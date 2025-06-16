Вода Кривого Рога. Как в родном городе президента на строительстве водопровода переплатили 3 млрд гривен

Фото: как в родном городе президента на строительстве водопровода переплатили 3 млрд гривен (suspilnе.media)

Один из крупнейших подрядчиков государственных строительных проектов, одесская компания "Автомагистраль-Юг", вероятно увеличила смету строительства водопровода "Ингулец – Южное водохранилище" более чем на 3 млрд гривен.

Кроме того, предприятие фигурирует в уголовном производстве об отмывании средств из проекта через конвертационные центры и фиктивные агрокомпании, которые якобы экспортировали продукцию в Румынию – таким образом легализовали не менее 187 млн грн.

6 июня 2023 года россияне взорвали плотину Каховской ГЭС. Ее разрушение привело к критическому падению уровня воды в Каховском водохранилище и повреждению инфраструктуры водоснабжения. В результате катастрофы полтора миллиона жителей Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей остались без водоснабжения.

В течение нескольких недель после трагедии правительство приняло решение о необходимости строительства сети новых водопроводов, которые бы обеспечили водой жителей этих регионов. В частности, новую ветку водопровода "р. Ингулец - Южное водохранилище" запланировали возвести для водоснабжения жителей Кривого Рога и близлежащих районов.

За 26 км водопровода Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн. без конкурса. Строила объект компания "Автомагистраль-Юг" одесского бизнесмена Александра Бойко. Фирму связывают с бывшим публичным куратором "Большого строительства", экс-советником председателя Днепропетровской ОГА Юрием Голиком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.

Более 258 млн гривен на ненужную насосную станцию

В функции подрядчика "Автомагистраль Юг" было проектирование и строительство водопровода. Проект оказался настолько масштабным, что там обнаружены не только лишние трубы, но и лишняя насосная станция. Так, по проекту, от реки Ингулец до Южного водохранилища должны были проложить новый магистральный водопровод с тремя насосными станциями. Хотя по гидравлике, давлению, рельефу и логике – хватало двух.

Технические эксперты из государственного института установили, что НС-1 и НС-2 полностью покрывают потребность в подъеме воды, согласно расчетной производительности 4200 м³/ч.

"Мощностей насосных агрегатов достаточно для подачи проектного расхода воды без строительства НС-3" – говорится в официальном заключении профильного научно-исследовательского института, который есть в распоряжении редакции.

Несмотря на это, в проекте заложено строительство НС-3 с комплексом вспомогательных сооружений, а именно: трансформаторная подстанция, хранилище гражданской защиты, контрольный пункт, автономное энергопитание, видеонаблюдение на 26 камер, SCADA, IP-телефония, система кондиционирования, дизайнерские покрытия пола на нескольких уровнях, благоустройство с декоративными газонами, дизайнерская внутренняя отделка, душевые кабины, плитка, потолки "Армстронг".

Лишь отдельные примеры расходов:

- Плитка, декоративные плинтусы, стеклопакеты - 3,1 млн грн.

- Отделка потолка - 1,5 млн грн.

- Вентиляция и кондиционирование - более 5 млн грн.

- Видеонаблюдение - 600 тыс. грн.

- Системы пожаротушения, молниезащиты - более 3 млн грн.

- Внешняя отделка фасада - 5,1 млн грн.

В результате - сумма завышения стоимости 258 345 726,80 грн.

1,8 млрд гривен на трубах: четыре вместо двух

Другое ключевое решение, которое позволило увеличить смету водопровода, который должен обеспечить водой родину президента, – использование четырех трубопроводов разного диаметра и материала.

"Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы. Разыскивали их по всей Европе, получали от 8-х поставщиков. Для прокладки труб устраиваем траншею шириной 13 метров и глубиной – 2,5 метра. Для строительства водозабора приходится временно менять русло реки Ингулец. Выполняем невероятный объем земляных работ – 2,4 млн м3, чтобы как можно быстрее подать воду в город", – отметили на сайте "Автомагистрали".

