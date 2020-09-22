Закриття Європи. Чи загрожує українцям втрата безвізу

Українці можуть залишитися без безвізу (фото: facebook.com/DPSUkraine)

В Євросоюзі прямо заговорили про можливе припинення безвізового режиму для українців. Причиною стали проблеми антикорупційних органів. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Безумовно, через карантинні обмеження українці і зараз не можуть вільно подорожувати до Євросоюзу, як було раніше. Але пандемія коронавірусу рано чи пізно закінчиться, і втрачати саму можливість вільно їздити в ЄС, звичайно, не хочеться. Адже саме безвіз за останні роки став одним з найбільш відчутних для мільйонів громадян України бонусів від євроінтеграції.

Важливий конкурс

Причиною загострення відносин між Києвом і Брюсселем стала ситуація навколо українських антикорупційних органів, до становлення яких Євросоюз доклав багато зусиль. Першим сигналом було рішення Конституційного суду, який наприкінці серпня визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2015 році.

В результаті Ситник, який користується підтримкою західних партнерів, де-факто і далі залишається на посаді. Але навколо НАБУ тепер виник правовий вакуум і в ЄС закликають українських депутатів заповнити його як можна швидше.

Але набагато більше проблем може виникнути в України через відбір нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У серпні попередній очільник САП Назар Холодницький написав заяву про відставку, його наступника повинна відібрати конкурсна комісія з 11 людей.

Свою квоту з чотирьох членів комісії ще в червні заповнила Рада прокурорів. У ЄС і США ніяких претензій до обраних кандидатур не виникло.

Сім інших членів комісії повинна була обрати Верховна рада, і це вдалося зробити лише з третьої спроби, 17 вересня. Причому "Слуга народу" дала лише 172 голоси за запропонованих кандидатів, решту додали ОПЗЖ, групи "Довіра" і "За майбутнє", а також позафракційні депутати.

З початку вересня західні партнери і кредитори України кілька разів публічно висловлювали стурбованість процесом відбору в конкурсну комісію. По-дипломатичному акуратні заяви тим не менш містили цілком зрозумілий посил до української влади.

Так, посли країн "Великої сімки" підкреслили, що відбір голови САП повинен відбуватися на "прозорих і політично нейтральних принципах". Посол ЄС в Україні Матті Маасікас пов'язав безвізовий режим і макрофінансову допомогу Євросоюзу з роботою антикорупційних органів. А вже після голосування в Раді Євросоюз і США прямо пов'язали подальшу підтримку України з прозорістю роботи конкурсної комісії.

Але найбільше шуму в українських медіа наробила заява депутата Європарламенту від Німеччини, члена комітету у закордонних справах Віоли фон Крамон.

"Уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким не вистачає досвіду і доброчесності, для відбору глави САП. Так не піде. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш допомоги в розмірі 1,5 млрд. євро", – написала фон Крамон у своєму Твіттері 17 вересня.

Євродепутат навіть вступила в заочну суперечку з головою фракції СН Давидом Арахамією. "Я буду реагувати тільки на листи (щодо ситуації з САП і безвізом, – ред.). Листа немає ні від кого. Ні від депутата, ні від парламенту", – заявив Арахамія, закликавши "звертати увагу не на чутки, а на документи".

"Це саме те, про що я сказала вчора, пане Арахамія. Прислухайтеся до цього меседжу від Євросоюзу (щодо ситуації навколо САП, – ред.), тому що наслідки для вашої країни не будуть хорошими", – відреагувала на це фон Крамон.

Українська влада в останні дні наполегливо запевняє суспільство, що ніякої загрози безвізу немає. "Україна не отримувала від представників Європейського союзу на офіційному рівні інформацію про перегляд безвізової політики щодо України. Певні заяви, які можуть звучати, це заяви політичних фігур", – сказала перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова.

У свою чергу, в Офісі президента ще раніше виступили з ще однією заспокійливою заявою та закликали всіх "утриматися від надмірних емоцій" і не політизувати процес відбору глави САП. Сам Володимир Зеленський натякнув, хто може стояти за спекуляціями навколо можливої призупинки безвізу.

"Я знаю, хто поширює цю інформацію (про можливу втрату безвізу, – ред.), мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає себе монархом України, господарем України", – заявив Зеленський.

