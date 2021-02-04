Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі

Соратник Медведчука і його телеканали опинилися під українськими санкціями (всі фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Введення санкцій проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne – безумовно, найгучніша подія політичного тижня, якщо не всього початку 2021 року. Про юридичну складову, а також політичні мотиви і наслідки президентського рішення – в матеріалі РБК-Україна.

Указ Володимира Зеленського, що вводить в силу санкції проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і його телеканалів, застав український політикум та медіа-спільноту зненацька. Адже якихось очевидних приводів для такого різкого кроку напередодні не сталося. Примітно і те, що влада зуміла зберегти своє рішення в таємниці, хоча тільки до складу РНБО, яка й ухвалила рішення про санкції, входять без малого два десятки людей.

Вийшли на слід

Як повідомляють джерела РБК-Україна, безпосередньою підставою для введення санкцій проти Козака стала його можлива причетність до незаконної торгівлі вугіллям з ОРДЛО.

Трійка його телеканалів, за тими ж даними, частково фінансується через російську компанію "Торговий дім "Донське вугілля", яка працює на території окупованого Донбасу. Звісно, поза рамками українського законодавства. За інформацією видання, у зв'язку з цим фактом порушили окреме кримінальне провадження.

Крім того, за відкритими джерелами можна прослідкувати зв'язок між ТОВ "Донське вугілля" та дружиною Віктора Медведчука, Оксаною Марченко – через ланцюжок пов'язаних фізосіб і компаній.

Під санкції потрапили різні активи Козака, в тому числі і літаки, на яких він та Медведчук регулярно літали в Росію. Але найбільше шуму наробило фактичне блокування телеканалів "112", ZIK і NewsOne, які в побуті називають "каналами Медведчука", по імені голови політради партії ОПЗЖ.

Окремі провайдери почали відключати ці канали буквально відразу ж після оприлюднення указу про санкції. Після чого вони перейшли на мовлення на своїх YouTube-сторінках. Але Міністерство культури та інформаційної політики збирається звернутися до Youtube із закликом ці сторінки заблокувати.

Відразу після появи президентського указу про санкції в медіа почалися активні дискусії про його юридичну чистоту. Зокрема, про те, чи може Україна в принципі вводити санкції проти свого ж громадянина. Адже по ідеї, санкції – це інструмент, який застосовується проти іноземних громадян і компаній, до яких національному правосуддю важко або зовсім не можливо дістатися.

Таку аргументацію, зокрема, використав голова Верховної ради Дмитро Разумков. Він виявився єдиним із членів РНБО, хто утримався при голосуванні за введення санкцій, інші підтримали це рішення. Але опитані РБК-Україна юристи зазначили, що можливість введення санкцій проти своїх громадян все ж є.

"Незважаючи на те, що в законі чітко не прописано, що санкції можуть застосовуватися до українців, прямої заборони це робити в ньому також немає", – сказала виданню юрист Stron legal services Марина Хеленюк. За її словами, можна вводити санкції проти тих громадян країни, які створюють загрозу національній безпеці або сприяють терористичній діяльності.

І такі прецеденти вже траплялися. Як і спроби оскаржити введені санкції в суді – але безуспішно. "На даний момент немає прецедентів розблокування активів, на які накладено санкції, в судовому порядку", – констатувала Хеленюк.

У свою чергу, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" Ірина Смітюх зазначила, що оскаржувати укази президента можна у Верховному суді, в складі колегії Касаційного адміністративного суду. У той же час, за її словами, практика оскарження громадянами України (і зареєстрованими в Україні юрособами) запроваджених проти них санкцій не сформована.

Захисники трьох заблокованих каналів вказували і на те, що санкції передбачають зупинку ліцензій на мовлення – в обхід судів і регулюючого органу, Нацради з телебачення і радіомовлення. У самій Нацраді вже заявили, що без судового рішення анулювати ліцензії не будуть.

"Фактично, ліцензії зараз заморожені. І поки незрозуміло, що саме буде робити Нацрада", – сказав РБК-Україна керівник юридичного відділу Інституту масової інформації Роман Головенко. За його словами, закон про санкції в його поточній редакції не дуже стикується з законом про телебачення і радіомовлення, і процедури позбавлення ліцензій повинні бути прописані набагато детальніше.

По суті, санкції передбачають повну заморозку господарської діяльності трьох каналів, аж до виплати зарплат і рахунків за електроенергію. А в таких умовах – без офіційних проплат – жоден телеканал існувати не може, зазначив Головенко. Досить проблематичним він вважає і популярний в Україні метод втечі компаній від відповідальності – через оперативну зміну власника та подібні маніпуляції.

Мотиви і наслідки

Офіційно озвучена причина введених санкцій – боротьба проти проросійської пропаганди і дезінформації, яка загрожує українському суверенітету і територіальної цілісності.

Втім, за інформацією РБК-Україна, свою роль відіграли й інші чинники. Зокрема, історія з тарифними протестами, активну роль в яких зіграла ОПЗЖ, передовсім, орієнтоване на Медведчука крило партії.

