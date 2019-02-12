Чим заробляє на життя топ-податківець Олексій Кавилін

Выходец из российской провинции, города Кемерово, долларовый миллионер Алексей Кавылин является руководителем Киевской областной ГФС, а до недавнего времени одновременно исполнял еще и обязанности начальника Запорожской ГФС.

Несмотря на относительно скромную декларацию, через ближайших членов семьи – отца, брата и жену – он активно развивает довольно экзотические бизнесы. Один из таких – финансово-консалтинговая компания "Семейный капитал", через которую могут отмываться деньги компаниями, прямо или косвенно связанными с Кавылиным.

Пирамида под санкциями

Формально ФКК "Семейный капитал" занимается лайфовым страхованием как в Украине, так и в оккупированном Крыму, по сути нарушая наложенные на украинский финансовый бизнес ограничения на деятельность на оккупированных территориях. Компанией владеет и управляет Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой).

Последняя родом из Красногоровки Донецкой области и является дочерью Анатолия Львова - одного из участников ООО "Китвис".

Финансовые услуги, которые предоставляет "Семейный капитал" - более чем эфемерны. Официальный сайт ничего путного о финансовых гарантиях не сообщает, только о MLM-мероприятиях: сплошной отдых и награды.

How it works?

На конец 2018 года Кавылин, согласно данным реестра недвижимости, был ипотекодержателем двух десятков объектов в Киеве и Киевской области, суммарная ссуда на которые достигает суммы лишь в 7,7 млн грн. При этом рыночная стоимость актива, по самым сдержанным подсчетам, почти 100 млн грн. Подавляющее большинство договоров ипотеки были заключены в 2017-2018 годах.

Схема работает безотказно: через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает заем, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент исполнения одним из Кавылиных полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговоренной временной перспективе.

Схема настолько безопасна, что соблазняет к заему под залог одной квартиры дважды, как вот с квартирой Юлии Панько - обладательницы студии танцев в Белой Церкви. Ей под одну и ту же залоговую недвижимость Денис Кавылин и Дмитрий Иванов предоставили займы отдельно.

Иванов в этих схемах – не постороннее лицо. Данные единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей свидетельствуют, что он проживал вместе с Алексеем Кавылиным в одной квартире в Киеве, в ЖК "Времена года". В ней Алексей Кавылин был зарегистрирован как ФОП в течение 2013-2014 годов.

Коррозия металла

Иванов также является номинальным собственником и руководителем ООО "Клаад-Строй", которое к 2016 году принадлежало Алексею и Денису Кавылиным посредством ООО "ДАК-Инвест".

"Клаад-Строй" выводит нас на еще одну семейную схему, связанную с "конкуренцией" с ООО "Китвис" на тендерах "Укртрансгаза" по антикоррозионному обслуживанию. Почему конкуренция в кавычках, понять не трудно - совладельцем "Китвис" является Анатолий Львов – отец жены Кавылина-отца - того, что владеет "Семейным капиталом".

В конце концов, техническим директором "Клаад-Строй" в течение 2013-2014 гг. был Михаил Буймистер, который в 2015-2016 годах занимал должность начальника отдела контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Запорожской обл. В 2016 году стал начальником Бердянской ОГНИ, а с 2017-го первым заместителем Алексея Кавылина в ГУ ГФС в Киевской области.

Клановые ГО

Другим соучредителем "Китвис" является Елена Хащова. Одновременно с Алексеем и Денисом Кавылиными она является соучредителем ОО "Молодежь за веру, за европейскую Украину". В 2014-2018 годах эта была расположена по тому же адресу, что и украинской офис "Семейного капитала" - на Кловском спуске, 7, оф. 154, вплотную к хедофису "Укртрансгаза".

Это помещение является собственностью Андрея Скалозуба, который в VI созыве был помощником депутата-регионала Виктора Коржа. В том же созыве другим помощником Коржа была Оксана Гурнова – жена Дениса Кавылина. Круг замкнулся.

По одному адресу с "Молодежью за веру" до июня 2018 года было расположено еще одно "клановое" ОО - "Институт налоговых реформ". Его учредителями являются отец Елены Хащовой Николай Васильевич и Евгений Рябиков. В 2016 году Рябиков был руководителем ООО "КАД-Медиа" (аббревиатура "Кавылин-Алексей-Денис"), которое является издателем журнала "АгроПРО".

Адрес "КАД-Медиа" совпадает с актуальной адресу "Семейного капитала" - бул. Кольцова, 14д, оф. 610. Руководителем и совладельцем "КАД-Медиа" является Эльвира Ткачева, которая была членом общественного совета при Миндоходов и ГФС в 2013-2014 годах. Она также успела засветиться в скандале с закупкой тренинговых услуг для участников АТО. Тендеры в итоге были отменены.

В конце концов, офис украинского ООО-ки "Семейный капитал" принадлежит ООО "Аренд-Сервис", которое зарегистрировано в Киеве нам Зверинецкой, 63 – там же, где и "Институт налоговых реформ".

Кстати, руководителем "Института налоговых реформ" является Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины". До 2017 года она была заместителем Алексея Кавылина ГФС в Запорожской и Киевской обл. Это последняя цепочка порочного круга связей внутри довольно дисциплинированного клана.

БЮТ

У Алексея Кавылина есть все рычаги занять кресло председателя ГФС в случае глобального изменения вертикали власти. Это якобы обеспечивается установившимися и доверительными связями с высшим политическим руководством ВО "Батькивщина".

Например, руководитель ОО "За веру, за европейскую Украину" Дмитрий Моцюк был помощником нардепа-бютовца VII созыва Дмитрия Шлемко, так же как и Елена Хотенко - соучредитель другой ассоциированной с Алексеем Кавилиным ОО "Институт налоговых реформ".

Приближенные к БЮТ общественные проекты активно раскручивают Хотенко как новое лицо и реформатора в сфере налогообложения. В публичной плоскости она является главой оргкомитета конкурса "Вторая национальная премия "Media etc." для профессиональных медийщиков".

С БЮТ связан и стремительной карьерный рост бывшего технического директора ООО "Клаад-Строй", а ныне заместителя Алексея Кавылина по ГФС Киевской области Михаила Бурмистра, который на 2014 год имел только образование преподавателя физического воспитания. Он так же начинал с работы помощника нардепа Дмитрия Шлемко.

Фото: Алексей Кавылин - справа, во время Крещенских мероприятий в Запорожье, 2016 год (интернет-портал ЗОГА)

Ложка дегтя

С послужным списком Алексея Кавылина все было бы более-менее, если бы не "квартирный вопрос"... В конце 2017 года детективами НАБУ против налоговика было открыто уголовное производство №42017000000004876 по факту незаконного обогащения и несоответствия задекларированных ими состояний.

Причиной была квартира в уже известном нам ЖК "Времена года". В 2016 году там была продана трехкомнатная квартира третьему лицу, у которого в том же ЖК Кавылин-отец в тот же день приобрел и подарил сыну-налоговику 5-комнатную квартиру.

Сделка с этой недвижимостью по каким-либо причинам не была отражена в официальной декларации, хотя разница стоимости жилплощадей составляла более 2 млн грн.