management – DREAM). Она обеспечивает сбор, хранение и анализ данных на региональном и местном уровнях. Все эти данные будут использоваться для разработки эффективных стратегий развития регионов и отслеживания их выполнения.

DREAM обеспечивает цифровой маршрут для каждого проекта восстановления, предоставляет возможности управления и контроля на всех этапах. Эта система покрывает все этапы восстановления и позволяет управлять инвестициями в развитие и модернизацию. За счет того, что DREAM построена по принципу "все видят все", она обеспечивает доступ к открытым данным и формирует атмосферу доверия со стороны всех участников восстановления.

Кому отказывают в компенсации и почему

На сегодняшний день отказа в компенсации за поврежденное имущество получено по 7,9 тыс заявлений. По уничтоженному жилью отказано по 678 заявлениям из 1078. Чаще всего отказывают в компенсации в следующих случаях:

Если жилье не подпадает под саму услугу, то есть оно не повреждено, а, например, разрушено;

Если заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени;

Если заявитель сам отказался от компенсации, ожидает запуска следующих этапов программы;

Если заявление касается места общего пользования, то есть повреждения, например общее пространство в многоэтажках;

Если объект недвижимого имущества был уже восстановлен на средства доноров/своими силами; если недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре прав.

Кроме этого, не смогут получить от государства компенсацию по программе "єВідновлення" люди, помогавшие оккупантам, и подсанкционные лица. Авторы закона о компенсациях неоднократно заявляли, что люди, работающие вопреки интересам государства, не могут воспользоваться государственными средствами на получение компенсации. Также откажут в компенсации тем, у кого есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" особой части Уголовного кодекса Украины.

Также следует обязательно учесть, что в рамках программы "єВідновлення" не удастся получить компенсацию за уничтоженную мебель и технику. Не возмещают также стоимость автомобилей.

Проблемы, возникающие при получении компенсаций по программе "єВідновлення"

Одним из основных требований получения компенсации является наличие всех правоустанавливающих документов на уничтоженное или поврежденное жилье. Однако часто бывает, что вместе с домом или квартирой уничтожены и документы, подтверждающие право собственности на них.

В таком случае есть несколько вариантов разрешения ситуации в зависимости от того, когда жилье было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. И было ли оно там зарегистрировано.

Если право собственности зарегистрировано в нем с 2013 года, то следует обратиться в ЦПАУ или нотариус за получением Информационной справки из реестра. Получить такую справку можно через "Дію". Если право собственности зарегистрировано до 2013 года, следует обратиться в ЦПАУ или нотариус или проверить через портал "Дія" наличие информации о регистрации права собственности.

Если там такой информации нет, следует получить дубликаты правоустанавливающих документов (у нотариуса, если это договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.п.). Если и дубликат получить невозможно, следует обращаться в суд с иском о признании права собственности из-за утраты документов.

"Подать заявление в комиссию можно и без правоустанавливающих документов. Но их обязательно нужно включить в дальнейшем, в противном случае в компенсации будет отказано", — пояснила Елена Шуляк.

Также среди распространенных проблем программы есть трудности подачи заявки на компенсацию от всех совладельцев жилья, отсутствие возможности получить компенсацию за разрушение жилья в период с 2014 года, слишком медленная работа комиссий и невозможность обжаловать их выводы во внесудебном порядке, а также сложности в возобновлении документов на право собственности.

Как и зачем совершенствуют "єВідновлення"

Решение всех этих проблем — залог того, что компенсацию по программе Восстановление смогут получить все украинцы, которые в этом нуждаются. Поэтому поиск возможностей для этого — один из наиболее актуальных вопросов для инициаторов "єВідновлення". Для этого в Украине проводятся публичные консультации, результаты которых станут основой для законодательных изменений и дополнений к соответствующему законопроекту о компенсации за уничтоженное и разрушенное жилье.

В ходе таких консультаций, на которые уже зарегистрировались более тысячи человек, собирают факты по реальному ходу программы. Особое внимание уделяется ее типичным проблемам и предложениям, как их решить. На основе полученных данных будут разрабатываться общие рекомендации по усовершенствованию механизмов выплаты.

Первая часть консультаций была проведена 20 сентября, посвятив ее вопросам жителей Киева, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Закарпатской областей.

Вторая часть прошла 6 октября, на ней рассмотрели проблемы жителей Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей. Третья финальная часть консультаций прошла онлайн 3 октября. Ее посвятили направлению "Юг", в которое вошли АР Крым, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

Финансирование "єВідновлення"

Основной источник поступления средств, из которых украинцам сейчас выплачивают компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате войны жилье – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, в котором на старте программы было собрано 61,7 млрд. грн. Из них 35,9 млрд грн – 50% прибыли Нацбанка за 2022 год и 25,8 млрд грн полученных от принудительного изъятия средств государства-агрессора, в том числе "дочек" российских банков в Украине. Например, "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

"Но волноваться, что их хватит не всем, не стоит, ведь в будущем источником для пополнения финансового ресурса "єВідновлення" станут средства от продажи санкционных активов России. В частности, сейчас США арестовали деньги российского олигарха Константина Малафеева и Украине следует работать над тем, чтобы такие арестованные активы направлялись именно в Украину", — пояснила Шуляк и добавила, что, если говорить о российских арестованных активах по всему миру, речь может идти о десятках миллиардов долларов.

Кроме того, в августе этого года стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере 232 миллиона долларов. Эти средства будут выделены в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE), цель которого — предоставить владельцам домов возможность произвести небольшой ремонт, как, например, замену разбитых окон или восстановление поврежденной крыши.

В целом, по подсчетам Всемирного банка, потребность в восстановлении уже разрушенного имущества в Украине достигает $411 млрд. И это далеко не финальные цифры.