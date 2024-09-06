Уязвимое место. Как на фронте сказался месяц Курска и какие риски стоят перед ВСУ

Сегодня исполняется месяц от начала операции Сил обороны в Курской области. Сам прорыв, а тем более его успехи, для многих были неожиданными. Об итогах, рисках и о том, приблизит ли Курская операция мирные переговоры с РФ, – в материале РБК-Украина.

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На фоне российского продвижения на Донбассе появление Вооруженных сил Украины в Курской области стало по-настоящему внезапным. Начало операции было окутано туманом войны, а новое направление появилось в сводках спустя неделю.

Благодаря эффекту неожиданности приграничные районы удалось быстро взять под контроль. Позже президент Владимир Зеленский расскажет, что планы держались в строгом секрете. Без этого трудно было рассчитывать на успех.

Украинская сторона, похоже, ставит себе несколько задач: от разгрома вражеской группировки "Север" и формирования пояса безопасности до отвлечения сил РФ с Донецкой области и пополнения обменного фонда. Что касается последнего пункта, он уже дал результат – 24 августа удалось провести обмен, из которого уже вернулась часть российских срочников, захваченных в Курской области.

Курская операция – вынужденная мера и превентивный удар, уточнил Зеленский. Противник готовился наступать в Сумскую область, и, если бы это произошло, пришлось бы долго его останавливать. "Чтобы выдавить, нужно преимущество в людях и оружии. Не факт, что оно у нас будет", – сказал он.

При этом курский прорыв – лишь часть широкого замысла, воплощение которого должно снизить давление на фронте. Нехватка дальнобойности заставила сделать что-то неожиданное, чтобы "буферную зону делали не они у нас, а мы".

Очевидно, за месяц боев не все заявленные цели достигнуты. Враг оправился от шока и стягивает войска для своего контрнаступления. Главными вопросами остаются, надолго ли там украинская армия, какие могут быть риски и как будут развиваться события.

Итоги месяца Курской операции

За относительно короткое время Силы обороны продвинулись на десятки километров вглубь, взяли под контроль около 1300 кв. км территории и сотню населенных пунктов в нескольких районах Курской области.

Сейчас темпы замедлились, но бои продолжаются по всему украинскому выступу. Активнее всего на подступах к районному центру Коренево, а также на северо-запад и северо-восток от Суджи. Уничтожение мостов через реку Сейм также говорит о планах взять под контроль часть приграничного Глушковского района.

Суджа с критически важным для российского экспорта газотранспортным узлом под контролем практически с первых дней. Там создана военная администрация во главе с генералом Эдуардом Москалевым. В ее задачи входит защита местных жителей и обеспечение всем необходимым, согласно международному праву.

Карта подконтрольных территорий в Курской области (фото )

Дерзкое наступление украинцев выявило слабости в российской обороне, подняло боевой дух и пресекло разговоры о возможной заморозке линии фронта. Кроме того, эта операция воодушевила западных союзников и разбила аргументы "о риске эскалации" против передачи Украине дальнобойного оружия для ударов по России, пишет The Telegraph.

Задача по буферной зоне выполнена частично, объясняет военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

"Говорить, что жителям Сумской области уже спокойнее, наверное, рано. Потому что враг использует КАБы и ракеты. Но прилетов минометных мин, артиллерийских снарядов и активности российских ДРГ стало значительно меньше", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Также в плюс можно занести переброску десятков тысяч российских военных под Курск. Это привело к тому, что они не выполняют задачи на фронтах в Украине, а вынуждены блокировать расширение украинского плацдарма.

"Интенсивность боев на некоторых участках действительно снизилась. Конечно, враг еще не перебрасывает войска с Покровска и Торецка, но снимает часть ресурсов со вспомогательных направлений. Это юг Украины, север в районе Волчанска и Липцев (Харьковская область, - ред.) и район Часов Яра в Донецкой области", – сказал Селезнев.

Как рассказал президент Зеленский, преимущество России в артиллерии доходило до 12:1. Курская операция позволила отвлечь вражеские силы, в направлении Покровска ситуация остается сложной, но преимущество по ударам сократилось к 3:1.

Генштаб выбрал наиболее рациональный вариант и ударил в тот самый момент и то самое место, где российская армия была наиболее уязвима, объясняет Селезнев. На начало августа в приграничных областях была сосредоточена крупная группировка "Север". Львиная доля – 55 000 – в Белгородской области, еще по 10 000 ­– в Брянской и Курской.

"То есть мы ударили именно там, где враг этого не ждал. А благодаря эффективному использованию инженерной техники мгновенно прорвали первую и вторую линию обороны. Сейчас противник начинает понемногу оттеснять нас, но за месяц на некоторых участках мы создали опорные пункты, чтобы вести длительные боевые действия. И пока россияне будут пытаться вытеснить украинскую армию, понесут еще большие потери", - объяснил собеседник.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен: Курская операция спутала российские планы. "Они думали, что выйдут на прекращение огня где-то на осень после битв на Востоке. Но Курск все сломал, это очень бесит и беспокоит Путина", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, есть все перспективы к тому, что украинские войска там надолго. Ведь помимо наступательных действий есть признаки подготовки к обороне, особенно в восточной части плацдарма. То есть ВСУ стабилизируют линию в ожидании возможного перехода в режим удержания территорий.

Какие могут быть риски

Согласно последним данным, россияне под Курск только из Украины перебросили 60 000 военных. А еще срочников из Московского, Ленинградского округов, Тюмени, Дальнего Востока и других регионов. Накануне Владимир Путин назвал вытеснение украинских сил "священным долгом" и все указывает на то, что в ближайшее время противник перейдет в наступление.

Риск того, что россияне будут усиливать присутствие в Курской области и контратаковать позиции ВСУ, действительно есть, отмечает Мусиенко. Но при этом подчеркивает, что Украина к этому готовилась.

