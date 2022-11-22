Выборы президента УАФ. Что известно об обвинениях в коррупции и репутационных скандалах Павелко

Украинская ассоциация футбола должна выбрать нового президента. Каденция действующего главы Андрея Павелко завершилась еще летом, однако из-за масштабной войны выборы, которые должны были состояться в марте, отложили.

Отчетно-избирательный конгресс должен был пройти в сентябре, и суд запретил избирать на нем нового руководителя УАФ. Пока точную дату выборов не назначили. Вероятно, это должно произойти до середины декабря, когда УЕФА будет проводить Континентальный конгресс. Там новый глава УАФ может быть избран членом исполкома организации.

Единственным, кто официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента УАФ, является действующий президент организации Андрей Павелко. Впрочем, учитывая ряд коррупционных производств и скандалов, репутация кандидата выглядит далекой от безупречной.

Андрей Павелко руководит украинским футболом уже более семи лет. Впервые его избрали главой Федерации футбола в 2015-м, затем в 2017-м, когда федерация стала общественным союзом ("Украинская ассоциация футбола"), Павелко на внеочередных выборах на безальтернативной основе переизбрали еще на пять лет.

За это время он стал фигурантом ряда журналистских расследований о коррупционной деятельности, а затем ряда уголовных производств, которые расследуют различные правоохранительные органы как в Украине, так и за ее пределами. Причем эти дела напрямую связаны с деятельностью Павелко в должности главы УАФ.

Каковы же главные претензии правоохранителей и общественности к главе УАФ? И как они могут повлиять на участие Павелко в предстоящих выборах президента ассоциации?

Схема с футбольными полями

Самой масштабной является так называемая "схема с футбольными полями". Коротко ее суть сводится к следующему.

В 2017 году правительство объявило программу строительства футбольных полей во всех регионах Украины. На программу было выделено более 1,2 млрд грн, часть из которых должны были заплатить местные бюджеты. В стандартном проекте заложены материалы полей от конкретного производителя. Производством и импортом этих материалов занималась компания, основанная Украинской ассоциацией футбола (тогда Федерацией футбола Украины), которую возглавлял Павелко.

Завод по производству футбольных полей ФФУ организовала за средства, выделенные УЕФА на развитие украинского футбола. Поля продавались по завышенным ценам. Закупка оборудования для завода ФФУ проходила через подконтрольную фирму Павелко в Объединенных Арабских Эмиратах. После прохождения через эту компанию оборудование и материалы становились дороже на 20%.

Кроме того, в соответствующие правительственные документы были включены пункты, согласно которым за футбольные поля государственные и местные органы власти имели право вносить 100% подписки. Таким образом, за счет средств УЕФА и налогоплательщиков Павелко и его окружение создали схему для собственного обогащения, оценочный уровень убытков которой превышает 300 млн грн.

Еще одна история, связанная с деньгами международных футбольных организаций, касается создания тренировочной базы сборной в Княжичах. ФИФА должна была выделить на выкуп земли около 2,5 млн евро, в то время как по факту земля была приобретена за чуть больше, чем за 300 тыс. евро. Со строительством базы тоже не сошлась математика: УЕФА должна была выделить на это более 4,5 млн. евро, а УАФ – добавить еще 10 млн евро. В результате деньги растворились, а база так и не построена: на участке местные еще летом пасли коров.

Не менее громкий скандал связан с призовыми, которые УАФ получила за участие Украины в Евро-2020. Вместо распределить их на развитие футбола, функционеры во главе с Павелком потратили средства на закупку в огромных количествах чая, кофе, морепродуктов и лампочек. О некоторых из них активно писала западная спортивная пресса, из-за чего Павелко даже судился с одним из журналистов.

Все эти схемы вылились в целый ряд уголовных производств, часть которых расследуется за границей. По части из них уже объявлены подозрения подчиненным Павелко, в отдельных производствах он проходит в качестве свидетеля. Впрочем, журналисты неоднократно обращали внимание на то, что дела о злоупотреблении президента УАФ могут "спускаться на тормозах".

К примеру, в затягивании рассмотрения дел Павелко замечали Офис генпрокурора. Злоупотребления с заводом расследуют в Нацполиции: в НАБУ не увидели, чтобы там были какие-либо признаки влияния. Теперь Государственное бюро расследований выясняет, не было ли сговора между УАФ и НАБУ об избежании Павелком ответственности. Другие дела хоть и расследуют, однако подозрения недавно вручали только второстепенным исполнителям.

