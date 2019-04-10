Захід Сергія Березенка

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Нардеп БПП Сергій Березенко не приніс потрібного Петру Порошенку результату навіть у першому турі виборів 2019. Поки ще чинний президент програв у всіх базових регіонах своєї партії. Розрив майже в 15 пунктів між кандидатами залишає мало надій і Сергій Березенку, і його патрону.

Інститут ім. Березенка

Березенко прийшов до першого туру в якості фігуранта двох кримінальних розслідувань про підкуп виборців. Згідно з інформацією Головного слідчого управління Національної поліції, народний депутат був запрошений в якості свідка в кримінальному провадженні у справі про підкуп виборців. Сергія Березенко навіть викликали на допит, на який він так і не прийшов. Поки в якості свідка.

У МВС вважають, що найближчий соратник президента є ймовірним організатором передвиборних схем. У міністерстві повідомляли, що під керівництвом Березенка працюють структури, які збирають дані про виборців, проводять соціологічні опитування і заключають угоди про винагороду. Правоохоронці заявляли про задокументовані свідоцтва агітаторів, які признавались в отриманні винагороди, що є протизаконним.

Ще далі зайшли українські ЗМІ, які стверджують, що розгалужені структури пов'язані не тільки з Сергієм Березенком, але і Петром Порошенком. Мова йде про роботу так званого Інституту розвитку та сприяння демократії, що проводила опитування зі збором персональних даних виборців. Які потім безпосередньо використовувалися для "мотивації" і формування пулу агітаторів, потім працювали з іншими виборцями за винагороду.

Журналісти стверджують, що по всій Україні діють три потужні громадські організації з сотнями або навіть тисячами агітаторів і непрозорим фінансуванням. Вони тісно пов'язані з БПП і наближеними до Порошенка народними депутатами.

Діяльність цього "інституту" пов'язують безпосередньо з ім'ям Сергія Березенка, який використовував цю технологію на своєму мажоритарному окрузі в 2015 році. Керівник цієї структури Катерина Поп раніше співпрацювала з головою виборчого штабу Березенка Дмитром Касьяновим. Крім того, засновники організації мають зв'язки з впливовими членами БПП.

Але результат першого туру президентських виборів показав, що "дослідження імені Березенка" далеко не так ефективні, як були раніше. І, ймовірно, на зміну колишньому начальнику ДУСі цілком може прийти парочка SMM-менеджерів.

Школа Черновецького

Багато хто вважає, що дана технологія була вперше обкатана тільки на виборах у 205-му окрузі в Чернігівській області, але це зовсім не так. А історія почалася задовго до цього, коли Сергій Березенко приєднався до "молодої команди" Леоніда Черновецького. У червні 2006 року він став радником мера у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації, а з жовтня 2010 року по травень 2012 року — очолював Головне управління з питань сім'ї, молоді та спорту КМДА.

Автор книги "Божевільна історія" колишній київський мер Леонід Черновецький знав толк в передвиборних схемах. Несучи на публіку відверту нісенітницю і ахінею, тодішній мер мав хороший тил. Це був навіть не тил, а глибоко ешелонована система. Завдяки якій Черновецький міг говорити все що завгодно і чим завгодно.

При іміджі "космонавта" за його спиною стояла чітко вибудувана система. В ній працювали всі комунальні служби, в кожному під'їзді був свій старший, будинки, квартали і райони були розподілені між людьми. Система Черновецького була інтегрована з міськими сервісами і працювала на його особистий імідж.

На боротьбу з Леонідом Черновецьким висувалося багато яскравих та амбітних кандидатів, які спалювали мільйони доларів штурмуючи структуру колишнього мера. Але нічого не могли зробити.

Тому інноваційний винахід Сергія Березенка є нічим іншим, як технологією Леоніда Черновецького. Правда є її укрупненою адаптацією і працює відверто паршиво. Досить глянути на результати першого туру виборів.

Зелена весна

Перший тур став невтішним для чинного президента. Петро Порошенко не зміг виграти вибори навіть в Києві. За нього проголосували тільки виборці чотирьох округів з 13-ти. Це переважно мешканці кількох районів столиці: Печерського, Шевченківського і Подільського. З усіх інших боків жителі центру оточені виборцями Володимира Зеленського.

Тобто при всьому тому, що в столиці зосереджений весь істеблішмент і десятки тисяч людей, фактично годуються з партійної каси – результат виявився незадовільним.

Ще більш гнітючими став результат в Київській області. Тут у всіх дев'яти округах перемогу здобув Володимир Зеленський. Хоча область цілком можна назвати вотчиною БПП.

Досить сказати, що головою Київської обласної організації партії є найближчий соратник президента – Ігор Кононенко. Він покладав певні надії на один з мажоритарних округів.

Сюди ж ще рік тому був передислокований Віталій Ярема, який став заступником Кононенка в партійній організації. Але ні ресурси Кононенка, ні прокурорське минуле Яреми не допомогли показати президентської партії хороший результат.

Ще сумніше виглядають результати в регіонах, які можна вважати базовими для президента або критичними з точки зору кількості виборців. Вінницька область була програна. Порошенко переміг у трьох округах і семи.

Хоча "здати" домашню область для чинного президента не комільфо. Де, як не на рідній землі знають всі таланти свого вихідця. Подвійно неприємно, що родом з Вінниці і чинний прем'єр Володимир Гройсман, який підтягнув в урядову вертикаль чимало вінничан.

Петру Порошенку вдалося отримати переконливу перемогу тільки в двох областях – Львівській та Тернопільській. В останньому притулок "недооцінених реформаторів". До речі, лише в двох областях отримав перемогу і Юрій Бойко, який витратив на свою компанію незрівнянно менше ресурсів порівняно з чинним президентом.

Не краще йдуть справи і на інших напрямках. Менеджери бюджетного атракціону щедрості під назвою "Турбота", голови облдержадміністрацій, вже відчули близький захід патрона.

Вже традиційна в Україні поствиборна забава – чистка голів ОДА пішла не за класичним сценарієм. Якщо херсонський голова ОДА добровільно пішов у відставку за "власним бажанням" разом із заступником, то одеський Максим Степанов публічно виступив проти президента і заявив про свою незгоду з рішенням про своє звільнення.

Завдяки Сергію Березенку все ще чинний президент опинився в непростому положенні. Його "дослідний інститут" не приніс позитивного результату, а часу, що залишився до другого туру, недостатньо для серйозної перебудови. Фрагментарна чистка ставлеників президента в Херсонській ОДА не принесе Петру Порошенку лаврів українського Лі Куан Ю, а зухвало помолоділий телеграм-канал стане лише приводом для глузувань.

Ставка на поляризацію суспільства і нагнітання протистояння з виборцями Зеленського жене Порошенка на прапорці другого туру виборів. Ситуація тільки погіршиться з переорієнтацією місцевих еліт на тлі слабкості президентської адміністрації і лояльних Порошенку медіа-олігархів.