"Возможно, для нас это в определенной степени желаемый сценарий. Россия не хочет признавать, но как бы там ни было, "скрипя зубами" какие-то войска перебрасывает, в том числе из Донецкой области, и будут еще. Для нас это хорошо, потому что мы перейдем к фазе сковывания вражеских подразделений", ­– считает эксперт.

Украинские войска в Курской области готовятся к российскому контрудару (фото Getty Images)

По словам Селезнева, российские войска уже пытаются выдавить Силы обороны. "Иногда даже имеют какие-то успехи. Пока не столь значительные, тактического уровня, но тем не менее", ­– отметил собеседник.

Важно понимать, что украинская армия в Курской области не для того, чтобы постоянно держать ее под контролем. Официальные лица не раз говорили о том, что это не оккупация и Украине не нужны чужие земли.

"Дальше будет маневренная оборона. При которой враг понесет гораздо более высокие потери, когда будет вынужден наступать на наши подготовленные рубежи. Фактически курская офензива ­– это составляющая оборонной операции-2024", – добавил Селезнев.

Еще один риск связан с украинским Востоком. Прорыв на территорию РФ не привел к улучшению ситуации на передовой. По крайней мере пока. Оккупанты захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку и находятся, вероятно, на пороге главного сражения осени - битвы за Покровск.

Опасения возросли после публикаций в медиа о том, что вместо усиления на подступах, украинская армия ради Курска якобы сняла войска с донецкого направления. По мнению Селезнева, речь все же идет не о фронтовых частях, а тех, которые прошли восстановление.

Враг активно штурмует в сторону Покровска, но в последние дни приостановил движение по прямой и пытается расширить фланги. И, скорее всего, в ближайшее время сосредоточится на этом. В отношении того, чего ждать на Донбассе осенью, собеседник надеется на прогнозы начальника военной разведки Кирилла Буданова. В начале августа тот заявил, что российское наступление давно затянулось и может продлиться еще полтора-два месяца.

"Если его прогнозы сбудутся, то к началу октября у оккупантов не будет ресурсов, они встанут в оборону, а для нас откроется окно возможностей. Как мы им воспользуемся, зависит от помощи западных партнеров. К сожалению, особо утешительных новостей нет", – отметил Селезнев.

Сложно сказать, сколько может продержаться Покровск. Но и говорить об угрозе боев в соседней Днепропетровской области преждевременно, подчеркивает Мусиенко. Во-первых, украинским войскам удалось контратаковать в районе Новогродовки, а это значит, что Россия сместит фокус южнее на Селидово. Во-вторых, опыт российско-украинской войны показывает, что противник не проводит крупные операции без охватывающих ударов, то есть сначала попытается зайти севернее через Мирноград. "И вот только тогда может быть битва за Покровск", – добавил он.

Что дальше и получится ли выйти на переговоры с РФ

Украина намерена оставаться в Курской области, пока не заставит Путина сесть за стол переговоров, говорил Зеленский. По его словам, это неотъемлемая часть нового плана "4+1", который в сентябре представит президенту США Джо Байдену. Он состоит из пяти пунктов - четырех базовых и одного послевоенного. Другие детали неизвестны.

Сколько Силы обороны будут там находиться, зависит от поставок оружия, которые уже согласованы. "Если оно будет в Украине, мы будем держать. Но мы не будем держать это вечность. Будем столько, сколько нужно для всего этого плана", – подчеркнул он и ушел от ответа, попытается ли Украина взять под контроль больше территорий.

Украина намерена задержаться в Курской области, пока Путин не согласится на переговоры (фото Getty Images)

Владислав Селезнев не питает иллюзий насчет наступательных действий. Для этого нужны ресурсы, а, по некоторым данным, количество задействованных войск в Курской области достигает максимум 10-12 тысяч.

"Не думаю, что стоит рассчитывать на поход на Москву. Как по мне, даже Курску ничего не угрожает. А вот удержание буферной зоны - это очевидно", ­– говорит он.

Александр Мусиенко обращает внимание на часть интервью Зеленского для NBC News, где тот заявил, что не хочет раскрывать все карты, а "эффект неожиданности – и есть успех". "Вот это очень интересно. Возможно, планируются дополнительные действия, и мы их увидим", – добавил эксперт.

Не исключено, что прорыв в Курскую область – не единственный сюрприз, приготовленный для оккупантов.

"Но, конечно, узнаем мы об этом постфактум. Хотя я все же убежден, что фактор ресурсов является ключевым. У главкома Александра Сырского могут быть замыслы любого уровня грандиозности. Но без необходимых ресурсов все останется на уровне ожиданий", ­– считает Селезнев.

Вчера Путин назвал захват Донбасса первоочередной целью. Что касается Курска, то, по его словам, Украина таким образом пыталась остановить наступление в Донецкой области и раскачать ситуацию внутри РФ, "но ничего не получилось". А базой будущих мирных переговоров должен стать старый проект Стамбульского соглашения 2022 года.

"Буквально на днях в западных СМИ писали, что Путин никогда не пойдет на переговорный трек. Единственный возможный вариант – физическое исчезновение Путина и доведение России до состояния, при котором она не сможет вести войну. Я в "черного лебедя" не верю, слишком мощная система безопасности выстроена вокруг диктатора", – подытожил Селезнев.

С задачей истощить вражеские силы Украина самостоятельно не справится. Поэтому нужно убедить западных партнеров в том, что их безопасность зависит от поставок для наших Вооруженных сил. Возможно, сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" станет очередным шагом на этом пути.

При подготовке текста использовались: заявления президента Владимира Зеленского, его интервью для NBC News, анализ американского Института изучения войны (ISW), комментарии военных экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.