Інший епізод – це невдала спроба звільнити кількох українських громадян з ОРДЛО, в обхід Мінської ТКГ та інших офіційних каналів, безпосередньо через Медведчука. Як запевняє співрозмовник видання, це сильно зачепило особисто Зеленського, який завжди називав тему обміну одним із своїх пріоритетів.

В ЗМІ і соцмережах дуже популярною стала версія про те, що за всією історією з санкціями стоїть офіційний Вашингтон. Однак співрозмовники РБК-Україна у різних органах влади не підтверджують того, що Білий дім був безпосередньо причетний до подій.

"Насправді, у випадку зі США порядок денний давним-давно відомий, без усяких спеціальних переговорів, все ж на поверхні: проводьте реформи, зміцнюйте антикорупційні органи, боріться з російським впливом і т. д. Словом, якщо ви хочете, щоб ми вам допомагали, то робіть щось і самі", – сказав співрозмовник в оточенні Зеленського.

У той же час, він заперечує версію про те, що на введення санкцій серйозно вплинули останні рейтинги, які показують подальше зниження популярності "Слуги народу" і навпаки – зростання підтримки ОПЗЖ. За даними джерела, перетікання голосів від СН до ОПЗЖ вже фактично завершене. І зараз президентська партія нібито втрачає електорат вже з іншого боку – на користь проукраїнських партій.

І завдяки настільки різкому кроку, як введення санкцій, в СН розраховують утримати за собою проукраїнського виборця. І заодно "відкусити" невеликий відсоток у "Голосу", УДАРу та партії екс-прем'єра Володимира Гройсмана.

У цілому, санкційний указ Зеленського прямо або побічно зачепив інтереси багатьох учасників політичного процесу.

Так, Віктор Медведчук і орієнтована на нього частина ОПЗЖ втратили значну частину свого медіа-ресурсу. Зате явно посилила свої внутрішньопартійні позиції група Сергія Льовочкіна-Юрія Бойка, в якої нерідко виникають внутрішні тертя з соратниками по партії.

Втім, співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" вважають, що в кінцевому рахунку ця історія може навіть консолідувати електорат ОПЗЖ, під соусом протистояння "зеленому фашизму", про який з трибуни ВР заявив Вадим Рабінович.

Петро Порошенко і його колеги по "Європейській солідарності" у своїх коментарях не забули нагадати про те, що указ Зеленського спирається на рішення Верховної ради ще 2018 року, за яке вони тоді голосували. Але в політичному сенсі позиції "ЄС" швидше постраждали.

Безумовно, ядерний електорат партії Порошенка до Зеленського навряд чи перейде. Однак їхні звичні звинувачення чинного президента в заграванні з Кремлем об'єктивно стали менш переконливими.

Потенційно санкції можуть бути свого роду "попередженням" Ігорю Коломойському. Його відносини з центральною владою після історії з виключенням із СН Олександра Дубинського складно назвати безхмарними.

А от Рінат Ахметов виявився швидше в плюсі. Адже частина аудиторії заблокованих каналів напевно перейде до його "України 24".

Але найбільше санкційна історія, звичайно, вплине на сприйняття електоратом самого Зеленського. Його політичне позиціонування тепер значно прояснилося, принаймні, на найближчу перспективу.

На президентську партію це теж вплине, говорить співрозмовник РБК-Україна в керівництві "Слуги народу". Атмосфера в рядах "слуг", особливо останнім часом, далека від ідеальної.

"Історія з санкціями прискорить вододіл депутатів за ідейними принципами. Проросійська частина у нас точно в меншості. І з часом вони, напевно, почнуть відчувати себе вигнанцями і зрозуміють, що з партією їм далі не по дорозі", – спрогнозувало джерело. У той же час, більш-менш проукраїнськи налаштована частина депутатів сприйняла санкції із натхненням.

Депутати від ОПЗЖ вже пообіцяли боротися проти санкцій усіма доступними методами, навіть анонсували початок процедури імпічменту Зеленського. Але у владі вважають, що ситуація може загостритися тільки в двох випадках.

По-перше, якщо Кремль у відповідь піде на пряму ескалацію на Донбасі. Російські пропагандисти і особисто прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже встигли розкритикувати рішення щодо санкцій. У той же час, особливих передумов до загострення на фронті в СН не бачать, адже зараз російська влада більше зайнята вирішенням внутрішніх проблем, пов'язаних з Олексієм Навальним і вуличними протестами.

По-друге, атмосфера може загостритися, якщо ОПЗЖ зможе швидко домогтися вигідних їй рішень у судах, зокрема, в Окружному адмінсуді Києва. Хоча ОАСК, по ідеї, взагалі не повинен мати стосунку до навколосанкційних процесів, в СН не виключають, що позов подадуть саме туди, а не в Верховний суд. І тоді під судом можливі вуличні конфлікти між силовим блоком ОПЗЖ і прихильниками санкцій.

Втім, ці сценарії співрозмовник в керівництві СН поки вважає не дуже ймовірними. Поки ж, за його словами, нардепи від провладної партії, як і сам президент, перебувають у піднесеному настрої у зв'язку з тим, що відбувається.