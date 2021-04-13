Ввезення старих вагонів з Росії: хто причетний до злочинної схеми в "Укрзалізниці"

Минулого тижня стало відомо, що Національна поліція розслідує незаконне ввезення на територію України вагонів з Російської Федерації. За даними слідства, до злочинної схеми можуть бути причетні члени наглядової ради АТ "Укрзалізниця", зокрема Адомас Аудицкас. Про те, що відомо про цю справу і яким чином в історії фігурує екс-міністр економіки Айварас Абромавічус – в матеріалі РБК-Україна.

Боротьба з "металобрухтом"

Кримінальне провадження, про яке йде мова, прямо пов'язане з глобальною проблемою ввезення старих вагонів в Україну, про яку вже кілька років поспіль говорять учасники ринку вантажоперевезень.

Протягом тривалого часу в Україну ввозили фактично "брухт" - старі вагони з давно минулим терміном експлуатації, яким заборонено рух у Росії, Казахстані, інших пострадянських країнах. Але, завдяки прогалинам у законодавстві і лобізму з боку окремих високопосадовців, був відкритий український ринок.

Ціна такого вагона – близько $1000, ще за $2-3 тис. можна зробити косметичний ремонт, за $8-9 тис. – капітальний. І експлуатувати близько 7-10 років. При ціні нового вагона в $40-60 тис. вигода такого бізнесу для імпортерів очевидна.

Однак для економіки України така модель плюсів ніяких не несе.

По-перше, старі вагони рідко коли капітально ремонтують, через що вони несуть пряму загрозу аваріям для складу, в якому перебувають, для поїздів, що проходять по сусідніх коліях, а також для тих складів, які будуть проходити в майбутньому по фізично зруйнованим коліям.

Варто відзначити, що більшість недавніх аварій поїздів в Україні так чи інакше пов'язані зі старими вантажними вагонами або ділянками, де вони інтенсивно експлуатуються.

По-друге, штучний профіцит вагонів веде до зниження орендної ставки, тобто компаніям економічно невигідно купувати нові вагони, а ті, хто вже це зробив, зазнають багатомільйонних збитків.

По-третє, під постійною загрозою банкрутства знаходиться вагонобудівна галузь в Україні.

Старі вагони рідко коли капітально ремонтують

(фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В обхід заборон

Кабінет міністрів протягом 2020 року поступово почав обмежувати ввіз старих вагонів. Проте в липні, попри черговий раунд заборон, стало відомо про ввезення 1900 вагонів-зерновозів компанією "Альфара".

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, формально хопери були зроблені в Румунії та в Україні, а під заборону підпадали саме виготовлені в Росії вагони. Проте Нацполіція порахувала схему злочинною й відкрила відповідне кримінальне провадження.

Минулого тижня РБК-Україна опублікувало матеріали судового засідання в Печерському районному суді Києва, в рамках якого суддя надав правоохоронцям право провести обшуки на робочому місці Адомаса Аудицкаса – члена наглядової ради "УЗ".

"Встановлено, що службові особи "Укрзалізниці", діючи під тиском членів наглядової ради цієї компанії, у 2020 році вступили в змову з посадовими особами ТОВ "Альфара", "БГС Рейл" і "Піеспі Капітал", діючи всупереч вимозі постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147, сприяли ввезенню на територію України вагонів з Російської Федерації, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб", - йдеться в ухвалі суду.

Крім того, зазначено в документі, до схеми ввезення причетні невстановлені співробітники митниці та фіскальної служби.

Досудове розслідування здійснюється за ст. ст. 364 (зловживання владою) та 366 (службове підроблення).

Нові старі кадри

Адомас Аудицкас – громадянин Литви, в Україні на різних посадах в якості радника або члена наглядових рад працює з 2014 року.

Сьогодні є членом наглядових рад "Укрзалізниці" і "Магістральних газопроводів України", а також радником голови Офісу президента.

Раніше "Обозреватель" писав про корупційний скандал, в якому фігурував Аудицкас – що стосується банкрутства UkioBankas, де він був тимчасовим адміністратором. Тоді він найняв адвокатську компанію Reidla Lejins & Norcous, у якій раніше працював, тариф за 100 тис. євро на тиждень.

Уряд призначив членом наглядової ради УЗ Адомаса Аудіцкаса в серпні 2019 року (фото: cfts.org.ua)

З компаніями "Альфара", "БГС Рейл" і "Пиеспи Капітал" Аудицкаса може пов'язувати їх бенефіціарний власник Даріус Закараускас. Із засновників "Альфари" Закараускас вийшов в жовтні 2020 року, незадовго до відкриття кримінального провадження. Однак гендиректором "БГС Рейл" значиться досі.

Примітно що згідно з даними на сайті компанії, у її наглядової ради входить також екс-спеціальний представник Держдепартаменту США з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Курт Волкер.

"Альфару" складно назвати звичайним імпортером старих вагонів. Зокрема, за озвучених ще влітку минулого року припущень про те, що рухомий склад можуть возити і з територій, непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей. Однак, ця інформація офіційних підтверджень не знайшла.

Хай там як, коли стало відомо про незаконне ввезення 1900 хопер-зерновозів, в профільному міністерстві повідомили, що ТОВ "Альфара" придбала їх в АТ "Русагротранс" - одного з найбільших залізничних операторів Росії. Але мало хто звернув увагу, що поставка походила від імені зовсім іншого підприємства – ТОВ "Русагротранс". Власниками останнього є кінцеві бенефіціари "Альфари".

Загроза нацбезпеці

Українська компанія "Альфара" є транспортно-експедиторською компанією і з 2018 року - членом Американської торговельної палати в Україні.

"БГС Рейл" також числиться в Американської торгової палати і входить в перелік членів Європейської бізнес асоціації.

Кінцевий засновник "БГС Рейл", а також ще двох структур, які в Києві очолює Закараускас – "БГС Рейл Ліз" і "БГС Рейл Карго" – "BGS Rail Holdings", зареєстрований Литві і належить Гядемінасу Жемялісу.

Жемяліс відомий тим, що до 2018 року був інвестором четвертого аеропорту Москви "Жуковський" і володіє холдингом Avia Solutions Group. На батьківщині його прямо звинувачували в тому, що він працює в Литві в інтересах Росії.

Буквально кілька місяців тому урядова комісія вирішила навіть блокувати інвестиції компанії у Вільнюському аеропорту, визнавши їх загрозою національній безпеці Литви.

В Україні група Жемяліса претендувала на концесію аеропорту "Бориспіль". Тоді українські ЗМІ писали, що Жемяліс - однокласник екс-міністра економіки України та директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса, який нібито міг лобіювати участь Avia Solutions в проекті.

Втім, 8 квітня в Нацполіція повідомила, що обшуки у посадових осіб "Укрзалізниці" пройшли успішно. Чи зможуть правоохоронці довести причетність до незаконної схеми ввезення старих вагонів топ-керівників держкомпанії – поки залишається відкритим.

Однак, корупційна ціна питання може виявитися істотно вищою, адже у фокусі не тільки необхідність захисту національних економічних інтересів, але й безпеки громадян країни, які щодня піддаються ризику, користуючись послугами підтриманих пасажирських поїздів.