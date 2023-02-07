Ущерб до 20 млрд гривен. Какие табачные схемы растут во время войны

За 2022 год объемы нелегальной торговли табачными изделиями выросли, убытки для бюджета составили почти 20 млрд грн. За эти деньги можно было бы приобрести более 500 БТР для армии, почти триста танков или полторы сотни комплексов "байрактар", подсчитали в профильном комитете Совета по налогообложению. Объемы продаж сигарет Duty Free в киосках в спальных районах только увеличиваются, а владелец ведущего производителя нелегальных сигарет – Винниковской табачной фабрики – фигурирует в скандале вокруг экс-заместителя генпрокурора. Детальнее – в материале.

Схема стоимостью 500 БТР

Нелегальный рынок табачной продукции – это "смесь" из разных видов незаконно изготовленных, ввезенных, неучтенных или ненадлежащим образом промаркированных сигарет, разными способами попадающих на прилавки небольших магазинов, киоски, раскладки у дома или теневые интернет-магазины и Telegram-каналы.

За почти год войны ситуация с этим рынком в Украине только ухудшилась. Аналитическая компания Kantar Ukraine недавно обнародовала свежие данные об объемах нелегального рынка сигарет на ноябрь 2022 года. Еще в 2016-м доля нелегального рынка была чуть больше одного процента, в 2019-м – 6,6%. В 2022 году она составляет 19,9%. То есть каждая пятая сигарета на рынке – нелегальна. Эксперты говорят: этот показатель действительно еще больше, ведь замеры не учитывают территорий оккупированных частей Харьковской и Херсонской областей, в которых показатели обычно были выше, чем средние по территории Украины.

Нелегальная торговля – прямые убытки в бюджете. Ведь с продающихся на улице пачек с указанием Duty Free не уплачиваются налоги. В прошлом году минимальный объем налогов составил 44 грн. за пачку, а с 1 января 2023 года – 52,85 грн. за пачку. В Kantar сочли, что нелегальная торговля в 2022 году обошлась стране в 19 млрд грн. В военное время такие масштабы – прямая угроза национальной безопасности. Ведь эти средства могли бы пойти на оплату военной техники, закупку оружия или хотя бы зарплаты военнослужащим.

"Прикрытие схем" позволило привлечь объем средств, достаточный для закупки 560 БТР, или 279 танков, или 136 байракторов, как подсчитал председатель комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Среди причин планомерного, но уверенного роста нелегального рынка – незаинтересованность государственных органов в борьбе с нелегальным рынком и спрос со стороны потребителей на дешевые сигареты, которым способствует война и экономическая ситуация в стране. По данным Государственной службы статистики Украины, цена пачки сигарет медиум-класса за 2022 г. выросла с 59 грн в январе до 67,5 грн в сентябре. В то же время, на нелегальном рынке страны можно легко купить контрафактные сигареты или сигареты Duty Free за 30-40 грн, а в сети Интернет доступны еще более дешевые предложения.

Если легальные производители платят с каждой пачки 58,4 гривны налогов, то нелегальные производители вообще ничего не платят. И разница в 2 раза в легальные и нелегальные сигареты создает спрос на нелегальную продукцию.

"Мы видим, что покупательная способность населения в связи с войной постоянно падает. А цена сигарет в связи с повышением акциза каждый год растет и в следующем году она вырастет еще на 10 гривен по меньшей мере. И мы видим, что каждый год все больше потребителей склонны переходить на нелегальную продукцию, поскольку они не могут себе позволить покупать легально. К сожалению, бросить курить соглашаются только единицы", – говорит эксперт по налогообложению Growford Institute Татьяна Кощук.

Беспошлинная или нелегальная торговля

Самая большая проблема – сигареты, маркированные как Duty Free, то есть для продажи в точках беспошлинной торговли в аэропортах и на границах. Впрочем, из Украины, кажется, так интенсивно никто не летает, и магазины Duty Free не ломаются от покупателей. 56% нелегального рынка – около 4,5 млрд сигарет – составляют именно "беспошлинные" пачки.

По официальным данным Гостаможслужбы, в 2022-м на экспорт и в точки беспошлинной продажи поступило всего 1,69 миллиарда штук сигарет, говорится в сюжете программы "Особый взгляд". По данным последнего мониторинга Kantar, у 64% обнаруженной нелегальной продукции Duty Free отмечено, что ее производителем является Винниковская табачная фабрика (Львовская область, владелец – Григорий Козловский). Ожидаемо, представители Винниковской фабрики все упреки в свой адрес отвергают. А всем, кто хотя бы намекает на какие-либо их теневые действия, угрожают судебными исками. Впрочем, эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что вопрос причастности "Винников" к нелегальной торговле постоянно находится в поле зрения правоохранителей.

Кто закроет Винники

По мнению экспертов, если бы государство хотело прикрыть эти схемы, то сделало бы это давно. Для этого не требуется дополнительных законодательных изменений.

"На законодательном уровне все необходимые законы об ответственности они существуют, вопрос к тому же Бюро экономической безопасности, которое сейчас по факту не работает должным образом. То есть все, что сейчас происходит - соответственно полный провал работы БЭБ. Насколько они в этом или заинтересованы, или не заинтересованы, я сейчас сказать не могу. Но то, что в этом направлении результаты плохие, это однозначно", – говорит руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

"Следственные органы в рамках уголовного производства имеют весь необходимый инструментарий для того, чтобы отследить нелегальный продукт от точки реализуемой розничной торговли до предприятия производителя. И к примеру, могу привести такой пример, недавно сотрудники полиции разоблачили масштабное подпольное производство на Волыни и они отследили его от точек розничной торговли во Львовской области и к самому производству.

По словам координатора экспертной группы Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, тему "Винников" поднимают на мероприятиях с участием ГНС, главы налогового комитета, таможенной службы.

"Представители налоговой службы рассказали, что уже неоднократно наведывались в эту фабрику, обнаружили определенные нарушения, написали предписания и в последние месяцы эта фабрика начала демонстрировать бурный рост уплаты налогов. Поэтому они дали им испытательный срок и сказали, что ждут от них белой, нормальной работы", – говорит он. Однако прекратить незаконную деятельность ЛТФ почему-то ни у кого не получается.

Над причинами открывает занавес недавний скандал вокруг уже бывшего заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Он ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" владельца ЛТФ Григория Козловского, а сопровождал Симоненко – охранник Козловского.

"Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения России среди нашей элиты гостиницы во Львовской области гостеприимно , а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц", – сообщил тогда журналист УП Михаил Ткач.

Симоненко уволили с должности. Но не за связь с проблемным предпринимателем, а из-за выезда за границу на каникулы во время войны. Продукция "Винниковской фабрики" остается лидером нелегального рынка табачных изделий. И, похоже, для изменения ситуации нужна большая политическая воля не только на уровне руководства правоохранительных органов, но и на уровне руководства государства. Работа этой и подобных схем уже давно перешла из сферы экономической преступности на уровень угрозы национальной безопасности.