Повернення до тендерних схем. Як наглядова рада "Нафтогазу" веде в тінь "Укргазвидобування"

Днями стало відомо, що АТ "Укргазвидобування" має намір провести закупівлю насосно-компресорних труб поза державним електронним тендерним майданчиком Prozorro. Ініціатором зміни системи закупівель в УГД став головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер, що відповідає за трансформаційні процеси в компанія. Про те, що пропонує Ватерландер і до чого це призведе – докладніше в матеріалі.

Багато хто пам'ятає програму "20/20", широко розрекламовану у 2015 р. тодішнім прем'єром Володимиром Гройсманом, яка передбачала збільшення видобутку газу держкомпанією АТ "Укргазвидобування" (входить в НАК "Нафтогаз", – ред.) з 14,5 млрд м3 у 2015 році до 20 млрд м3 у 2020 році. Все дуже просто: УГД повинна була додавати до свого виробничого показника по 1 млрд м3 на рік.

Однак просто виявилося тільки на папері. На ділі динаміка видобутку виявилася далека від казкових планів: 2016 р. – 14,605 млрд м3; 2017 р. – 15,25 млрд м3; 2018 р. – 15,5 млрд м3; 2019 р. – 14,9 млрд м3; 2020 р. – 13,45 млрд м3.

Таким чином, широко розрекламована програма ні до чого доброго не привела: падіння замість планованого зростання видобутку. Примітно, що одним з головних творців "20/20" був саме голландський експерт Отто Ватерландер.

Попри це, кар'єра Отто Ватерладера в НАКу розвивалася, і у січні 2020 року його призначили директором "Нафтогазу" з трансформаційних процесів. А ще через 4 місяці голландський менеджер, який освоївся в Україні, отримав нове підвищення – обійняв посаду головного виконавчого директора НАКу. По суті, Ватерландер став у держкомпанії правою рукою тодішнього голови правління НАК Андрія Коболєва.

При цьому, що стосується результатів роботи, за підсумками 2020 року компанія зафіксувала збиток у 19 млрд грн у порівнянні з чистим прибутком 2,6 млрд грн роком раніше. Зрештою в кінці квітня нинішнього року Коболєв був звільнений Кабміном, Ватерландеру вдалося зберегти за собою керівне крісло. Як і високу зарплату. За даними "Економічної правди", Ватерландер за рік заробив 59,5 млн грн.

Отто Ватерландер (фото: facebook/ "Нафтогаз")

Зараз закордонний менеджер взявся за трансформаційні процеси в УГД.

Так, державна компанія починає розміщувати оголошення про свої тендери на сайті, який спеціалізується на продажу різних побутових товарів категорії б/у: холодильників, дитячих колясок, ноутбуків, велосипедів і т.д. Щоб навіть на цьому непрофільному сайті раптом випадково хтось не побачив оголошення, представники УГД підстрахувалися: зробили закрите посилання, тільки для обраних компаній.

А оскільки тендер поза Prozorro, то ніяких цінових обмежень не прописувалося – отже могла бути виставлена будь-яка ціна, без торгів. За такою схемою наприкінці травня "Укргазвидобування" проводила закупівлю бурильних труб загальною вартістю понад 400 млн грн.

Якби на такі нововведення відразу послідувала реакція наглядової ради компанії, Міненерговугілля, Кабінету міністрів, прокуратури – то "трансформації" на цьому б відразу і закінчилися. На сьогодні реакція немає, тому торги тривають.

Тепер УГД збирається купити ще 6,2 тис. т. труб за тією ж "схемою": поза відкритим тендером на Prozorro, розсилаючи запрошення обраним трейдерам. Можна навіть не сумніватися, що і ціна за підсумками цих закупівель теж виявиться "правильною".

Політолог Микола Давидюк, коментуючи ситуацію із закупівлями УГД, назвав відмову від закупівель через Prozorro дуже тривожним сигналом.

"Якщо чутки про причетність іноземця до сумнівного рішення підтвердяться, це буде оглушливим ударом по ідеї нібито нейтральних менеджерів, якими в керівництві великих державних компаній повинні бути іноземці. Оскільки приховати відмову НАКу від закупівель через Prozorro вже не вдалося, цим інцидентом вже найближчим часом напевно зацікавляться антикорупційні органи", – зазначив політолог.

Своєю чергою, депутат фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан вважає, що відмова НАК "Нафтогаз України" від закупівель через систему Prozorro ставить під сумнів необхідність компанії нинішнього складу наглядової ради.

"Україна робила реформу державних закупівель відповідно до рекомендацій OECD. Система Prozorro визнана однією з кращих систем у світі для проведення закупівель. А ще Україна робила реформу корпоративного управління відповідно до принципів того ж OECD. Якщо "Нафтогаз" не хоче використовувати Prozorro для закупівель, то може йому і наглядова рада такою дорогою не потрібна? Якщо ви декларуєте прозорість і використання кращих практик управління, то шлях в обхід системи Prozorro – помилковий шлях", - заявив Мовчан.

При цьому політолог Алеся Яхно вважає, що відмова наглядової ради "Нафтогазу" від Prozorro створює негативний фон для візитів Зеленського до Берліна і Вашингтона.

"Головне проблемне питання обох візитів для української сторони, крім Донбасу – відсутність прогресу в боротьбі з корупцією. Цього тижня Верховна рада має ухвалити пакет законопроектів щодо судової реформи. Це має продемонструвати готовність Зеленського впроваджувати антикорупційну реформу. Але водночас найбільша компанія країни, НАК "Нафтогаз України", відмовляється від закупівель через систему Prozorro, в торгах почали брати участь виключно запрошені компанії. Це створює негативний фон для візитів президента Володимира Зеленського в Берлін і Вашингтон", – резюмувала вона.