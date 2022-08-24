Другий фронт. Як війна в Україні впливає на союзників Путіна в ЄС та на Близькому Сході

Крім військової кампанії в Україні, у Кремля є і другий фронт — спецоперації на Заході, покликані допомогти повернути вплив "путінським друзям" і тим політикам, які проти активної допомоги Україні. Безумовно, прихід або повернення до влади лояльних до путінського режиму політиків стане серйозним ударом по підтримці України з боку єдиного заходу. Про те, наскільки успішний для РФ цей фронт, і як війна в Україні впливає на ситуацію в ЄС та на Близькому Сході, — в матеріалі РБК-Україна.

Західний фронт

Один з важливих напрямків для Путіна – Італія, де 85-річний колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі планує повернутися на політичну арену.

Як відомо, Берлусконі вже давно дружить з Путіним і його повернення на чолі коаліції правих сил – значна підмога для Москви. Адже лідери основних правих партій в Італії завжди підтримували Путіна.

Сільвіо Берлусконі (фото: Remo Casilli)

Маттео Сальвіні з партії "Ліга" носив футболку із зображенням Путіна і назвав його "одним з кращих лідерів у світі".

Глава "Братів Італії" Джорджа Мелоні звеличував Путіна як захисника "європейських цінностей" й " християнської самосвідомості".

Другий напрямок – Німеччина. Згідно з даними Служби внутрішньої безпеки Німеччини, Росія намагається розколоти німецьке суспільство, використовуючи фейки, конспірологічні теорії та кібератаки в якості гібридних інструментів дестабілізації. Завдання російського впливу – посилення "альтернативи для Німеччини", "Вільна Саксонія" та інших радикальних течій.

Популярність Олафа Шольца падає. Російські боти в соціальних мережах є одним з ключових інструментів з поширення дезінформації, і в Німеччині з цим зіштовхувалися ще у 2017 році, в ході виборів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Головним на так званому ботофронті Путіна є Євген Пригожин, власник групи найманців ПВК "Вагнер" та "фабрики тролів". У липні 2022 року Держдепартаментом США була оголошена нагорода в $10 млн за інформацію про Пригожина і ще 12 співробітників "Агентства інтернет-досліджень" у зв'язку з втручанням в політичні та виборчі процеси в США.

"Інша Ліга"

Судячи з цілого ряду публікацій в медіа Ізраїлю, "фабрика тролів" Путіна дісталися і до цієї близькосхідної країни, де воює за повернення до влади на найближчих позачергових виборах Беньямін Нетаніяху. Колишній прем'єр, якого з 2020 року судять за звинуваченнями в корупції (він називає справи сфабрикованими), впевнений, що повернеться у владу, і не раз хвалився близькістю до глави Кремля.

В ході однієї з попередніх передвиборних кампаній він навіть розміщав на хмарочосах величезні плакати з підписом "Інша ліга", і фото, на якому він тисне руку Путіну. Нетаньяху обіцяви що після виборів відновить хороші відносини з російським президентом, які "зіпсувала" нинішня влада, зокрема прем'єр-міністр Яір Лапід, голова партії "Єш Атід". На його переконання, Ізраїль знаходиться "в розпалі небезпечної кризи" у відносинах з Росією, що загрожує його внутрішній безпеці.

Своєю чергою, глава ізраїльської контррозвідки ШАБАК Ронен Бар заявив на початку серпня, що його організація почала "операцію із захисту ізраїльської демократії" від російського та іранського втручання в ізраїльські вибори.

У контррозвідці спостерігають мережеву активність російських і іранських сил, спрямовану на розпалювання внутрішніх протиріч і поляризацію ізраїльського суспільства в передвиборний період. Головна мета іноземних атак – нацьковування різних секторів ізраїльського суспільства один на одного, підбурювання проти правової системи, розпалювання ксенофобії, екстремізму, створення хаосу в соціальних мережах тощо.

Тиждень потому це ж підтвердили й аналітики департаменту Cyber Security в Єрусалимському Інституті стратегії та безпеки. Паралельно з цим фахівці ізраїльської організації Fake Reporter, що відстежує спроби іноземного кібер-втручання в ізраїльську політику засікли цілу мережу ботів в Twitter і Facebook, які просували потрібних Нетаніяху кандидатів на внутрішніх виборах в його партії "Лікуд". На підставі наданих ними даних Twitter провів розслідування і заблокував сотні ботів.

На підставі цього, а також масштабної рекламної кампанії, яку ведуть фейкові сторінки в соцмережах, експерти Fake Reporter звернулися до Центрвиборчкому з проханням перевірити, хто за це платить напередодні виборів.

Разом з тим міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман стверджує, що лідер "Лікуду" Біньямін Нетаніяху намагається створити нову репатріантську партію (в країні живе понад мільйон російськомовних громадян).

"Завжди перед виборами у нас виникає один і той же феномен. За чутками, за ним стоїть не хто інший, як Біньямін Нетаніяху. Хоча, можливо, це всього лише слух. Проте прямо напередодні виборів виникає якийсь новий партійний список, що звертається до російськомовних репатріантів..." – заявив Ліберман.

Ліберман також зазначив, що за всім процесом може стояти Іцхак (В'ячеслав) Мірілашвілі, син олігарха Михайла Мірілашвілі. Іцхак, в минулому "співзасновник" російської соцмережі ВКонтакте, а також власник ізраїльського 14-го телеканалу, який відкрито підтримує Нетаніяху. За словами Лібермана, "Мірілашвілі вже встиг зв'язатися з низкою російськомовних ізраїльтян з політичними амбіціями, а також купити цілі ферми ботів по всьому світу".

За ще одним "збігом обставин" батько Іцхака-В'ячеслава полягає в ділових контактах з Пригожиним. Зокрема, мова йде про будівництво елітного комплексу "Нова Дубровка" в Ленінградській області. Пригожина і Мірілашвілі об'єднують давні контакти, і ймовірність того, що ботів син Мірілашвілі закуповує саме у Пригожина дуже велика.

Своєю чергою, про те, що Мірілашвілі пов'язаний з Путіним раніше писав ізраїльський аналітичний журнал "Ліберал", який охарактеризував Мірілашвілі як "посланника і виконавця волі Путіна на Заході".

Делегація російського єврейського конгресу в Ізраїлі. Михайло Мірілашвілі – крайній ліворуч, жовтень, 2015 р.

В останні роки Мірілашвілі займався просуванням путінських проектів в Ізраїлі – наприклад просував проект будівництва в Єрусалимі меморіалу "Свічка пам'яті", присвяченого подвигу захисників і жителів блокадного Ленінграда. У 2018 році, як президент Євроазіатського єврейського конгресу (ЄАЄК), Мірілашвілі сам представляв проект Путіну.

Хай там як, вибори в Кнесет 25-го скликання пройдуть 1 листопада 2022 року – це буде вже п'яте таке голосування за неповні чотири роки. Майже половина ізраїльських виборців вважають погляди на економіку найважливішим у програмі партій. Хто з політиків задовольнить запити і отримає найбільше підтримки виборців – стане відомо вже найближчим часом.