Зато эксперты считают, что такой проект было делать нецелесообразно. Разные по диаметру и материалам изготовления трубы – это дополнительная нагрузка и потенциальная разбалансировка всей системы. А еще четыре трубы – плюс отдельные ветки, стыки, фланцы, арматура, сварка, технадзор.

В документации нет ни гидравлического обоснования такой конфигурации, ни сравнительного анализа экономической целесообразности.

Последствиями этого технического решения стало вдвое больше траншей, разработки грунтов, засыпки, в 2-2,5 раза больше арматуры (задвижки JAFAR - более 150 шт.) и искусственное увеличение объемов монтажа, материалов, экспертиз. Завышение стоимости материалов (только трубы, арматура и насосное оборудование): 371 817 834,70 грн.

В технико-экономическом обосновании института рассматривался альтернативный вариант: 2 трубы Ø1300 мм, использование мелиоративного канала без реконструкции, отказ от строительства НС-3. Этот вариант стоил в 1,94 раза меньше, требовал на обслуживание в 2,33 раза меньше годовых капиталовложений, предусматривал строительство на 6 месяцев быстрее.

Проанализировав проектную документацию, корректировки проекта и научно-техническое сопровождение пришли к выводу, что ни одним рассмотренным документом не обоснована необходимость и эффективность применения 4-х труб разного диаметра вместо 2-х или 3-х одинаковых, что является основой гидравлического расчета водопровода.

Также не приведены расчеты разного количества труб водопровода с различными диаметрами и соответствующим сравнением эффективности принятых решений, что предполагалось техническими заданиями. Обоснование решения устройства четырех ниток водопроводов разного диаметра и материала, которые дестабилизируют работу водопровода, в проекте отсутствует.

Согласно предварительных выводов технической части, касающихся определения количества и диаметров трубопроводов проведенный анализ стоимости согласно договорной цены показывает, что ориентировочная сумма завышения стоимости составляет 1 817 702 988 грн. К этому добавляем отсутствие необходимости реконструкции мелиоративного канала согласно проведенного анализа стоимости согласно договорной цены – ориентировочная сумма завышения стоимости 346 728 878,52 грн.

Сколько стоит песок, если его везти за 260 км: на 372 млн грн дороже

По государственным нормам максимальную дальность транспортировки местных материалов для инвесторской документации считают на расстояние до 80 км: все что больше считается экономически нецелесообразным.

Поэтому часто на проектах значительного строительства возводят временные производства. Но "Автомагистраль Юг" возит песок за 264 км, превышая максимальную норму на 184 км. Ориентировочная сумма завышения стоимости - 373 248 676,00 грн.

Так же в проекте завышена дальность транспортировки шлака на 80 км, что в дальнейшем увеличивает стоимость проекта в целом на 94 305 423,44 грн. Кроме того, в проекте завышена стоимость материальных ресурсов при выполнении работ, а именно трубная продукция (GRP из стеклопластика, трубы полиэтиленовые), запорно-регулирующая арматура "JAFAR" и насосное оборудование. Ориентировочная сумма завышения стоимости 371 817 834,70 грн.

Благодаря особенностям оформления судебных решений, в СМИ прошло незамеченным уголовное производство по отмыванию средств на проекте "Ингулец – Южное водохранилище", в котором фигурирует "Автомагистраль-Юг".

Согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве No12024000000000774 от 19.04.2024 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением группой лиц) по фактам вероятного отмывания средств на проекте строительства криворожского водопровода.

В материалах дела все компании зашифрованы, однако из контекста понятно, что речь идет именно об "Автомагистраль-Юг".

Например, в предложении "ООО "ИНФОРМАЦИЯ_2" 19.07.2023 заключили с "ИНФОРМАЦИЯ_3" договор о строительстве участка магистрального водопровода р. Ингулец – Южное водохранилище для обеспечения водой г. Кривой Рог в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением "ИНФОРМАЦИЯ_4", общая сумма 5.3 млрд грн" – очевидно, что речь идет о контракте именно с одесской фирмой, приближенной к Голику.