Временная следственная комиссия Верховной рады, которая пришла к выводу о наличии масштабных злоупотреблений в Ассоциации и вероятной причастности к ним Павелко, так и не получила одобрения своего отчета в парламенте, поскольку Рада до сих пор его не рассмотрела, а полномочия ВСК давно истекли.

Только недавно НАБУ активизировало следственные действия по "делу футбольных полей" и провело обыски дома у Павелко и в Доме футбола в Киеве. А заместителю председателя Ассоциации Юрию Записоцкому, подозреваемому также в схеме с арабскими компаниями-прокладками, буквально несколько недель назад вручили подозрение.

Концентрация футбольных властей

Один из способов поддерживать высокий уровень влиятельности – работать с разветвленной системой взаимовыгодных партнерств. В 2019 году сроки изготовления и установки мини-футбольных полей из предыдущего раздела совпали с предвыборной кампанией кандидатов в народные депутаты. Это позволило кандидатам от разных политических сил использовать презентации этих полей в своих политических целях.

Вместе с Павелком, часто лично приезжавшим на такие мероприятия, кандидаты по мажоритарке от "ЕС", "Батькивщины", "Волі народу", "Укропа" перерезали ленты и раздавали местным детям спортивный инвентарь, тем самым подчеркивая собственную роль в реализации проекта.

По стечению обстоятельств часть кандидатов были или до сих пор остаются руководителями региональных футбольных ассоциаций, образованных после переформатирования ФФУ в УАФ. Именно они, скорее всего, будут делегатами Конгресса УАФ, который будет переизбирать Павелко на следующий срок в качестве президента ассоциации.

Это лишь часть процесса, который в околофутбольном сообществе называют "узурпацией власти" со стороны Павелка, который пытается контролировать не только УАФ (ассоциация, которая занимается развитием футбола), но и Профессиональную футбольную лигу (объединяет профессиональные футбольные клубы) и другие связанные с футболом объединения.

К примеру, недавно громкую огласку получил скандал, связанный с попытками "рейдерского захвата" Ассоциации ветеранов футбола Украины и неправомерными решениями УАФ по этому объединению (попытка пожизненной дисквалификации руководителя с целью поставить на его место лояльного функционера УАФ).

К этой же категории активностей можно отнести и схему вывода из-под контроля клубов так называемых "беттинговых прав", которые УАФ через ряд манипуляций якобы по заниженной цене передала структурам, аффилированным с беттинговым оператором Vbet (спонсор Национальной сборной по футболу и титульный спонсор Чемпионата Украины по футболу).

Беттинговые права включают трансляцию матча в режиме стрима на платформах беттинговых операторов и передачу статистических данных. Несмотря на то, что производителем контента фактически клубы, УАФ присвоила эти права себе, а затем продала за 100 тыс. дол. в год компании BetRadar. И, в свою очередь, имея монополию, продает права международным букмекерским конторам по всему миру и может получать за это не менее 1 млн дол. в год.

Причастными к этой схеме в окружении Павленко также называют экс-вице-президента УАФ Олега Шкреба и гендиректора ООО "УАФ Маркетинг" и главу Украинской ассоциации электронного футбола (также часть УАФ) Романа Волынца. Шкреба, как утверждают источники в ассоциации, является кумом известного спортивного журналиста и телеменеджера Александра Денисова, работавшего гендиректором телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Именно на этих телеканалах было установлено специальное оборудование, которое превращало телевизионный сигнал в стрим, а из офиса каналов шел сигнал Bet Radar.

Также следует добавить, что VBet, являясь титульным спонсором чемпионата Украины, в первый год платила Украинской профессиональной лиге (клубам) 1 млн дол. США, из которых 200 тыс. дол. по контрактам сразу переходило УАФ.

В сезоне 2022-23 по условиям контракта Vbet должен оплатить 1,5 млн долларов США, но из-за войны эта цифра может уменьшиться.

"Региональное" прошлое

Свою политическую и футбольную карьеру Павелко долгое время строил в окружении представителей Партии регионов. Путь к большой политике Павелко открыл отец его первой жены – Елены Сергиенко (в браке с 1994 по 2014 год) – народный депутат 4-го и 7-го созывов Леонид Сергиенко, миллионер из Днепропетровска, в разное время входивший в партии "ЗаЕдУ" , "Трудовой Украины", Соцпартии, "Фронта перемен", "Батькивщины", но фактически тяготел к "регионам".

