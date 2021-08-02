Владислав Трубіцин: Розвиток Києва стопориться через опозицію до центральної влади

Київ знову увійшов у зону політичної турбулентності. У кулуарах Кабміну та Офісу президента почали знову говорити про зміну голови Київміськадміністрації, а на останній сесії Київради наприкінці липня депутати і зовсім заблокували трибуну. Політична криза в Київраді може призвести до переформатування більшості вже восени.

Чому КМДА повинна бути в тісній зв'язці з центральною владою, скільки необхідно часу новому голові КМДА, щоб переформатувати роботу адміністрації і зробити її ефективною, та чому новий генплан Києва дасть можливість вирішувати ключові проблеми столиці – про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Владислав Трубіцин, депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою.

"Кияни заслуговують кращого життя – і за якістю, і за комфортом"

– Владислав, ви, як у нас прийнято говорити останні роки, "нове обличчя" в політиці. Які загальні враження від київської політики?

– Стан справ у столиці, з точки зору функціонування міських служб, комунальних підприємств, в цілому всього розвитку міста точно в негативній динаміці і потребує не просто допомоги, а, я б навіть сказав, втручання центральної влади. Кияни заслуговують кращого життя – і за якістю, і за комфортом.

Що стосується вражень, я встиг їх отримати і під час громадської діяльності до депутатства, бачив багато "шкурних" моментів в різних рішеннях Київради або КМДА, а також таких, що не піддаються логіці і здоровому глузду. Вони є і зараз. Іноді навіть дуже хороші ініціативи натикаються на штучні перешкоди, тому що є чиїсь інтереси або присутня чиясь дурість або некомпетентність. Але нічого... Навіть з урахуванням цих обставин, ми, депутати, разом з громадськістю намагаємося змінювати ситуацію, привертаємо увагу до проблем, іноді навіть шляхом акцій протесту.

– Останнім часом невдоволення все більше, все частіше простежується негатив від роботи столичної влади. Проблем стало стільки, що не помічати їх вже неможливо…

– Дійсно, проблем у столиці накопичилося багато. А через неефективну і непрозору систему управління містом вони тільки загострюються. І не бачити цього кияни просто не можуть. Ми повинні визнати, що, попри активний процес децентралізації в Україні, який триває вже 7 років, столиця досі не відчула повною мірою можливості цієї реформи.

На жаль, за ширмою зовнішнього успіху і благополуччя в Києві ховається вельми неефективна робота в КМДА, особливо в частині функціонування комунальних підприємств. Київ – найбільш населене місто, столиця, складний організм. Організація його повсякденного життя і стратегічний розвиток вимагає, щоб в роботу керівника виконавчої влади Києва не втручалася політика. Але сьогодні, на жаль, це не так. Де-факто КМДА – заручниця політичної ситуації в країні, і ми не бачимо якісних змін і позитивної динаміки в розвитку міста.

– Саме тому знову заговорили про поділ посади голови КМДА і мера?

– Це дійсно давно необхідно здійснити. Адже безпосередній поділ посад міського голови та голови КМДА дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним та значно покращить якість управління таким мегаполісом, як Київ.

– Ви розумієте, що зміна голови КМДА може призвести до ще глибшої кризи в столиці?

– На жаль, в тій чи іншій формі ця криза вже є, і якраз відділення політики від господарської діяльності може її вирішити. Є міськрада – там депутати, фракції, мер, секретар – ось місце для дискусій і політики. КМДА і, відповідно, керівник виконавчої влади Києва повинні займатися вибудовуванням відносин з Кабінетом міністрів, президентом, іншими органами влади в інтересах розвитку столиці. Тому що функціонування міста не може бути заручником чиїхось амбіцій або політичних комбінацій. Адже погодьтеся, коли немає ефективної та якісної роботи комунальних служб, коли у киян немає гарячої води місяцями, коли у міста немає чіткого плану роботи з оновлення ЖКГ, то при чому тут політика? Треба наводити порядок, крок за кроком, день за днем. Це системна планова робота.