Также из контекста становится понятно, что в материалах говорится о покупке труб по завышенным ценам у ООО "Шляховик-97", которое в дальнейшем закупало трубы у заводов-производителей. Это делалось, по мнению следователей, с целью искусственного завышения цены поставленной продукции.

Далее, по данным следствия, должностные лица "Автомагистраль-Юг" "вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ и осуществляли завышение цен на товарно-материальные ценности, а избыточно полученные бюджетные средства за фактически не выполненные строительные и другие виды работ были направлены на аффилированную структуру в виде уплаты за предоставление услуг и аренду недвижимого и движимого имущества". Налоговых накладных на такие операции было зарегистрировано на 2,6 млрд грн.

"В дальнейшем, должностные лица (этой компании) пользуясь услугами т. н. конвертационных центров с целью легализации бюджетных средств, полученных от ООО "Автомагистраль-Юг", осуществили закупку сельскохозяйственной продукции у группы компаний, которые имеют признаки фиктивности и относятся к так называемой транзитной группе", - говорится в материалах производства.

В частности, "путем осуществления экспортных операций сельскохозяйственной продукции в адрес аффилированных структур, легализовали товарно-материальных ценностей на общую сумму 187 млн грн и занизили налог на добавленную стоимость на общую сумму 20,5 млн. грн.

3 млрд грн "технического недоразумения" и непрозрачный аудит

По экспертным данным, которые получила в распоряжение редакция, государство, скорее всего, переплатило за водопровод не менее 3 млрд грн. И причина - не только в завышенных ценах, что является классической коррупционной схемой, а в экономически и технически "раздутой" смете и проекте объекта. Прежде всего, речь идет о распиаренных 4 ветках водопровода. Таким образом, совокупно в проекте стоимостью 7,7 млрд грн. необоснованная переплата составляет более 3 млрд грн. или более 39%.

Напомним, ООО "Автомагистраль-Юг" – один из главных "игроков" на рынке государственных инфраструктурных заказов. Ее связывают с Юрием Голиком - координатором "Большого строительства", бывшим советником главы "Укравтодора".

По данным журналистских источников, Голик "лоббировал" этого подрядчика как "технически надежного" в проектах дороги, а с 2023 года – и в объектах критической инфраструктуры. Именно Голик регулярно комментировал положительно проекты, которые воплощала "Автомагистраль-Юг", продвигал нарративы "безальтернативности" НС-3 в закрытых встречах с чиновниками Мининфраструктуры.

Заказчик проекта – Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области. Генеральный проектировщик - ООО "НПО "Трансинжиниринг". Все решения были утверждены и прошли экспертизу. Экспертизу проекта подписали, несмотря на имеющиеся технические заключения с четким отрицанием необходимости НС-3 и лишних труб.

В публикациях чиновников отмечалось, что смету проверили независимые аудиторы из проекта USAID, что якобы должно было свидетельствовать о прозрачности и рыночной стоимости заложенных в сметах цен на стройматериалы.

Однако на сайте проекта "Экономическая поддержка Украины" нет самого текста аудиторского заключения, а есть лишь упоминание о том, что подрядчик, ООО "СДМ Инжиниринг Украина", "провел комплексную технико-экономическую экспертизу разработанной проектно-сметной документации".

Также аудит USAID упоминается в отчете Счетной палаты о прозрачности строительства объектов, связанных с преодолением последствий разрушения Каховской ГЭС.

В этом же отчете Счетная палата указывает на конкретные нарушения, связанные с водопроводом: "ООО "Автомагистраль-Юг" на объекте р. Ингулец – Южное водохранилище приобрело по завышенным ценам на сумму 112 758,1 тысяч грн трубы полиэтиленовые диаметром 1000 мм, что привело к переплате.

На фоне войны, разрушения, отсутствия бюджета развития, критических потребностей армии – кому-то стало удобно "поддержать инфраструктуру". Что будет дальше? Скорее всего – ничего. Потому что это сделано согласно процедуре. Потому что есть документы, экспертизы, подписи.