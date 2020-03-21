Вижити або нажитися: як український бізнес бореться з коронавірусом

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В умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19 великий бізнес у різних країнах намагається допомогти своїм співгромадянам. Корпорації Tesla в США і Rolls-Royce у Великобританії перепрофільовують своє виробництво на виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів. Модні будинки Christian Dior, Guerlain і Givenchy у Франції приступили до масового випуску антисептиків для рук. Українські бізнесмени не відстають від своїх іноземних колег, виділяючи серйозні кошти на закупівлю медикаментів та обладнання для лікарень. Втім, є й ті, які наживаються на українцях у період карантину, детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Буквально в перші дні після оголошення карантину по всій країні, представники великого бізнесу почали активно виділяти кошти на закупівлю обладнання для лікарень, а також необхідних медикаментів та медичних товарів. Так, голова "Нової пошти" Володимир Поперешнюк через два дні після введення карантину заявив, що компанія виділила 25 млн грн для лікарень Полтавської області на закупівлю обладнання та засобів особистого захисту медиків. 18 березня була відправлена перша частина допомоги – мобільний рентгенографічний апарат, УЗД, біохімічний аналізатор, діагностичні набори, апарати штучної вентиляції легенів.

Саме штучна вентиляція легенів (ШВЛ) критично важлива для "важких" пацієнтів з коронавірусом. Адже утруднення дихання – одна з "візитних карток" цієї недуги. Тому фармацевтична компанія "Дарниця" разом з благодійним фондом Zagoriy Foundation передали Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги три апарати штучної вентиляції легенів Vela американської компанії Viasys.

"Новий вірус COVID-19 призводить до швидкого переповнення реанімацій і лікарень в країнах, де фіксується пік епідемії. За таких умов кожен апарат штучної вентиляції легенів у медичних установах України – це врятовані життя", – заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Своєю чергою, співвласник і гендиректор найбільшого стивідорного оператора в Україні TIS Андрій Ставніцер повідомив, що придбав для Одеської інфекційної лікарні чотири апарату ШВЛ. Бізнесмен підкреслив, що за ці дні TIS вже перерахував 20,5 млн грн в національний фонд боротьби з недугом і понад 2,5 млн грн – на потреби Одеській області.

На своїй сторінці в Facebook він також розповів, що 16 березня в ході зустрічі президента Володимира Зеленського з 15 великими українськими бізнесменами прийняли рішення про створення спеціального фонду, завдяки якому лікарні забезпечуватимуться всім необхідним. "Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом", – розповів Ставніцер.

Активно включився в боротьбу з коронавірусом президент групи DCH Олександр Ярославський, який навіть очолив перший антикризовий штаб в Харкові. Сам же бізнесмен вирішив виділити близько 13 млн доларів на підтримку Харківської області. Крім того, бізнесмен спільно з власником компанії Alibaba Джеком Ма привезуть 21 березня в Україну тест-системи на 1 млн осіб загальною вартістю $80 млн.

Генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин заявив, що компанія буде щомісяця спрямовувати на допомогу країні близько 50 млн грн для закупівлі медичного обладнання, масок, дезінфікуючих засобів і засобів захисту. Крім того, буде закуплено близько 100 апаратів ШВЛ для лікарень, в столиці та інших містах України.

Регіональні компанії також підтримали ініціативу по боротьбі з коронавірусом в Україні. Львівські "Ензим" і "Кормотех" протягом тижня планують закупити медикаменти та обладнання для лікарень Львова на 4 млн грн, повідомив на своїй сторінці у Facebook власник компанії "Кормотех" Ростислав Вовк.

Благодійні фонди крупних бізнесменів також включилися в допомогу у боротьбі з коронавірусом. Фонди Віктора та Олени Пінчук передають у лікарні нашої країни 10 апаратів ШВЛ, загальною вартістю близько $460 тис. Найближчими днями по одному апарату штучної вентиляції легенів буде встановлено в лікарнях Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській та Чернівецькій областях. Крім того, три апарату ШВЛ отримають лікарні в Києві. Також компанії Пінчука "Інтерпайп" і EastOne виділили $2 млн на закупівлю експрес-тестів на коронавірус.

Фонд Ріната Ахметова вже передав Міністерству охорони здоров'я України дві партії апаратів штучної вентиляції легенів, а також кисневі концентратори, одноразові костюми біозахисту, захисні маски та окуляри. Всього фонд Ріната Ахметова направить 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. За даними прес-служби, фонд закупить 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус для всієї країни. В самі короткі терміни вони будуть передані в стабілізаційний фонд, ініційований президентом України. Крім того, додатково будуть придбані як мінімум 200 апаратів ШВЛ, необхідні для врятування життя людей, та інше обладнання.

У боротьбу з коронавірусом включився і "Приватбанк". На офіційному сайті банку говориться, що чотири апарату ШВЛ, придбаних за кошти банку і пожертвування клієнтів, передані в лікарні Києва, Одеси та Лисичанська.

Два апарати вентиляції легенів і всі матеріали для їх функціонування придбала для однієї з лікарень Києва та інвесткомпанія Василя Хмельницького UFuture (керуюча UNITCity).

Втім, є і компанії, які під час карантину викликали невдоволення українців. У два останні дні перед закриттям кордонів України – 15 і 16 березня – коли у громадян був останній шанс повернутися додому регулярними рейсами, авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки практично в 10 разів. Вартість окремих квитків економ-клас становила близько 30 тис. грн. У компанії пізніше пояснили, що система розраховує вартість квитків автоматично, і при зростаючому попиті ціна на переліт підвищується. Крім того, в одну сторону літаки змушені були літати порожніми, що теж закладалося в ціну квитків.

Ажіотажем вирішили скористатися і деякі приватні клініки. Приміром, Eurolab – єдиний медичний заклад в Україні, яке закупило тести на COVID-19. Вартість експрес-тесту в цій клініці становить 1,5 тис. грн, а основного – 16 тис. грн, тобто понад 500 євро. Для порівняння, роздрібна вартість загального тесту в Німеччині становить близько 60 євро.

У соціальних мережах з'явилася величезна кількість "онлайн-магазинів, що продають медичні маски в кілька разів дорожче, ніж в аптеках. Деякі шахраї пішли ще далі, пропонуючи "вакцини" від коронавірусу, нібито розроблені в Ізраїлі. Ну, а найбільш довірливим громадянам продають настоянки від COVID-19, колби з якими треба носити на шиї, як кулони. Втім, як стверджує ВООЗ, обмеження на поїздки та захисні засоби мають нижчу ефективність, у порівнянні з відповідальним ставленням до елементарної гігієни.