На жаль, ми всі бачимо, що сьогодні в столиці немає ефективної роботи в КМДА, і це підміняється політичними гаслами, маніпуляціями. Але так тривати далі не може. Має бути контроль міської влади та ефективна комунікація з центральною владою.

– Як ви вважаєте, якщо відбудеться поділ, то хто може зайняти місце голови КМДА?

– Перш за все, це має бути людина, готова впрягатися в щоденну рутину управління містом. По-друге, це має бути не політичний інтриган, а, вибачте, за пафос, трудяга і відповідальна людина, готова брати відповідальність за результат. У команді президента Володимира Зеленського достатньо кадрів з такою компетенцією, щоб очолити КМДА і показати результат найближчим часом.

– У ЗМІ називалися різні кандидати в голови КМДА, в тому числі і ви, можете це підтвердити або спростувати?

– Питання призначення голови КМДА, як і голів ОДА, РДА, – виключно компетенція президента. Коли Володимир Олександрович прийме рішення, тоді всі і дізнаються, хто ця людина.

Я знаю, що президент щиро переживає за ситуацію в столиці. Повірте, без зміни голови КМДА ситуація в місті буде тільки погіршуватися. Це вже очевидно. І поки ще не пізно все виправити.

– На ваш погляд, скільки потрібно часу, щоб показати інший результат роботи КМДА, ніж той, що є зараз?

– Хтось може розповідати, що з його призначенням життя в Києві перетвориться в перші ж дні. Але якщо бути реалістом і відповідати за свої слова, то можу сказати: перші серйозні результати після розведення вищих столичних посад будуть вже через 9 місяців. Це реальні терміни. Більш істотні зміни слід чекати через рік, тому що за дуже багатьма напрямками зараз немає ефективної роботи, більшість комунальних підприємств збиткові і малоефективні. Тут не повинно бути популізму, це величезний пласт роботи, який потребує нового підходу, в керівника з достатніми життєвими силами зрушити багато напрямків з мертвої точки.

"Київ вже починає задихатися без серйозного оновлення великої інфраструктури"

– Добре, але ви теж влада. Ви як депутат працюєте над наведенням порядку в Києві?

– Є щоденна депутатська робота з конкретними людьми і вирішення їхніх проблем. І є стратегічні речі. Наприклад, міжфракційне об'єднання "Успішний Київ", яке я очолюю і куди сьогодні входить майже 30 депутатів міськради з різних фракцій. Вже зроблено перший крок – проведено аналіз діяльності низки комунальних підприємств міста. Нам вдалося з'ясувати, що тільки 6% з них є прибутковими. "Київавтодор" – це понад 18 млн грн збитків," Київзеленбуд " – 39,8 млн грн, "Київпастранс" – 40 млн грн, "Київавтодор" – 30 млн грн, "Київський метрополітен" – 9 млн грн.

– Ці дані передаються в правоохоронні органи?

– Звичайно. Взагалі у мене дуже багато важливої інформації, яку я вже передав правоохоронцям.

– Як відомо, за останні роки в Києві не було реалізовано жодного великого інфраструктурного проекту. Остання станція метро відкрилася в 2013 році, Подільсько-Воскресенський міст ніяк не можуть добудувати. Чому так?

– Провал з реалізацією великих інфраструктурних проектів – це якраз один із наслідків надмірно політизованої та неефективної організації роботи КМДА. Очевидно, що реалізувати такі важливі проекти, як будівництво метро, мостів, доріг і розв'язок неможливо без співпраці місцевої влади з центральною владою.

Київ вже починає задихатися без серйозного оновлення великої інфраструктури. Міст Патона в аварійному стані, частина смуг вже більше року закриті для руху, але якщо його почати капітально ремонтувати і темпи ремонту будуть такими, як останнім часом демонструють комунальні служби, місто, в якому і так вічні затори, просто стане. Історія з ремонтом Шулявського мосту – ще один приклад неефективної роботи з критично важливою інфраструктурою. Міст реконструюється з 2017 року, і робіт кінця поки не видно, в той час як вартість реконструкції досягла вже майже 2 млрд грн і є багато питань до ефективності використання коштів.

