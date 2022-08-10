Володимир Продивус: Ми 15 років працювали над тим, щоб український бокс поважали

Володимир Продивус очолює Федерацію боксу України з 2008 року. Протягом останніх місяців у ФБУ наростали протиріччя, які, врешті-решт, вилилися в заяву про рейдерське захоплення. Організація номінально змінила керівника, а Продивус отримав порцію критики за те, що став віце-президентом Міжнародної асоціації боксу, яку очолює росіянин Умар Кремльов. Про бокс під час війни, причини конфлікту в ФБУ, спортсменів-зрадників, ставлення самого Продивуса до "спорту поза політикою" — в інтерв'ю РБК-Україна.

Про бокс під час війни, допомогу і спортсменів-зрадників

— Як війна вплинула на ккраїнський бокс? Чи відновили ви вже повноцінний тренувальний процес?

— Потроху адаптуємося до нової реальності. У перші дні відкритого вторгнення Росії намагалися по максимуму вивезти наших спортсменів з окупованих територій.

Вся команда федерації, віце-президенти, виконком своїми силами вивозили збірну в Європу, щоб не зупиняти тренувальний цикл, готуватися до змагань на європейських базах.

Попри війну, нашою командою було організовано проведення зборів у Німеччині, Болгарії, Італії, Чорногорії, Вірменії, Угорщині, Туреччині, наші спортсмени взяли участь у міжнародних турнірах: у Хорватії, Сербії, Німеччині, Румунії, Фінляндії, Чехії, Вірменії, Туреччині, Греції, Угорщині. Зараз готуємося до майбутніх чемпіонатів в Європі, але вже вдома в Україні.

Національні турніри йдуть за планом. Починаючи з лютого, провели турніри в Івано-Франківську та у Львівській області, де обстановка плюс-мінус спокійна.

Тиждень тому, вражаючі результати продемонстрували українські поліцейські та пожежники на Всесвітніх Іграх у Роттердамі. Працівник патрульної поліції Івана Крупеня стала чемпіонкою, а спецпризначенець полку Національної поліції України "Сафарі" Володимир Скоповський виборов срібло.

Нещодавно за підтримки ФБУ 25 українських тренерів підвищували кваліфікацію на онлайн-курсах IBA. У навчанні взяв участь — голова Івано-Франківської Федерації боксу та діючий військовослужбовець Віталій Мерінов, який з першого дня повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну зі зброєю в руках.

Спецпризначенець полку нацоліції "Сафарі" Володимир Скоповський та Володимир Продивус (фото: facebook.com / UkrainianBoxingFederation)

— Ви згадали про діючого військовослужбовця Віталія Мерінова, а скільки ще представників боксу зараз на фронті? Ви підтримуєте зв'язок з ними?

— Бокс — мужній вид спорту. Слабохарактерні їм не займаються. Тому наші хлопці і тут тримають удар. Десятки боксерів, тренерів, суддів пішли захищати Україну. Приміром, Степан Грекул з Чернівецької області. Він все життя присвятив боксу, удосконалював себе, хотів бути кращим. У нього є цікаві пропозиції, в тому числі по переходу в профі. Але він відмовився від мрії про професійну кар'єру і відправився захищати Батьківщину. Таких хлопців у нас багато.

Зі зв'язком складно. Багато "на нулі". Але намагаємося допомагати. Не тільки їх підрозділам, а взагалі армії. Я ще 20 років тому створив благодійний фонд, зараз він переорієнтований з допомоги малозабезпеченим на військових і звичайних людей, які постраждали від війни. Допомога адресна: отримали заявку, закупили, привезли. Так, наприклад, купували для захисників спеціальні ін'єкції для захисту від хімічних атак. Розвозимо воду.

Окремо є благодійний фонд ФБУ. Ми його заснували теж кілька років тому, щоб залучати боксерів до волонтерської роботи. Він організував у Житомирі один з найбільших гуманітарних хабів у країні. Там нон-стоп приймають, фасують, відправляють продукти харчування, ліки, Захисне спорядження. Допомагаємо закривати заявки іншим волонтерам. Зараз час об'єднуватися і допомагати, чим можеш.

