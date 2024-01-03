Виктор Брагинский, "Киевский метрополитен": Сейчас станций, где требуется срочный ремонт, нет

Какая сейчас ситуация с закрытыми станциями столичного метро, могут ли закрыть другие станции и что случилось со строительством метро на Виноградаре, в интервью РБК-Украина рассказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.

Работу столичного метро киевляне активно стали обсуждать к концу прошлого года: тогда на нескольких станциях "синей" ветки обнаружили трещины и проседание грунта, из-за чего тоннель между станциями мог обвалиться. Станции метрополитена Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки закрыли, и с 11 декабря жители этих районов вынуждены добираться до ближайшей станции в огромных очередях.

Кроме того, на этот год предусмотрели плановые работы на участке между станциями Тараса Шевченко и Почайна, где тоже проседают тоннели. А в конце декабря стало известно, что киевское метро остановило строительство ветки на Виноградаре, потому что подрядчик сорвал заявленные сроки.

Начальник КП "Киевский Метрополитен Виктор Брагинский рассказал в интервью РБК-Украина, что сейчас происходит на закрытых станциях метро, какие услуги доступны людям в метро во время воздушных тревог и почему остановили строительство ветки на Виноградар.

– Какая ситуация на закрытых станциях метро сейчас? Что там происходит: идет ремонт, если да, то не мешает ли ему челночное движение? Или это движение временное, и на время ремонта станции все же закроют?

Сейчас на закрытых станциях метро синей ветки выполняются подготовительные работы, в том числе инженерно-геологические поиски. Разрабатывается соответствующая проектная документация, устанавливаются временное усиление тоннеля.

С 13 декабря и до завершения восстановительных работ обеспечено челночное движение по I и II главным путям на участке от станции Демеевская до станции Теремки. Поезд курсируют с интервалом 13-17 минут в зависимости от направления движения. Отмечу, что безопасность перевозок пассажиров и движение поездов обеспечивается на должном уровне.

– А что сейчас с другими станциями метро в Киеве? Возможны ли закрытия еще каких-то станций и что может статьпредпосылкой для этого?

Предприятие ведет постоянное периодическое наблюдение и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метрополитена. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет. Все туннельные постройки метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.

Фото: Просадка грунта возле станции метро Демеевская состоялась еще до закрытия шести станций "синей ветки" (facebook.com/kyivmetro)

В связи с физическим износом, необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии.

– Безопасно ли находиться людям на закрытых сейчас станциях, используя их как укрытие?

Все станции Киевского метрополитена без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций и обеспечивают безопасное пребывание и защиту гражданского населения в случае объявления воздушных тревог.

– Какие услуги доступны людям в метро во время укрытия? Вода, интернет, туалет?

КП "Киевский метрополитен" – это предприятие двойного назначения. Оно работает и как транспорт, и как укрытие в круглосуточном режиме. Если в Киеве объявляют сигнал воздушной тревоги, 46 подземных станций Киевского метрополитена переходят в режим укрытия, движение электропоездов и перевозки пассажиров продолжаются, за исключением открытых участков линий.

Люди, которые укрываются во время воздушных тревог в Киеве на станциях метрополитена, обеспечиваются источниками энергоснабжения, водоснабжения и снабжения воздуха.

Для удовлетворения гигиенических нужд на станциях предусмотрены санитарные узлы, на станциях определены места с фонтанчиками с водой. Также на станциях есть раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые люди могут использовать для более комфортного пребывания на станциях во время укрытия.

Фото: 338 тысяч человек в 2023 году воспользовались станциями метро как укрытием во время ночных воздушных тревог (facebook.com/kyivmetro)

Кроме этого, на всех станциях метрополитена доступна интернет-связь 4G, которую обеспечивают операторы мобильной связи, а на 19 станциях обустроены точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

– Проводится ли проверка всех станций метро после ситуации на "синей" ветке?

Наше предприятие постоянно ведет периодическое наблюдение и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метрополитена.

– Какая ситуация сейчас с мостом Метро и могут ли его закрыть?

Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками. Безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена.

– Рассматривается ли пересмотр тарифов за проезд в киевском метро? Сколько может стоить проезд в метро в случае удорожания?

Согласно части третьей статьи 8 Закона "О городском электрическом транспорте" именно местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления устанавливают тарифы на проезд в городском электрическом транспорте.

Установление арифов на транспортные услуги в Киеве относится к ведению исполнительного органа Киевского городского совета, а не метрополитена.

Фото: Сейчас станций, где требуется срочный ремонт, в метро нет, уверяют в метрополитене (facebook.com/kyivmetro)

– Возможно ли, что метро в Киеве будет бесплатным, как в Харькове?

Как я отметил ранее, установление тарифов на транспортные услуги в Киеве относится к ведению исполнительного органа Киевского городского совета.

– Могут ли в метро Киева теоретически оборудовать школьные классы, как в Харькове?

КП "Киевский метрополитен" является предприятием двойного назначения. На сегодняшний день метрополитен ежедневно обеспечивает безопасные пассажирские перевозки.

Среднесуточный пассажиропоток в будний день составляет около 750 тысяч пассажиров. Вместе с тем 46 подземных станций в круглосуточном режиме работают как укрытие. Отмечу, что вопрос обустройства учебных классов в инфраструктуре метрополитена находится вне компетенции предприятия.

– Продолжается ли сейчас строительство метро на Виноградаре и когда его могут открыть? Ведь недавно стало известно, что подрядчик сорвал сроки, за которые должен был выполнить определенные работы, и договор с ним расторгли.

На основании Постановления Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/13227/22, КП "Киевский метрополитен", в связи со слишком медленным выполнением строительных работ, что делает невозможным их выполнение в срок определенный условиями договора, отказалось от договора. Об этом уже было сообщено АО "Киевметрострой".

Сейчас выполнение работ АО "Киевметрострой" на строительных площадках остановлено.

Даты завершения строительства и пуска движения поездов будут определены по результату корректировки и утверждения проекта с учетом довеления соответствующих ассигнований (определенных сумм средств, выделенных на покрытие расходов).

Фото: Строительство ветки метро на Виноградаре остановили, потому что подрядчик сорвал сроки (скриншот с видео)

– Метро на Троещину – мечта или реальность?

Проектирование и строительство Подольско-Выгуровской линии осуществляется в соответствии с распоряжением КГГА от 20.07.2004 №1312 "О строительстве Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с электродепо". Согласно указанному распоряжению строительство линии осуществляется поэтапно, по соответствующим объектам строительства.

Для возможности начать строительство Подольско-Выгуровской линии в первую очередь нужно провести корректировку проектной документации, утвержденной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 30.01.2012 №134 "Об утверждении проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в городе Киеве от станции" станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина (вариант мелкой закладки на Подоле)" с уточнением очередности строительства объекта и/или пусковых комплексов.

После корректировки и утверждения проектной документации будет определена генеральная подрядная строительная организация в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" и начато строительство участка.