Все це показує, що Києву дуже потрібна участь у великих проектах з держфінансуванням. Таких, як програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Але, коли КМДА фактично в політичній опозиції до центральних органів влади, повноцінна участь у таких проектах просто неможлива.

– Ще одна вічна проблема столиці – хаотична забудова, яка не тільки спотворює вигляд міста, але і викликає серйозні соціальні хвилювання, і робить Київ все менш і менш комфортним? Чи є вихід з цієї ситуації?

– Ключ до вирішення проблеми хаотичної забудови – новий генеральний план Києва. Зараз місто живе взагалі без Генплану, адже термін дії останнього закінчився ще в 2020-му, а з прийняттям нового міська влада продовжує тягнути.

Але просто прийняти новий Генплан – цього, звичайно ж, недостатньо. По-перше, генплан повинен бути розроблений і прийнятий з урахуванням інтересів міста і городян, а не тільки бізнес-апетитів забудовників. Тобто в новому Генплані повинні бути не тільки місця під забудову, а й соціальна і транспортна інфраструктура – школи, дитсадки, розв'язки, парковки, а також зелені зони і зони відпочинку.

А по-друге, новий Генплан має стати своєрідною священною книгою і для міської влади, і для бізнесу. Тобто і міська влада, і забудовники повинні, нарешті, зрозуміти, що хаотична забудова навіть у середньостроковій перспективі, не кажучи вже про довгострокову, не вигідна нікому. Коли місто естетично спотворюється, стає малопридатним для життя і менш комфортним, втрачають не тільки кияни і міська влада, а й бізнес, у тому числі будівельний. Упевнений, він не зможе нормально розвиватися в малопридатному для життя людей мегаполісі.

Ще одна дуже причина хаотичної забудови. На жаль, це корупція. І боротьба з нею повинна бути максимально жорсткою. Але одним тільки посиленням боротьби її не перемогти. Нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів повинна поєднуватися з діалогом влади і бізнесу і виробленням в результаті такого діалогу єдиних для всіх, прозорих і зрозумілих правил гри на будівельному ринку.

– Київ – найбільш густонаселений мегаполіс України, центр ділової активності, в тому числі будівельної та промислової, що породжує екологічні проблеми, зокрема, з відходами. Як вирішувати ці проблеми?

– Тільки через реалізацію великих інфраструктурних проектів у партнерстві з державою. Вже багато років говорять про необхідність будівництва сміттєпереробного заводу, тому що полігони побутових відходів – це позавчорашній день. Так, полігони рекультивуються періодично, їм продовжують термін експлуатації, але це не стратегічний вихід. Збиток екології все-одно величезний.

Ось зараз на київських полігонах відходів СБУ проводила слідчі дії на предмет порушення екологічних норм. Одні побачать в цьому "політику", а інші – "екоцид". Об'єктивно: проблема існує. Її рішення – будівництво сміттєпереробного підприємства або підприємств. Але хто і як будуватиме, і за які кошти, і найголовніше – де? Питання поки без відповіді.

Тут потрібен діалог з киянами, можливо, з владою Київської області і обов'язково – з державою. І в процесі цього діалогу з'явиться відповідь, яка буде зафіксована в Генплані. У такому ж ключі ми повинні говорити і про реконструкцію Бортницької станції аерації: без співпраці з центральною владою та міжнародними партнерами такі інфраструктурні проекти не реалізувати.

"Зрозумілі і прозорі правила ведення бізнесу повинні бути для всіх"

– У Київраді ви очолюєте постійну комісій з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Які результати в цьому напрямку роботи?