— Зрозуміло, що боксери і взагалі спортсмени України – патріоти. Але є винятки. Яскравий приклад — боксер Іван Редкач, який опублікував фото з росіянином Дмитром Біволомом і підписом "спорт поза політикою". Ваше ставлення до цього?

— Негативне. Після 24 лютого ні про яке "поза політикою" не може бути й мови. Зв'язки з Росією, Білоруссю колись були досить міцними. Але зараз, після того, як вони вторглися до нас на танках, вбивають, гвалтують... Війна всіх об'єднала проти російської агресії. Вони лякали нас якимись кадирівцями, а ми показали на весь світ, що наші воїни найсильніші.

— Ви відстежуєте публічні висловлювання спортсменів, тренерів? Як ФБУ реагує на того ж Редкача та інших?

— По-перше, український бокс, безумовно, стоїть на патріотичних позиціях. У нас, наприклад, є тренер з Одеської області, йому 60 років, прізвище не називаю. Він деякий час служив у ЗСУ і повинен вже за віком вийти на пенсію. Так він звернувся до нас, ми давали рекомендацію і писали листи у відповідні структури — аби йому дозволили продовжити контракт, тому що він хоче бути там. Є й такі у нас люди. А є такі, як Редкач.

Є заслужений тренер України Володимир Ненашев з нині окупованого Енергодара, він підтримав ворога. Ми звернулися до Мінспорту, щоб позбавити його звання, тому що у Федерації немає таких повноважень. Ще було від нас звернення по колаборанту Віталію Невеселому, щоб позбавили його всіх звань, які він досягав, боксуючи за Україну.

Ми все це відстежуємо. Моніторимо, хто що в соцмережах пише, що публічно говорить. По кожному факту будемо реагувати. Але тут потрібно виважено і індивідуально підходити. Одна справа, якщо боксер або тренер знаходяться на вільній території і підтримують агресію — тут ніяких розмов, відразу жорстко діяти, зокрема звертатися в правоохоронні органи.

Але якщо людина на окупованій території, вона може під тиском що-небудь говорити або, навпаки, не мати можливості відкрито висловлювати свою патріотичну позицію — там немає зв'язку, зрештою, це просто небезпечно для життя. Все це вимагає перевірки. Але випадки зради, колабораціонізму у нас поодинокі.

— У вас є інформація про руйнування безпосередньо боксерської інфраструктури?

— Станом на сьогодні знищені зали в Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській та херсонських областях. У нашій країні традиційно найсильнішими були Харківська область, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька. До 2014 року — Донецька і Луганська. Але спортсмени звідти їхали і показували хороші результати за свої нові області. Названі мною області зараз найбільше страждають.

Звичайно, багато руйнувань — спортивні школи, боксерські зали, стадіони. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ – там просто все знищено. Таких міст, на жаль, багато. У звільнених ми підраховуємо збитки, і вони просто колосальні. Але що відбувається з інфраструктурою на окупованих територіях, точно ніхто не знає.

Про конфлікт у ФБУ

— Що відбувається у Федерації боксу України?

— Спроба рейдерського захоплення. Це почалося після повномасштабного вторгнення. Я тоді взагалі не звертав на це уваги. Але вже тоді процеси запустилися. Почали лити на мене бруд через сайти, у яких навіть юридичної адреси немає. Моє оточення, друзі, партнери по бізнесу, спортивна спільнота знають, що я – людина слова. Мета цієї кампанії — під шумок війни захопити федерацію. Це всі розуміють.

— Тим не менш, ваше прізвище як президента ФБУ зникло з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб.

— В результаті підробки документів. Наші юристи це перевірили. Стандартна схема "чорних" реєстраторів, за якою останні роки рейдерять що завгодно - від квартир до агрохолдингів. Мені відомо, що мої опоненти заплатили велику суму, щоб провернути схему якраз під час війни, коли всім просто не до цього.