Передостаннє попередження

Створення антикорупційних структур, в першу чергу НАБУ і САП, було однією з головних структурних реформ, завдяки яким ЄС надав Україні безвіз. Тому така увага з боку Брюсселя до їх діяльності і незалежності цілком зрозуміла.

За часів Петра Порошенка періодично робилися спроби атак на антикорупційну інфраструктуру, що також незмінно викликало різку реакцію європейців. Аж до того, що в кулуарах знову починалися розмови про втрату безвізу.

У підсумку влада щоразу відступала. Інтерес до тієї ж САП також зрозумілий – її голова займає одну з ключових позицій у всій антикорупційній вертикалі і фактично може заблокувати будь-яке кримінальне провадження.

Незадовго до надання Україні безвізового режиму в 2017 році Євросоюз уточнив порядок його припинення. Так, крім очевидних умов, на кшталт зростання кількості нелегальних мігрантів з "безвізової" країни, у випадку України приводом до втрати такого статусу може бути і порушення Києвом критеріїв, за якими він надавався. Простіше кажучи, відкат у чутливих для ЄС реформах.

При цьому Євросоюз прописав чіткі процедури. Протягом перших семи років після отримання безвізу, тобто до 2024 року, дотримання цих критеріїв буде щорічно моніторитися Єврокомісією. У разі порушень Брюссель може призупинити безвіз на 9 місяців, для окремих категорій громадян. А якщо порушення не будуть виправлені – ще на 18 місяців, але вже для всіх українців.

"Не треба звертати увагу на складність процесу припинення безвізу. Якщо ЄС вирішить, що потрібно рухатися в цьому напрямку, то цей рух буде досить швидким. У будь-якому випадку це буде політичне рішення. І якщо воно буде прийнято, то і буде швидко реалізоване на практиці. Втім, сподіваюся, що до цього не дійде", – сказав РБК-Україна екс-глава МЗС Павло Клімкін, який безпосередньо займався питаннями надання безвізу кілька років тому.

Як пояснив виданню Клімкін, в Європі впевнені, що антикорупційна інфраструктура – це запорука будь-яких реформ і прогресу України в цілому. Крім того, є і момент, пов'язаний з безпекою: на Заході вважають, що якщо корупція в Україні буде "обходити" антикорупційні органи, то цим зможе скористатися і Росія. На цей момент загрози безвізу Клімкін не бачить, але останні заяви єврочиновників він назвав "передостаннім попередженням для України".

Представники монобільшості в Раді також поки не бачать предметних приводів для занепокоєння. Як розповів РБК-Україна голова комітету з міжнародних справ, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко, від Євросоюзу варто було б дочекатися офіційної та чіткої юридичної позиції з даного питання.

"Якщо, приміром, хтось із представників ЄС незадоволений діями України, було б правильно надати чітку офіційну юридичну позицію, з посиланням на норми права, які нібито порушила Україна. Є тільки незрозумілі натяки і заяви про те, що Україна нібито порушує якісь умови, але цього недостатньо", – сказав Мережко.

Головна претензія до обраних Верховною радою кандидатів у конкурсну комісію по САП – відсутність у них прописаного в законодавстві "значного досвіду у сфері протидії та боротьби з корупцією". Але Мережко не вважає, що це може спровокувати процес призупинення безвізу, а сама норма про "досвід" йому бачиться дуже розпливчастою.

"Це питання внутрішнього законодавства, суверенітету України та суверенітету її парламенту. Якби ця умова була в нормативно-правових актах ЄС, тоді я б зрозумів цей аргумент", – уточнив він.

Заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко у розмові з РБК-Україна нагадала, що до вже колишнього керівника САП Назара Холодницького у західних партнерів України також виникали питання за час його каденції. Тому, за її словами, зміна керівництва антикорупційної прокуратури – в обопільних інтересах України і Євросоюзу.

"Зараз ми говоримо про членів відбіркової комісії, але це не ключовий пункт загального алгоритму. На що треба звертати увагу – так це сама процедура відбору і ті кандидати, які будуть подаватися і дійдуть до співбесіди. Важливо, щоб на конкурс подалося багато людей, щоб не виникла ситуація "вибір без вибору", – сказала Янченко.

Таким чином, судячи з усього, дійсно нічого незворотного українська влада поки не зробила. Подальший розвиток подій буде залежати від того, наскільки серйозно вона оцінює небезпеку і можливий електоральний ефект від втрати безвізу. І чи переважать вони бажання зміцнити контроль за антикорупційною вертикаллю.