– Засідання ПК проходять регулярно, і робота на них "кипить". І це не тільки боротьба з незаконними МАФами, "стихійкою" і наведенням порядку на ярмарках, а й фінансово-кредитна підтримка столичних підприємців, і постійний діалог зі столичним бізнесом. І це лише частина щоденної праці. Роботи попереду ще багато, тому хизуватися словами не буду. Не словом, а ділом, як то кажуть. Кияни всі будуть бачити, я досить активно веду роботу, сам інформую про це в соцмережах, отримую зворотний зв'язок і намагаюся швидко реагувати.

– За активністю в ЗМІ вас можна назвати головним борцем зі стихійною торгівлею в місті, чи це не так?

– У столиці є проблема зі стихійною торгівлею, з "сірим" бізнесом, так би мовити. Багато років на це закривали очі. Я ж вирішив, що ці "авгієві стайні" треба розгрібати, люди чекають цього від міської влади. Моя думка щодо стихійної торгівлі однозначна: її потрібно викорінити раз і назавжди. Ми до цього йдемо.

До того ж, не найкраща ситуація і з проведенням ярмарків у Києві. Саме тому і було вирішено призначити одне комунальне підприємство організатором проведення сезонних ярмарків. Я підкреслюю, що кияни не повинні страждати від того, що хтось вирішив, що він вищий за закон.

– Боротьбу з незаконними МАФами ви теж активно проводите? Ваша думка про скандальний проект рішення Київради Про затвердження зон розміщення тимчасових торгових споруд?

– За новими правилами розміщення МАФів, вони позиціонувалися як дієвий спосіб з наведення порядку в Києві. І щоб налагодити діалог з цього питання, з моєї ініціативи з представниками столичного бізнесу був проведений "круглий стіл". Ця зустріч була вкрай продуктивною для всіх учасників процесу. Адже підприємці безпосередньо розповіли мені про свої бізнес-проблеми і висловили невдоволення щодо цих проектів регуляторних актів. І це був переломний момент: ми почули один одного і разом вирішили шукати шлях для вирішення всіх непорозумінь. Я буду завжди на боці чесного бізнесу і готовий боротися за прозорі умови розміщення МАФів в Києві.

– До речі, ці нові правила спровокували справжній "вибух", вуличні протести. Чому так сталося?

– Тому що в КМДА проігнорували думку людей, тому що там проігнорували думку фракції "Слуга народу" і міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", тому що там закладені корупційні ризики. І це замість того, щоб дати людям чіткий і прозорий алгоритм.

– Так чому люди вийшли на акцію протесту, причому двічі?

– Підприємці вийшли відстоювати свої права. І ми разом домоглися успіху-рішення не було прийнято. Люди реально побачили різницю, коли їх багато років "доїли" під різними приводами – і коли ми запропонували їм вийти з тіні без корупційних навантажень. А саме: легально оформити свої торгові точки, платити податки і припинити годувати корупціонерів в КМДА та їх помічників з кримінального світу.

Вже найближчим часом ми представимо проект нових правил розміщення МАФів в Києві, який визначить майбутні правила з урахуванням інтересів суспільства і підприємців.

– Ви говорите про прозорі правила для забудовників, МАФів, але це далеко не весь бізнес в Києві, якому потрібні зрозумілі правила гри…

– Саме так! Зрозумілі і прозорі правила ведення бізнесу повинні бути для всіх – і для тих же великих забудовників, і середнього підприємця, і для самозайнятих ФОПів. Києву потрібен успішний бізнес - це люди, які наповнюють міський бюджет, створюють робочі місця собі та іншим. Інакше ми будемо приречені стати жебраком у держави, а завданням міської влади є Робити все, щоб столиця була якомога більш самодостатньою в економічному і фінансовому плані.

– І питання наостанок: яким ви хотіли б побачити Київ через рік?

– Найбільше моє бажання – щоб люди жили комфортно, працювали законно і в Києві, нарешті, був наведений порядок! А це можливо тільки завдяки щоденній копіткій роботі і системному контролю. Це те, чого зараз не вистачає столиці.

Щоб люди жили комфортно, працювали законно і в Києві, нарешті, був наведений порядок! А це можливо тільки завдяки щоденній копіткій роботі і системному контролю. Це те, чого зараз не вистачає столиці.