Я знаю, що робилися спроби підкупу членів федерації і спортсменів. Краще б ці кошти віддали волонтерам або витратили на ЗСУ. Команда федерації цього так не залишить. Весь розгляд буде йти судовим способом, нас цікавить тільки законне рішення.

— Згідно з реєстром, новий керівник ФБУ — Кирило Шевченко, який до цього очолював київську федерацію боксу. Які у вас з ним стосунки?

— Про людей, які спробували захопити ФБУ, я можу сказати одне — вони ніколи не показували результати на рівні Києва. Мені давно скаржилися спортсмени і тренера київської федерації на команду Шевченка за їх неефективне управління. Я навіть хотів втрутитися і допомогти зробити перевибори. Але мені обіцяли, що все зміниться. Наші відомі боксери брати Клички просили за них, говорили, що допоможуть у розвитку київської федерації. З точки зору керівника, у мене були до них питання. Рівень їх професіоналізму дуже просто зрозуміти. Київ — столиця і мільйонник – не дає жодного боксера в збірну України. Київська федерація просто за гроші викуповує їх з інших міст. У мене просте запитання до них – в чому тоді ваша робота?

Про IBA і росіянина Умара Кремльова

— Які у вас стосунки з росіянином Умаром Кремльовим, який очолює Міжнародну асоціацію боксу (IBA)?

— Вся ця історія — складова рейдерського захоплення, його публічна частина. Відео, яке мої опоненти за гроші розігнали (мова про відео, на якому Кремльов, обіймаючи Продивуса, каже, що росіяни і українці — братні народи, — ред.). Мене попереджали, що його будуть використовувати проти мене. Відео дійсно було знято, але задовго до 24 лютого. Мені нема чого приховувати. Після 24 лютого моя позиція докорінно змінилася. Немає більше ніяких братніх народів. Ми з командою ФБУ домоглися заборони для росіян і білорусів виступати на змаганнях.

— Але ви працюєте під керівництвом Кремльова в IBA. Це не є протиріччям?

— Я вже відповідав на це питання. По-перше, я і українська федерація за його обрання президентом не голосували. По-друге, віце-президентом IBA мене не Кремльов призначив, а за допомогою голосування обрав незалежний Конгрес асоціації. Я використовую цей пост, щоб доносити нашу українську позицію на міжнародній арені. Це основна боксерська організація світу. І для нас з вами – перш за все майданчик. Відмовитися від нього зараз — проявити слабкість, навмисне послабити позиції України у великому спорті.

Мені дорікають, що я не відмовився від посади на знак протесту проти Кремльова. Давайте уявимо, що я це зробив. Тиждень про це всі писали б, був би хороший піар-хід. А далі що? Про це всі забули б, а Україна втратила б свій вплив в IBA як мінімум на наступні 5 років.

Ми 15 років працювали над тим, щоб кожна країна знала і поважала український бокс. Перше, що ми зробили: звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот Російської Федерації та Білорусі. Нам це вдалося — після 24 лютого жоден росіянин і жоден Білорус не поїхали ні на Чемпіонат світу, ні на Чемпіонат Європи, ні на будь-які інші міжнародні змагання з боксу.

— Якщо ці санкції будуть переглянуті або скасовані, ви підете у відставку з поста віце-президента?

— Процес їх виключення почався, і, я переконаний, він продовжиться. Я знаю, що росіяни звернулися до суду і хочуть повернутися. Цього не буде. На нашому боці великий міжнародний колектив IBA, і зараз, коли я як віце-президент кажу, мене підтримують 99%.

З останнього — ми звернулися до Ради директорів IBA з ідеєю провести наступний Конгрес в Україні, у Львові, але, на жаль, в цілях безпеки він буде проходити у Вірменії. Сподіваюся, нас підтримають. Уявляєте, який це буде сигнал? В асоціацію зараз входять 203 країни. Крім якихось одиниць, вони всі однозначно і відкрито підтримують Україну. Я в IBA, щоб посилювати вплив нашої країни в світі боксу і реформувати саму асоціацію, де також вистачає проблем.