В парламенте 7-го созыва, куда Павелко зашел по спискам "Батькивщины", они вместе с Сергеенко были исключены из фракции за голосование вразрез с линией партии (читай: в унисон с регионалами).

Андрей Павелко во время выступления в Верховной раде (фото: wikipedia org)

В начале 2010-х СМИ писали о связях Павелко с Александром Вилкулом, ныне начальником военной администрации Кривого Рога, а затем одним из руководителей избирательной кампании "регионалов" в Днепропетровской области: якобы Павелко по просьбе Вилкула организовывал "карусели" для фальсификации в регионе.

Также Павелко и Вилкула связывают бизнес-отношения. В частности, громкой была история фиктивного отчуждения развлекательного комплекса "Опера" в Днепропетровске. Павелко продал комплекс компании-однодневке, которая перед этим взяла кредит на покупку у банка "Родовид", а впоследствии обанкротилась. Комплекс оказался в залоге у банка. Когда распродавались его активы, структуры, приближенные к Вилкулу, смогли выкупить объект у государства за сумму в 26 раз меньше, чем получил Павелко.

Красивая жизнь

Этот шлейф не помешал в 2014 году Павелко обратиться в парламент по спискам блока Порошенко. В раде 8-го созыва он возглавил без преувеличения важнейший комитет – по бюджету. Депутаты этого комитета в прямом смысле решают, каким образом будут распределяться средства налогоплательщиков, преимущественно добавляя "хотелки" к обязательным статьям, с которыми проект бюджета "спускается" из Минфина и от Кабмина в парламент. А глава комитета является настоящим "фильтром" для таких "хотелок" депутатов, лоббистских групп, финансово-промышленных группировок с соответствующими коррупционными соблазнами и возможностями.

Поэтому ничего удивительного, что вместе с "футбольными" махинациями широкую огласку приобрел образ жизни Павелка и его семьи.

В частности, по аренде квартиры в центре Киева за 17 тыс. дол. США в месяц, большого количества заграничных поездок на дорогие курорты, жилой и коммерческой недвижимости, записанной на родственников, а также масштабного автопарка. К этой истории добавлялась новая гражданская жена футбольного функционера, которую он не задекларировал, но проживал одной семьей. "Рассекретили" тайны Павелка благодаря скандалу вокруг Кубка чемпионов УЕФА, прибывшему в Киев накануне финального матча европейского чемпионата, который странным образом оказался в руках 7-летнего ребенка в люксовом автомобиле. Ребенком оказалась падчерица Павелко – дочь его партнерши Екатерины Чаус.

Национальное агентство по предотвращению коррупции даже открывало производство против Павелка по его незадекларированному состоянию. Но его спас Конституционный суд, декриминализировавший коррупционные преступления, связанные с недостоверным декларированием имущества неизвестного происхождения.

Накануне СМИ показали дом Павелко, в котором он проживает сегодня – обыски правоохранителями стали достоянием общественности. Кроме собственно следственных действий в этом доме – интересно и его происхождение.

Согласно данным из реестров недвижимого имущества, дом площадью 1200 кв м на дамбе Киевского водохранилища в селе Хотяновка, где, вероятно, проживает Павелко вместе с семьей, был приобретен у некой Ищенко Нины Наумовны. Впрочем, все похоже на то, что она была просто посредником: первым владельцем, фактически и продававшим имение Павелко в 2014-м, был сын бывшего премьер-министра Украины, экс-народный депутат Алексей Азаров.

Азаров-младший получил свидетельство о праве собственности в ноябре 2013-го, поэтому очевидно, что продавал имущество уже после начала российско-украинской войны и после Революции достоинства. Это еще один штрих, дополняющий портрет Андрея Павелко как многовекторного и гибкого политика.

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Традиционно все уголовные дела и следственные действия, журналистские расследования и блоги спортивных комментаторов Андрей Павелко воспринимает давление на себя и возглавляемую им Ассоциацию. После начала полномасштабного вторжения этих ответов добавились также обвинения оппонентов в работе на российского врага и намерениях дестабилизировать ситуацию в Украине в целом и в футболе в частности.

Впрочем, даже такого беглого перечня "достижений", которые проявил на своем посту за последние 7 лет Андрей Павелко, очевидно достаточно, чтобы получить понимание, почему его кандидатура на выборах президента УАФ точно не безальтернативна. Готов ли украинский футбол к репутационным рискам, связанным с предполагаемым судебным преследованием и возможным дальнейшим обвинением в коррупции? Вопрос открытый, и на него следует дать ответ не только футбольным функционерам, но и руководству государства.